Jak se z ruské ropy udělá dražší „neruská“? Je to trik. Odhaleno znalcem. Plaťte, čeští řidiči

Už minule Kovanda pro ParlamentníListy.cz předeslal, že by Češi sami měli začít dělat kroky, aby se s rostoucí inflací utkali. Ještě jsme prý nedošli k tomu nejhoršímu. Po dvou měsících konstatoval, že se situace zhoršila ještě více. „Je třeba aktivnější zapojení vlády, ale ona čeká, že tu situaci vysedí a neangažuje se. Lidé jsou den ode dne naštvanější i proto, že vláda není schopna dobře komunikovat příčinu problémů a vlastně není schopna činit systémové kroky. Tady je celá řada podivností, které občany oprávněně štvou. Nelze o celé situaci říci, že je válka a za všechno může Putin,“ řekl ekonom s tím, že válka je jednou z příčin, ale už před ní byly zřetelné inflační tlaky.

„Dokonce i Evropská centrální banka varovala před takzvanou greenflation, neboli zelenou inflací. Když budeme přecházet na zelené zdroje energie, které jsou méně stabilní než zdroje fosilní, tak co je méně stabilní, je i dražší. Zdraží to vše, co se vyrábí a inflace se zvedá. To je inflační tlak,“ vysvětlil Kovanda. Upozornil však, že jsou tu i další věci, které jsou velmi podivné: „Vezměme si například, že Česká republika kupuje prakticky veškerý plyn na německé burze - tedy na její pobočce v Praze. Nakupuje tam plyn ruský a kupuje ho i s německou přirážkou – proč tomu tak je? Dokud byly ceny přiměřené, tak to nebyl problémy, ale nyní je třeba to zásadně změnit a pracovat na tom už nyní. A říkat občanům, co v tomto směru děláme,“ sdělil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Lukáš Kovanda.

Kovanda: Zvažme dlouhodobé a levné kontrakty s Ruskem

Vládě by proto doporučil ke zvážení dlouhodobé kontrakty přímo s Ruskem, jakkoliv to může být zvláštní. „Pokud jsme chtěli jednat morálně, měli jsme dost času, abychom se mohli odpojit. Navíc stejně ruský plyn využíváme, takže využívat ho s německou přirážkou a hrát si, že je z Německa, když je to stejně plyn ruský… to ho můžeme kupovat přímo a bez přirážky,“ vysvětlil analytik a stejně to vidí i s elektrickou energií. Česká republika je pátým největším vývozcem elektřiny, ale prodává ji na německé burze a zpátky ji pro své občany kupuje násobně dráž.

Dále by doporučoval dočasně zrušit příspěvek na neobnovitelné zdroje, což by zlevnilo elektřinu. „Vláda má jednat na úrovni Evropské unie, vyvázat se ze systému emisních povolenek, opatření je celá řada, ale nic se neděje. Na podzim nás čekají ještě krušnější časy, co se týká energií, a už nyní je třeba se připravovat,“ vyzval Kovanda. Zdůraznil rovněž, že jmenované kroky nelze realizovat přes noc, ale během několika měsíců, protože v zimě mohou ceny růst ještě více. A ten čas běží právě nyní.

Rozdávání na dluh nepomůže

Věří také, že právě nyní nastala chvíle, kdy lze postupovat systémovými kroky, i když třeba přechodného rázu. „Tak si to shrňme: přechodné zrušení poplatků na obnovitelné zdroje na několik let, vyvázání se ze systému emisních povolenek - také na několik let, předjednat plyn tak, abychom ho nedostávali oklikou přes Německo a také přechodně zrušit prodej energií přes burzu. Jsme ve válečné ekonomice, nedaleko od našich hranic se válčí a nemůžeme si hrát na standardně fungující trh, jako by byly mírové časy. A to by vláda měla občanům říci: Jsou to kroky zásadní a časově náročné, dejte nám několik měsíců,“ doporučil ekonom. Lidé by pak viděli, že se něco děje a nebyli by naštvaní tak, jako nyní.

K tomu je ale potřeba komunikace právě ze strany politiků v čele státu. „Pokud to vláda neudělá a uchýlí se k tomu, co dělal Babiš (Andrej, hnutí ANO, bývalý premiér, pozn. red.), to znamená rozdávat na dluh nesystémovým způsobem, jen navýší dluh. A dluhy jsou jen daně budoucí a nakonec to stejně zaplatíme my. Proto je třeba činit koncepční kroky, které mohou přinést úlevu, která nás nezadluží. To je třeba říci, plošná opatření ve stylu Babiše nás zadlužují. Pomohou nám nyní, ale je to na dluh, ale ten bude muset někdo zaplatit. Jestliže máme čtyři měsíce, které zbývají do podzimu, tak bych je maximálně využil,“ podotkl Lukáš Kovanda.

V tomto smyslu by měla i pětikoaliční vláda předsedat Evropské unii. Podle ekonoma má tak další možnost zesílit svůj hlas, využít příležitosti a energetickou bezpečnost nastavit jako téma číslo jedna. „Ale to chce politickou vůli a také odvahu, protože dělat některé kroky může být nepopulární – třeba nakupovat plyn přímo z Ruska. Nepoučený laik se děsí, jak je to hrozné, že podporujeme válku, ale my ji podporujeme nyní ještě více, protože ten plyn nakupujeme přes Německo. Je drahý kvůli přirážkám a kvůli dodávkám v krátkodobých kontraktech,“ řekl s tím, že dlouhodobé kontrakty některých států znamenají výhodnější ceny.

Část snížené daně si nechali majitelé čerpacích stanic

Avšak je třeba veřejnost informovat. Po takovém rozhodnutí se prý může zvednout vlna odporu, že podporujeme Rusko, ale podle Kovandy je problém, že v české společnosti není základní povědomí o tom, jak energetický trh vlastně funguje a ani čeští politici tomu nerozumí. „Jednoduše skáčou na špek lobbistům a ideologům, kteří se je snaží vmanévrovat do nějakých pozic, kam si oni přejí,“ poznamenal.

Rostoucí ceny se týkají i pohonných hmot. Proč cena stoupá, i když od začátku června vláda snížila daň o 1,50 korun? Kovanda tvrdí, že ze dvou důvodů. Prvním je, že roste cena ropy na světových trzích a také cena velkoobchodní, která se ustanovuje na burze v Rotterdamu, a ta je na jedné z nejvyšších hodnot v historii. „Vláda měla bohužel smůlu a zavedla snížení daně zrovna v době, kdy dochází k velkému nárůstu ceny ropy na trzích a nárůstu cen na burze v Rotterdamu. A druhý důvod je, že jako vždy, když se snižuje spotřební daň z přidané hodnoty, nechávají si prodejci něco ve své kapse, tedy čerpadláři. I když budou říkat, že to tak není, z prvního na druhého června se měla daň snížit v rozsahu 1,80 korun a v těchto dnech zlevnil benzín jen o necelou korunu,“ vysvětlil ekonom.

Zbytek zůstal v kapse majitelů benzinových stanic. „Oni budou tvrdit, že je to kvůli drahé ropě, ale jestliže toto opatření stálo čtyři miliardy korun, vláda přihrála čerpadlářům jeden a půl miliardy do jejich kapes,“ poznamenal Kovanda.

Polsko čeká odkládaný inflační náraz

Ten minule rovněž varoval, že kroky polské vlády – tedy snížení DPH na pohonné hmoty, potraviny a další – sice dočasně pomohou, ale až se DPH vrátí, ceny dramaticky narostou. Polsko tak podle něj pouze odložilo inflaci na srpen. Ceny benzínu u tamních benzinových stanic se zvyšují a rozdíl již činí jen zhruba tři koruny. Jde o začátek odložené inflace? „Inflace v Polsku přijde, až zruší všechny úlevy a zruší snížení daně. Ale to přijde i v České republice, jestliže vláda snižovala daň na pohonné hmoty na čtyři měsíce, pak musíme počítat s tím, že přijde skok v říjnu, kdy si čerpadláři započítají daň a cena zase naroste. Možná si ještě něco přidají a budou to svádět na zvýšení daně. Prostě čerpadláři využívají těchto daňových změn ke svému prospěchu a v Polsku je situace taková, že by měly skončit daňové úlevy a stane se to samé. Vše skokově zdraží,“ popsal redakci.

„Může se stát, že polská vláda se toho zalekne a dále prodlouží platnost daňových úlev, ale to vládu něco stojí, tím se zadluží a v Polsku daňové úlevy vycházejí kolem 120 miliard korun. Takže si za desítky miliard korun koupila jen oddálení inflace, proto si nemyslím, že tyto kroky jsou řešení. Řešením je jedině trvalé snížení daní, ale to je krok, který by měl být v České republice podložen tím, že se naleznou úspory jinde ve veřejném rozpočtu, a to vláda nedělá, i když slibovala přijít s velkými úsporami. Za to je kritizuje i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, takže kritika přichází i z pravicových pozic,“ vysvětlil.

Kam investovat?

Na závěr redakci zajímalo, zda se změnilo něco od minulých doporučení Lukáše Kovandy, jak mohou Češi ochránit své finance. Doporučoval akcie zbrojařů, ale s rizikem také ruskou měnu. A právě rubl dramaticky posílil, avšak investování do něj je stále rizikové. „Nabízí se možnost jiná, investování třeba do akcií energetických společností, nebo třeba maďarský MOL nebo polský PKN Orlen, který provozuje v České republice Benzinu. Tyto společnosti nakupují levnou ruskou ropu, kterou ale nevykazují jako ruskou,“ upozornil odborník a podrobně popsal, jak k tomu dochází.

Šikovným mixováním ropy například ze Saúdské Arábie a z Ruska v poměru 51:49 způsobí, že ropu nemusejí vykazovat jako ruskou. „Společnosti se mohou tvářit, že nezpracovávají ruskou ropu, ale 49 procent v ní může být z Ruska. Tu nakupují i kvůli sankcím ve velké slevě a právě maďarský MOL pak dosahuje velkého nárůstu zisků, přestože v Maďarsku jsou ceny zastropovány - prodává totiž za západní ceny pohonné hmoty třeba v České republice. V Maďarsku jsou spokojení řidiči a spokojený je Orbán (Victor, premiér, pozn. red.) a zaplatí to český řidič, kterému se prodá ruská ropa v benzínu za západní ceny. MOL dosahuje velkých marží, a proto rostou jeho akcie,“ řekl Lukáš Kovanda a dodal, že lze investovat také do akcií ČEZ.

