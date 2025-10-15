Ministr Válek: Výhrůžka nábojnicí a šibenicí za stěračem je mafiánskou praktikou

16.10.2025 10:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Filipu Turkovi.

Ministr Válek: Výhrůžka nábojnicí a šibenicí za stěračem je mafiánskou praktikou
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlastimil Válek

Výhrůžka nábojnicí a šibenicí za stěračem je mafiánskou praktikou jak vystřiženou z Kmotra. Jde o definitivní potvrzení toho, že Filip Turek nemůže být ministrem. Osobně si myslím, že se tím diskvalifikoval i ze sněmovny, o slušné společnosti nemluvě. Svými výroky a činy přispívá k erozi demokracie a normalizuje extremismus, rasismus a násilí.

Vyzývám proto Andreje Babiše, aby mu nenabízel místo ve vládě, nebo ve vedení sněmovny. Opírat svou většinu o extremisty je jedna věc. Vyslat do zahraničí jako reprezentanta naší země někoho, kdo je schopen vyhrožovat nábojnicí a šibenicí, je ale blátivou stokou, kterou se snad nechce brodit ani hnutí ANO.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Pád Evropy. Ekonom odhaluje těžké problémy průmyslu
Dostál (Stačilo!): Prosazujme ty evropské hodnoty pořádně
Turkem to nemusí skončit. Muž dělá složky na další politiky
Zuna (TOP 09): Vyzývám Filipa Turka k rezignaci na mandát poslance

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TOP 09 , Válek

autor: PV

Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz

Česko je podle vás bezpečná země

Proč ale pak tak tlačíte na navyšování výdajů na obranu? Já bych nebyla proti, kdyby jinde nebyli potřeba podle mě mnohem víc. Nebo by se aspoň stejně jako na obranu navyšovaly i peníze v jiných resortech a nezvedali jste nám daně. Děkuji za vyjádření. Saudová.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Válek: Výhrůžka nábojnicí a šibenicí za stěračem je mafiánskou praktikou

10:05 Ministr Válek: Výhrůžka nábojnicí a šibenicí za stěračem je mafiánskou praktikou

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Filipu Turkovi.