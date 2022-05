Jako u blbečků na dvorečku. Spolupachatelé z Fialovy vlády nic nedělají a někdo si na tom mastí kapsu. Okamura naznačil více

Popularita vlády se v poslední době propadá. 73 % našich občanů podle aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK se domnívá, že vláda Petra Fialy jim nedostatečně pomáhá s dopady zdražování… Vládě dle průzkumu STEM důvěřuje pouze 35 % občanů… Proč lidé vládě přestávají důvěřovat?

Vůbec se tomu nedivím. V České republice probíhá historicky rekordní pád životní úrovně od jejího vzniku. Premiér Petr Fiala se úplně vykašlal na lidi a kombinací své nečinnosti a amatérismu vlády situaci ještě nadále zhoršuje. Pokračuje rekordní inflace, zdražování energií, potravin a pohonných hmot. I naše minimální mzda je v absolutní výši i v kupní síle jedna z nejnižších v Evropské unii – za toto ale může i předešlá vláda Andreje Babiše.

Ve čtvrtek proběhla superdebata v TV CNN Prima a výsledek hlasování diváků přinesl obrovské vítězství pro opozici (zástupce ANO a Radim Fiala z SPD) v součtu 84,8 % hlasů! A naopak pro vládu Petra Fialy (ministři Kupka z ODS a Jurečka z KDU-ČSL) hlasovalo pouhých 15,2 % diváků a je to totální propadák! Tématem debaty bylo řešení zdražování a přístup k situaci na Ukrajině. Nejen z tohoto je zcela zřejmé, že lidé si přejí demisi Fialovy vlády. Tak se ale drží u lizu jak klíště, přestože vláda uvrhla miliony lidí do finančních problémů. V září jsou komunální a senátní volby a doufám, že občané dají vládě jasně najevo nespokojenost, že přijdou k volbám a že podpoří opoziční strany.

Navíc, tento týden ČEZ oznámil, že již poněkolikáté radikálně zvýší ceny elektřiny. Podle odhadů společnosti Centropol zaplatí domácnosti a firmy za elektřinu v příštím roce o 300 miliard víc než loni, u plynu jde o 173 miliard korun. Průměrná rodina v bytě se spotřebou 2,5 MWh ročně tak zaplatí podle odhadů Centropolu v příštím roce za elektřinu o 15 až 20 tisíc víc než loni. V domku, kde se elektřinou také ohřívá voda (tarif D25d se spotřebou kolem 5 MWh) se bude nárůst roční platby blížit 30 tisícům. A v domě s elektrickým topením se už příplatek proti loňsku bude pohybovat mezi 60 až 74 tisíci korun. Zákazníkům, kteří nemají zafixované ceny, se elektřina zdraží i několikanásobně. To přece rodiny ani firmy nemůžou unést! Přitom řešení by bylo poměrně jednoduché.

Pane předsedo, opravdu myslíte, že je to tak jednoduché?

Ano. V ČR vyrábíme elektřinu levně, ale kvůli Evropské unii ji „posíláme“ na burzu do Lipska, odkud ji pak zpětně draze kupujeme. Přitom bychom mohli mít elektřinu levnou a její zdražení je naprosto umělé. To je jak v Kocourkově. A neschopná probruselská vláda Petra Fialy s tím nic nedělá! Přitom by stačilo, kdyby ČEZ rovnou dodával naši levnou elektřinu českým občanům a firmám formou tzv. sociálního tarifu. A vyvážet by se měly podle mého názoru až přebytky. Tímto by ihned klesla cena elektřiny pro naše občany a firmy.

Podobná situace je u plynu. Česká republika jako jediná středoevropská země nakupuje ruský plyn nikoliv přímo z Ruska, ale třikrát dráž přes německé překupníky, kteří ho pro nás stejně nakupují v Rusku. To je přece šílené. Proto SPD prosazuje, aby vláda nasmlouvala plyn přímo s Ruskem, tak jako to má v současnosti Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Německo. Tím by okamžitě několikanásobně klesly ceny plynu pro naše občany i firmy.

Mimochodem, kvůli drahým energiím v ČR přestávají být některé české firmy konkurenceschopné i v mezinárodním měřítku, protože v okolních zemích má jejich konkurence nižší náklady. Krátce řečeno, neschopná vláda Petra Fialy je doslova katastrofou pro celou naši republiku.

Naprostou nutností je také snížení daňové zátěže českých zaměstnavatelů, zaměstnanců a živnostníků formou zvýšení daňových slev a daňových zvýhodnění na děti, což jsou návrhy zákonů, které hnutí SPD již v tomto volebním období předložilo. Je třeba rovněž zvyšovat minimální mzdu a nezabavitelné částky z mezd pro lidi v exekucích a insolvencích. Též je nezbytné, aby stát zajistil nízké ceny základních potravin například snížením DPH, případně zastropováním cen, po vzoru ostatních evropských států.

A kde na to vzít? Hnutí SPD navrhuje ihned využít 150 miliard nerozděleného zisku ve státním podniku ČEZ, škrtnout peníze solárním baronům, což je 45 miliard, ponížit platby do EU, tady lze ihned škrtnout minimálně 30 miliard, škrtnout miliardy politickým neziskovým organizacím, přestat podporovat ekonomické migranty z Ukrajiny, ale přiměřeně pomoci pouze skutečným válečným uprchlíkům atd. – a všechny tyto peníze přesunout na pomoc občanům se zdražováním.

Vláda Petra Fialy je ale totálně neschopná cokoli zásadního udělat. Taková vláda je k ničemu.

Ale poradit dokáže. Třeba ekonomický poradce premiéra Fialy Štěpán Křeček lidem říká, že pokud má jejich domácnost problém vyjít s penězi, mohou si prý najít další zaměstnání...

Tak tohle je fakt neuvěřitelná arogance a drzost. To je podobné, jako když později popravená francouzská královna Marie Antoinetta měla radit (dle podle všeho nepravdivé historky) hladovějícím Francouzům, že když nemají na chleba, ať jedí koláče… Já bych panu premiérovi Fialovi spíš poradil, aby konečně přijal návrhy SPD na zlevnění energií a potravin. Je také potřeba snížit DPH na energie a potraviny, čímž by se také ihned snížila jejich cena. Například DPH na potraviny má ČR nejvyšší ve střední Evropě. U nás je 15 %, ale Poláci mají dokonce nulu.

Kdyby tady nevládla Fialova pětikoalice, tak v naší zemi vůbec nemusela být tak obrovská inflace a nemuseli bychom platit předražené energie. To je jak u blbečků na dvorečku… Někdo si na tom pěkně mastí kapsy, za spolupachatelství Fialovy vlády.

Fialova vláda odmítá bojovat proti drahotě, ale místo toho od ní chodí k občanům rady takového typu, že si příliš žijeme na poměry, že se vláda nemá starat o lidi a tak dále. Nevím, kdo je schopen po osmihodinové šichtě jít ještě do dalšího zaměstnání… Je potřeba, aby nám občané pomohli demokraticky odvolat tuto neschopnou a škodlivou vládu a aby si její premiér a ministři museli hledat novou práci… Podle mého názoru by měl už zakročit prezident Zeman. S Fialovou drahotou se mezi českými občany šíří chudoba a bída.

Nepřeháníte, pane Okamuro?

Nepřeháním, a hned to doložím. Počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 % koncem roku 2021 na momentálních 16 %. Nejvíce ohroženi jsou samostatně žijící senioři, samoživitelé a samoživitelky. Vyplývá to z exkluzivních dat projektu Život k nezaplacení, na němž spolupracují Český rozhlas a PAQ Research. Vláda Petra Fialy ale proti zdražování a inflaci nic nedělá. Přitom ČR má třetí nejvyšší inflaci v EU!

Podle výzkumné společnosti PAQ Research už dnes výdaje na bydlení extrémně zatěžují pětinu českých domácností a situace se dál zhoršuje. Největší nezávislý obchodník s energiemi Centropol varuje, že energetická chudoba v první půli příštího roku může ohrožovat až polovinu českých domácností a třetinu firem.

Podle socioložky Lucie Trlifajové ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR je růstem cen energií velmi silně ohroženo asi 20 % až 30 % domácností. I podle předsedkyně Národní ekonomické rady vlády Evy Zamrazilové stáhne dvouciferná inflace do chudoby až třetinu Čechů.

V týdnu vyvolal velký ohlas váš rozhovor se Světlanou Witovskou na ČT24. Paní moderátorce se zjevně nelíbilo, že byste chtěl dojednat kontrakt s ruským Gazpromem na plyn, když Rusko napadlo Ukrajinu a EU hledá cestu, jak se zbavit závislosti na ruském plynu…

Pane redaktore, já jsem tam jasně řekl, že hnutí SPD energetickou bezpečnost prosazuje dlouhodobě, ale v nynější situaci nemáme k ruskému plynu alternativu. Proč máme platit za plyn třikrát až pětkrát více? Stejně používáme ruský plyn, akorát že ho nemáme přímo od Rusů, ale předražený od překupníků z Německa. Také samozřejmě do budoucna záleží, za kolik by plyn dodali konkurenti Ruska. Stejně jako Viktor Orbán hájím zájmy svého národa, ne zájmy Ameriky, Ukrajiny, Evropské unie či Ruska. Zajímá mě dopad na české občany. Já prostě chci levné energie a levné základní potraviny pro naše občany. Bohužel vláda Petra Fialy hájí zájmy EU, USA a Ukrajiny a kašle na české občany.

Standardem posledních týdnů jsou debaty kolem uprchlické krize z Ukrajiny, kvůli kterým dostáváte nejrůznější nálepky, naposledy od Jindřicha Šídla. Mění se postupem času nějak váš pohled na to, jak vláda situaci řeší?

Ani ne. Vládní přístup k řešení uprchlické vlny z Ukrajiny je podle mě nesystematický, chaotický a netransparentní – a způsobuje mnohá rizika pro občany České republiky. V prvé řadě jde o rizika bezpečnostní, sociální, zdravotní a ekonomická. Vláda ani po třech měsících naprosto nezvládá proces prověřování a registrace uprchlíků a přijímá na naše území i osoby, které na status válečných uprchlíků a na finanční sociální pomoc od českého státu nemají nárok, což je například případ ukrajinských Romů s maďarským občanstvím.

V této věci vláda Petra Fialy a ministerstvo vnitra naprosto selhávají. Vláda z nás udělala nejlepší bankomat v Evropě. Podle mého názoru bychom měli Ukrajincům z bezpečných oblastí Ukrajiny, což je většina území, ukončit povolení k pobytu, aby se vrátili zpět na Ukrajinu. Ostatně, již nyní se více Ukrajinců včetně maminek s dětmi na Ukrajinu vrací, než odjíždí, a to právě z důvodu, že v oblastech, odkud pocházejí, je bezpečno, fungují tam školy i obchody. Fialova vláda je ale jak slepá a hluchá a říká, že je potřeba přijímat neomezeně Ukrajinců, nehledě na to, jestli jsou váleční uprchlíci, a že počítají s tím, že tady zůstanou. S tím SPD nesouhlasí.

Například ukrajinští nepřizpůsobiví romští migranti ze Zakarpatí, kde není a nebyla válka, navíc často s maďarským občanstvím, tady vůbec neměli být, ale jsou tady jen kvůli pozvání od Fialovy vlády. Ta nese plnou odpovědnost za veškeré problémy. Podle mého názoru měli být takoví migranti z naší země již dávno vyhoštěni. Vláda je ale v utajení a proti vůli obecních samospráv umísťuje do lokalit v naší republice, což místní občané oprávněně odmítají. Vládu to ale nezajímá. Jde například o případ obce Kramolín na Vysočině se 120 obyvateli, do které, přes nesouhlas místních občanů, ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ubytoval skupinu 24 nepřizpůsobivých ukrajinských romských migrantů.

Co ale s tím, když se střetne pohled ministra a obce?

SPD v této věci stojí zcela jasně na straně občanů a samospráv a bude bojovat za jejich oprávněné zájmy! Žádné další nepřizpůsobivé lidi v naší republice nechceme. Migranti z bezpečných oblastí Ukrajiny by se měli vrátit zpět. Chceme, aby naši slušní a pracující občané mohli i nadále žít klidným a spokojeným životem! Nekontrolované přijímání vysokého počtu ukrajinských migrantů, mezi nimiž je mnoho čistě ekonomických migrantů (jak potvrzují i hejtmani), také snižuje dostupnost zdravotní péče pro české občany, komplikuje situaci ve školství a je rovněž velkou zátěží pro státní rozpočet a pro samosprávy.

Vládní sociální dávky pro tyto migranty jsou vyšší než v okolních státech a systém jejich vyplácení postrádá účinné kontrolní mechanismy. V mnoha případech se ze stávajícího způsobu jejich vyplácení stala pro mnohé sociální turistika. Největší osobní zodpovědnost za tento stav nesou premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Předseda Pirátské strany a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš nastínil svou představu, aby občané, kteří trvale neužívají byty, které mají ve svém vlastnictví, je svěřili obcím a ty by je pak dále pronajímaly. Důvodem je podle něj nedostatek volných nájemních bytů na trhu v situaci, kdy si u nás uprchlíci z Ukrajiny začnou hledat stabilní bydlení. Dokonce snad už v tomto smyslu připravuje návrh zákona. Jste ochotni o takovém návrhu vést debatu?

Pro hnutí SPD jde o absolutně nepřípustné plány. Soukromé vlastnictví je nedotknutelné a chráněné Ústavou ČR. Jen občané sami se mají rozhodovat, jak naloží se svými nemovitostmi. Stát je nesmí nutit k tomu, aby se jich pod nátlakem zbavovali formou prodeje či pronájmu. Jde v podstatě o obdobu komunistické kolektivizace v zemědělství z padesátých let minulého století. Dle Bartošova návrhu by veškerou agendu spojenou s těmito byty občanů převzaly obce. Tyto byty by se dokonce staly součástí jejich bytového fondu! To nelze absolutně připustit. Navíc ze stížností občanů víme, že Piráti obecní byty často obsazují nepřizpůsobivými.

Bartošovo ministerstvo rovněž schválilo masivní dotace na opravy obecních bytů ve špatném stavu. Jedná se o příspěvek na opravy či výstavbu bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny a je na to vyčleněna téměř jedna miliarda korun. Je alarmující a pro současnou vládu naprosto typické, že zatímco českým občanům v oblasti bydlení jakoukoli pomoc odmítá a ruší programy na podporu výhodných státních půjček pro pracující rodiny kvůli údajnému nedostatku peněz, na byty pro migranty rozdává z veřejných peněz stovky milionů korun. Pro hnutí SPD je to nepřijatelné, pro nás je jednoznačně na prvním místě český občan!