Hřib (Piráti): Už teď je jasné, že Babišova vláda zase všechno zhorší

Piráti hlasovali proti. Podle nich jde o rozpočet, který v době ekonomického růstu zvyšuje zadlužení, obchází zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a místo řešení krize bydlení či vysokých životních nákladů, pomáhá jen vyvoleným. „Už teď je jasné, že Babišova vláda zase všechno zhorší. Místo aby v době růstu investovala do dostupného bydlení a podpory rodin, prosazuje schodek 310 miliard korun a dál zadlužuje naši zemi. Tenhle rozpočet by se klidně mohl jmenovat ‚Peníze jen pro vyvolené‘. Obyčejní lidé za něj zaplatí, zatímco Babišova parta si zajistí další výhody,“ říká předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Piráti upozorňují, že navržený schodek je vyšší, než dovolují platná pravidla rozpočtové odpovědnosti, a vláda si pomáhá účetními triky. „Ministryně financí čekala na příznivější makroekonomickou prognózu, započítala evropské peníze, které měly dorazit už loni, a vytvořila tak iluzi lepšího hospodaření. Zároveň přidala nové výdaje bez jasného krytí. Rozdíl prostě zalepila dluhem, který budou splácet lidé,“ říká poslankyně a členka rozpočtového výboru Vendula Svobodová.
Symbolem špatných priorit zůstává podle Pirátů oblast bydlení. V rozpočtu stále chybí 14 miliard korun na dostupné bydlení, přestože projekty jsou připravené a mohly by prostřednictvím obcí nastartovat výstavbu v objemu až 60 miliard korun. „Vláda nemá skutečná řešení krize bydlení. Místo urychlení výstavby a podpory obcí dál pomáhá vyvoleným a velkým holdingům. Přitom právě investice do dostupného bydlení jsou klíčem k tomu, aby se mladé rodiny a pracující lidé nemuseli rozhodovat mezi nájmem a základními životními potřebami,“ dodává Svobodová.
Podle Pirátů rozpočet zároveň oslabuje investice do modernizace státu, vědy, vzdělávání a podpory rodin – tedy do oblastí, které rozhodují o budoucnosti země. „My jsme nejdůraznější opozicí proti Babišovi a budeme důsledně předkládat konkrétní řešení. Máme jasný plán, jak posunout zemi dopředu a zlepšit život rodinám a mladým lidem. Tento rozpočet Aleny Schillerové jde ale opačným směrem,“ doplňuje Hřib.
Piráti proto během dalšího projednávání předloží konkrétní pozměňovací návrhy. Chtějí přesunout 14 miliard korun do dostupného bydlení, obnovit investice do modernizace státu a omezit zadlužování vznikající z neefektivních dotací a politických rozhodnutí bez finančního krytí. „Budeme bojovat za dobrá řešení a zároveň upozorňovat na odpovědnost Babišovy vlády za zhoršení situace. Česká republika si zaslouží rozpočet, který pomáhá lidem, ne jen vyvoleným,“ uzavírá Zdeněk Hřib.
