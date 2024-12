Jak se zbavit Foltýna? Musíte nadávat. Hodně, aby politici slyšeli, říká Zbyněk Passer

V září jste nám říkal, že podnikání v Německu je „horor“, drtí ho daně a regulace a že se Německo rozpadá pod rukama. V Německu budou volby. Věříte, že po nich dojde k obratu, díky němuž se „horor“ nebude přelévat dále k nám?

Nevěřím. Stejně jako ve Francii i v Německu opakovaně dochází k izolaci vítěze voleb, pokud jeho výsledek není drtivý. Ostatní strany, často ideologicky velmi rozdílné, se spojí v nesoudržné kočkopsí koalici a výsledná vláda podle toho vypadá jak v Německu, tak ve Francii. AfD proto postupně sílí, ale ještě ne dost na to, aby vládla sama. To by muselo dojít k malé revoluci uvnitř CDU/CSU, a to se v dohledné době nestane, určitě ne po příštích volbách.

K nám se německá ekonomická a energetická nestabilita přece už přelévají v dodavatelských řetězcích i přes spotové ceny lipské burzy. Na tom se nic nezmění, naopak, tenhle negativní trend bude zesilovat. Česká montovna tak rychle není schopna změnit směr. To bychom museli jako stát mít nějakou dlouhodobou koncepci ve vzdělávání, vědě a výzkumu i v ekonomice jako takové.

Ono s tou ekonomikou... Ekonomické cykly velí, že po ekonomických problémech nutně nastane růst. U nás však slyšíme, že k růstu v ČR není žádný důvod: nemáme už ani levné energie, ani levnou pracovní sílu. Dá se s tím příští rok něco dělat?

Vaše otázka obsahuje odpověď. Levné energie jsou minulost kvůli legislativě EU, navázané na tzv. Green Deal. To je příčinou ekonomické sebevraždy Evropy, zejména jejích průmyslových zemí, mezi něž se zatím ještě můžeme počítat. Energetická politika je při tvorbě a implementaci otázkou dekád. Zato zbořit funkční model zvládnou zelené mozky a bruselští byrokraté za zlomek té doby.

Levná pracovní síla je též funkcí ceny energií. Energie jsou krví rozvinuté společnosti, nejen ekonomiky. Jsou-li drahé, musíte lidem přidat mzdy, aby mohli svítit a topit, ale vaše produkce kvůli vysokým cenám energie i mzdám přestává být cenově konkurenceschopná. Nemluvě o šílené byrokracii a omezeních, která podnikání dále prodražují a podniky místo investic do technologií a konkurenceschopnosti musejí utrácet za nesmysly typu AML, ESG, KYC apod. Prostě jsou nuceny rozhodovat suboptimálně v dodavatelsko-odběratelských vztazích, a tím ztrácejí další kus konkurenceschonosti. K tomu, aby se nám dařilo lépe, prostě chybějí fundamenty. Poděkovat můžeme zejména do Bruselu, ale i českým vládám, pro které je dlouhodobá koncepce sprosté slovo.

Samozřejmě je to odvislé od voleb. Vy jste kritikem vlády, nejásáte ani z ANO. Stalo se letos v domácí politice něco, co vám dává naději?

Nástup Motoristů je nadějí návratu zdravého rozumu. Ale mají před sebou ještě mnoho výzev a liberálně progresivní hydra v médiích, politice i silových složkách udělá hodně pro to, aby tuhle naději zadupala. Chyby samozřejmě můžou udělat i sami, zejména ty personální. Strana, která rychle roste, je v tu chvíli dost zranitelná. Ale osobnosti Motoristů dávají slušnou šanci, že i toto překonají. Po hodně dlouhé době mám radost, že mám zase koho volit z přesvědčení a s chutí.

Babiš samořejmě uplatňoval drsná opatření proti firmám, za covidu také dělal, co dělal. Umíte si představit, že by ho Motoristé sobě nebo „nefialová“ ODS udrželi v mezích, ve kterých byste vy jako národní konzervativec byl spokojen?

Andrej Babiš dostal od liberální hydry opakovaně co proto. Snažil se zavděčit těm, co se ho pokoušeli vytrvale ničit. Myslím, že svůj omyl pochopil a poučil se. Stále se označujeme za catch all party, ale ono to tak už moc není. Voliči ANO inklinují podle mého převážně k hodnotově konzervativní, sociálně citlivé a ekonomicky racionální politice. S tím se dá pracovat. Pokud by vládu vedl Karel Havlíček, umím si představit funkční koalici s Motoristy, kde by se jejich programy mohly potkat.

My jsme spolu byli na setkání SOSP v Samechově, kde Pavel Tykač v zásadě vyloučil budoucí prosperitu téhle země, pokud budou pokračovat emisní povolenky a jiná opatření Green Dealu. Ale současně víme, že on vydělá tak i tak. Jaká síla může zvrátit plánované zelené zdražování? Miliardáři se nějak přizpůsobí.

Tak miliardáři v první řadě zvednou kotvy a půjdou vydělávat peníze tam, kde mají předvídatelné a bezpečné prostředí pro své investice, rozumnou míru zdanění a politické vedení, které vytváří pobídky k novým investicím. Nic takového u nás nevidím. A když už ano, jde o dotacemi pokřivené a nesmyslné investice typu solárů s garantovanou výkupní cenou přes 11 Kč/kW. Jenže zatímco miliardáři půjdou jinam, milionáři zchudnou a přestanou podnikat, nemají struktury ani zdroje potřebné pro přesun svého byznysu jinam. Green Deal bude pokračovat, emisní povolenky budou zavedeny i obyčejným lidem z topení i paliv do aut. Bude to ekonomická katastrofa. Jde o bruselskou legislativu, kterou výrazně pomohl prosadit Petr Fiala za předsednictví ČR. Ten člověk pracuje v přímém rozporu s českými zájmy a buď to neví, nebo je mu to jedno, nebo je zaprodaný, nebo to zobchodoval. Odpověď neznám.

Mluvíme s některými mladými členy ODS, kteří vzhlížejí k programu velkých škrtů v americké státní správě, které plánuje program DOGE Elona Muska. A obdivují americký rozkvět start-upů, firem s moderními technologiemi apod. Jenže jde něco takového začít v České republice se zátěží evropských politik?

Mladí členové ODS, kteří obdivují Muska a DOGE, skončí brzy u Motoristů. ODS definitivně pozbyla zdravého rozumu, směru a zničila fundamenty svých dávných úspěchů. Stala se z ní signální ideologická strana bez tvaru, vůně i směru, zaměnitelná s TOP 09, STAN nebo lidovci. A podle toho dopadne. Kdo to nevidí, je slepý, naivní nebo si lže do kapsy.

Mimochodem, Musk, a zdaleka nejen on mezi Trumpovými republikány, varuje před cenzorními organizacemi, které mají prosazovat v médiích ten správný „narativ“. Působí i u nás, v konjunkci s dnes již legendárním Foltýnem. Mají na to lidé vašeho typu nadávat a upozorňovat, nebo vytvářet protiváhy?

Oboje. Musíte nadávat, a to hodně nahlas, aby to politici slyšeli. A samozřejmě musíte vytvářet a podporovat protiváhy typu Společnosti na obranu svobody projevu (SOSP).

Někteří mí přátelé varují před tím, že když volby „nedopadnou podle očekávání“, tak u nás budou zrušeny jako v Rumunsku. Berete to jako vtip, nebo je to věc, kterou je třeba se reálně zabývat?

Američané levně nakoupili část zkorumpované rumunské politiky a opřeli o ni svůj dlouhodobý geopolitický program zatlačování a zastrašování Ruska. Správně si spočítali, že udržovat jaderné a raketové síly ve slabém a zkorumpovaném Rumunsku je levnější a řiditelnější proces než neustále handlovat s nepředvídatelným a velmi ambiciózním Erdoganem. Pokud v takové situaci kandiduje politik, který je vůči USA a Ukrajině rezervovanější, je nad slunce jasné, že Američané musejí zasáhnout a ochránit své assets. Odpověď na otázku, zda jsou volby v dané zemi demokratické a v pořádku, nebo ovlivněné a zmanipulované, je jednoduchá: dopadly volby v zájmu Washingtonu nebo aspoň Bruselu? Pokud ano, byly v pořádku. Pokud ne, je třeba je anulovat a opakovat do doby, než dopadnou podle potřeby výše uvedených center moci. Liberální demokracie je jen hra. Ve skutečnosti nemůžete ty hlupáky voliče nechat rozhodovat, jak se jim zachce. Viz vaši první otázku. Můžete to moderovat různými spin doctors programy typu Milion chvilek pro demokracii, ale když to ani pak nedopadne podle představ, je čas volby zrušit. Nemyslím, že se to stane v ČR, protože tu nemáme strategické americké asety. Kdyby dnes v Brdech stál radar, byla by moje odpověď jiná.

Ať už politika bude jakákoliv a ceny energií jakékoliv, co může podnikavý občan začít sám od sebe dělat příští rok? Ekonomicky, politicky, občansky?

Snažit se snížit svoji závislost na systému. Energetickou, potravinovou, palivovou. Měl by posilovat svoje komunitní vazby, protože dobře fungující rodina, parta, spolek nebo vesnice jsou nejlepší sociální záchranná síť. Měl by šetřit a přemýšlet, jak a z čeho bude žít, až bude hůř. Protože ono bude a o dost. Evropská unie na tom usilovně pracuje už čtvrt století a daří se jí to. Aspoň něco se jí daří.