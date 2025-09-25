Když Brusel neustoupí... Janeček má tvrdý recept, jak zatočit s povolenkami

Pane Janečku, proč jste se rozhodl kandidovat právě za Přísahu a právě v Moravskoslezském kraji? Co byl ten moment, kdy jste si řekl, že má smysl vstoupit do celostátní politiky a nabídnout lidem v kraji alternativu?
Rozhodl jsem se proto, že vnímám obrovskou nespravedlnost vůči lidem v tomto regionu, všichni politici tento kraj pouze zneužívali. Tady lidé tvrdě pracují, ale zpátky dostávají méně než jinde v republice, ať už jde o mzdy, investice nebo pozornost politiků. Moravskoslezský kraj si zaslouží dík svému historickému přínosu pro celou ČR, novou šanci v podobě investic a průmyslového rozvoje. Musíme udržet pomocí dostupného bydlení mladé lidi v tomto kraji a vytvořit jim kvalitní pracovní podmínky pro podnikání nebo zaměstnání včetně kvalitního školství mateřských školek.
Co chcete do Poslanecké sněmovny přinést, co tam podle vás dlouhodobě chybí, a v čem navazujete na své dosavadní veřejné působení a na práci pro lidi v regionu?
Chci přinést normální selský rozum, který můžete získat jen praxí v komerční oblasti. Politik, který je celý život přisátý na státní rozpočet, nikdy nemůže být přínosem pro ČR. Lidé jsou unaveni z prázdných slibů, potřebují konkrétní kroky. Navazuji na to, co dělám roky, zastávám se obyčejných lidí, podnikatelů i rodin, které stát často jen dusí byrokracií anebo je likviduje pomocí různých opatřeních jako Green Deal nebo období covidu. Do politiky chci přenést zkušenost člověka, který se v životě sám o všechno musel poprat a několikrát začínal úplně od nuly, a to díky tomu státu. Je mi 51 let, sám toho moc pro sebe nepotřebuji, ještě si pamatuji i černobílou obrazovku, ale mám velký strach o budoucnost svých dětí a vnučky, vlastně o celý český národ. Mám poslední šanci přispět k vybudování takového prostředí, které je ekonomicky stabilní a umožní důstojný život pro pracovité a poctivě lidi.
Připomeňme, že jste byl výraznou tváří odporu proti covidovým opatřením. Jak dnes s odstupem hodnotíte tehdejší kroky vlády i vlastní kroky a co byste z těch zkušeností převedl do Poslanecké sněmovny, aby se podobné krize řešily lépe a spravedlivěji?
Vláda tehdy úplně selhala. Zavírala lidi doma, likvidovala podnikatele, ale přitom nechala otevřené hypermarkety. Byl to chaos a selektivní spravedlnost. Já jsem se postavil proti, i když to nebylo populární. Nebyl jsem proti očkování, ale vadilo mi, že stát nás vydíral pomocí omezování osobních svobod. Mnohé firmy zkracovaly a už se nikdy nevzpamatovaly. Odnesli to hlavně lidé, kteří spoluručili za firmy, jež už „díky“ vládě neexistují.
A přitom to bylo tak jednoduché. Stát měl EET, věděl o podnikatelích úplně všechno a kdyby jim dal 80 % z jejich tržeb, tak jako v Anglii, tak by konečně ti poctiví podnikatelé a živnostníci byli oceněni. Namísto toho vznikly desítky programů, které nepomohly. Dnes to společnost hodnotí tak, že jsem měl pravdu, ale o covidu se mlčí, ani zakázky nebyly prošetřeny. Poučení pro nás zní, že stát se nesmí chovat jako diktátor.
V Poslanecké sněmovně budu ho hlavně hlídat, aby se případné nové krize řešily férově, rychle a bez nesmyslné šikany lidí. Pokusíme se nalézt program, jenž by mohl pomoci lidem, na které i Fialova vláda zapomněla.
V minulosti jste stál na jednom pódiu s Jindřichem Rajchlem, dnes jdete do voleb proti sobě. Jaký je váš současný vztah, v čem se vaše cesty programově rozešly a co by měl volič vědět, když bude zvažovat, koho z vás podpořit?
My jsme tehdy stáli na jednom pódiu, protože jsme oba odmítali covidovou nespravedlnost. Dnes jdeme každý jinou cestou a já to respektuji.
Přísaha je vnímána jako hnutí pro pořádek a spravedlnost. Kde se tyto principy nejvíc promítají do reality Moravskoslezského kraje a jak chcete konkrétně zatočit s klientelismem nebo s korupcí v dotacích?
Největším problémem je klientelismus u dotací a zakázek. Peníze často nejdou tam, kam by měly. To chci změnit. Budeme prosazovat digitální kontrolu dotací, otevřená výběrová řízení a trestní odpovědnost úředníků, kteří kryjí podvody. Strašně mě štve, že podnikatelé a živnostníci dřou, platí daně, a pak vidíme, jak se s těmito jejich penězi nakládá.
Jdete do voleb jako jednička Přísahy v kraji. Jaké tři konkrétní věci chcete pro Moravskoslezský kraj vybojovat v prvním roce po volbách, ať už jde o práci a mzdy, kvalitu ovzduší, zdravotnictví, bydlení nebo bezpečnost?
Jsou to tyto tři oblasti:
1. Energetika: Cena elektřiny pro podniky i domácnosti nesmí být vyšší než v Polsku nebo na Slovensku. Podle mě to musí být 3,50 Kč za kW. Všechny strany by chtěly rozhazovat, ale musíme si na to nejdříve vydělat a to vidím ve snížení energii a daní, tím nakopneme ekonomiku.
2. Zdravotnictví: Prosadíme navýšení počtu lékařů a sester v regionu formou motivačních programů, jako je dostupné bydlení a ohodnocení.
3. Bydlení: Chceme dostupné pozemky pro mladé rodiny a podpoříme družstevní výstavbu. Pomocí spoluručení státem chceme levné a dostupné hypotéky pro mladé rodiny včetně bezúročné půjčky.
Transformace regionu po útlumu těžby a hutí je běh na dlouhou trať. Kde dnes vidíte největší příležitosti pro nové obory a kde naopak bariéry, které je nutné odstranit?
Příležitosti vidím v energetice, v IT službách a v lehkém průmyslu s vyšší přidanou hodnotou. Bariéry jsou byrokracie a pomalá výstavba infrastruktury. Pokud stát odblokuje stavební zákon a sníží cenu energií, investoři přijdou sami. Chceme pomoci podnikatelům při získávání úvěru. Dnes musí za úvěr ručit i střechou nad hlavou a to změníme, spoluručení zajisti stát. Lidé dnes ztratili důvěru ve stát, že když začnou podnikat a budou riskovat své peníze, tak je stát svým rozhodnutím omezí nebo úplně zlikviduje. To chci obnovit, aby lidé opět věřili státu a aby začali podnikat bez rizika, že kvůli státu zkrachují.
Co je z vašeho pohledu prioritou číslo jedna pro lepší spojení kraje se zbytkem republiky i se Slovenskem a s Polskem? Prosazoval byste spíš rychlé opravy a kapacitní úpravy stávajících tahů, nebo velké projekty? A jak rychle má být vidět výsledek?
Prioritou je zrychlit železniční spojení s Prahou a se Slovenskem. Velké projekty jsou hezké na papíře, ale lidé potřebují vidět výsledek hned; proto prosazuji nejdřív opravy a kapacitní posílení stávajících tahů. První výsledky musí být vidět do dvou let.
Co je vaše „červená linie“ v debatě o Green Dealu a o emisních povolenkách, aby průmysl v kraji přežil a aby lidé neplatili neúnosné účty? Co byste chtěl v prvních 100 dnech prosadit?
Moje červená linie je, že průmysl v kraji nesmí kvůli povolenkám zkrachovat. V prvních 100 dnech chci prosadit odpuštění nebo zmrazení cen povolenek pro všechny živnostníky, podniky a energetiku. Pokud Brusel neustoupí, musíme najít národní cestu, jinak ztratíme desetitisíce pracovních míst.
Průzkumy dlouhodobě ukazují pro Přísahu kolem tří procent, i když je vidět růstový trend a potenciál nad pět procent. Jak chcete právě v Moravskoslezském kraji přetavit známost značky ve skutečný průlom? Které skupiny voličů chcete oslovit jako první a čím?
Lidé nás znají, teď musíme ukázat konkrétní kroky. Chceme oslovit bývalé voliče vládních stran, které tak moc zklamaly. Lidé chtějí podnikat, bydlet, chtějí pořádek, spravedlnost a sociální jistotu. My jim nabízíme nové hnutí nezatížené korupčními kauzami a disponující odvahou o řešeních nejen mluvit, ale skutečně je realizovat.
Teď mi řekněte upřímně: co bude vaším osobním „měřítkem úspěchu“, kdy si večer voleb řeknete, že to stálo za to, a co pro vás bude zklamáním?
Úspěchem pro mě bude, když Přísaha překročí 5 % a dostane se do Sněmovny. Osobně budu spokojený, pokud lidé v kraji řeknou: „Janeček mluvil na rovinu a držel slovo.“ Zklamáním by bylo, kdybychom zůstali pod čarou a lidé by se nechali znovu nachytat na prázdné sliby tradičních stran, které už měly šanci něco pro český národ udělat.
Jak bude vypadat vaše kontaktní kampaň v kraji? Přijedete do menších měst a obcí, do fabrik, na školy? Budete spolupracovat s dalšími lídry Přísahy a s europoslankyní Nikolou Bartůšek?
Jedeme do menších měst a obcí máme rádi kontaktní kampaň, kdy lidem koukáme do očí, nevedeme kampaň jen z billboardů. Spolupráce s Nikolou Bartůšek i s dalšími lídry je samozřejmá a přínosná. Přísaha dnes je úžasný mechanismus plný kvalitních lidí, kteří mají co nabídnout. Robert Šlachta už v tom rozhodně dávno není sám, jak se snažili někteří tvrdit.
Hodně voličů v kraji dřív podporovalo ANO, SPD nebo levici. Jakou odezvu máte od lidí, kteří ztratili důvěru v tyto strany? Co jim říkáte jako první a co jako druhé, a čím se Přísaha zásadně liší?
Říkají mi často: „Už nevěříme Babišovi ani Fialovi, SPD nic neprosadila.“ Moje první odpověď je: Přísaha má jasný program, který si můžou načíst na našich stránkách a kde zjistí, o kolik více peněz jim zůstane v peněženkách díky rovné dani
Druhá odpověď: Máme konkrétní plán na daně, energie a bydlení. A věřím, že Šlachta usmrtí korupci v ČR.
Bezpečnost a pořádek v ulicích je hlavním tématem vaší kampaně, to vidíme na billboardech. Co by měl volič v kraji zažít už během prvního roku, aby viděl, že se věci hýbou správným směrem? Prosím jeden konkrétní krok pro policii a jeden pro prevenci.
Jasně, tady to je!
Pro policii: Navýšíme počet policistů v ulicích a zvýšíme jejich základní mzdu. Budeme garantovat 1 % HDP na vnitřní bezpečnost z rozpočtu, aby měli policisté jistotu.
Prevence: Zavedeme přísné postihy vůči opakovaným výtržníkům, využijeme možnost je z místa vykázat a posílíme podporu komunitních programů pro mládež.
V případě úspěchu Přísahy ve volbách a v povolebních vyjednáváních, pokud byste byl tím pomyslným jazýčkem na vahách, jaké dvě podmínky položíte na stůl první den jednání a proč zrovna tyto?
1. Zastavení rozkrádání státu, jasný protikorupční balík zákonů, včetně majetkových přiznání politiků.
2. Snížení daní lidem – zavedení 17% rovné daně, včetně 5000 Kč bonusů na poplatníka a 5000 Kč na každé dítě; každý si může spočítat, že ušetří na www.prisaha.cz, a zrušení nesmyslných byrokratických poplatků.
Bez těchto podmínek nebudu podporovat žádnou vládu.
autor: Karel Výborný