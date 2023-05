Jde i o Zwyrtek Hamplovou. Dusné detaily vylučování z ČSSD

reklama

ČSSD chce vyloučit členku Janu Turoňovou. Politička je výraznou osobností vnitrostranické opozice, neboť dlouhodobě kritizuje současné směřování sociální demokracie. Její aktivita je však podle vedení ČSSD nežádoucí a vadí i kontakty Turoňové s lidmi z alternativní scény.

K vyloučení mělo dojít již 18. dubna na setkání grémia strany. Na podporu političky se u Lidového domu shromáždilo mnoho příznivců. Nakonec se o politické budoucnosti Turoňové bude rozhodovat až na červnovém sjezdu ČSSD.

Jana Turoňová poskytla ParlamentnímListům.cz rozhovor, ve kterém celou kauzu okomentovala.

Schází se s určitými lidmi…

„Přišel mi e-mail od ústředního tajemníka, kde byla pozvánka na zasedání grémia 18. dubna s tím, že grémium chce meritorně rozhodovat o zrušení mého členství v ČSSD,“ popsala ParlamentnímListům.cz Turoňová začátek celého příběhu.

„Já jsem obratem poslala písemné vyjádření, proč si myslím, že mě grémium vyloučit nemůže – což podle stanov skutečně nemůže, a připojila k tomu i další komentáře na mou obhajobu.“

Důvody, které vedly vedení ČSSD k návrhu Janu Turoňovou vyloučit, byly tři: „Ty dva body byly jen takové detaily. Týkalo se to používání loga, nějakých letáků atd., to jsou věci, které nejsou moc zajímavé a řešíme je uvnitř strany,“ vysvětlila Turoňová. Podstata ležela jinde: „Hlavním důvodem bylo to, že se prý scházím s určitými lidmi a názorově s nimi souzním. To mi přijde úplně postavené na hlavu.“

Turoňová se pozastavuje nad tím, jak rychle vyvodilo vedení ČSSD závěry: „Já se potkávám s různými lidmi a mnoho jich je mimo tzv. hlavní proud, to je pravda. Ale s každým z nich mám jiné vztahy. Nelze to zobecňovat.

Například v tom odůvodnění jmenovali paní senátorku Zwyrtek Hamplovou, se kterou jsem se ale osobně nikdy neviděla,“ překvapilo Turoňovou. „Pak jmenovali Petra Druláka a Michala Semína ze spolku Svatopluk. S nimi se scházím hodně, protože jsem členka Svatopluku. To ale není politický spolek, může tam být kdokoli. Dále jmenovali Josefa Skálu, s tím jsem také vystupovala na některých akcích týkajících se sjednocování opozice…

Prostě hodili různé lidi do jednoho pytle a šmahem mě odsoudili. Přijde mi to velmi neuctivé, a to i vůči těm lidem, protože byli dáni na pranýř. To, že jsem se nimi stýkala, bylo označeno jako něco špatného, nežádoucího, co se neslučuje se členstvím v ČSSD,“ kroutí hlavou Jana Turoňová.

Zbavit se toxických lidí

Za snahou zbavit se kritického hlasu uvnitř strany mohou být hlubší záměry. Nejen Jana Turoňová si myslí, že ČSSD začal ovlivňovat miliardář Jan Barta. Ten avizoval, že chce stranu vrátit zpět do vysoké politiky. Jedním z kroků k tomuto cíli by mělo být i vylučování nepohodlných členů.

„Nemám samozřejmě důkaz, že to ovlivňuje pan Barta. Já ho osobně ani neznám, nikdy jsme se neviděli,“ říká Turoňová. Přesto však považuje některé okolnosti za podezřelé: „Pozvání na grémium, kde se mělo řešit moje vyloučení, mi přišlo krátce poté, co pan Barta veřejně oznámil svůj záměr obnovit ČSSD.

Já jsem krátce po tomto jeho vyjádření měla projev na tiskové konferenci strany. A rovnou jsem tam upozornila na nebezpečí, které ze záměru pana Barty může plynout. Například mi přijde nemístné, aby byli ze strany vylučováni tzv. toxičtí lidé, tedy ti, kteří mají být navázaní na Miloše Zemana. Jakým způsobem navázaní? Vztahově, myšlenkově? To už řečeno nebylo,“ zlobí se Turoňová.

Osoba bývalého prezidenta a někdejšího předsedy sociální demokracie prý už ve straně nehraje roli jako v minulosti: „Samozřejmě jsou tam lidé, kteří se s ním dobře znají, sympatizují s ním a navazují na jeho myšlenky, tj. na myšlenky tradiční sociálnědemokratické politiky. Ale sám Miloš Zeman do ČSSD nijak nezasahuje. Spoustě lidem byl však jeho styl politiky, a to i té mezinárodní, kdy představoval rovnováhu mezi Východem a Západem, sympatický. A teď to najednou vadí,“ upozorňuje na změnu kurzu v ČSSD Turoňová.

Na tiskové konferenci, kde poukazovala na negativní aspekty Bartova plánu, byl prý přítomen i jeden člen grémia sociální demokracie. „No a krátce poté si mě pozvali na kobereček. To je opravdu divné,“ uvažuje Turoňová.

Její obhajoba však přinesla alespoň dílčí vítězství: „Důrazně jsem ve své odpovědi poukázala na to, že kdyby mě chtělo vyloučit jen grémium, je to proti stanovám. A tak mě přímo tam nevyloučili. Udělali to ale jinak – grémium mě přímo na místě na zrušení členství navrhlo a udělalo to přes předsednictvo strany. Odvolacím orgánem je v tomto případě sjezd. A ten se bude konat v červnu,“ popisuje peripetie procesních záležitostí v ČSSD Jana Turoňová.

„Když jsem z grémia odcházela, tak mi Michal Šmarda řekl: No, tak jste si nakonec svůj prostor na sjezdu vybojovala! Z toho usuzuji, že oni mě opravdu chtěli vyloučit hned. Asi si mysleli, že to se mnou bude jednodušší.“

Červnový sjezd ČSSD má být důležitý v mnoha ohledech: „Očekává se změna ohledně značky – tedy úprava barvy, loga apod. Má se tam však také sáhnout do stanov, které se budou upravovat,“ vysvětluje Turoňová.

Hodnoty ČSSD budu vždy hájit

Její situace nenechala chladnou mnoho lidí: „Převážná část zpráv, které dostávám, je pozitivních. Podporují mě členové Svatopluku nebo pan Josef Skála. Ale i další lidé, ne veřejně známí. Dostávám esemesky a e-maily, lidé mi píšou po sociálních sítích atd. Jsem ráda, že se toho případu chopila i média, hlavně tedy z toho alternativního proudu. Veřejnost tak může vidět, co se v sociální demokracii odehrává,“ vnímá Jana Turoňová i jisté výhody své kauzy.

„Mnoho lidí mi také říká, že už přestali volit ČSSD, ale kdyby se dostali do čela lidé mého ražení, nebo třeba dokonce přímo já, tak by se k její volbě zase vrátili. V tom kontextu je docela vtipné, když mi na grémiu říkali, že svou veřejnou kritikou stranu poškozuji… Jenže já potkávám lidi, kteří tvrdí, že to dělám dobře a že kdyby se sociální demokracie vrátila k původním hodnotám, oni by se jako voliči také vrátili. Kdo tedy rozhoduje o tom, zda straně škodím?“ pokládá řečnickou otázku Turoňová.

Pokud ji v červnu ČSSD skutečně vyloučí, nemá zatím plán B: „Rozhodně chci ve veřejném životě, tj. v politice zůstat. Pro mě je to poslání, služba státu a lidem. Možná jsem idealistka, ale tak to prostě vnímám.

Co však budu dělat v případě vyloučení, to ještě nevím. Já to vždy beru tak, že mám před sebou nějaký konkrétní úkol a cíl, což je teď moje působení v ČSSD. Tomu se plně věnuji. Poté, co se za pár týdnů dozvím výsledek, začnu teprve uvažovat, kam se posunu.“

Jednu věc má však Jana Turoňová jasnou: „Myšlenky a hodnoty sociální demokracie jsou univerzální a i v mém případném působení mimo ČSSD je budu vždy hájit.“

