Kotel vybouchne. Toto se stalo. Ľuboš Blaha k Ukrajině, Slovensku a své obraně

Několik týdnů máte zrušený facebookový účet, kde vás sledovaly desítky tisíc lidí a vaše pravidelná videa, kde jste komentoval politickou situaci, měly výrazný dopad. Máte nějaké signály, jak to s vaším účtem vypadá?

Facebook zrušil můj účet se 174 tisíci sledovateli nadobro. Pro slovenskou vládu jsem byl nepohodlný, a tak tlačila na americkou korporaci, aby mě zablokovala, a Američani rádi vyhověli, vždyť takovou poslušnou vládu, jakou mají nyní na Slovensku, by nenašli v celé galaxii. Slovenská vláda posílá na Ukrajinu jakoukoliv zbraň, jakou si Američané vyžádají. A na Slováky kašlou. A za odměnu jim Američané vypínají opoziční kritiky. Štábní kultura jako někde v nějaké autoritářské juntě v Africe. Nedá se nic dělat, toto je ta svoboda a demokracie, za kterou se cinkalo. Musel jsem přejít na Telegram, kde za několik dní přibylo 25 tisíc sledovatelů.

Poté, co jste o svůj hojně sledovaný účet přišel, vaši političtí konkurenti neskrývali radost. Vznikla spousta vtipů, memů a oslavných komentářů nad tím, že už nebudete „špinit“ veřejný prostor. Překvapily vás tyto reakce? A co to o jejich autorech vypovídá?

Je mimořádně vtipné, když liberálové oslavují, že někomu vezmou svobodu slova. Voltaire, který se proslavil svým „I když s vaším názorem nesouhlasím, udělám vše pro to, abyste ho mohli říct“, se musí v hrobě obracet. Povězme si na rovinu, že ti, kteří si dnes hrají na Slovensku na liberály, jsou vlastně fašisti převlečení do duhových barev. Nedokážou tolerovat jiný názor, a pokud nevyznáváte jejich ideologii, tak by vás nejraději upálili. Reakce liberálních kaváren na cenzuru ze strany Facebooku je toho jasným důkazem.

Jedním z argumentů těch, co se Facebooku za zrušení vašeho účtu zastávali, bylo to, že jste se šířil ruskou propagandu a zastával se ruského agresora, který napadl suverénní zemi. Není to tak?

Samozřejmě že ne. My jsme ve SMERu válku odsoudili a odmítáme posílání zbraní na Ukrajinu, protože to jen prodlužuje utrpení Ukrajinců. Z jejich území se stalo bojové pole mezi Západem a Ruskem; musíme dělat vše pro mír. Sankce proti Rusku nikam nevedou, jen zvyšují ceny energií a ubližují nám v Evropě. To když takto řeknete, tak jste ruský agent? Já jen tak přemýšlím, kdy za ruského agenta vyhlásí i papeže, který také říká, že válku na Ukrajině vyprovokovalo NATO. Jsou to legitimní názory. Mám pocit, jako bychom se vrátili do 50. let a zase hledáme vnitřního nepřítele. Odmítáme rusofobii a citujeme významné odborníky od Mearsheimera až po Chomského, co je na tom proboha zlého?

Budete se proti rozhodnutí Facebooku bránit soudně? Pokud ano, na jaké soudy se chcete obrátit? A má vůbec smysl, aby se jednotlivec pustil do soudní bitvy se světovým gigantem jako je právě Facebook?

Ano, budeme podávat žalobu proti slovenské vládě na Evropský soud pro lidská práva, protože Slovenská republika má smluvní závazek chránit svobodu slova pro své občany, a když to v případě sociální sítě nedokázala, bude to muset napravit a zaplatit mi pokutu. Zároveň chystám trestní oznámení za křivé obvinění na zodpovědné pracovníky Facebooku, protože si bohapustě vymýšleli, prý jsem ve statusu, kvůli kterému mě potrestali, nadával americkým občanům do psů. Ve skutečnosti jsem slovenské politiky, jako je Čaputová či Heger, označil za americké psy, neboť jsou úslužní Americe – nejde o žádný útok na americké občany; za toto křivé obvinění hrozí pachatelům až pět let vězení.

V Česku několik dnů po ruském útoku na Ukrajinu došlo k zablokování několika desítek malých webů, které byly označeny za dezinformační. Důvodem prý bylo, že tyto stránky ohrožovaly bezpečnost státu, když se stavěly za agresora. Weby byly nakonec odblokovány, protože zákaz neměl oporu v zákoně. Nyní ale české Ministerstvo vnitra připravuje zákon, který do budoucna blokaci webů umožní. Jsou takové postupy adekvátní, třeba právě v krizových situacích?

U nás takto Národní blokovací úřad, pardon, Národní bezpečnostní úřad zlikvidoval několik velmi populárních opozičních médií, například Hlavní správy či Hlavní deník. Vymysleli si, že šíří dezinformace; ve skutečnosti dezinformace šíří liberální média hlavního proudu, vzpomeňte si na Ukrajince na Hadím ostrově, kteří vstali z mrtvých, či na znásilněné Ukrajinky, které si vymyslela ukrajinská ombudsmanka. Všechny tyto hoaxy se tu vesele šířily a nikdo neměl potřebu vypínat Denník N či jiná proamerická média na Slovensku.

V případě vypínání webů jde o ostrý zásah do svobody slova a otevřenou cenzuru, ale stále je to rozhodnutí státu, a ne soukromé americké korporace jako v případě Facebooku – je nemocné, pokud stát bere lidem svobodu, ale je ještě zvrácenější, když to dělá nikoliv suverénní stát, ale nějaká soukromá firma z ciziny. Žijeme v absurdní éře.

Jak to z vašeho pohledu nyní vypadá se svobodou slova na Slovensku? Pokud sledujete situaci u nás v České republice, můžete to srovnat?

Nevím, zda u vás vypnuli nejúspěšnějšího politika na sociálních sítích. Nevím, zda u vás vypnuli regulérní opoziční weby, které měly stovky tisíc čtenářů a početné redakce. Nevím, zda i u vás zastrašují lídra opozice tím, že ho chtějí strčit do vazby za to, že řekl pravdu o daňových podvodech Matoviče a Kisky. Nevím o tom, že by u vás lídra opozice odposlouchávali. Nevím, zda i u vás ve vazbě záhadně zemřel bývalý policejní prezident, jako u nás generál Lučanský. Obávám se, že situace na Slovensku je výjimečná – tady už vládní kruhy ani nepředstírají, že jsme ještě demokratickou zemí. Mandlují jakýkoliv odpor. A když mají krytí americké ambasády, nikdo v Bruselu ani Washingtonu nehne ani brvou.

Jak se západní svět změní právě pod tíhou vývoje na Ukrajině? Myslím teď především z hlediska našich společností, svobody, vnímání a fungování demokracie atd.?

Válka na Ukrajině je záminka pro proamerické vlády na to, aby omezovaly svobodu a aby zaváděly cenzuru. Stejnou záminkou byl i covid. Krok za krokem odbouráváme poslední zbytky svobody a demokracie. V roce 1989 bylo lidem řečeno, že jim sice vezmou sociální jistoty, ale dají jim svobodu a demokracii. Dnes lidé nemají sociální jistoty a stali se otroky ve vlastní zemi, ale navíc jim berou i svobodu, kterou slibovali. Nejhorší z možných světů. Je otázkou času, kdy si to lidé uvědomí a kdy kotel vybouchne. Na Slovensku jsme už k tomu blízko.

