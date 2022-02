Konečná: Mluvit se o tom nesmělo, tancují jak USA píská. Prodané Slovensko. A co naše vláda?

reklama

Nejen zástupci KSČM ale také bývalý disident a někdejší vrcholový slovenský politik Ján Čarnogurský o víkendu promluvili k lidem na náměstí v Jihlavě. Akce se týkala především toho, co se děje v souvislosti s Ukrajinou. Máte na tuto demonstraci nějaké odezvy a plánujete další podobná setkání?

Jsem moc ráda, že se v tomto kandidát KSČM na prezidenta Josef Skála všem ostatním vymyká. V nedělní debatě na Primě se ukázalo, že jeho konkurenti jsou vlastně navlas podobní. Jen za nimi stojí jiné zájmové skupiny. Válečnické choutky mají jeden jako druhý. Na rozdíl od nich Josef Skála přináší témata jako potravinová i energetická soběstačnost, stejný metr pro všechny, boj proti drahotě a za národní zájmy. Jen mě překvapuje, že některé rádoby levicové pidistrany a elity se nad tím v trapných prohlášeních podivují. I když to vlastně chápu, když se kouknu na jejich personální a dosavadní „úspěchy“, které levici spíše škodily, než byly ku prospěchu.

Ján Čarnogurský mimo jiné zmínil, že na Slovensku nyní probíhají pravidelné demonstrace, a to kvůli obranné dohodě s USA. Co taková dohoda nejen pro Slovensko, ale i pro okolní státy, znamená?

To, co předvedla slovenská vláda s prezidentkou Čaputovou, je ukázkové chování vazala. Naprosté servility vůči USA. Proti vůli většiny lidu, dokonce se zákazem diskuse o tomto tématu v Národní radě Slovenska, protlačili bilaterální dohodu mezi USA a Slovenskem. Prodali suverenitu Slovenska za pár desítek milionů dolarů. Vláda Slovenska umožnila americkým vojákům, aby si na jejím území dělali, co chtějí. Tedy nejen na území, ale i ve vzduchu. Takže pokud bude chtít US Army přelet stíhaček, nemusí se ani dovolovat. A pokud by na věc došlo, tak Američané mohou na Slovensko umístit i jaderný arzenál. Nebo pokud dojde k přestupku či trestnému činu, mají američtí vojáci imunitu před slovenskými orgány. Jen v případě těch nejtěžších zločinů se musí slovenská vláda poníženě doprošovat o vydání takového člověka.

Mimochodem – kde byla česká média, pro které je prezidentka Čaputová polobohyní? O událostech na Slovensku se u nás mlčí, nebo se přejdou okrajově. Přitom když probíhaly protesty proti Robertu Ficovi, byly snad denně v hlavních zprávách. Jinak i paní Čaputová se zařadila po bok usvědčených lhářů – vždyť ještě v roce 2019 před prezidentskými volbami tvrdila, že by žádnou takovou dohodu nikdy nepodepsala.

Co je ale horší, že se podobného chování můžeme dočkat i od naší vlády. Europoslanec vládní ODS Alexandr Vondra už v lednu 2020 na sněmu ODS hřímal o tom, jak by chtěl na mošnovském letišti vojenskou základnu USA, což tehdy paradoxně nevyloučil ani hejtman ANO 2011 Ivo Vondrák. Nyní se ministryně Černochová ve stejné věci vyjádřila, že by určitě nebyla proti. A když jsem viděla fotku pirátského ministra Lipavského, jakou radost měl, když si oblékl vojenskou vestu, tak ten by snad Američanům šel při budování základny u nás pomáhat i osobně.

Prezident Biden po jednání s německým kancléřem Scholzem prohlásil, že pokud Rusko napadne Ukrajinu, plynovod Nord Stream 2 končí. Co na to říkáte?

Tu tiskovou konferenci jsem si musela několikrát pustit, protože jsem nevěřila svým vlastním uším. Prezident USA Biden bezostyšně odpověděl, že ukončí projekt Nord Stream 2 v případě, že dojde k ozbrojenému konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Podle všeho i sama redaktorka se musela ujistit, zda slyší správně, neboť se jedná o záležitost, která se USA vůbec netýká. A – světe div se – Biden i napodruhé řekl, že to prostě tak bude. A německý kancléř Scholz jen poníženě civěl.

Tady je krásně vidět uvažování USA. Každý bude skákat tak, jak oni si písknou. Doporučuju čtenářům Parlamentních listů, aby si to video pustili. Najdou ho na mém facebooku.

Mimochodem, v minulých dnech se objevila zpráva, že například Maďarsko nakupuje od Rusů plyn až pětkrát levněji než zbytek Evropy. Co byste v této souvislosti vzkázala naší vládě?

Naší vládě jsme jako KSČM nejen vzkazovali, dokonce jsme vládní představitele otevřeným dopisem vyzvali. A protože jsme čekali, že zřejmě nevědí, co mají dělat, aby pomohli svému národu, tak jsme v něm i nastínili konkrétní cestu, jak energie zlevnit. Nereagovali. Lidé je evidentně nezajímají. Jen jejich vládní koryta a byznys pro úzkou skupinu vyvolených.

Ve svém internetovém pořadu Bez obalu se vracíte k události z minulého týdne a sice ke „kauze Turów“. V té souvislosti zmiňujete „neschopnost Fialovy vlády vyjednávat v zahraničí ve prospěch naší země“. Co na celou „kauzu“ a její „výsledek“ říkáte? V čem vidíte největší problém?

Tato věc má několik rovin. První – a asi nejzásadnější z nich – je ta, že tak důležitou dohodu vláda tajila. Kde byl slavný Milion chvilek pro demokracii? Tohle se stát v minulém volebním období, tak by Mikuláš Minář už hnal na barikády a ČT24 dělala celotýdenní mimořádné vysílání. Kde je transparentnost vládních Pirátů?

Druhá rovina spočívá v tom, že vládní představitelé plivli do tváře občanům postiženého regionu i odborníkům, kteří jim dodali tolik zásadních argumentů, že i Evropská unie se postavila na naši stranu (a to se moc často nestává). Podpis takto nevýhodné – a deset let nevypověditelné – smlouvy je jednoznačné selhání. Na internetu jsem pak četla od rozčílených lidí i mnohem ostřejší výrazy jako „vlastizrada“ nebo „zaprodanost“.

Zmínila jste obavu, aby „výsledek“ této kauzy neodstartoval další sérii pro nás neúspěšných podobných kroků. Jako příklad jste uvedla vojenskou základnu. Můžete to prosím pro naše čtenáře rozvést?

To je právě ten třetí moment související s tím, jak vláda přistoupila k Turówu. Mám celkem obavy, aby vláda nevyjednala potají nějakou další zásadní věc – třeba právě umístění vojenské základny USA – a pak si prostě bez diskuse rozhodla. Podobně jako na Slovensku.

Dostala jste se i ke korespondenčnímu hlasování v prezidentských i sněmovních volbách. Co by to podle vás přineslo? Podívejme se i na příklady, jak to funguje či naopak nefunguje v cizině…

Naprosto nechápu, proč by měl někdo, kdo v naší zemi stabilně nežije, rozhodovat o tom, jak tady máme žít. Účel tohoto kroku je naprosto průhledný. Vládní strany si chtějí zajistit potenciální půlmilion hlasů. Ovšem za cenu ohrožení základních prvků přímých a tajných voleb, jak správně poukázali například i dva krajští zastupitelé za KSČM – Jiří Valenta a Jaroslav Komínek.

