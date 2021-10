Legenda Jiří Holík: Demokracie tu platí, jen dokud se vším souhlasíte. Jinak běda

Jiří Holík kritizuje financování stran a hnutí, které se nedostaly do Sněmovny, koalice musí mít podle něj skvělý plán, protože do teď jenom kritizovali, Petra Fialu vnímá jako teoretika a premiéra jenom do dobré doby a odsuzuje snahu Senátu o zneschopnění prezidenta Zemana.

Co říkáte na výsledky voleb?

Já už jsem to říkal, že považuju za unfér hru, když se pět stran spojí proti jedné, že mi to přijde stejné, jako když se v hokeji rozjedou tři na jednoho hráče, protože moc dobře vědí, že by ho sami nikdy nedokázali přeprat. Takže pro mě je tím vítězem hnutí ANO. Ale ty karty jsou už samozřejmě rozdány jinak, koalice mají většinu, takže budou vládnout.

Překvapilo vás, že se do Sněmovny nedostali ani komunisté, ani sociální demokraté?

To mě tedy hodně překvapilo. Já jsem se domníval, že sice s odřenýma ušima, ale že se do té Sněmovny dostanou. Samozřejmě, ta levice tady bude chybět.

Je to trochu k vzteku, když si uvědomíte, kolik hlasů lidé zbytečně vyplácali na strany a straničky, které získaly třeba necelé jedno procento. A naprosto nepochopitelné pro mě je, proč má stát těmto stranám ještě platit peníze! Za co? Za to, že si chtěly opatřit teplá místečka? Nebo právě za to, že věděli, že když získají jedno nebo dvě procenta, tak dostanou automaticky peníze?

Ano, ať kandidují, ať dělají kampaň, ale za svoje. Pro mě zkrátka ten, kdo nepřekonal tu hranici pěti procent, je neúspěšný a není důvod ho ještě financovat z našich kapes.

Vše teď nasvědčuje tomu, že bude vládnout pětice stran ze dvou koalic, to znamená dosavadní opozice. Jak si podle vás povedou?

Já se na to velice těším. Musí si vést skvěle, protože oni jediní vždycky přesně věděli, že všechno, co dělá Babiš a jeho vláda, je špatně. Když Babiš řekl, že sníh je bílý, tak pro ně byl prostě černý nebo fialový. Tak teď budou mít konečně možnost, aby nám ukázali, jak se to má správně dělat. Jistě mají perfektně zpracované vize a přesně vědí, jak dál, takže já se ohromně těším, protože teď už musí být všechno jenom lepší. S těmito stranami nás čeká jednoznačně ráj, tak kdo by se netěšil.

Jak se vám jako budoucí premiér líbí Petr Fiala?

Tak pana profesora Fialu vnímám jako možného premiéra do dobré doby. To znamená, ne do doby postcovidové a možná ještě dalšího covidového období, kdy domácí ekonomika má velké problémy, chystá se všeobecné zdražování nebo i propouštění lidí a krachy firem, kdy Evropa je hodně nejednotná v mnoha věcech počínaje migranty a konče nesmyslným zeleným údělem, kdy USA a Čína a také Rusko vedou zatím jen obchodní válku atd.

Pan Fiala je totiž jednoznačně spíše rozený teoretik. Ale teď bude muset dělat klíčová rozhodnutí a bude muset taky vyhazovat lidi – a to si myslím, že určitě není jeho parketa.

Velké emoce vzplály ohledně zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana. Stále jsou tam určité nejasnosti. Měli bychom podle vás vědět přesnou diagnózu prezidenta?

To je dvojsečné. Na jedné straně by Hrad (a teď už se o to i snaží) měl přestat jenom mlžit a říci něco opravdu konkrétního. Ale na druhé straně nikdo nemusí a ani by neměl znát přesnou diagnózu Miloše Zemana, vyjma jeho nejbližších, to znamená rodiny.

Co říkáte na snahy Senátu prezidenta zneschopnit – protože je údajně ve stavu, kdy není a nebude schopen svůj úřad vykonávat?

To je specialita Senátu, který má mimochodem mandát asi desetiny populace, protože k senátním volbám nikdo nechodí. Je to samozřejmě nesmysl, něco takového po pár dnech vytahovat. Tohle by měli rozhodnout v první řadě lékaři – a pak teprve můžeme dělat takováhle krajní opatření.

Mně tedy opravdu silně nekonvenuje pan senátor Fischer, který tyto aktivity de facto řídí. On sice umí mluvit, taky se evidentně rád poslouchá, ale já ho vnímám především jako zneuznaného kandidáta na funkci prezidenta, kterou mu vyfoukl právě Miloš Zeman. A on má teď příležitost mu to takto vrátit.

Co říkáte na snahu některých politiků, viz pan Vondráček, dostat se k prezidentovi co nejdřív a to doslova za každou cenu?

Tam to vypadá, že někteří by se za ním bývali vydali klidně na JIP nebo třeba na operační sál, což samozřejmě odsuzuju, protože přístup k vážně nemocnému člověku by měla mít výhradně rodina.

I když je to prezident, tak jako pacient je to stále především člověk. A já mu přeju hlavně, aby neměl bolesti, aby netrpěl a aby se dal pokud možno dohromady a jako demokraticky zvolený prezident pokračoval až do konce svého řádného volebního období.

Když už jsme u té demokracie, cítíte, že skutečně žijeme v demokratickém státě?

Ne! Tady funguje demokracie jenom do té chvíle, dokud se vším souhlasíte. Ale běda, když máte jiný názor!

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

