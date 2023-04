Jsem na radnici 25 let, úředníků nepřibylo a máme přebytek. Hlas z ODS ke Stanjurovým plánům

reklama

Z rušení některých pošt ve vašem plzeňském obvodě nejste nadšen. Pokusíte se nějak zlomit verdikt jejího vedení, a co tomu vlastně říkáte?

Způsob, jakým jsme se to jako starostové měst, městských částí a obcí dozvěděli, považuji za neakceptovatelný. Nikdo s námi předtím nic nekonzultoval. Například v našem obvodu Plzeň 2 Slovany mají být zrušeny čtyři z pěti pošt. Další byla přitom zrušena před nedávnem. To je ještě horší než decimace, kterou prováděli Římané jako potrestání svých vojsk. Jak plyne ze samotného pojmu „decimace“, popravován byl jen každý desátý. Abychom ale dostali přesná čísla, proč někdo k takovému rozhodnutí vůbec dospěl, se nestalo. Tolik k naší městské části.

Pak jsou zde věci obecné, které stát v případě České pošty, s. p., neřeší dlouhá léta, až jsme dospěli do situace, kdy se ten státní podnik propadá do stále větší ztráty. Myslím si, že stát neumí dělat věci lépe než soukromník. Přistoupil bych na privatizaci té části České pošty, kterou není stát schopen ekonomicky řídit. To, na čem Česká pošta prodělává, by soukromá firma určitě zvládla lépe. A to, co stát vyžaduje a potřebuje, ať dotuje, ale ne v takové výši jako dosud. Nějaké zásadní a „osvícené“ řešení jsem ovšem zatím neslyšel.

Mimochodem, když jsem zachytil informaci, že bankrotující Česká pošta za této situace chystá průzkum spokojenosti zákazníků za 40 miliónů korun, domníval jsem se, že se jedná o žert. Nakonec byl tendr sice zrušen, ale možná bude vypsán další, nový, po realizaci naplánované restrukturalizace poštovních poboček.

Jak se připravujete na oslavy osvobození města Plzně americkou armádou?

Vždy jsem vedle dění kolem sametové revoluce v roce 1989 považoval osvobození Plzně americkou armádou v roce 1945 za nejvýznamnější věc, kterou naše město v novodobých dějinách zažilo. Je proto důležité si osvobození připomínat a u toho si připomínat i to, že vzhledem k válce na Ukrajině jsou USA pořád naším mimořádně důležitým strategickým spojencem při otázkách zajišťování bezpečnosti před ruskou imperiální rozpínavostí.

Co říkáte pracovní cestě předsedkyně Poslanecké sněmovny a podnikatelů na Tchaj-wan?



Cestu předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarové na Tchaj-wan jsem sledoval a pokud jde o její přijetí, rozhovory a to, jak celá česká delegace k tomu přistoupila, to mi připomínalo náš pobyt na Tchaj-wanu v roce 2020, kdy jsem tam cestoval jako člen senátní delegace, kterou vedl Miloš Vystrčil. Z tohoto pohledu jsem souhlasil prakticky se vším, co tam zaznělo, protože Tchaj-wan je pro nás v regionu Dálného východu spojencem. Na rozdíl od Číny je to demokratická země, a proto s ním máme spolupracovat.

Samozřejmě bych byl rád, aby se dotáhly ale i některé věci v případě ekonomické spolupráce. Hodně se o tom hovoří, často se v o tom vyjednává, ale myslím si, že by to chtělo více konkrétnějších výsledků. Snad se jich brzy dočkáme.

Široce se diskutuje zvýšení DPH na pivo, teplo, vodu... a vůbec její změna...



Způsob, jakým se o tom ale začalo diskutovat v minulých dnech, považuji za velmi nešťastný. Pokud v médiích a ve veřejném prostoru kolují nějaké analýzy a podklady k jednání, a vládní pětikoalice na nich ještě není domluvená, je to špatně. Podle toho to také vypadalo.

Za současné situace, kdy se prohlubují schodky a rostou dluhy, je nutné něco udělat, a tento neblahý vývoj zvrátit či alespoň zastavit. Na prvním místě by měl ale začít šetřit stát. Dám příklad – jsem starostou v městské části Plzeň 2 Slovany už od roku 1998. Udělali jsme zde mnoho věcí, hodně se toho změnilo, ale počet úředníků na úřadě za tu dobu nestoupl. Také hospodaříme s přebytkem. Takže český stát, vláda i další instituce, musí začít šetřit u sebe.

Nejsem příznivcem zvyšování daní. Ale někdy i jejich snižování k ničemu nevedlo. Kdysi se například snížila daň na pivo, výsledkem ale nebylo levnější pivo, jeho cena pořád stoupá, protože na cenotvorbu mají vliv i jiné aspekty. Takže v případě daňových změn bych byl konzervativní a moc bych s nimi nehýbal. Pokud už není jiná možnost, činil bych tak pouze u položek, u kterých prokazatelně zajistíme vyšší výběr daně v řádech stovek milionů či miliard korun.

A musíme být u toho i sociálně citliví, zejména teď, kdy je část veřejnosti zneklidněna vysokými cenami. Takže vytasit se s vyšší daní například v případě vodného a stočného, považuji za chybu.

Očekávám ale, že nakonec budou daňové změny jiné, než jsme slyšeli při poslední bouřlivé diskusi.

Co říkáte stále zvyšujícím se cenám potravin, kdy některé komodity jsou již dražší než v Německu?

I jako místopředsedu senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu mě velmi zajímá, jak je možné, že ceny některých potravin jsou v České republice rozdílné od okolních států a že jsou ty ceny tak vysoké. Samozřejmě jsou zde důvody daňové, protože daně jsou různé, ale je zřejmé, že svoji roli v tom hrají i vysoké marže obchodníků, které je nutné více sledovat a kontrolovat.

To je pohled politický a odborný, ale jako obyčejného zákazníka mě velmi zaráží, že v Česku je v případě některých potravin u těch samých řetězců menší výběr a někdy není stejná ani kvalita. Jak je to možné? To už je dotaz na ty řetězce.

Váš obvod je označován jako bezpečný, není tady páchána výrazná trestná činnost a hlavně, máte tu prostě více pořádku než třeba v centru Plzně. Jak to vidíte vy?

Jsem tomu rád. Snažíme se společně s Policií ČR i s Městskou policií zajistit pro to podmínky, ale největší podíl na tom mají samozřejmě samotní naši obyvatelé. Doufám, že to tak i nadále vydrží, protože bezpečné a kvalitní bydlení je základem dobrého života. Pocit bezpečí je ale vždy částečně subjektivní záležitostí, takže někteří občané to mohou cítit jinak. Centra velkých měst ale všude lákají i skupiny lidí, které se nechovají, jak mají. Takže to přímo srovnávat není úplně možné.

