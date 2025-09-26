Majerová: Fiala je podrazák. My nejsme proruští ani proukrajinští, jsme pročeští

Ústavní soud ve středu zamítl žalobu strany Volt a dalších na SPD a STAČILO!, že jsou to nepřiznané koalice. Překvapilo vás na tom něco?
Vůbec nic. Od počátku bylo jasné, že ti ubožáci z eurohujerské straničky Volt a všichni další s preferencemi nula celá nic na sebe chtějí jen upozornit a před volbami zasmradit veřejný prostor. Nejsměšnější na tom všem je, že nás žalovali za něco, co dělají i oni sami. Za víc slov tihle bruselští kazisvěti a agenti nestojí.
A ještě jedna aktualita. Americký prezident Donald Trump ve svém projevu na Valném shromáždění OSN nešetřil s kritikou Evropy. Mimo jiné také prohlásil, že evropské země směřují kvůli své migrační a klimatické politice do pekla. Co na to říkáte, souhlasíte s ním?
Americký prezident to samozřejmě říká správně, ale my v Trikoloře i v SPD tohle víme už dávno i bez Trumpa. Proto také jdeme do voleb z jednoznačným odhodláním, že jak migrační pakt, tak Green Deal neboli Zelený úděl musíme zastavit a zrušit.
Zpátky na domácí scénu. Předseda vlády a ODS a také lídr koalice SPOLU Petr Fiala hovoří o opozici jako o extrémistech a populistech. Považujete se za extrémistku a populistku?
Kdyby Fialova rétorika nebyla k pláči, byla by k smíchu. Ale zoufalí lidé, dělají zoufalé věci, zvláště pak, když po čtyřech letech svého vládnutí nemají žádné výsledky, takže jim ve volební kampani už zbývá jen strašit voliče Moskvou a opozicí. Je to dokonale postavené na hlavu, protože za populisty označuje opoziční strany tentýž člověk, který lidem slibuje německé platy do čtyř let, což je naprostý nesmysl a dokonalá chiméra, a nijak se u toho nerdí a hanba ho u toho nefackuje. Za extrémisty ostatní označuje předseda extrémistické vlády, která za poslední čtyři roky oživila téměř všechny totalitní praktiky, které si my starší pamatujeme z minulého režimu. Za nesprávné názory už se zase vyhazuje z práce, opět se roztrhnul pytel se stíháním verbálních trestních činů, policie i justice opět kdekoho šikanují, opět se jinak mluví doma a jinak na veřejnosti, opět se oprášily cenzorské praktiky.
A pak je tu ještě jeden rozdíl, jak se dnešní politická atmosféra liší od minulosti. Zatímco dříve byla za extrémistickou obvykle označována sem tam nějaká strana, v současnosti Fiala, a zdaleka nejen on, za extrémisty označují prakticky celou opozici, parlamentní i neparlamentní. Ti lidé se už úplně zbláznili a v zájmu zachování svých koryt poztráceli jakékoli zábrany. Mám ráda lidová rčení a jedno mě v této souvislosti opět napadá: „Kdo seje vítr, sklízí bouři!“ Přičemž jiné přísloví, jež připomíná, na koho se vaří voda, v zájmu vlastní bezpečnosti raději ani nebudu zmiňovat.
Když jsme u těch lidových rčení, jak pokračuje vaše vyšetřování za použití rčení „Spolu chyceni, spolu pověšeni“?
Ráda vám odpovím, ale začnu odjinud. V roce 1989 mi bylo sedmnáct. A 28. října jsem se svým starším bráchou, mimo jiné signatářem Charty 77, jela na demonstraci na Václavské náměstí. Skončili jsme oba na výslechu v Bartolomějské. A v té samé Bartolomějské jsem byla vypovídat, když si mě tam předvolali na výslech kvůli plakátu „Chirurgové z dovozu“. Ještě mi někdo chce tvrdit, že žijeme ve svobodné zemi? Copak je to normální, aby kvůli (bohužel smutné) každodenní realitě v okolních zemích policie startovala a předvolávala si předsedkyni opoziční politické strany k výslechu? Proboha, kam až nás chce tahle zoufalá politická garnitura zatáhnout?
Ale abych odpověděla na vaši otázku. Nevím, jaké to má pokračování, nikdo si mě zatím nepředvolal a nic mi nesdělili.
Vy určitě máte s Petrem Fialou také osobní zkušenost z doby, kdy jste byla poslankyní. Jakou?
Ta zkušenost je tragická. Pod slupkou rádoby rozšafného intelektuála a akademika se skrývá záludný, všehoschopný podrazák. Za naprosto nehorázné řeči, které o mně napovídal, když jsem se rozhodla vystoupit ODS a odejít také z jejího poslaneckého klubu, se mi dodnes neomluvil. A to raději ani nebudu vzpomínat, jak a čím vším mě ODS chtěla uplácet, abych neodcházela.
Fiala a spol. Trikoloru i SPD také nálepkují jako „Putinovu pátou kolonu“. Pokud ve volbách uspějete, máte skutečně v úmyslu přesměrovat Českou republiku na Východ?
Tohle je jeden z nejhanebnějších argumentačních faulů, který vládní politici a jejich novinářští posluhovači používají. Pokud z čímkoli nesouhlasíte, pokud si myslíte, že by se naše země měla ubírat jiným směrem, okamžitě vás onálepkují, že jste proruský. Jsou jak pominutí. Nic jiného, než strašení Moskvou, už jim nezbylo. Kategoricky to odmítám. Já ani Trikolora nejsme proruští, ale nejsme ani proukrajinští.
Jsme pročeští. Nikdo mi nevymluví, že čeští politici by měli hájit především zájmy České republiky a našich občanů. Fialova vláda ale dělá pravý opak. Na prvním místě má Brusel a Kyjev. Podzimní volby nabízejí unikátní příležitost to změnit. Nesmí znovu propadnout více než milion hlasů jako v roce 2021. Právě proto jsme SPD, Trikolora, PRO a Svobodní našli společnou řeč a spojili se do jedné vlastenecké kandidátky.
Paní předsedkyně, jste garantem kapitoly školství volebního programu SPD. SPD se zároveň nijak netají tím, že chce být součástí příští vlády. Chcete být ministryní školství?
Zaznamenala jsem, že se tyhle úvahy objevily. Uvažujme ale reálně. Předpokládaný vítěz voleb hnutí ANO před volbami reinkarnovalo svého někdejšího ministra školství Roberta Plagu a dokonce z něho udělalo lídra středočeské kandidátky. Já naopak Plagu považuju za jednoho z viníků špatného stavu našeho školství a spolupachatele téměř všeho, co my na našem současném školství kritizujeme, na prvním místě plošné inkluze. Takže moje myšlenky se tímto směrem vůbec neubírají a ani takovou ambici nemám. Pokud bych si mohla vybrat, v případě svého zvolení bych ráda usedla v čele školského výboru. Ostatně už v předminulém funkčním období sněmovny jsem byla jeho místopředsedkyní. To je pozice, která nabízí možnost být ministrovi důrazným oponentem.
Pokud by ale ministerstvo školství nakonec přece jen připadlo SPD, nabízí se také zajímavá varianta, aby ministrem školství byl doc. Miroslav Ševčík, do nedávna děkan Národohospodářské fakulty VŠE. To by bylo velmi zajímavé, neboť právě Plaga se vůči Ševčíkovi zachoval velmi hanebně.
Co byste na trendu, který ministr Plaga nastavil, chtěla změnit?
Skoro všechno. V rámci naší volební kampaně jsem připravila Zuzčino školské desatero, tam to ve stručnosti je. Myslím, že nebude na škodu ho zopakovat.
1. Děti jsou to nejcennější, co máme. 2. Děti se mají učit myslet, ne co si mají myslet. 3. Do školy patří děti, učitelé a ředitel. A rodiče jen když je třídní schůzka. 4. Politické neziskovky do školy nepatří, musíme je odtamtud vyhnat, stejně jako propagandu LGBT+. 5. V současném systému prohrávají všichni, děti, učitelé, rodiče i společnost. 6. Proto musíme zrušit plošnou inkluzi. 7. Proto musíme obnovit náš unikátní systém speciálního školství. 8. Proto musíme školy opět odideologizovat. 9. Proto musíme zrušit Bekův rámcový vzdělávací program a vrátit se ke starým dobrým osnovám. 10. A v neposlední řadě musíme do resortu školství vrátit peníze na školníky, uklízečky a kuchařky.
Proč to všechno? Protože děti jsou naše budoucnost.
V minulém rozhovoru jste říkala, že v rámci kontaktní volební kampaně máte v úmyslu objet všech 307 obcí Zlínského kraje, kde jste lídrem kandidátky SPD. Máte už splněno? A pokud ano, jak se po téhle anabázi cítíte?
Ano, mám splněno. Skutečně jsem navštívila všech 307 obcí. Hovořila jsem se stovkami lidí, navštívila řadu krámků, samoobsluh, hospod, se starosty, kteří o to projevili zájem, probrala, co je nejvíc trápí. Té cestě jsme pracovně říkali ZZ TOP, ne podle té skvělé americké kapely, ale jako zkratku slov Zuzčina Zlínská Tour O Parlament. Unavená jsem strašně. Nikdo mi ale nevymluví, že povídání s lidmi „z očí do očí“ je ta úplně nejlepší politika.
A na závěr: Pokud byste měla říct jedním argumentem, proč by měli obyvatelé našeho regionu dát hlas právě vám, jaký by to byl?
Čísla volebních preferencí napovídají, že příští vládu bude s vysokou pravděpodobností sestavovat Babišovo ANO, ale strašně moc bude záležet na tom, s jakým to bude koaličním partnerem či partnery. Stále tu existuje nebezpečí, že se do vlády znovu vetře některá ze stran současné vládní koalice. Obzvláště lidovci či STAN jsou v tomto smyslu hodně bezpáteřní.
Co největší volební zisk SPD a naše účast v příští vládě jsou zárukou, že naše země zamíří správným směrem. A průzkumy (které nám rozhodně nefandí) říkají, že jsme nejsilnější vlasteneckou opozicí, takže voliči mají absolutní jistotu, že s naším číslem kandidátky SPD – 6, jejich hlas nepropadne.
A pokud mě voliči podpoří a chtějí, aby jejich hlas byl ve sněmovně hlasitě slyšet, ať dají kroužek kolem čísla 1 na kandidátce před mým jménem. Kamarád a lídr kandidátky SPD v Jihomoravském kraji, doc. Ing. Miroslav Ševčík to dokonce přebásnil a zrýmoval.
„To je naše Zuzka,
pracovitá zrzka.
Chce za lidi bojovat,
budeme ji kroužkovat.”
Děkuji mnohokrát všem, kteří mi vyjadřují podporu a svůj závazek vnímám velmi zodpovědně. Slibuji, že svou práci budu vždy vykonávat dle slibu, který jsem dala. Vždy ve prospěch lidí a naší země, naší krásné České republiky.
autor: Karel Výborný