Kde jsou Fialovy sliby? Karel Havlíček tuší, proč Česko kývlo na zákaz normálních aut. Není to hezké

Zákaz aut se spalovacími motory půjde těžko zvrátit, protože automobilky do změny nainvestují obrovské peníze. Jezdit autem bude luxus. ParlamentnímListům.cz to říká místopředseda Poslanecké sněmovny a hnutí ANO, stínový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Případ podle něho ukázal obrovskou prohru ODS, která je dle jeho slov ve vleku aktivistů zbylých stran vládní koalice.

Evropský parlament odhlasoval zákaz prodeje nových osobních aut se spalovacími motory. Toto už je definitivní rozhodnutí? Lze to ještě nějak zvrátit?

V tuto chvíli to vypadá tak, že jde o definitivní tečku. Byť zřejmě existuje určitá možnost téma znovu otevřít v roce 2026, kdyby k tomu třeba nebyl připravený průmysl. Domnívám se ale, že by to bylo pouze ovívání mrtvé pokojské, protože v roce 2026 je hrozně pozdě. Průmysl se na všechno musí předem připravit, začne okamžitě investovat do vývoje a chystat ukončení výroby aut se spalovacími motory. Všechno bude natolik rozjeté, že se to nakonec bude muset dotáhnout do konce kvůli množství peněz, které do této razantní změny budou nainvestované. Bude to samozřejmě znamenat, že tyto investice se musí z něčeho zaplatit. Logicky se to bude platit z prodeje současných automobilů a můžeme proto očekávat, že toto rozhodnutí přinese zdražení už i osobních vozů se spalovacími motory.

Jak je možné, že se s tím automobilky tak rychle smířily? Už před lety se tomu vlastně nebránily, přitom by jistě měly sílu z pozice velkých nadnárodních společností to změnit, zastavit či zařídit výjimky…

Patrně to celé bylo ve stylu podáte prst a oni vám utrhnou ruku. Máte pravdu, že už před několika lety byly klíčové automobilky relativně smířlivé a vycházely politikům vstříc v tom, že se na elektromobilitu postupně přejde. Jenže politici se mezitím vystřídali a ti noví všechno začali brát čistě ideologicky a tlačit čím dál víc na pilu. Tato generace lídrů nehledí na to, co se domluvilo před několika lety, ale dále utahují šrouby.

S automobilkami jsem v průběžném kontaktu a například Toyota vyrábí skvělé hybridy, má na nich do značné míry postavený svůj byznys a ty mají malý dopad na životní prostředí. To ale nikoho to nezajímá a hybridy prostě také skončí. Tohle považuji za zvrhlost. Takže výsledkem zákazu není jen rok 2035, kam spadá i konec výroby hybridů, což je úplně šílené, ale také utahováním šroubů mám na mysli i šílenou normou Euro 7. Jedná se tedy o rok 2025 - 2035, kdy se zásadně zvýší ceny malých vozidel, jelikož bude jejich výroba vyžadovat velké technické úpravy, aby splnily požadavky.

Hodně se teď mluvilo o postoji současné vlády a premiéra Fialy. Dříve přece padaly sliby, že snahy o zákaz spalovacích motorů zastaví a výsledkem bylo, že prosazení zákazu bylo de facto prezentováno jako jeden z úspěchů předsednictví.

Nechápe to asi nikdo a soudný člověk nad tím nestačí kroutit hlavou. Ptám se, kde jsou všechny ty sliby ODS? Kde jsou ty sliby pana Fialy? Nebo rozumná vyjádření, která prezentoval Jan Zahradil? Moje vysvětlení je jediné, že ODS je totálně převálcované aktivisty v rámci pětikoliace a musí se jim přizpůsobovat, aby udržela vládu. Poslanci ODS sice v Evropském parlamentu hlasovali proti, ale české předsednictví vedené vládou s nejsilnější stranou ODS se za to naopak postavilo a hlasovalo pro zákaz. Česko se v rámci předsednictví nepostavilo do skupiny několika zemí, které alespoň zvedly ruku proti. Kdepak, české předsednictví neslo tu vlajku. Ukazuje to, že pětikoalice je ideologicky naprosto různorodě slepená a aby vládu udrželi při životě, musí se přizpůsobovat. Je to obrovská a nekonečná prohra ODS.

Co konkrétní dopady na ekonomiku? Nahradí to alternativy nebo očekáváte propouštění?

Automobilky se situaci přizpůsobí, protože jim nic jiného nezbývá. Bude to ale samozřejmě něco za něco, takže budou muset vývoj zaplatit z prodeje současné nabídky a zvyšovat ceny stávajících vozidel. Druhá věc je obrovský dopad na automobilový průmysl ve smyslu dodavatelů a subdodavatelů, kde je Česká republika velmi významným hráčem. Máme zde napojené stovky až nízké tisíce firem z tohoto oboru, které budou muset změnit svůj sortiment a nemají na to mnoho času. Třetí dopad bude v případě peněženek spotřebitelů, kteří si nakupují osobní auta, protože budou za mnohem vyšší ceny. Bude to mít velmi neblahé sociální dopady.

Celé to ukvapené zelené šílenství Evropy, které jsou vedeny ideologicky a bez rozmyslu, budou mít dopad na sociální klima. Rozevírají se nůžky mezi chudšími a bohatými v tom, že v určité době a nepotrvá to dlouho bude auto se spalovacím motorem nedostupné pro určité sociální skupiny. Tam se dostaneme za několik málo let. Například senioři z malé obce už nebudou jezdit do města nakupovat, protože nebudou mít čím tam dojet. Nebudou na to auto prostě mít. Začneme tím izolovat určité sociální skupiny a to je neodpustitelné.

Lze odhadnout jaké části populace se dotkne pád do automobilové chudoby? Někdo říká, že ceny elektroaut potom rychle klesnou.

Ceny nepůjdou tak rychle dolů, protože automobilky budou potřebovat zaplatit ty obrovské investice. Budou to tři rány za sebou. První rána je rok 2035 a zákaz spalovacích motorů, díky čemuž budou dražší auta už teď. Druhá rána je norma Euro 7, o které jsem mluvil, tzn. zdražení malých aut a třetí rána je to, co naše předsednictví prosadilo, tedy rozšíření emisních povolenek i na rodiny, které vlastní auta na spalovací motory. Každý vlastník takového auta bude platit dle našeho odhadu mezi třemi až šesti korunami za litr pohonné hmoty navíc jenom proto, že jezdí na naftu či benzin. Tohle přijde už v roce 2027. Stačí si to dopočíst. Sociálně slabší lidé to prostě nebudou mít z čeho platit a nebudou jezdit.

Přichází tedy doba, že dlouhodobě běžná věc jako vlastnictví auta bude napříště luxusní výsadou.

Přesně tak. Z nového auta se stane luxus a využívání starých aut se výrazně prodraží.

Budeme tu jako na Kubě udržovat svépomocí staré ojetiny? Dnes vyráběná auta těžko, ta jsou vyráběna s tím, že nevydrží v provozu desítky let.

Průměrná životnost auta je u nás kolem 15 let, ale faktem je, že to celé bude mít ještě horší dopad. Kdyby se výroba aut se spalovacím motorem snižovala postupně třeba někdy do roku 2045, šlo by o pozvolnější změnu a ve finále by se zatížení ovzduší stejně snižovalo. Zatímco do toho roku 2035 si lidé narychlo nakoupí auta a dalších 15 let je pak budou využívat až do poslední možnosti a emise budou u mnoho let starých aut daleko vyšší. Na tohle má ale naše vláda další kladivo, protože zdraží provoz těchto aut na spalovací motory.

