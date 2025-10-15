Ministr Válek: Výhrůžka nábojnicí a šibenicí za stěračem je mafiánskou praktikou

Výhrůžka nábojnicí a šibenicí za stěračem je mafiánskou praktikou jak vystřiženou z Kmotra. Jde o definitivní potvrzení toho, že Filip Turek nemůže být ministrem. Osobně si myslím, že se tím diskvalifikoval i ze sněmovny, o slušné společnosti nemluvě. Svými výroky a činy přispívá k erozi demokracie a normalizuje extremismus, rasismus a násilí.
Vyzývám proto Andreje Babiše, aby mu nenabízel místo ve vládě, nebo ve vedení sněmovny. Opírat svou většinu o extremisty je jedna věc. Vyslat do zahraničí jako reprezentanta naší země někoho, kdo je schopen vyhrožovat nábojnicí a šibenicí, je ale blátivou stokou, kterou se snad nechce brodit ani hnutí ANO.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
autor: PV