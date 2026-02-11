Mašek (ANO): Generální inspekce stále šetří nahrávku s Rakušanem

Co je nového kolem údajné nahrávky z ministerské kanceláře ministra vnitra a prvního místopředsedy vlády Rakušana, tedy z nejcitlivějšího patra státní moci? Už roky se motáme v mlze, polopravdách a vyhýbavých odpovědích!
Mluvíme o poradě z jara 2022, která se měla týkat kauzy Dozimetr, jednoho z největších korupčních případů posledních let. A výsledek? NULA – NIC. Existuje ta nahrávka, nebo neexistuje? Kdo ji pořídil? Co na ní skutečně je? A proč se to všechno vleče tak dlouho?
Generální inspekce bezpečnostních sborů to šetří už dlouhou dobu. Jenže místo jasného verdiktu slyšíme pořád dokola jen opatrnické věty, že se „prověřuje“, „zjišťuje“, „nelze komentovat“. Kolik let ještě? Jsme v čekárně na odvahu?
Podle dostupných popisů mělo jít o schůzku vedení hnutí, kde se řešily policejní kroky v živé trestní kauze, v kanceláři na ministerstvu vnitra u Rakušana. Mělo tam zaznít, že policie připravuje obvinění konkrétních lidí. Pokud je to pravda, jak se taková informace dostala do politické debaty? Jak to mohl Rakušan vědět? A je normální, aby se podobné věci probíraly v politickém kruhu ještě před oficiálními kroky orgánů činných v trestním řízení?
A pak přijde další věc, která zvedá obočí ještě výš. Jeden z hlavních obviněných v kauze Dozimetr, Petr Hlubuček, podle veřejně dostupných informací začal po této schůzce převádět nemovitosti na svého partnera? Zahraniční apartmány, české byty, další majetek. Šlo o legální krok? Bylo to na základě informací od Rakušana? Možná. Možná to opravdu byla jen nevinná shoda okolností? Třeba se to celé stalo úplně bez souvislosti s faktem, že se kolem něj začala stahovat smyčka?
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Má veřejnost právo se ptát? No jasně že má! Proč se převádí majetek právě v době, kdy už skoro běží zásah a obvinění je na cestě? Proč to působí, že se každý stará hlavně o to, aby měl uklizeno, ale odpovědi pro veřejnost nikde?
Do toho spekulace, kdo nahrávku pořídil. Jestli to nahrál někdo zevnitř místnosti, jak tvrdí exministr a první místopředseda vlády Rakušan, pak to znamená, že někdo z účastníků tajně nahrával poradu na ministerstvu. Padala jména. Polčák. Zazněla podezření. Následně byla popřena. Ale jasno není.
Existuje vůbec ten kompromitující materiál? Pokud existuje, proč není ověřený výstup? Pokud neexistuje, proč to někdo jasně neuzavře a neřekne: konec, hotovo, tečka? Místo toho tu máme roky nejistoty, úniků, polopřepisů a politického kličkování. A veřejnost má jen věřit, že všechno je v pořádku. Na základě čeho?
Důvěra ve stát se nestaví na mlčení a vytáčkách. Důvěra se staví na jasných odpovědích. Kde jsou? Kolik podobných věcí ještě musí vyplavat, než někdo bouchne do stolu a řekne: Takhle už to dál nejde? A kdo to řekne?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.