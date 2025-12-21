Muzikant Ivan Mládek: Dost jsem čuměl, jaký jsem odbojář

Hele mladej: „Mládek je tak milovanej hlavně díky tomu, že jsou jeho písničky příběhy, jako to dělali Beatles“, řekl mi za bývalého režimu strejda. Co vy na to?
O čem zpívali Beatles nevím, neumím anglicky.
V písni Jez: „Na vodu už jezdím jenom s Vendou...“ jste užil v době bývalého režimu snad nejvíce anglických slov v jedné písni. Yes, yes, yes a pak i no, no, no. Už jste to někde říkal, vím, ale jak se vám - tohle se mi nikdy neoposlouchá - podařilo tak přechytračit cenzurní komisi?
Textovým komisím vadila jen politická satira, ale ta mě nikdy nelákala. Ani za komunistů, ani dneska.
„Medvědi nevědi, že tůristi nemaj zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně...“. Tak tato píseň je zřejmě ekologická. Jak velký jste ekolog?
Přiměřený.
V písni Sedm statečných kradou bandité becherovku. V klipu jste se ujal role Chrise ze stejnojmenného amerického filmu. Na albu Ej, mlhošu, mlhošu! zase vypadáte, viděno přes šedý zákal, jako siouxský náčelník Sedící býk. Plnil jste si chlapecké sny anebo jste chtěl nějak vyjádřit, že dobro vždy zvítězí nad nenávistí? A vítězí?
Když jsem psal písničky, spíš jsem dával pozor, aby něco náhodou nevyjadřovaly, nebo nedej Bože, aby z nich náhodou neplynulo nějaké poučení. Vždycky mi šlo jen o legraci a tu nějakými těmi pointami jen pokazíte.
„Koukejte vycouvat, já před váma tu dávno byl, nechtějte, abych se na vás rozzlobil...,“ začíná píseň Koukejte vycouvat, kterou hrálo za bývalého režimu i Rádio Svobodná Evropa. Jak jste to tehdy vnímal?
Když jsme hráli v Západním Německu, seděl jsem na pivu s moderátorem Svobodné Evropy Slávou Volným a ten mě pochválil, jak to písničkou „Koukejte vycouvat" těm ruským okupantům dávám. Dost jsem čuměl, jaký jsem odbojář.
„Na osadu přijely dvě Rusky... Přijely z Leningradu, dělaj tam u brusky. Hej, já jsem zamilovanej...“ Co si myslíte o dnešní rusofobii?
Nebudu komentovat, jsem nenapravitelný rusofil. Putin, nePutin.
Jste apolitický, vím. Ale, jak by zhruba zněl váš současný protestsong?
Nikdy bych se do žádného nepustil. Štvou mě petice, demonstrace, hladovky i protestsongy. Mám vyhraněné politické názory, ale máme demokracii a tak ctím jakékoliv výsledky voleb, ať se mi líbí nebo nelíbí. Všechny zmíněné křeče jsou de facto bezzubou vzpourou proti demokracii. Ale pro mnohé skvělou příležitostí se zviditelnit.
