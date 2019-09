Milion chvilek nepřestane, mají zadání. Snaha nastolit nový řád, varuje Hrnčíř

Minulý týden se dostala na veřejnost zpráva, že státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání premiéra Babiše ohledně kauzy Čapí hnízdo. Co na celý ten případ říkáte? A překvapil vás výsledek?

Je dobře, že padl konečný verdikt. Ovšem, nikdo už teď neuvěří, že se u nás nevede trestní řízení na objednávku. Pokud několik let státní zástupce někoho trestně stíhá a ničí mu tak kariéru i život, a pak si to rozmyslí... To je důsledek stavu, kdy nemusí za svá rozhodnutí nikdo nést odpovědnost a může být i nezávislý na spravedlnosti samotné. Stát případně obětem vyplatí pár korun a jede se dál. Těchto „přešlapů“ je totiž u nás podezřele mnoho.

Justičním omylům se neubrání sebelepší systém, ale systém v České republice umožnuje a toleruje jak justiční omyly, tak justiční zločiny a systémovou nespravedlnost. To se musí už konečně změnit!

Co říci na slova těch, kteří v souvislosti s touto kauzou mluví o dvojím metru a ohrožení justice?

Jen další hřebík do rakve důvěryhodnosti našich státních zástupců.



A co říkáte na slova prezidenta Zemana ohledně případné abolice právě v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo? Prezident Zeman na TV Barrandov řekl, že věří, že už se do případu nebude vrtat a bude klid. Zastavil by prý stíhání Babiše v případě, že by bylo obnoveno. „I když bych váhal o abolici před rozhodnutím obou státních zástupců, protože bych to pokládal za poněkud svévolné, pokud by to bylo nutné, pak bych k tomuto kroku sáhl,“ prohlásil Zeman.

Je to výsostné právo prezidenta republiky, ale v tomto případě by to bylo velmi nešťastné.

Mimochodem, znamená podle vás zastavení trestního stíhání, že spolek Milion chvilek teď vlastně nemá proti čemu bojovat? Nebo je to podle vás naopak „voda na jejich mlýn“?

Nepochybně mají své zadání, takže boj bude pokračovat…

Když mluvíme o Milionu chvilek, na listopad už jsou naplánované demonstrace. Máte pocit, že napětí ve společnosti stoupá, nebo spíš jde o určitou setrvačnost? Co podle vás listopad přinese?

Já myslím, že společnost je především rozeštvaná. Různé politické neziskovky se neustále snaží rozeštvávat a rozdělovat společnost. Pravděpodobně tak činí ve jménu tzv. Nového světového řádu, který by rádi tito eurofederalisté nastolili. Bylo to jasně vidět už v prezidentských volbách, kdy míra netolerance až nenávisti k odlišným názorům a k jejich nositelům přímo sršela od podporovatelů Jiřího Drahoše. Kytky v koši 17. listopadu 2018 pak byly jen pokračováním nenávistné politiky těchto neomarxistických struktur. Určitě i letošní podzim bude velmi „horký“.

Jsou tu další věci kolem Babiše, nejen Čapí hnízdo a dotace. Policie prověřuje předraženou reklamu na Čapí hnízdo ve výši takřka 300 milionů Kč, prý šlo o vyvádění nezdaněných peněz. Může taková věc Babišovi srazit vaz? Nebo evropské audity na Babiše – svěřenské fondy a otázka, kdo je doopravdy ovládá. K tomu také pochybnosti o dotacích pro Agrofert. Co tyto kauzy? Je vůbec něco, co může Babiše ohrozit? Nebo všechno, co se kolem něj děje, jen zvyšuje jeho preference?

Jsou to nepochybně vážná obvinění. Ovšem, o jejich objektivním vyšetření začínám mít vážné pochybnosti.

Velkou vlnu diskusí v minulých dnech vyvolal spor ohledně sochy Koněva v pražských Dejvicích. Zastupitelé Prahy 6 nakonec rozhodli o přemístění památníku. Souhlasíte s tímto rozhodnutím? Jak v této souvislosti vidíte náš postoj k historii? Co to říká o našem vztahu k Rusku?

Socha Koněva byla jen záminkou dalších snah o přepisování dějin, které již nějakou dobu v Evropě pozoruji.

Bez tlaku Rudé armády a především 1. ukrajinského frontu maršála Koněva, by nikdy německá armáda neuzavřela dohodu o složení těžkých zbraní a přesunu na západ. Naopak, snažili by se co nejvíce rozbít Prahu a pobít co nejvíce Pražanů.

Maršál Koněv nebyl politikem, ale vojákem. Vyčítat mu, že později v Maďarsku plnil chybná politická rozhodnutí, není prostě fér.

A je možné, že časem dojde k „přehodnocování“ i dalších soch podle tohoto scénáře?

Ten tlak ze Západu na relativizaci historie, a především na revizi výsledků druhé světové války, je obrovský. Proto očekávám další podobné ataky.

Když odbočíme, prezident Miloš Zeman se na oficiální státní návštěvě Srbska dopustil dvou ostrých výroků na adresu Kosova. Nejprve hned na letišti během přivítání se srbským protějškem Aleksandarem Vučićem řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale ne Kosovo, aby později ještě přitvrdil, když vyhlásil záměr odvolat uznání Kosova. Jak na vás prezidentovy výroky působí? Byly namístě?

Druhá největší americká základna v Evropě Camp Bondsteel byla postavena v Kosovu hned po skočení bombardování Jugoslávie v roce 1999. Myslím, že to je ten hlavní důvod existence „státu“ Kosovo, který Západ vytvořil z teroristické organizace. Pan prezident Zeman jen řekl pravdu a vyslovil názor, se kterým se naprosto ztotožňuji.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček Zemanova slova rychle korigoval a ujistil partnery o tom, že česká zahraniční politika v otázce Kosova zůstává neměnná. Jak navenek působí takovýto nesoulad mezi prezidentem a ministrem zahraničí? A co říci například na slova Miroslava Kalouska, který na Twitteru nadhodil, že by bylo lepší prezidenta nikam nepouštět?

Je smutné, že ministr Petříček není schopen vytvářet samostatnou zahraniční politiku České republiky, a jen servilně papouškuje bruselské postoje. Miroslav Kalousek by raději neměl opouštět pražskou kavárnu, napáchá tak méně škod.

