Senátor Smoljak: Bojovníci za „svobodu slova“ (za svobodu čínských a amerických algoritmů)

16.10.2025 12:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ochraně dětí na internetu.

Senátor Smoljak: Bojovníci za „svobodu slova“ (za svobodu čínských a amerických algoritmů)
Foto: Repro ČRo Plus - Youtube kanál
Popisek: David Smoljak

Konečně!

Jsem rád, že se Česko konečně probralo z tvrdého spánku a začíná ochranu dětí v digitálním prostoru brát trochu vážně.

Bylo na čase.

Počet dětí, které upadají do digitálních závislostí nezadržitelně roste. Dopady do jejich psychického zdraví jsou přitom podobné jako u závislostí na ostatních návykových látkách. Jde zejména o deprese, poruchy spánku, soustředění, příjmu potravy a další psychosomatické poruchy.

Ověřování věku a omezování návykových designů a dark patterns jsou dobrým nutným krokem správným směrem.

Tak snad to nezačnou zase torpédovat nějací pomatení bojovníci za "svobodu slova" (čti: za svobodu čínských a amerických algoritmů). 

David Smoljak

  • STAN
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Podpora, tlak na Rusko, NATO... Jenže Ukrajinci začali utíkat do Německa
Premiér Fiala: Budeme mluvit o podpoře Ukrajiny, evropské obraně a migraci
Turoňová (Stačilo!): Poslední měsíce byly hektické, agresivní, bojovné
Farský (STAN): Babiš stojí před soudem, kde mu hrozí až 10 let vězení

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

děti , EU , internet , Smoljak

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je svoboda slova pro demokracii posvátná hodnota?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Elektro automobily

Že jsou předražené se shodneme. Ale co s tím? To, že to jako politik budete jen říkat je podle mě žalostně málo.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte Vedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozkuVedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Smoljak: Bojovníci za „svobodu slova“ (za svobodu čínských a amerických algoritmů)

12:07 Senátor Smoljak: Bojovníci za „svobodu slova“ (za svobodu čínských a amerických algoritmů)

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ochraně dětí na internetu.