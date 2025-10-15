Vích z SPD: Armádu Bruselu? To ne

Hnutí SPD má do vlády vybrat odborníka na ministerstvo obrany. Jaký typ profesionála je podle vás dnes třeba na toto ministerstvo, které v posledních letech prošlo velmi dynamickými změnami. Měl by to být voják, ekonom, národohospodář (vzhledem k tomu, kolik procent HDP má být alokováno na obranu) nebo nějaký jiný specialista?
Ministerstvo obrany potřebuje odborníka, který spojuje vojenské zkušenosti s manažerským a ekonomickým myšlením. Důležité je, aby to byl odborník a aby dokázal řídit velký a citlivý resort odpovědně, s důrazem na transparentnost a národní zájem. Česká republika potřebuje obranný systém, který se opírá o vlastní schopnosti a zároveň plní závazky vůči spojencům, nikoli aparát, který jen utrácí rozpočet bez jasné vize jenom proto, aby se splnila 2 % výdajů HDP na obranu.
Na co bude třeba se na ministerstvu zaměřit po čtyřech letech vedení Jany Černochové?
Po období masivních nákupů přichází čas na revizi a konsolidaci. V první řadě chceme prověřit všechny strategické projekty z hlediska hospodárnosti a skutečného přínosu pro obranyschopnost země. Následovat bude revize krizové a obranné legislativy, aby byl stát lépe připraven na mimořádné situace, včetně kybernetických hrozeb či kolapsu dodavatelských řetězců. Cílem je moderní, efektivní a pružně reagující systém řízení obrany. Armáda potřebuje novou organizační strukturu a koncepci. Je potřeba hledat úspory i civilně-správní části ministerstva obrany a efektivitu státních podniků, které ministerstvo zřizuje. Rezervy jsou i ve vojenském školství.
Velké prostředky do obranné agendy byly v minulých letech odůvodňovány také tím, že zbrojní průmysl může mít velký multiplikační efekt pro celou ekonomiku, Petr Fiala tvrdil, že z jedné koruny investované do obrany se nám vrátí tři. Ekonomka Ilona Švihlíková nám k tomu řekla, že bohužel vždy nějakého politika napadne ty sklady vyprázdnit. Jak se jako voják díváte na toto uvažování nad ekonomickými benefity zbrojení, není to příliš nebezpečné „hraní se sirkami“?
Z vojenského hlediska je tento argument zavádějící. Účelem výdajů na obranu není ekonomický stimul, ale ochrana občanů a státu. Pokud má obranný průmysl multiplikační efekt, je to vítané, ale nemůže to být důvodem pro navyšování výdajů. Každá koruna musí být investována s vědomím, že jde o bezpečnostní prioritu, ne o hospodářský experiment. Obrana není „hraní se sirkami“ – je to odpovědnost vůči lidem, kteří platí daně a očekávají ochranu.
SPD dlouhodobě upozorňuje na problémy s akvizičními procesy. Co plánujete pro zlepšení transparentnosti vojenských zakázek?
Naším cílem je zásadní zvýšení transparentnosti a efektivity. Chceme provést revizi všech strategických smluv z minulých let, zveřejnit maximum informací, které to zákon umožňuje. Klíčovým principem bude preferovat využití státních podniků Ministerstva obrany a českých firem. Peníze daňových poplatníků musí zůstávat v české ekonomice a posilovat domácí průmyslovou kapacitu, ne odcházet do zahraničí bez přidané hodnoty pro republiku.
Jaký je postoj SPD k české muniční iniciativě?
Podporujeme rozvoj domácí výroby munice a posílení kapacit českého zbrojního průmyslu – to je součást obranné soběstačnosti. Odmítáme ale, aby se z této iniciativy stal politický nástroj Bruselu nebo prostředek nekontrolovaného vývozu zbraní mimo rámec naší bezpečnostní politiky. Česká republika musí o své výrobě a jejím využití rozhodovat suverénně, s ohledem na vlastní zájmy a potřeby obrany státu.
Pro mnoho voličů možná není srozumitelné, v jaké pozici bude SPD směrem k odborníkům, kteří jí mají reprezentovat ve vládě. Jak to tedy bude na „vašich“ resortech, tedy ve vašem případě na obraně, z hlediska plnění vašeho programu?
Našimi nominanty jsou odborníci, kteří budou hájit programové priority SPD – odbornost, suverenitu a odpovědné hospodaření. V praxi to znamená: důslednou revizi krizové legislativy, podporu aktivních záloh, modernizaci armády s důrazem na efektivitu a technologický rozvoj, a transparentní řízení resortu. Nechceme řídit armádu ideologicky, ale strategicky – ve prospěch občanů České republiky.
V minulých letech byly napjaté vztahy mezi ministryní obrany a náčelníkem Generálního štábu. Jaké je z toho poučení?
Civilní vedení armády a vojenské velení musí spolupracovat partnersky a s respektem. Politik určuje strategický rámec, armáda plní odborné úkoly. Veřejné spory mezi ministrem a náčelníkem Generálního štábu oslabují důvěru vojáků i veřejnosti. Budoucí ministr musí být schopen komunikovat, naslouchat a zároveň nést jasnou politickou odpovědnost za směřování resortu.
Na co by chtěla SPD klást hlavní důraz v rozvoji armády?
Na lidi, technologii a soběstačnost. Chceme moderní a profesionální armádu, která chrání území České republiky a její občany, nikoli armádu závislou na zahraničních zakázkách. Zásadní je rozvoj aktivních záloh, lepší sociální zajištění vojáků a rodin, a podpora výzkumu a inovací v oblastech, jako jsou drony, kybernetická obrana či autonomní systémy. Je potřeba legislativních změn pro případ vyhlašování krizových stavů (Stav ohrožení státu a Válečný stav) a zajištění k tomu potřebných kapacit.
Ing. Radovan Vích
Kromě integrace v NATO se stále častěji mluví o integraci obrany, vojenských aktivit i zbrojního průmyslu pod mandátem Evropské unie. Jak se k těmto trendům staví SPD?
SPD jednoznačně odmítá vznik jednotné armády EU a přenášení obranných kompetencí na Brusel. Obrana je základní atribut suverenity státu. Jsme pro praktickou spolupráci evropských zemí, zejména ve střední Evropě – v rámci V4+ – například v oblasti výcviku, logistiky a výzkumu. Ale o nasazení českých vojáků musí vždy rozhodovat česká vláda a Parlament České republiky. Máme k tomu vyčleněné síly a prostředky.
V USA se rozhodli ministerstvo obrany přejmenovat na ministerstvo války. Vnímáte to jen jako gesto, nebo je to nějaký reálný symbol toho, jak se mění bezpečnostní situace ve světě?
Pokud by se tak skutečně stalo, byl by to symbol posunu směrem k militarizaci politiky. Česká republika by měla jít opačnou cestou – budovat obranu, ne válku. Naší prioritou je zajištění bezpečnosti, ochrana obyvatelstva a prevence konfliktů, nikoli jejich vyhledávání. Síla má být prostředkem k míru, ne cílem sama o sobě.
Po vyřešení izraelsko-palestinské krize se očekává zklidnění situace na Blízkém východě. Sdílíte tento optimismus?
Situace v regionu zůstává napjatá. Trvalé řešení může přinést jen mír a rovnováha, diplomatická vyjednávání a respekt k mezinárodnímu právu. Česká republika by měla v zahraniční politice zastávat umírněnou, konstruktivní a suverénní pozici, ne přejímat jednostranné postoje jiných mocností.
Někteří připomínají, že klíčovou roli při řešení tohoto konfliktu hrál Donald Trump, zatímco evropští politici, kteří ke Gaze přijali množství rezolucí, byli zcela mimo. Co by měl ministr vyslaný SPD jako člen unijních obranných ministeriád prosazovat, aby se nedůstojná pozice Evropy ve světě změnila?
Evropa musí znovu najít odvahu k suverénnímu jednání. Evropa ale není EU. Česká republika musí být sebevědomým partnerem, ne pasivním přihlížejícím. To je skutečný základ respektu i bezpečnosti. Je důležité posilování formátu států V4+.
Když bychom to shrnuli: Jaká je tedy vize SPD v oblasti obrany?
Naší vizí je moderní, efektivní a soběstačná obrana, která stojí na odbornosti, odpovědnosti a ochraně národních zájmů. Armáda má být garantem bezpečí občanů, ne politickým nástrojem.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo