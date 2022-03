Je bláznovstvím o použití jaderných zbraní byť jen přemýšlet. Historik a syn slavného amerického špiona o válce

Když je džin venku z láhve a válka na Ukrajině začala, bylo by nejlepší zavřít zlého džina zpět do láhve, aby boje ustaly. To říká historik Francis Gary Powers junior, jenž bydlí nedaleko Washingtonu D. C. Je také zakladatelem Muzea studené války, ale i členem správních rad Muzea strategického letectva, vzdušného a kosmického prostoru a Muzea mezinárodní špionáže v USA. A je i synem známého otce se stejným jménem. Amerického pilota, jenž byl v roce 1960 sestřelen nad SSSR a o dva roky později vyměněn na Glienickém mostě v Berlíně, o čemž vypráví film Stevena Spielberga Most špionů.

Na Ukrajině zuří válka. Jaké byly vaše první myšlenky, když jste se to dozvěděl?

Nikdy bych si nemyslel, že ve svém životě uvidím válku v Evropě. Přestože je to podobné situaci, kdy po první světové selhala politika, což vedlo ke druhé světové válce. Neúspěšná politika na konci studené války vedla k jejímu pokračování. Doufejme, že se nerozšíří do dalších evropských zemí anebo neskončí použitím atomových zbraní, což by bylo M. A. D. (Zkratka M. A. D. má více významů. V tomto případě to znamená vzájemně zaručené zničení, ale písmena dohromady dávají v angličtině také slovo šílený. Pozn. red.)

O možnosti použití jaderných zbraní se nicméně hovoří. Co vy na to?

Je bláznovstvím už jen o tom přemýšlet. Když Putin odpálí jednu jadernou střelu, tak další odpálí USA a jiné země NATO. Jako výsledek bude právě M. A. D. A když se to stane, nebudou vítězové ani poražení, ale jen masivní oběti na životech všude po světě, protože bude následovat jaderná katastrofa.

Jak vnímáte osobnost Vladimira Putina. Vidíte v jeho současných krocích nějaký smysl?

Prezident Putin udělá, co chce, a kdy chce, protože má absolutní moc a kontrolu nad Ruskem. Myslím si, že výsledkem expanze Severoatlantického paktu (NATO) na východ po konci studené války a posledních rozhovorů o tom, že Ukrajina rozšíří NATO, bylo zahnání Putina do kouta. Zvláště potom, co sliby a ujištění, které byly dány v raných devadesátých letech západem, že se NATO směrem na východ rozšiřovat nebude, byly porušeny. Je to americká, NATO a ruská konfliktní politika jako výsledek konce studené války v roce 1991 a jejich konfliktní ideologie, které vedly k válce na Ukrajině.

Jak o tom smýšlejí běžní Američané?

Jako o strašné a zavrženíhodné události. Nicméně mnoho Američanů nerozumí, jak v tomto případě mohla politika zkrachovat, jaké přísliby NATO byly porušeny, komplikované historii Ruska a Ukrajiny, a tomu, jak americká politika v oblasti mohla vést k současné situaci.

Jak bychom se k tomu měli postavit? Měli bychom na Ruskou federaci začít uvalovat větší a větší sankce anebo tam poslat přímo vojenské oddíly NATO?

Obojí není moc dobrým nápadem. Jak další sankce, tak i nasazení oddílů NATO může rozdmýchat plameny války a přenést ji dál za hranice Ukrajiny. Nyní, když je džin venku z láhve a válka na Ukrajině začala, by bylo nejlepší zavřít zlého džina zpět do láhve, aby boje ustaly. Tato válka se totiž může vléct mnohem déle, než většina lidí předpokládá.

Najdete nějaké podobnosti současného dění s dobou studené války či rokem 1960, kdy byl váš otec, pilot průzkumného letadla Lockheed U-2, sestřelen poblíž Sverdlovska?

Zaprvé si přeju, aby paralelou se studenou válkou či rokem 1960 bylo, že Rusko, USA a NATO vyřeší své rozdílné názory opět díky vyjednávání, kompromisům a diplomacii. To je to, co vedlo k výměně špionů, tedy mého otce za Rudolfa Abela v roce 1962. Nicméně nyní je to všechno shozeno ze stolu, protože válka na Ukrajině právě probíhá.

Budete své plány ohledně turné návštěv po Evropě u příležitosti šedesátého výročí první výměny špionů na Glienickém mostě v Berlíně, tedy výměny vašeho otce za Abela, kvůli bezpečnostní situaci nějak měnit?

Ne. Budu v Evropě od 14. dubna do 3. května a jsem dnes, víc než kdy jindy, připraven hovořit o tom, jak je důležité pamatovat si historii studené války a poučit se z ní.

