Jana Bobošíková: Dnešní ODS? Bezduchá, zbytečná tlupa. Souhlasím s Klausem, musí vzniknout nová, pravá, pravicová strana

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Bezduchá, zbytečná tlupa!“ Tak ostře stírá současnou ODS někdejší europoslankyně, známá moderátorka Jana Bobošíková: „Dnešní ODS je už jen konjunkturalistický spolek ve vleku mainstreamu, tlupa, které je naše země, naše historie i naše budoucnost úplně volná. Zůstala z ní pouze šedavá beztvará masa, která většinu zbývající energie spotřebuje na to, aby zakryla svou prázdnotu a zbabělost.“ Bývalá prezidentská kandidátka poukazuje i na to, že nikdo z poslanců ani senátorů ODS Václava Klause mladšího rázným činem nepodpořil. A vzkazuje: „Dnes totiž opět platí staré dobré ‚Doleva, nebo s Klausem‘.“

Když vám ParlamentníListy.cz daly v roce 2010 otázku, kdo by vyhrál titul „politický muž roku“, odpověděla jste, že bývalý prezident Václav Klaus: „Václava Klause považuji za jediného opravdového muže mezi českými politiky." Jaká by byla dnes vaše odpověď na stejnou otázku?

Naprosto stejná. Prezident Václav Klaus je jediný opravdový muž mezi českými politiky.

Co říkáte na samotnou informaci o tom, že Václav Klaus ml. byl vyloučen z ODS?

Tento akt vypovídá mnohé o současné ODS. Dnešní ODS není stranou, kterou jsem před 20 lety volívala. Není to strana trhu bez přívlastků, není to strana demokracie bez přívlastků, není to strana osobní svobody, pro kterou má stejnou cenu život a názor každého českého občana. Není to strana, která se nebojí, která je hrdá, která zastává hodnoty, o něž se mohou občané opřít.

Dnešní ODS je už jen konjunkturalistický spolek ve vleku mainstreamu, tlupa, které je naše země, naše historie i naše budoucnost úplně volná. Není už silnou velkorysou stranou, která uměla vstřebávat naše názory, tužby, sny i realitu a přetavit je v jasný program. Není už stranou, která věděla, že v politice se tvrdě jedná, nejen umíněně dupe nohama. Zůstala z ní pouze šedavá beztvará masa, která většinu zbývající energie spotřebuje na to, aby zakryla svou prázdnotu a zbabělost. Úporné omílání několika okrajových témat dělá z kdysi sebevědomé celostátní strany usmolenou nadbíhačku průměrnosti. Úporné bezmyšlenkovité lpění na tom, že Západ je a navždy bude jen a jen demokratický, svobodný a přátelský, zatímco Východ musí být už napořád jen a jen totalitní, útočný, zaostalý a nebezpečný, je nehodno opravdových politiků, kteří chtějí skutečně vládnout.

V kontextu GDPR, na který už se ale zapomnělo, narazil řekněme na dno trpělivosti svých stranických kolegů poslanec Václav Klaus mladší. Na půdě Sněmovny totiž přirovnal schvalování zákonů kvůli EU k činnosti židovských výborů během druhé světové války. V ODS skončil. Podle špiček ODS to byl jen výsledek jeho dlouhodobého odklánění od programu. Když vezmeme samotný výrok Václava Klause ml., skutečně byl tak přes čáru? Jak ho hodnotíte?



Ještě na začátku března jste v rozhovoru pro Expres říkala, že vám politika, které jste se věnovala 13 let, nechybí. Vzpomínala jste na to, že vám bylo vyhrožováno fyzickou likvidací, ničili vám auto. V případě, že by Václav Klaus mladší založil novou politickou stranu, byl by tohle moment, který by vás přiměl vrátit se do „tvrdého světa“?

Záleželo by na programu a osobnostech takové strany i na mé osobní životní situaci.



Někteří považují za téměř jisté, že Václav Klaus ml. novou politickou stranu založí. Ani on sám to nevyloučil. Z toho, jak ho znáte vy, myslíte si, že opravdu takový subjekt vznikne? Nebo dá třeba přednost pouze kandidatuře na prezidenta? Mimochodem, Václav Klaus ml. byl osobností, kterou jste si po svém návratu k moderování pozvala do politické debaty na internetové televizní stanici XTV…



Václava Klause mladšího znám pouze společensky, netuším, jaké budou jeho další kroky. Každopádně je ve složité situaci: čelí značným očekáváním části veřejnosti. Tato očekávání se ale mohou míjet s realitou, protože lidí se skutečně pravicovým hodnotovým smýšlením, kteří by se navíc byli ochotni vážně a důrazně angažovat v politice, zase tolik není. Všimněte si, že nikdo z poslanců ani senátorů ODS Václava Klause mladšího rázným činem nepodpořil, klub ODS ve Sněmovně i v Senátu zůstal nedotčený. Neslyšeli jsme ani, že by ho oficiálně kdokoliv podpořil na oné Výkonné radě, která ho vyloučila.

Komu by se také denně chtělo pak čelit každodenním výpadům převážně levičáckých novinářů? Kdo by měl odvahu stát sám proti televizním politologům a dalším „intelektuálům“, kteří navíc budou za své mudrování financováni přímo z Bruselu? Nevidím skupinu či i jen hrstku lidí, která řekne: „Tak už dost! Tady jde přece o hodnoty jako je svoboda, rodina, máma, táta, víra, vlast a Česká republika, za kterou se umíralo! Tady jde o naše děti, které se musejí dozvědět, že součástí svobody je odpovědnost, že svoboda má hranice, že žádný oběd není zadarmo, a že nároku předchází výkon!“ Kdo chce být za taková odvážná slova dennodenně označován za xenofoba, nacistu, homofoba a já nevím jak ještě jinak...

Chtěla byste ho nějak podpořit, už jste na toto téma mluvila? Stála byste o členství v politické straně nebo o nějakou pozici v politickém subjektu, kde by byl předsedou Václav Klaus ml.?



To by hodně záleželo na programu takové strany. Záměry Václava Klause mladšího neznám, nejsme v blízkém kontaktu. A v tuto chvíli se do aktivní politiky nechystám, o členství v politických stranách nestojím a o funkce se neucházím. Pravou pravicovou stranu ovšem podpořím vždy.

Jak velkého úspěchu může u voličů dosáhnout?

To si vůbec netroufám odhadnout. Nedržím v rukou průzkum, který by ukazoval, jaká je poptávka po straně, která se bude prát o základní hodnoty demokracie, o svobodu a suverenitu, o tradiční rodinu, a o práva každého občana; nikoli o dotace, práva zájmových skupin a přízeň médií.

Někteří bývalí kolegové Václava Klause mladšího z ODS mluví o tom, že je s ním prakticky nemožné vyjít, chová se individualisticky, nekolegiálně a nelze se na něj spolehnout. Podle nich je proto takřka nemožné, aby Klaus mladší vytvořil vlastní životaschopnou stranu. Co si o tom myslíte vy?

To vůbec nebudu hodnotit. Jen se ptám, proč mezi sebe takového „egoistického vyvrhele“ opětovně přijali a do voleb nominovali. A kolikrát mu řekli své výhrady do očí, když ho nyní tak příkře hodnotí v médiích. ODS v tom připomíná drbnu z uličního výboru, která snaživě píše, že „VKml je v kolektivu neoblíben pro své názory, nedokázal se sžít se zasloužilými soudruhy a vykazuje veskrze individualistické, kolektivu nepřátelské rysy“. Opakuji – ODS už dávno není politická strana, ale jen bezduchá, zbytečná tlupa.



Proti ODS minulý týden silně vystoupil i někdejší prezident Václav Klaus. „Dříve či později musí vzniknout nová, skutečná pravicová strana,“ uvedl. Vrátí se společně se svým synem více do politiky Václav Klaus starší? A jak je to podle vás s načasováním vzniku skutečné pravicové strany?



S prezidentem Václavem Klausem zcela souhlasím. Musí vzniknout nová, pravá pravicová strana. Zda se Václav Klaus vrátí do aktivní politiky, ať už sám nebo společně se synem, nevím a neumím odhadnout. Ale jak vidno, promlouvat do ní bude. Za sebe vítám, že nemlčí. Identifikuje a jasně pojmenovává kolektivistické levičácké hrozby současnosti, které agresivně útočí na svobodu lidského ducha a tím na vše, čeho je skutečná svoboda zdrojem. Všimněte si však, že je v našem veřejném prostoru prakticky sám. Ti ostatní buď zbaběle či zpohodlněle mlčí. Nebo – a to je ještě horší - jim diktát nesvobody vyhovuje.

I s ohledem na to, že je předpoklad, že by se v nové politické straně sešli nějakým způsobem Václav Klaus starší a junior, dlouholetý člen ODS Zbyněk Stanjura boj o stejné voliče vylučuje. „Klaus starší není v ODS už 11 let. Podporoval Svobodné, pak dělal kampaň Janě Bobošíkové a dostali 0,4 %. Pak zase nějaké obskurní Alternativě pro Česko, jezdí na mítinky Alternativy pro Německo, to je ale protičeská strana, která chce zrušit Benešovy dekrety. Takže bychom se s ním stoprocentně neprali o ty stejné voliče,“ uvedl v Českém rozhlase. Jak to vidíte vy?



ODS pana poslance Stanjury se rozhodně nebude prát o stejné voliče, kteří slyší na myšlenky a vnímají varování prezidenta Václava Klause. Dnes totiž opět platí staré dobré „Doleva, nebo s Klausem“. ODS si na té křižovatce vybrala, voliči si jistě vyberou také. Je až legrační, jak si řada představitelů ODS myslí, že názorová konzistentnost spočívá v dlouhodobé věrnosti tlupě, nikoli ve věrnosti skutečným myšlenkám a hodnotám, jejichž prosazování bývá často nepohodlné. Chápu, že řada členů ODS se budí strachem při představě, že by měli sami, často proti všem, obhajovat pravdu, a raději se kolektivně mýlí v teplíčku své Výkonné rady.



Zbyněk Stanjura pro Český rozhlas vzpomínal na dobu, kdy zažil Václava Klause staršího v ODS. Prý by nebylo možné, aby jeho poslanec podpořil kandidáta jiné politické strany a „vyhodil by ho dveřmi z klubu“. Vy znáte prezidenta Václava Klause, podpořil váš volební blok Hlavu vzhůru, připustil by něco takového? Do jaké míry má pochopení pro jiné názory v politické straně?

Členkou ODS jsem nikdy nebyla, zkušenost nemám. Prezidenta Václava Klause znám jako politika, který se snaží hledat nejmenšího společného jmenovatele a který hájil a hájí zájmy státu, nikoli hrstky neschopných.



Předseda ODS Petr Fiala slibuje, že bude ostřejší. Zároveň se také v rozhovoru pro Seznam Zprávy vyjádřil k tomu, jaké to bylo vyloučit ze strany Václava Klause mladšího. „Výroky Václavů Klausů už mě nezajímají. S demokratickou pravicovou politikou to nemá nic společného. Jestliže tady někdo prosazuje proruské názory, myslí si, že spása přijde od nějakých autoritativních režimů, není to nic slučitelného s politikou, která je demokratická. Ani Václav Klaus starší, ani Václav Klaus mladší už mě poučovat nebudou,“ rozčílil se Fiala. Co vy na to?



Jak je vidět, rozčílení je špatný rádce... Pokud byl výrok myšlen vážně, pak jen potvrzuje můj názor, že současná ODS se opravdu o voliče s příznivci myšlenek prezidenta Václava Klause přetahovat nebude.

Na závěr ještě k XTV. Naposled jste si do JB Talk pozvala europoslance Stanislava Polčáka. Kdo bude dalším hostem?

Hosty do JB Talk vybíráme v XTV společně s dramaturgií. Příští týden ve studiu přivítám člověka ze světa veřejnoprávních médií.

autor: Daniela Černá