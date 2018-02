Milana Chovance znám. Pokud ho zvolí předsedou socdem, budu ČSSD gratulovat, protože naše strana bude mít o soupeře méně, říká senátor ODS Aschenbrenner

ROZHOVOR „Spasitel a mesiáš“ Jiří Drahoš neměl při volbě prezidenta šanci. Podle senátora a starosty jednoho plzeňského obvodu Lumíra Aschenbrennera se ve druhém volebním období nezmění a jeho poradci i mluvčí maximálně dostanou „nový make-up“. Miloš Zeman zapomíná při zahraničních cestách nejen na Západ, ale také třeba na Polsko nebo jeho rétoricky oblíbenou Skandinávii, kde hledá vzor a budoucnost. Co dělá Jiří Dienstbier, plzeňský senátor raději nechce vědět a případné zvolení Milana Chovance do čela ČSSD jednoznačně prospěje ODS, protože bude mít o konkurenta méně.

Co říkáte na další „kolo“ prezidentování Miloše Zemana a měl Jiří Drahoš vlastně vůbec šanci, byť to dotáhl na téměř krajní mez...

Vůbec nevěřím tomu, že prezident Zeman se ve svém druhém volebním období změní, jak sliboval ihned po vyhlášení výsledků. Ze své kůže prostě vyskočit nemůže. Vše bude velmi podobné tomu, co jsme viděli v posledních letech. Očekávám další konfrontace, což jak naší politické scéně, tak našemu obrazu v zahraničí neprospívá.

Jiří Drahoš měl jen malou šanci vyhrát, protože většina jeho voličů se pro něj rozhodla jenom kvůli tomu, že odmítla volit Miloše Zemana. Drahoš nebyl kandidátem, který by se prosazoval svými vizemi, a nezastává žádnou ideologii. Pasoval se do role, že je pro všechny, a to je v politice zoufale málo. Politik, který si myslí, že dokáže vyhovět všem, by měl spíše uvažovat o úloze spasitele a mesiáše.

Bude se podle vás více prohlubovat tandem Zeman – Babiš, nebo to začne skřípat... Třeba právě opětovným nepodařeným pokusem sestavení již druhé vlády?

Babiš si pojede svoji politiku a je schopen postupně Zemana opustit. Druhý pokus o sestavení vlády by mohl Babišovi vyjít, protože okamurovci, komunisté a část sociálních demokratů se hodně zoufale snaží o to, aby se nějakým způsobem na vládnutí podíleli. Nelze vyloučit nějaké tiché koalice a Babišovu jednobarevnou vládu. Pak už nebude premiér prezidenta tolik potřebovat.

ODS nechce s ANO v žádném případě spolupracovat. Není to podle vás škoda, protože hnutí dříve tvořili především a právě pravicoví voliči?

Nemyslím si, že voliči hnutí ANO jsou dnes pravicoví, je to v současnosti směs, kde velké procento naopak tvoří levičáci. Babiš nemá žádnou ideologii, jen sám sebe. Vláda ODS a ANO by byla velmi riskantní, protože by občanští demokraté na ni doplatili. To dobré by si Babiš připsal jako vždy sobě a to špatné nám. Podívejme se, jak spolupráci s ním „odskákala“ ČSSD, a to se nacházela ve výrazně lepší pozici, než je nyní ODS. Ale hlasovat pro některé zákony, které budou v souladu s programem ODS, bychom v Poslanecké sněmovně i senátu mohli a měli.

Je podle vás Andrej Babiš tak šikovný ať již v Buselu, nebo na V4 či v Davosu nebo při nedávné návštěvě Bulharska, nebo jde jen o jeho originální rétoriku a permanentní předvolební boj?

Premiér Babiš má vždy originální rétoriku, zejména když něco řekne a pak po čase tvrdí, že je to úplně jinak. Nedá se mu v mnoha věcech proto věřit. V případě evropské politiky ale s některými jeho kroky a výroky souhlasím. Například kvóty na přerozdělování uprchlíků jsou zcela nesmyslné a já jsem už kdysi v senátu navrhl, ať se s touto problematikou obrátíme na Evropský soudní dvůr. Můj návrh neprošel senátem a zástupci ANO se tehdy na to také netvářili. Takže co vlastně chtějí?

Pro Západ jsme stále nečitelní, pro Východ čitelní až příliš. Co říkáte naší zahraničněpolitické orientaci a la Miloš Zeman?

Politika ODS je ale pro Západ naprosto čitelná, my nikam na Východ zemi netáhneme. Miloš Zeman má pravdu v otázkách terorismu a islamismu, jsou to skutečně velké hrozby pro nás i celý svět. Má pravdu, že máme být jednoznačným spojencem Izraele a spolehlivým členem NATO. Jeho podbízení se Číně je ale pro mě neakceptovatelné. Obchodujme a spolupracujme s Čínou, ale pořád je to totalitní režim, který v mnoha směrech potlačuje svobodu. Největším problémem Zemana ale v zahraniční politice je, že zapomíná na Evropu. Byl za pět let jednou na oficiální cestě v Rakousku, jednou v Německu, zapomíná na důležité Polsko, vůbec nebyl ve Skandinávii, přestože tvrdí, že model severských zemí by byl vhodný i pro nás. V případě kontaktů s mnoha evropskými zeměmi jednoduše zcela selhal.

Co říkáte na možnost rozštěpení ČSSD na „prozemanovskou“ část v čele například s Milanem Chovancem a odbojnou, představovanou kupříkladu plzeňským hejtmanem Bernardem či Jiří Dienstbierem mladším?

Nevím, co teď dělá Jiří Dienstbier, a ani to nechci vědět. To je pro mě politik z jiného světa, nesouhlasím s ním prakticky v ničem. ČSSD je ale tradiční demokratická strana. Protože jsem z Plzně, tak Milana Chovance znám. Pokud ho zvolí předsedou sociální demokracie, tak budu ČSSD gratulovat, protože ODS tak bude mít o jednoho soupeře méně. Problémem některých lidí v ČSSD přitom je, že nepochopili, že Zeman se bude snažit z ní udělat svoji loutku a na to mohou socialisté doplatit.

Spojenectví prezidenta Zemana s okamurovci je „z nouze cnost“, nebo promyšlený, chladný kalkul „hradního pána“?

Kalkul je to určitě a vypočítavá politika rovněž. Spojenectví Zemana s Okamurou ale nebude trvat věčně, protože prezident i Okamuru na určitý čas „použije“ a pak ho odhodí. Je to jeho obvyklá metoda v politice. Ale i samotný Okamura se chová obdobně k „politickým subjektům“, které si zakládá.

Miloši Zemanovi se vytýkají jeho poradci a koneckonců i mluvčí. Myslíte, že udělá alespoň kosmetické změny?

Neudělá. Kancléř Mynář, poradce Nejedlý a mluvčí Ovčáček dostanou naopak nový make-up. Sám Zeman tvrdil, že pokud jeho kancléř nedostane prověrku, tak ho propustí. Nestalo se, bylo to pouze chlácholení veřejnosti. Tyto otázky jsou druhým zvolením Zemana vyřešeny. Pražský hrad si bude dál hrát se všemi svými lidmi na jedno z mocenských center. A to celkem úspěšné. Bohužel.

autor: Václav Fiala