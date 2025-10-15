MHMP: Pražská záchranka modernizovala svou největší základnu

„Každá nová nebo zmodernizovaná základna znamená pro Pražany rychlejší a kvalitnější pomoc. Naše pražská záchranka má dnes po celé metropoli 24 základen, odkud denně vyjíždí 38 výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci a několik dalších posádek zdravotnické dopravní služby. Máme jednu z nejhustějších záchranářských sítí v Evropě a jsem moc ráda, že jsme teď zmodernizovali právě tuto největší z nich, odkud může vyrážet až 11 posádek najednou. A už teď můžu slíbit, že nové základny budou přibývat,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.
V denní směně na modernizované základně slouží až šest záchranářských posádek a čtyři posádky ZDS. V noci jsou pak dostačující čtyři záchranářské posádky a dvě posádky ZDS. V exponovaných dnech může být na základně umístěna i posilová záchranářská posádka. Celkem je Na Míčánkách zařazeno bezmála 70 zdravotnických pracovníků Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS HMP).
„Rozšíření a modernizace prostor nám dává možnost na základnu umístit více posádek, posílit náš provoz, a ještě lépe rozložit zatížení výjezdových skupin co do počtu řešených událostí. Naplno nyní využíváme strategickou polohu stanoviště, která díky dobré dostupnosti centra i periferních oblastí umožňuje našemu operativnímu řízení flexibilně směrovat posádky na rozsáhlém území metropole a zajistit tak našim pacientům rychlé poskytnutí péče,“ uvádí Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.
V objektu, který dříve sloužil jako mateřská škola a jídelna, působí záchranná služba od roku 2000. Rekonstrukce podle návrhů záchranné služby trvala od roku 2023 a vhodně využila stávající dispozice, aniž by muselo dojít k demolici.
Vedle celkové revitalizace vnitřních prostor využívaných posádkami mezi výjezdy byla také vyměněna okna, zateplena fasáda a rekonstrukce se dočkala i střecha nebo byly doplněny klimatizační jednotky. Nové jsou také elektrické rozvody a vytápění objektu, kdy jsou využita tepelná čerpadla. Vítaným benefitem pro zaměstnance je možnost parkovat na vyhrazených místech přímo v areálu základny.
Investiční náklady na rekonstrukci v hodnotě 8,2 milionu korun financoval Magistrát hl. m. Prahy, práce realizovala společnost Akton. ZZS HMP financovala slaboproudé instalace a doplnění klimatizací v objektu v hodnotě 1,25 milionu korun.
Práce na základně v ulici 28. pluku ale ještě nekončí. Zahájen byl už projekt na přestavbu dosud nevyužívané části objektu na ubytovací zařízení pro pracovníky záchranné služby. Nabídne kapacitu 16 míst a bude sloužit především mimopražským zaměstnancům, a to i jako krátkodobé ubytování mezi službami. Třetí etapa modernizace areálu počítá také s výstavbou krytého parkovacího stání pro sanitní vozy.
Pozornost kolemjdoucích brzy upoutá základna i zvenku. Jedna ze stěn se totiž promění v umělecké dílo. Areál oživí velkoformátová malba od pop-artového umělce Josefa Rataje.
V letošním roce záchranná služba vedle kompletně zrekonstruovaného dispečinku v Korunní ulici otevřela také nové základny v Psychiatrické nemocnici Bohnice a v Ústřední vojenské nemocnici a významně tím posílila svůj provoz.
Ze 24 základen ZZS HMP dnes v denní směně vyjíždí k pacientům 38 výjezdových skupin RZP, v noci je to pak 31 výjezdových skupin. Standardní počet lékařských posádek v denní směně letos vzrostl na sedm, včetně letecké výjezdové skupiny. V rámci strategie, která počítá s posilováním přítomnosti v periferních oblastech metropole, plánuje záchranná služba otevřít v příštích letech základny v Běchovicích, Modřanech, Vysočanech, v Klánovicích nebo na Zbraslavi.\
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva