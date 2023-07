Kárně stíhaný Rajchl varuje advokáty před ostudou. Pochopil by i žák první třídy

„Nemůže existovat instituce, která mi bude zakazovat citovat klasické autory. To je totální nesmysl!“ Předseda stany PRO, advokát Jindřich Rajchl čelí kárnému postihu od České advokátní komory za status na sociální síti Facebook z loňského října, kde měl dát nevhodně do kontextu své vyjádření se dvěma citáty. Přidává další a prozradil i to, kdy začne používat leteckou linku na Tchaj-wan.

Co jako právník, který roky chodí k soudům, říkáte na současnou úroveň debat v Poslanecké sněmovně?

Myslím si, že už je to jen jeden velký cirkus. Sněmovna už dávno ztratila ambici dělat cokoli pro občany České republiky. Jde o kolbiště, kde si politici vyměňují bonmoty. Když se podíváte na to, co se projednává v současné době, přínos pro občany je nulový.

Pro mě jsou klíčové parametry v tom, že v současné době má padesát pět procent českých občanů problémy vyjít s platem a neušetří ani korunu. Reálné mzdy v České republice klesly nejvíce v celé Evropě, v podstatě dvakrát tolik než u druhé nejhorší země. Vývoj života českých občanů je v podstatě dvakrát horší než ve všech ostatních zemích v Evropě. Tohle je něco, co by vláda a Poslanecká sněmovna měla řešit.

Podle další kárné žaloby advokátní komory jste překročil veškeré meze, co si může advokát dovolit. Psal o tom i server ceskajustice.cz s odvoláním na ČTK. Dal jste před necelým rokem do souvislosti na sociálních sítích příjmení tří veřejně činných žen a dva citáty. Za to vám hrozí zákaz výkonu povolání, že?

Většinou se u těchto kauz ukládá peněžitá pokuta. Zákaz výkonu povolání se ukládá v případech, kdy se advokát nějakým způsobem proviní proti svému klientovi. Nicméně, i tak celou kauzu považuji za naprosto absurdní. (smích) Je to citát, a pokud ho někdo vykládá doslovně? Žádná výzva k zabíjení kohokoli. Ten citát je manifestem pacifismu, to znamená jednoznačným odsouzením každého, kdo se snad podílí nebo jakýmkoli způsobem by mohl profitovat z případné války. Opravdu jsem zvědav, jak se k tomu komora postaví.

Podle mého názoru je to velmi smutný den vůbec v historii komory. Ona se už pokolikáté propůjčila ke službě režimu a víme, jak to bylo v minulosti. Osobně si myslím, že je to čistě politická kauza. Kdybych tu větu neřekl já, ale kdokoli jiný, nikdo to nebude řešit. V podstatě je v současné době komora jen zneužívána v rámci politického boje, což by prostě nikdy neměla dělat.

Jako člověk, který má rád právo, a jsem hrdý advokát, tak musí říct, že jsem smutný a rozladěný z toho, že se komora k tomu propůjčila. Docela se na řízení těším. Kdyby mě měla komora odsoudit, pak by musela konstatovat, že paní Pekarová Adamová, paní Černochová a paní Drábová profitují z války a vtahují naši zemi do války. Říkám to s nadsázkou a s úsměvem, protože celá věc je naprosto absurdní. Buď jak buď, jsem připravený se bránit u soudu i u Ústavního soudu, protože nemůže existovat instituce, která mi bude zakazovat citovat klasické autory. To je totální nesmysl!

Ve svém novém vysílání na sociálních sítích jste vše komentoval i tak, že kdybyste řekl, že Kartágo musí být zničeno, tak máte asi v plánu likvidaci města? Dokážu si představit reakce typu, že to nemůžete srovnávat…

Celá věc poukazuje na to, že citát nelze otrocky vykládat. Když budu říkat citát od Lao-c' o tom, že je lepší zapálit byť jen jedinou svíčku než celý život proklínat temnotu, taky nevyzývám někoho k tomu, aby zapaloval svíčky. (úsměv) Přenesené významy, které mají určitou symboliku. Mají podnítit k tomu, aby lidi mysleli, a ne k tomu, aby otrocky plnili, co je v citátu napsáno. Celé je to naprostá hloupost!

Rozhodně nešlo o výzvu k nějakému násilí. Naopak jsem násilí opakovaně odmítal a odmítat budu vždy. Je to prostě manifest pacifismu od Ernesta Hemingwaye, založený na tom, že každý člověk, který přibližuje zem k tomu, aby byla vtažena do války, zaslouží totální opovržení, a aby se proti němu občané postavili. Otrocky z toho dovozovat střílení může snad jen žák první třídy základní školy, a ne vysokoškolsky vzdělaný člověk, nota bene s právním vzděláním.

Celá ta záležitost trochu působí jako varování, aby se člověk opravdu nikdy nedostal před soud nebo aby vůbec raději s žádným advokátem ani nehovořil. Předpokládáte rychlé ukončení?

Nevím. Vůbec netuším. Pro mě je to jen ukázka, jak advokátní komora v této věci nepracuje správně a nedrží si objektivitu. Situace je taková, že jsme už opravdu zase svědky toho, že může být prosazován a veřejně publikován jen jediný správný názor. Je to útok na svobodu slova, útok na článek 17 Listiny základních práv a svobod. Se vší vehemencí se budu bránit. Jsem přesvědčený, že tohle skončí velkou ostudou, že se advokátní komora vůbec do téhle kauzy pustila.

Hrozíte návratem totality. Pravdou je, že někteří bývalí disidenti už mají sbalené zubní kartáčky a v podstatě počítají s tím, že si pro ně přijdou. To říkám také s úsměvem. Ale co ten zbytek? Ti, kteří se domnívají, že vězení nemusí být povznášející zážitek?

Velký boj. Kdybych si mohl dovolit další citát např. od George Orwella, řekl: „Čím více se společnost vzdaluje od pravdy, tím více nenávidí lidi, kteří ji říkají.“ Přesně tak tomu je. Naše oficiální vládní linka a mainstreamová média se totálně odchýlily od pravdy. Vytvořily nějaký společenský narativ, který musí všichni povinně opakovat a papouškovat. Každý, kdo jim ho narušuje a říká lidem pravdu, je nenáviděnou osobou. Je označován nejhoršími jmény, jako dezolát nebo dezinformátor. Taková je prostě skutečnost. Za pravdu budu bojovat dál. Co charakterizuje celou Českou republiku je, že žijeme v jedné obrovské lži, která je prosazována jak vládou, tak mainstreamovými médii.

Jak se chcete bránit v zemi, která je součástí Evropské unie?

Stejně jako Viktor Orbán v Maďarsku. Pokud lidé otevřou oči, zjistí, co se kolem nich děje a konečně dají prostor tomu, aby zvolili člověka, který chce pracovat pro ně, a ne pro nadnárodní finanční skupiny a nadnárodní instituce. Mnoho věcí se změnit může. Viktor Orbán nám ukázal cestu – chtěl bych po ní jít. Není potřeba vymýšlet kolo, ale v podstatě se inspirovat v Maďarsku. Viktor Orbán to dokázal v rámci EU i NATO. Ukázal nám cestu. Po této cestě chci jít nejen já. Zdravý rozum se nakonec prosadí.

Plánem Evropské komise je snížení spotřeby energie o 11,7 % do roku 2030. Tedy, má to být jen součást definitivně schválené série norem. Co vy na to?

Myslím si, že soudruzi v Bruselu se museli definitivně zbláznit nebo mít hodně dobrou párty. Rozhodnout o tom, že oproti současnosti takto snížíme spotřebu při dramatickém růstu?

Nejnověji vymysleli perpetuum mobile, kdy v podstatě nejdřív uložili uhelným elektrárnám, aby platily emisní povolenky, a teď je budou dotovat, aby mohly vůbec elektřinu vyrábět. (smích) Totální nesmysl. Plán snížení spotřeby elektřiny do roku 2030? To se museli reálně zbláznit. Neproveditelná záležitost a absolutní fantasmagorie. Absolutní nesmysl. Někdo se musel zbláznit definitivně.

Od středy je zavedena přímá letecká linka mezi hlavními městy České republiky a Tchaj-wanu, což je pro Prahu důležitý milník. Kdy ji začnete používat?

Já zcela určitě ne. Mě Tchaj-wan neláká. Prázdné politické gesto. Paní Pekarová Adamová se snaží získat nějaké svoje politické bodíky. Realita je, že České republice to nepřinese vůbec nic. Myslím si, že je to opravdu jen hloupé politické gesto, které je pro občany České republiky naprosto nedůležité. Jestli občané něco potřebují, tak to, aby mohli důstojně žít, a ne přímo létat na Tchaj-wan.

