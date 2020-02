Majitel likérky: Migranty z Afriky a Blízkého východu k nám nepouštět. V tom fandím Babišovi. Ale ta daň na lihoviny, to mě hodně naštval

reklama

Máme za sebou první měsíc roku 2020, jaký podle vás tento rok pro ČR bude?

Konjunktura asi už postupně upadá a rok 2020 bude podle mne v mírném útlumu. Myslím si, že vzestup výroby bude v tomto roce klesat. Jsou signály, že například německé automobilky už nebudou od nás potřebovat tolik zboží. A jak byl nedostatek pracovních sil ve všech sférách, tak si myslím, že v polovině roku se to otočí a konečně budeme mít pracovníky, které si budeme moci do firmy přijmout a kteří budou pracovat. Protože v současné době je tady třeba u nás přes dvě procenta nezaměstnaných. A to jsou vesměs lidé, kteří nechtějí pracovat. Takže všechny firmy okolo mají problémy sehnat zaměstnance.

Mluvíte o nedostatku pracovních sil. Jak se díváte na myšlenku přijetí migrantů právě z tohoto důvodu?

Co se týče migrantů z Afriky a z Blízkého východu, tak ty bych sem nepustil. Myslím si, že všude v Evropě je jich dost a že problémy s nimi nastávají a budou pokračovat. To je podle mě chyba a v tomto Andreji Babišovi fandím, že sem uprchlíky z těchto států pouštět nebude. Myslím si prostě, že pomáhat těmto lidem by se mělo u nich doma.

Co se týče Evropanů, kteří mají stejnou kulturu jako my, ať jsou to Poláci nebo třeba Ukrajinci, tak myslím, že tyhle pracovní síly tady jsou vítané, a i ty firmy, které je zaměstnávají, vidí, že se bez nich neobejdou. Protože v současné době u nás ta pracovní síla opravdu není. Tak proč by tady nemohli pracovat Rumuni, Ukrajinci, Poláci... V tomto já mám trochu rozdílný náhled na migranty.

Říkáte, že ohledně migrantů s Andrejem Babišem souhlasíte. A co v jiných věcech? Z pohledu podnikatele, jak premiéra vidíte?

Co se týče naší branže, výroba alkoholu, tak nás naštval hodně. Protože od 1. ledna se zvýšila spotřební daň na alkohol. Tedy ne na alkohol jako takový, ale jen na lihoviny. Takže rozlišili tvrdý a měkký alkohol, což je úplný nesmysl. Alkohol je jen jeden. A pokud ministr zdravotnictví pan Vojtěch, také za ANO, tvrdí, že je třeba snížit konzumaci alkoholu, tak dobře, jestli tedy takto uvažují, proč ne, ale měli tedy přistoupit k alkoholu jako k celku a zvýšit spotřební dan i na pivo a zavést na víno. A ne aby řekli, že pivo a víno, toho se to netýká a půjdeme tvrdě proti výrobcům tvrdého alkoholu, lihovin. Je to nefér a je to podle mne chyba.

A ještě to zvýšili takovým způsobem, že se dostáváme tou sazbou nad Rakousko, dostáváme se na úroveň Německa. To zvýšení je neúměrné. Když si vezmeme, jaká je životní úroveň, platy, v Rakousku a v Německu, tak naše lihoviny budou ve srovnání v tomto poměru jedny z nejdražších v EU.

O jakých částkách konkrétně mluvíme?

Spočítali to tak, že chtějí zvýšit o 15 korun na litrovou láhev rumu. Propočítali to a zvyšují spotřební daň o 13,5 procenta. Takže jestli se dosud platilo 285 korun z čistého litru alkoholu, tak nyní to je 322,50. Na tuhle sazbu by nikdo nepřišel, kdyby si to zpětně nepropočítával na láhev. Přesně na litrovou láhev 40procentního alkoholu to dělá 15 korun. Což je neúměrné. Jak jsem řekl, je to zdražení o 13 procent.

A ty lihoviny půjdou ve srovnání s vínem a pivem v maloobchodu takovým způsobem nahoru, že stát určitě nevybere víc té spotřební daně, i když si od toho tohle slibuje. Protože bude odklon od tvrdého alkoholu k vínu a pivu. A jestliže ministr zdravotnictví tvrdí to, co tvrdí, tak úplný nesmysl je snižovat DPH na čepované pivo. To je vlastně proti tomu, že chce prý snižovat spotřebu alkoholu.

A co to pro vás bude v důsledku znamenat?

No, tak co můžeme dělat? Posílíme v každém případě export, protože si myslíme, že spotřeba tvrdého alkoholu v ČR klesne. Tak jako klesá každý rok. Je to nějaká propaganda ministerstva zdravotnictví, všech možných organizací, které se zabývají drogami.

Proti nám ta vlna jde daleko více než proti pivařům nebo vinařům. Nevím, jak na to přišli, protože pořád prosazuji a říkám to všude – alkohol je jenom jeden. A jestli se člověk opije z jedné láhve rumu, nebo z pěti lahví vína, tak to na organismus má stejný negativní účinek. Stejně tak, jako když se opije třeba z dvaceti piv.

Přístup od vlády by měl být fér, měli by k alkoholu přistupovat jako k celku a na se zaměřit a jít tvrdě proti výrobcům lihovin.

Zmiňujete se o exportu alkoholu. Vy jste před časem dokonce jednu výrobní linku přestěhovali přímo do Ruska….

To byl důsledek té obchodní války mezi EU a Ruskem. Politici si zřejmě neuvědomují, co to přináší, a nedělají nic proto, aby tato válka nebyla. Lihoviny nebyly zatížené přímo nějakým sankčním embargem, že by se tam nesměly dovážet. Ale asi před dvěma lety Rusko rozhodlo, že dovoz vín z EU zatíží trojnásobnou spotřební daní, než je domácí výroba vín. A my jsme tady zrovna měli program na výrobu šumivých vín. Ten tím skončil.

Linku, která stála 60 milionů, jsme odšroubovali, naložili do 12 kamionů a odvezli do Petrohradu. A to samé víno pod stejnou značkou vyrábíme u majoritního vlastníka naší firmy v Petrohradě. Mohli jsme to tam vozit odtud, Česká republika z toho mohla mít zisk, vývoz. Ale bohužel toto jsou, jak říkám, právě ty nepřímé dopady té obchodní války mezi Ruskem a EU.

Takže to podle vás byla vyloženě odezva na ty sankce vůči Rusku?

No samozřejmě. I když Rusko je zapojené v nějaké mezinárodní obchodní organizaci a nemělo by mít rozdílné daně na výrobu výrobku v Rusku a na dovoz, tak bohužel to takhle rozhodli a znevýhodnili dovozy, přímo konkrétně víno, které se nás dotklo.

A celkově vztahy s Ruskem vidíte dnes jak? Když se podíváme třeba i na tu nedávnou aféru kolem sochy Koněva v pražských Dejvicích, nebo nedávný výstup starosty Řeporyjí v ruské televizi, jeho plány postavit pomník vlasovcům..

Tak, zhoršuje to obchodní vztahy. I když mi to zatím v tomto směru nepociťujeme. Pro nás je pořád Rusko největší obchodní partner. Co se týče vývozu do zahraničí, tak tvoří 70 procent exportu. Takže pokud to budou hrotit takovým způsobem, že ten export nakonec skončí, tak to bude mít veliký dopad na naši firmu. Ale tak to je, a my malí ve firmách to neovlivníme.

Měli by se nad tím zamyslet především naši politici. Já s Ruskem obchoduji hodně, obchodovali jsme vždycky. Pro nás je to klíčový partner. Ať si ti politici uvědomí, že EU od nás žádné lihoviny nechce, Francie, Německo, Itálie... Všichni jsou v tomto soběstační. Kde vidíme potenciál možnosti exportu, tak je to především východ. Jsou to bývalé státy Sovětského svazu. Vyvážíme do Kazachstánu a dalších států. Tam vidíme potencionální růst exportu, bohužel ne na západě.

Když mluvíme o EU, co říkáte na odchod Velké Británie? Překvapily vás výsledky voleb, které se odehrály na sklonku minulého roku?

Osobně jsem si myslel, že lidé v Británii nebudou pro odchod z EU, že ten Johnson tolik hlasů nedostane. Ukázalo se ale, že taková vůle lidí je. Volili nadpoloviční většinou odchod z EU, a tak to prostě bude, no... My něco do Velké Británie také vozíme. Nevidím v tom pro nás ale nějaký zásadní problém, protože to nejsou velké objemy.

Ale určitě to dopad na obchod se státy EU, na volný pohyb lidí, služeb, bude mít. Lidi se budou muset naučit dělat víza do Anglie. Myslím si, že to není dobré a že to pochopí i britští občané, že vystoupit z EU nebylo úplně šťastné rozhodnutí. A to nejsem žádný úplný propagátor EU, ale ty výhody nad těmi nevýhodami pořád vidím.

Vraťme se zpátky k nám. Vy jste v rozhovoru několikrát zmínil premiéra Babiše. A co prezident Zeman, jak jeho v poslední době vnímáte?

Mluví se o tom, že česká společnost je velmi rozdělená, víc než kdy bývala. Jak to vidíte vy, a co podle vás ty lidi rozděluje nejvíc?

Já nevím, jestli jsme víc rozděleni než třeba před pěti lety. Pravdou je, že se čím dál víc rozevírají nůžky mezi chudšími a bohatšími.

Politické názory se také docela rozdělují. Je tedy nějaký Milion chvilek, které jsou proti Babišovi. Na druhou stranu vidíte prognózy, kolik Babiš dostává hlasů... Je demokracie, každý má svůj názor, ať ho vyjadřuje. Nenásilně! A volby zase ukážou, jestli lidi uznávají a chtějí Babiše, nebo nechtějí.

Já si myslím, že dělá pro stát hodně. Ne, že bych byl babišovec, ale nejvíc ho kritizují ti, kteří předtím byli u moci pár desítek let, a bohužel to k ničemu kloudnému nevedlo. Babiš udělal hodně dobrých věcí. Je to podnikatel a leží asi hodně lidem v žaludku. Jeho úspěchy v podnikání a teď v politice.

Zeptám se vás i na Karla Gotta, kterého jste znal osobně. Po jeho smrti se někteří lidé vyjadřovali, že „dostatečně nebojoval proti tehdejšímu režimu“ a podobně.

Ale, po bitvě každý generál. Já myslím, že za socialismu se každý přizpůsoboval něčemu. Teď se někteří bijou do prsou, proč nepodepsal chartu, nebo proč byl podle nich úslužný režimu. Prostě, byl to dobrý zpěvák, chtěl vystupovat. Myslím, že nebyl takový propagátor komunismu. Jsou jiní, kteří teď hrozně moc vystupují a byli v KSČ.

Já bych zase z toho takovouhle aféru nedělal. Každý se nějak choval. Já jsem za socialismu také vystudoval. Neměl jsem se špatně, chodil jsem jako vysokoškolák na brigády a měl jsem peníze. Samozřejmě jsem si nekoupil banány, nemohl jsem cestovat do zahraničí. Ale takový byl prostě režim.

Teď je demokracie, svoboda a všichni jsou nyní nejchytřejší a té starší generaci vytýkají, jak se měla chovat. Já bych je chtěl vidět. Taky by museli uznávat nějaký režim. Jsem samozřejmě rád, že byl 17. listopad, jako asi skoro každý tady v republice. Ale asi bych takový úplný zarytec a kritik vůči těm, kteří v tom režimu fungovali, to nejsem.

