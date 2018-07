Kravina, idioti, vzkázal Kubera EU. Trump a Putin? Asi jsem ruský agent. A nepříjemná pravda o Dominiku Ferim

AUDIT ČESKÉ SPOLEČNOSTI Babiš maká, všechna čest! Ale příliš. „To dlouho nevydrží a Moniku to určitě začne štvát. Ženský vždycky svět zachrání,“ říká senátor a teplický primátor Jaroslav Kubera, který věří, že premiérovi časem promluví kvůli množství práce do duše někdo z rodiny. „Mně řekli: Kandidovat na prezidenta? Tak nazdar, kamaráde. A bylo po ptákách.“ Průběh jednání o důvěře považuje za ostudu a Miroslavu Kalouskovi doporučuje, aby si hlídal svého „maskota Dominika Feriho“. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zhodnotil i setkání prezidentů mocností v Helsinkách: „Že se sešli, je bomba.“ V závěru přidává recept jak reagovat na nařízení EU: „Senát vítá nové nařízení. Ne, senát nechce tohle nařízení, strčte si ho někam, je to hovadina.“

Poté, co vláda dostala důvěru, objevily se úvahy, že je to konec první České republiky, jak ji známe, že vzniká v podstatě nový politický režim. Jsme prý na cestě od parlamentní demokracie k poloprezidentskému systému. Mění se skutečně vše, co se v republice vytvořilo od roku 1989, jak? Prohrála demokracie, nebo je právě Babišova vláda, která byla ochotná makat i bez důvěry, to, co teď republika potřebuje?

Když si myslíme, že se něco radikálně změní, obvykle k tomu nedojde. Říkám jim vláda prázdninová a to se mi potvrdilo. Už teď ministři žádají o více peněz. A ne o drobné, ale o desítky miliard, které samozřejmě nejsou, protože byly dávno utraceny. Dluh České republiky stoupá a není se potom co divit, že řešíme zadlužené občany, kteří mají před sebou zářný příklad, jak se zadlužuje stát.

Vláda bude přechodná. Už objevili i na pana Krčála, že něco fingoval s diplomovou prací. Když nejsou kruhy v obilí, tak se o prázdninách hodí cokoli.

Když říkáte prázdninová vláda, jak dlouho Andrej Babiš kabinet podle vás udrží?

Takhle, Andrej Babiš kabinet udrží. Potřeboval důvěru. Dobře ví, že nedůvěru nikdy nedostane, protože se nenajde síla, aby mu nedůvěru vyslovila. Teď už má uvolněné ruce a bude si hrát se socanama jako kočka s myší. Socani na to naběhli v domnění, že si pomůžou, ale podle mě s účastí ve vládě budou mít jejich voliči problém. S tím se ale nedá nic dělat. Psal o tom krásně mladý Klaus. Představa, že by Babiš řekl: tak tam půjde Faltýnek, je totální nesmysl.

Babiš maká. Všechna čest. Ale on se umaká. To se nedá vydržet. Řešit skokanské můstky, Uber, detaily, které nepřísluší premiérovi, ale jeho baví… To dlouho nevydrží a Moniku to určitě začne štvát. Ženský vždycky svět zachrání, to je přeci axiom. Až mu Monika řekne, víš co, táto, takhle to nepůjde, tak jako mně řekli: Kandidovat na prezidenta? Tak nazdar, kamaráde. A bylo po ptákách. Myslím, že měli pravdu, i když mi do dneška lidi nadávají.

Samotné jednání o důvěře bylo bouřlivé, před Sněmovnou se demonstrovalo, Andreje Babiše rozčililo, že po něm lidé házeli předměty, mířit na něj měla i plastová láhev. Miroslav Kalousek pak ve Sněmovně premiéra osočil, že se bojí lidí s jinými názory, že podvádí a není chlap. Premiér se ptal, „kolik má promile ožrala Kalousek“ a označil expředsedu TOP 09 za zloděje. Co vy na to?

Ostuda a něco absolutně neuvěřitelného. Vystoupení bylo děsivé. Možná pro někoho to byla zábavná estráda. Všiml jsem si, jak se posunují události. Opravdu letěla jedna půllitrová plastová flaška a první reakce na serverech vyprávěly, že létaly flašky. Padla jedna. Vše se pak smrsklo na souboj Mirka Kalouska s premiérem.

Podle mě by si měl Mirek více hlídat svého maskota Dominika Feriho, kterého dobře znám, protože je radní v Teplicích, a od té doby, co je poslancem, jsme ho v Teplicích neviděli. Díky vzniklé koalici se stal radním. Měl cestu jasně naplánovanou, proto také nekandidoval do Poslanecké sněmovny v Teplicích, protože by se nedostal ani za hranice města. Postupně se přesunoval, nejdřív do Brna, kde zjistil, že neuspěje, pak do Prahy a tam mu to sice s odřenýma ušima, ale nakonec vyšlo. Kdybych měl citovat Miloše Zemana a jeho knihu Jak jsem se mýlil v politice, tak bych řekl: Jak jsem se zmýlil v Dominiku Ferrim. Důvod je prostý, je velmi mladý, a když uděláte z takového člověka poslance, neustojí to.

Miroslav Kalousek chce situaci řešit žalobou. Jak konflikt asi dopadne?

Vyšumí a skončí u mandátového a imunitního výboru. Andrej Babiš bude operovat s tím, co všechno o něm kdy řekl Kalousek. Už má v deskách všechno připravené. Byl to výstřel do tmy. Celá aféra s vyslovením důvěry byla naprosto ostudná. Jen aby se všichni předvedli. Všichni se před kamerami předvádějí a chtějí ukázat, že oni to myslí s pracujícím lidem úplně nejlépe.

Programové prohlášení Babišovy vlády má být pro všechny a premiérovi je evidentně jedno, že teze odporuje všem teoriím. Lze mít program pro všechny? Myslíte si, že Češi očekávají takovou politiku: program pro všechny, Babiš se postará o všechny...?

Už naše babičky říkaly: Není na světě člověk ten, co by se zavděčil lidem všem. Kdo se o to pokouší, většinou dopadne jak sedláci u Chlumce. Programové prohlášení? Jen hra. Kdyby si dal někdo práci a vzal předchozí vládní prohlášení, dokonce kdyby vzal ještě totalitní vládní prohlášení, zjistil by, že každá vláda má někde schované vládní prohlášení a z nich udělá konglomerát. Slibem nezarmoutíš. Podobně jako Tony Blair, který Britům slíbil modernizaci ponorkového loďstva v roce 2050, jsem já Tepličákům slíbil v roce 2050 metro. Slíbit může člověk všechno, co je nereálné, a lidi to většinou prokouknout. Mám i rovnici. Zklamání rovná se druhé mocnině očekávání. Věta Kennedyho: pomocnou ruku hledej na konci svého ramene, platí jasně skoro jako přistání na Měsíci. Má obrovskou hloubku.

Češi mají dvě vlastnosti, které mě mrzí: nedostatek sebevědomí a pokory, což je jen zdánlivý protimluv.

Je zvláštní nenávistná doba. S Babišem nebo se Zemanem v tisíci věcech nesouhlasím, ale v pěti třeba souhlasím a nebudu říkat, že ne, jen proto, že něco řekl Zeman nebo Babiš. Jinak vidím často nenávist až za hrob.

Z čeho plyne podle vás atmosféra, o které mluvíte?

Z ovlivnění. Řeknu to na příkladu. Ve vesničce, kde nebyla posledních padesát let vražda, se na ně denně dívají lidé v televizi.

Stále řešíme zákazy, příkazy, regulace, ale takto to nefunguje.

Poslanci to zabalili místo toho, aby největší kravinu, kterou jsem za posledních 25 let viděl, což je GDPR, nějak redukovali, tak se na to vykašlali a budou vše projednávat 11. září, přitom nařízení platí už od května. Do toho máme v Senátu další nařízení o nových občanských průkazech, takže mě zase budou lidi bít, protože zase Unie vymyslela nějaké nové ochranné prvky. A to jsou věci, ze kterých jsou obecně lidi naštvaní. Mám podezření, že jde o systémový byznys.

U nás je rozkopaná půlka města, protože všichni investují, asi čekají horší časy, tak rychle, rychle od internetu přes kanalizace, elektriku, a to ještě nemáme ani slavné elektromobily. Vždycky se chytíme nějaké blbosti, od řepky přes bionaftu, teď všichni elektromobily. Až si koupí pět lidí v ulici elektromobil, můžeme ji zase rozkopat. Nabíjet elektromobil není jako nabíjet mobil, což mnozí nepochopili. Do toho idioti, kteří měří tři sta let teplotu a vykládají nám o globálním oteplování. To je jediné, za co Trumpa miluju, že odstoupil od klimatické pařížské dohody. Každý žák deváté třídy musí těm blbům vysvětlit, že je to totální nesmysl, protože historie planety se počítá na miliardy let a oni něco tři sta let měří. Teď vymysleli, že tají ledy, protože jsou pod nimi sopky, které hřejí a led roztává. Co vymyslí zítra? Že bychom se nechovali jako prasata? To ne, chováme. Jen nemám rád jednání typu: zhasneme v pátek a zachráníme planetu, vyměníme plastové kalíšky za papírové. To jsou přesně ty kampaně, které mají jepičí život. Všichni se předhánějí, kdo více třídí, ale kdyby se lidi chovali normálně, polovinu věcí by nemuseli řešit.

V Teplicích zkoušíme, že přestaneme asi týden uklízet, aby lidé věděli, jaká jsou prasata. To je neskutečné. Zahazují pet flašky a říkají: město málo uklízí. Nemuselo by uklízet vůbec, kdyby odpadky nezahazovali. To by byl pro lidi nejlepší lék, kdyby viděli, jak město vypadá, když se týden neuklízí. Uklízíme jak pitomí, nemá to konce a je pořád větší bordel.

Když jste zmínil prezidenta Donalda Trumpa, jistě jste sledoval dění kolem pondělního summitu v Helsinkách. Jak hodnotíte setkání a komentáře, které zazněly?

Byl jsem šokovaný, že na hlavních programech všichni citovali ze sociálních sítí, jako by se staly arbitrem toho, co se děje. Skočili na to i politici a vyměňují si tweety. Já jsem z Facebooku znechucený. Lidé píší anonymně věci, které by z očí do očí nikdy neřekli. Já raději mluvím s lidmi s očí do očí než přes Facebook.

Naše média okamžitě řekla, že Trump zklamal. A jsme zase u toho, zase ta nenávist k Rusku až za hrob. Mě opravdu nikdo nemůže osočovat, že jsem proruský. Ale Rusko tady je a bude. A to, že se sešli, je bomba. Jistě, že nás Trump přesvědčuje na čtyři procenta HDP, abychom si koupili přebytkové americké zbraně… Ale spekulovat s tím, že Trump nevěří svým tajným službám? Těm nevěří skoro nikdo, proto jsou tajné, a také se mnohokrát spletly. Že se sešli, je určitě dobře a ničemu to nevadí. Asi ho nikdo nebude označovat za ruského agenta…

Ale bude. Už i tohle zaznělo…

No dobře, Klvaňa, ale toho nekomentuju. Podobný názor bude mít Ivan Gabal. Ale to jsou takové extrémní názory a zase budou jiné názory extrémně obrácené, ale klíčový je zdravý rozum. Dokonce na summitu řekli, že jde o začátek… A kdyby se shodli třeba jen na Sýrii…

Jako Češi jsme vždycky trochu pozadu. Mimochodem, italský premiér je pro zastavení sankcí proti Rusku. Kurňa, členský stát Evropské unie! Takže ta jednota nebude úplně čistá. Všichni mají v EU své zájmy. Je potřeba jednat jinak: Senát vítá nové nařízení. Ne, Senát nechce tohle nařízení, strčte si ho někam, je to hovadina. Říkám to vulgárně, usnesení by bylo samozřejmě slušné, například: Ne, my tohle na nic nepotřebujeme. Je vás tam hodně, tak si vymýšlíte.



autor: Daniela Černá