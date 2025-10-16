„Deloitte lije chemikálie do řek.“ Skandál demokratů, pomluvili firmu, která dělá všem účetnictví

Americká opoziční politička z řad demokratů Alexandria Ocasio-Cortezová pronesla tvrdá slova ohledně světoznámé firmy Deloitte, která spravuje ostatním účetnictví. Šlo o natolik planoucí věty, že vzbudily pozornost i v České republice. Prý se možná dočkáme podobných plamenných projevů i od některých nově zvolených českých poslankyň.

Alexandria Ocasio-Cortezová, členka Sněmovny reprezentantů, dolní komory Kongresu USA, dnes patří k nejvýraznějším osobnostem momentálně opozičních demokratů. Sama Ocasio-Cortezová říká, že dlouhodobě prosazuje zdravotní péči pro všechny, garantované právo na zaměstnání, existenci veřejných vysokých škol, konec privatizace vězeňského sektoru, konec volného prodeje střelných zbraní a nastavení finančních stropů na financování volebních kampaní.

Teď před kamerami pronesla výbušná slova. Konkrétně před kamerami CNN. O tom, jak velké firmy ničí život chudším lidem. S pomocí jedů.

„Řeky ve venkovských oblastech se ocitly v plamenech! Dělo se to kvůli tomu, že korporace otravovaly lidi, lidi žijící v těchto oblastech. Chudé komunity nižší střední třídy jsou otravovány. … Korporace jako Deloitte nebo 3M v těchto oblastech vylévají chemikálie,“ hřímala do kamer Ocasio-Cortezová.

Slova demokratické političky zachytil i český ekonom Miroslav Singer a rozhodl se připomenout, že společnost Deloitte je firma, která poskytuje účetní, poradenské a daňové služby.

„Netuší, o čem žvaní?“ zeptal se na to konto Singer. „Demokraté ve zkratce, ale proč jsem si vzpomněl na některé nové posily ve sněmovně?“ ptal se dál.

Společnost 3M je americká nadnárodní korporace, která v různých částech světa poskytuje různé služby. V oblasti průmyslu, ve zdravotnictví, ale např. i v reklamní branži.

 

autor: Miloš Polák

