Senátor Smoljak: Bojovníci za „svobodu slova“ (za svobodu čínských a amerických algoritmů)

Konečně!
Jsem rád, že se Česko konečně probralo z tvrdého spánku a začíná ochranu dětí v digitálním prostoru brát trochu vážně.
Bylo na čase.
Počet dětí, které upadají do digitálních závislostí nezadržitelně roste. Dopady do jejich psychického zdraví jsou přitom podobné jako u závislostí na ostatních návykových látkách. Jde zejména o deprese, poruchy spánku, soustředění, příjmu potravy a další psychosomatické poruchy.
Ověřování věku a omezování návykových designů a dark patterns jsou dobrým nutným krokem správným směrem.
Tak snad to nezačnou zase torpédovat nějací pomatení bojovníci za "svobodu slova" (čti: za svobodu čínských a amerických algoritmů).
autor: PV