Maláčová? Mediální výkřiky. Peníze, práce, zaměstnání. O novém návrhu kurzarbeitu s poslankyní ANO

Sněmovna měla včera rozhodnout o tom, jak bude vypadat pomoc firmám, to se ale nakonec nestalo. Kdy se bude nakonec rozhodovat?

Sněmovna bude rozhodovat o návrhu takzvaného kurzarbeitu, dnes jsme to nestihli, na program se pravděpodobně návrh dostane v pátek.

Kurzarbeit by měl nahradit současný Antivirus. Rozhodovat se bude mezi dvěma návrhy zákonů, jeden z dílny MPSV Jany Maláčové a druhý váš společně s Hanou Aulickou Jírovcovou, v čem se liší?

Na nutnosti zřízení institutu kurzarbeitu se shodujeme v podstatě všichni napříč politickým spektrem. Všichni chceme, aby tu kurzarbeit byl jako pomoc zaměstnacům a firmám v době, kdy je jejich živobytí ohroženo. Není to zákon, který vzniká kvůli pandemii covidu-19, na to je právě Antivirus, kurzarbeit bude sloužit i v jiných případech, v příštích letech. Nicméně návrh o kurzarbeitu z Antiviru v mnohém vychází. A protože si myslím, že je dobrý, osvědčený a lidem opravdu pomáhá, v našem návrhu jsme na něj navázali, paradoxně dokonce asi více než Ministerstvo práce a sociálních věcí. Stěžejní body, v nichž se s ministerstvem lišíme, jsou v podstatě tři. Ministerstvo chce vyplácet peníze pro zaměstnance de facto sociální dávkou od úřadu práce, my chceme, aby zaměstnanci dostali své peníze přímo od zaměstnavatele tak, jak jsou zvyklí, a zaměstnavateli aby je teprve poskytl stát. My tedy chceme, aby zaměstnanec mohl i nadále rozhodovat o svém profesním životě, ne aby se z něj bez jeho vlastní vůle stal v podstatě čekatel na úřadu práce. Další výhodou našeho návrhu je, že mění jediný zákon, ministerský návrh zasahuje do celkem jedenácti. A v neposlední řadě je náš návrh pro zaměstnavatele i úředníky podstatně méně administrativně náročný, protože na ně neklade v podstatě žádné nové požadavky.

Jana Maláčová uvedla, že ji překvapilo, že vznikly uvnitř koalice dva rozdílné návrhy, debatovaly jste o tom?

Samozřejmě. Ten zákon není jednoduchý od svého počátku a já, i paní ministryně jsme věděly, že máme rozdílný názor. Nechtěla jsem ale blokovat návrh zákona ve vládě, jeho projednání a přijetí považuji za důležité, proto jsem se rozhodla podat s kolegyní pozměňovací návrh až v okamžiku, kdy návrh bude ve Sněmovně.

Váš návrh je podle ministryně Maláčové nefunkční, plný chyb a skýtá prostor pro korupci, co byste ministryni Maláčové k tomu vzkázala?

To jsou takové mediální výkřiky... Paní ministryně nás na výboru pro sociální politiku se svými obavami seznámila, já jsem přesvědčená, že jsou liché. Samozřejmě jsem si to ověřila i u těch, kdo budou v praxi se zákonem pracovat, na náš návrh jsem měla převážně pozitivní ohlasy, že by měl někdo stejné obavy jako paní ministryně, jsem opravdu nezaznamenala.

Vašemu návrhu je vyčítáno, že jde o nepovedený Antivirus, je tomu opravdu tak?

Podívejte... Já jsem přesvědčená, že každý, kdo nějaký návrh předkládá, by si měl jeho možné praktické dopady konzultovat s těmi, koho se návrh týká. My jsme s kolegyní šly na úřady práce. Ne jen na jejich centrálu, ale skutečně za těmi úředníky. Ti nám řekli, kde vidí nějaké chyby, my jsme ten návrh podle konkrétních připomínek lidí z praxe upravily. Samozřejmě jsem čekala kritiku, žádný návrh se nemůže líbit všem. Ale já nemám potřebu svou práci omlouvat.

Nebyla možnost nalézt spolu s ČSSD společnou řeč? V čem konkrétně to nešlo?

Neshodujeme se v principu. Ministerstvo chce další sociální dávku, my náhradu mzdy zaměstnaci a následně pomoc zaměstnavateli.

Od kdy by mohla reálně finanční pomoc firmám chodit a byl by kurzarbeit nějak časově omezen?

Kurzarbeit není náhradou Antiviru, takže na něj není spěch kvůli současné situaci. Není třeba ho ani nijak časově omezovat, bude s námi už napořád.

Vláda také tento týden schválila další pomoc, díky které lidé v karanténě dostanou k nemocenské bonus ve výši až 370 korun, souhlasíte s tím?

Beru to jako výdaj na nutnou prevenci. V době, kdy lidé odmítají zůstat doma a trasovat svoje kontakty, moc jiných možností nemáme.

Nemůže se zde stát, že toho budou lidé zneužívat?

Myslíte stejně, jako když vědomě porušují nejvyšší povolenou rychlost? To se samozřejmě stát může. Ale pak taky musí počítat s následky.

Jak byste vy konkrétně „motivovala“ lidi, aby byli zodpovědní, hlásili kontakty a v případě příznaků zůstali doma?

Všichni se o to snažíme celou dobu. Snaží se o to většina politiků, odborná veřejnost. Přesto lidem nevadí, že mohou ohrozit a nakazit někoho jiného. Selhává základní lidská ohleduplnost, sounáležitost jednoho s druhým. Lidé se bojí sami o sebe, to samozřejmě chápu. Ale bojím se i o druhé, proto se snažím pravidla a nařízení dodržovat. Situace není dobrá, pokud může pomoci určitý finanční bonus pro ty zodpovědnější, zkusme to.

ČSSD také uvedla, že současně existuje asi milion programů, ale nikdo se v nich nevyzná, neprotiřečí si, když jsou součástí vlády?

Pokud jsem zaznamenala, ministryně financí i ministr průmyslu a obchodu se ty programy snaží nějakým způsobem sjednocovat. Ano, je jich hodně. Hodně jich je proto, že jsme se snažili pomoc směrovat na co nejvíce lidí a zasažených firem. Neměli jsme žádný model jak postupovat. Prioritou byla co možná nejrychlejší pomoc.

