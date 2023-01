Konvička se neudržel: Voliči Pavla by zvolili i Stalina, kdyby se dožil a správná média by jim ho doporučila

reklama

Jak se vám líbí výběr z prezidentských kandidátů? Tedy generál Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš (ANO)?

Výběr finalistů se mi líbí pramálo, ale co nadělám – ten výběr odráží rozložení politických sil v zemi. A to rozložení ukazuje hned několik skutečností. Za prvé, kádrová politika předlistopadových komunistů byla skutečně efektivní, dokázali do té své partaje dostávat schopné a pracovité jedince, kteří by se uplatnili v každém režimu. Za druhé, kdo získal za pozdního komunismu – i díky členství ve straně, cestám do zahraničí nebo výjimečnému vzdělání – náskok, pokud nebyl úplný moula, dokázal kultivovat a dostat se na špici. A za třetí, dávné členství v komunistické straně nikdy nikoho nezajímalo, a vlastně ani nezajímá. V KSČ bylo před listopadem nějakých milion občanů Československa; ti lidé se po zahození stranických legitimací nikam neztratili a z těch, kteří byli tenkrát mladí, jsou dnes velkopodnikatelé, rektoři vysokých škol, elitní lampasáci nebo třeba vaše sousedka, do níž byste dávnou komunistickou minulost opravdu neřekli.

Ukazuje to však ještě na jednu skutečnost, a sice že přehrávaný antikomunismus, typický spíše pro pravdoláskové, post-havlistické a probruselské voliče jenerála Pavla, byl od samého začátku hysterický kýč, spíše než nějaký vnitřní postoj. Ti lidé by klidně volili i Gustáva Husáka nebo Josifa Vissarionoviče Stalina, kdyby se dotyční dnešní doby dožili a kdyby jim je doporučila ta správná média, ty správné mluvící hlavy z kulturní fronty, ti správní učitelé a ti správní youtubeři.

Jak se tedy stalo, že Češi vybírají prezidenta mezi kandidátem, který čelí podezřením, že býval agentem StB, a mezi kariéristou socialistické armády, který schvaloval příjezd Rusů v roce 1968? Není pro nás komunistická minulost už zásadní?

Vidím ve vaší otázce hned dvě, ptáte se na rozdíl mezi estabákem Babišem a hodným kariéristou Pavlem, a na postoj ke komunismu jako takovému. Jsou to otázky na knihu, zkusím být co nejstručnější.

Byť asi tušíme, že kariéristé jsou oba, tak současně víme, že není agent jako agent. Babiš měl skoro jistě rád peníze, vystudoval elitní zahraniční obchod, a aby mohl pracovat venku (v zahraničí, pozn. red.), určitá součinnost s bezpečnostními orgány se předpokládala, patřila k té profesi. Jenže to obnášelo hlavně sepisovat hlášení na zahraniční partnery, všímat si byznysových vztahů mezi nimi, možná i dělat – lehkou - průmyslovou špionáž. Nic, co by nebylo náplní práce každého obchodníka, ať dělá pro státní firmu nebo pro současný korporát.

No a ten komunismus. Jen stručně, za těch 30 let vyrostly generace, které netuší, co to bylo. Ve školách jim vykládají nesmysly, jak byly zavřené kostely… stály se fronty na banány a na maso, proti tomu si matně vzpomínají nebo slyší od rodičů a prarodičů, že zase nebylo tak zle – ostatně tehdy rodiče postavili domy, po nichž ti mladí dnes touží, založili si spoření, o které dnes inflačně přicházejí a tak dál, bylo by to na dlouho. Komunismus byl jistě nespravedlivý – k úspěšným zemědělcům, podnikavým lidem, živnostníkům, et cetera a občas i krutý, třeba k některým věřícím. Jenže milionům lidí umožnil se vyšvihnout, nebo alespoň jakžtakž důstojně žít. Ani ti nejhorší milicionáři by se nesmáli prostým lidem, že si nemohou dovolit zubaře, poraženým vykořisťovatelským třídám se nenadávalo do lúzy a dezolátů.

Co bylo na pozdním komunismu opravdu hnusné - jako šeď, beznaděj, každodenní ušmudlanost, udavačství, militarismus, jen velmi skromné perspektivy pro mládež toužící po rozletu do světa – se nepamětníkům jednak těžko předává, jednak se nám to s grýndýlistickým socialismem vrátilo či rychle vrací zpátky. Co bylo řekněme chvályhodné, třeba ta dostupnost lékařské péče, je definitivně pryč. Komunismus je tedy non issue, něco, co už nezajímá nikoho. Co lidi zajímá, jsou ty výše uvedené jevy, které jsou dnes s komunismem totožné: ušmudlanost, udavačství, militarismus, nebo horší třídní a generační nenávist, kolaps ekonomiky a sociálních služeb.

Pak není divu, že si mladší voliči, ale i nepraktičtí a v současné situaci ztracení příslušníci chudnoucí střední třídy hledají ochranu u někoho, kdo předstírá, že je před všemi těmi hrozbami ochrání. Že tu naději vidí v lampasákovi, který celý život jen poslouchal rozkazy, je sice bizarní, ale holt je to tak. Možná ještě bizarnější je, že ten lampasák jim slibuje klid a řád, což jsou předvolební hesla NSDAP ze 30. let. Ordnung und Ruhe. Ale věřím, že mládež a mizející střední třída má chaosu posledních let plné zuby. Vlastně bych je i chápal, kdyby na obzoru nebylo válečné dobrodružství, kterému ti, co slibují řád a klid, ještě nikdy neodolali – to se náhodou ví.

Nikde totiž není takový řád jako při kasárenské execírce a nikde není takový klid, jako v masovém hrobě.

Stejně jako při minulých prezidentských volbách se po prvním kole ukazuje rozdíl mezi venkovany a měšťáky a už se strhla diskuze. Slýcháme, že Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí nebo jak jsou Pražáci vyspělejší, protože volili Pavla, a kdyby byli všichni takoví, už má Česko prezidenta, mazání hnoje na chleba… a tak dále. Jak se vám to poslouchá? A jak vnímáte rozdíly ve volební mapě po prvním kole?

Mně se to popravdě poslouchá dobře, protože jediné, co může nástup lampáska s klidem a řádem zastavit, je takzvaný overkill – že to jedna strana s hysterickou kampaní tak přežene, že jednak zvedne k urnám i dosavadní nevoliče, a ti to, znechuceně, hodí druhé straně, jednak některé dosavadní voliče přiměje zůstat doma. Tímto mechanismem vyhrál ve dvou posledních volbách Miloš Zeman.

Nyní si skoro říkám, že bych lampasákovu táboru neměl radit, protože jsem jim poradil zklidnit, ale ono to nevadí, oni Parlamentky nečtou a i kdyby je četli, jsou už tak rozjetí, že je v hysterii nic nezastaví, jedině snad naprosté vyčerpání. A od toho jsou daleko.

Pětikoalice v podstatě vyhrála už třetí volby po sobě, zdá se, že takzvaná pražská kavárna je v dobré pozici. Vnímáte to stejně?

Toto téma v nedávném rozhovoru skvěle rozebral můj ideový pobratim doktor Petr Hampl. Správně si všiml, že takzvaná kavárna získala zpátky část kreditu, který dočasně ztratila svým lhaním za migrační krize v letech 2015 až 2016. Navíc jí nahrálo do karet několik okolností. Od již opravdu stařičkého prezidenta republiky přes otřes, kterým společnost prošla za covidové pandemie, až po rusko-ukrajinskou masařinu v Donbase. Především to však je neprofesionalita a nekázeň opozice, jakož i její ideová vyprázdněnost. Ideologie kavárny je naprosto zrůdná, ale ideologická nabídka jejích odpůrců není vůbec žádná. Pak je volba snadná.

Jak tvrdou kampaň v následujících dnech očekáváte?

Očekávám přesně to, co v lampasákově táboře je. Špínu, hnus a sliz.

Jsem diplomat. Ne voják. To se píše na billboardech Andreje Babiše, který slibuje, že nenechá Česko zatáhnout do války. Slibuje rovněž, že se pokusí přispět k míru díky svým kontaktům a pokusí se svolat mírová jednání v Praze. Dokáže podle vás český prezident alespoň částečně přispěl k řešení situace?

Mírová jednání v Praze jsou možná příliš ambiciozní plán, ale vím o jednom středoevropském politikovi, který se od šílenství ve východních stepích záměrně drží dál, nezásobuje ty šílence zbraněmi, zastává přísně neutrální postoj. Jmenuje se Viktor Orbán. Mně by orbánovský postoj pro začátek stačil.

Slýcháme také stížnosti, že místo energetické krize, inflace a zahraniční politiky řeší kandidáti (nejen v diskuzích), kdo upekl jakou vánočku, jaké má doma zvířátko a co nosí. Zanedbávají se v prezidentských volbách podstatná témata?

Ono to bude tím, že kandidáti jsou přesvědčeni, že normalizovaný volič je o něco hloupější než oni. Repektive, spíš než kandidáti si to myslí jejich pasáci. Takový pasák generála Pavla ví, že pase soudruha výkonného, snaživého, poslušného a vycepovaného – ale to je tak vše. Nebo jste někdy od generála četla nějakou chytrou esej, neotřelý postřeh, nápad, jak řešit současnou situaci ve světě, nebo alespoň vtipnou historku? Takže pasák ví, že pase v podstatě blba a implicitně věří, že volič volící blba musí být úplný pitomec.

Babiše, který za sebou nejspíš nemá jiné zájmy než ty své, ovšem taky někdo pase – jít do prezidentské volby bez podpory zezadu prostě nelze, to by semlelo i skálu. No, a když si uvědomíme, že tím vzadu je jeho paní, tedy někdy vysmívaná a přehlížená Monča, dostáváme optimističtější obrázek. Chceme, aby prezidenta páslo normální děvče, které kdysi kloflo vyvatěného velkopodnikatele, nebo chceme, aby jej pásli ctižádostiví gauneři, intrikáni a hochštapleři?

Mluví se o nutnosti oslovit milion voličů, kteří u prvního kola nebyli. Co u nich podle vás rozhodne? Mezinárodní nebo ekonomické a sociální otázky?

Tento náš rozhovor. Co jiného?

A co čekat od médií v následujících 14 dnech?

Jak už jsem psal. To nejhorší. A právě proto tuhle válku vyhrajeme.

