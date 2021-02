Na pornografii v počítači se dostaly i šestileté děti. Dospívající mají problémy ve vztazích. Primářka Sejbalová o chování v čase korony

reklama

„Koronarok“ je téměř za námi. Jak se během něj změnilo partnerské soužití a sexuální život Čechů?



Kvůli nařízeným opatřením ubylo nevěry, jak kvůli odděleným týmům na pracovišti, ale také kvůli nemožnosti si pronajmout například hotelový pokoj. Nyní se nevěrníci buď více věnují svým oficiálním partnerům, nebo se uspokojují sledováním pornografie.



Existují v tomto ohledu nějaké rozdíly mezi materiálně zajištěnými lidmi a těmi, kteří kvůli koronakrizi řeší finanční potíže?



Lidé, kteří se díky povinným opatřením dostali do finančních potíží, a tím do psychického stresu nebo i do deprese, naopak chuť k sexu ztrácejí. Anebo existují i lidé, pro které je sex osvědčenou metodou uvolnění psychického nebo fyzického napětí.



Podle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) z konce loňského roku vzrostla u zadaných i nezadaných sexuální touha, v častějším praktikování sexu se ale neprojevila. Jak a čím si to vysvětlujete?



Velmi často lidé svoji sexuální touhu ventilují u internetu buď sledováním pornografie, nebo chatováním s jinými lidmi na erotická témata. A to i v případě, že mají partnera či partnerku. Erotická komunikace s cizími osobami a výměna intimních fotografií či videí je pro ně velmi vzrušující až adrenalinová zábava. Touto zábavou se však mohou dostat do problémů jak etických, tak i do problémů se zákonem, protože nevědí, s kým skutečně komunikují, zda se nejedná například o dítě nebo o dospělého, který je pak bude zaslanými videi vydírat.





Jak jste vnímala komediální seriál České televize Láska v čase korony?



Tento sitcom se mi líbil svým vtipem a snahou v této složité době lidi pobavit.



Ostatně jste i psychiatrička. Jaké nejčastější problémy nyní v sexuologickém oddělení Fakultní nemocnice Brno řešíte?



Nejčastěji se na nás lidé obracejí se sexuálními dysfunkcemi, jako jsou erektilní porucha, snížená chuť k sexu, vaginismus a tak dále. Postupně ale přibývá lidí, kteří si uvědomili, že jsou na internetové pornografii již závislí, a chtějí tento problém řešit.



Našimi klienty jsou i osoby, které v minulosti spáchaly nějaký sexuálně motivovaný trestný čin. V posledních letech také přibývá osob, které chtějí změnit své pohlaví. Klientela sexuologického oddělení FN Brno je velmi pestrá, a to jsem ještě nevyjmenovala všechny skupiny klientů.



Jak se vaše tamní praxe změnila od běžných let?



V době první vlny jsme se starali pouze o klienty s akutními potížemi, ale od léta 2020 máme opět plný provoz, protože není možné již déle odkládat řešení sexuálních potíží takzvaně na později, to by některé poruchy nebylo možné vyléčit.

Sexuologovi Petru Weissovi vyšla v roce 2008 kniha Sexuální deviace: Klasifikace, diagnostika a léčba. Člověk se v ní dozví, co je to formikofilie, kandaulismus, koprofilie. Nicméně nezaregistrovala jste od loňského března výskyt nějaké nové parafilie, tedy úchylky?



Tito pachatelé ale z převážné většiny nejsou pedofilové a trestných činů se dopustili právě kvůli neznalosti, nudě a možnosti trávit více času na internetu.



Podle průzkumu, který jste udělala s kolegy mezi žáky základních a studenty středních škol či gymnázií z loňského září se do desátého roku věku dvanáct procent respondentů dostalo na pornostránky v počítači vlastní aktivitou anebo pouze náhodně, kdy například někdo starší z rodiny nesmazal historii ve vyhledávači. To mě šokuje. Mají z toho takové děti vůbec rozum, anebo je to může poškodit na celý život?



V tomto anonymním on-line průzkumu někteří mladiství uvedli, že se na pornografii dostali již v šesti letech. Takto malé děti nevědí, co je to sex. Nedokážou rozlišit, které chování dospělých je přípustné a které není. Z průzkumu vyplynulo, že děti, které se dostaly na porno před desátým rokem věku, byly také častěji oběťmi internetových lovců, protože se neuměly kontaktu s dospělým bránit. Jedna dívka z této skupiny byla dokonce opakovaně znásilněna, což je trauma, které člověka poškodí na celý život.



Netrpí pak takové dítě utkvělou představou, že jsou všechny ženy například „sexuální predátorky“ či otrokyně a sex v pěti je normální?



Setkáváme se s tím, že dospívající mají problémy v partnerských vztazích, protože si kvůli nedostatečné sexuální výchově myslí, že erotické chování, které viděli na internetu, je chování mezi lidmi obvyklé. Takže mladík například očekává od vyhlídnuté partnerky chování pornoherečky a podobně. Z našeho průzkumu také vyplynulo, že největší skupina dětí získala informace ze sexuální výchovy, od kamarádů nebo právě z pornografie dostupné na internetu, což je samozřejmě zcela nedostatečné.



Jak takovýmto „bezděčně poučeným“ dětem pak vysvětlovat, jak se rodí děti?

Dětem nesmíte lhát. Musí se jim vysvětlit pravda, že sex slouží nejenom k zábavě, ale také k plození dětí, a rozdíly jim vysvětlit. Hlavně je třeba je zasvětit do toho, že většina lidí neobvyklé, či dokonce patologické sexuální praktiky neprovádí, ale může je na internetu jen sledovat nebo o nich chatovat.



Z mnoha článků se dozvídáme, že je Česko porno velmocí. Je tomu opravdu tak?



To opravdu nevím, protože nemám srovnání s jinými zeměmi.



Za koronakrize údajně vzrostlo i sexuální násilí. Jsou taková tvrzení prokazatelná?



S tímto dotazem se obraťte na policejní statistiky. Podle mých informací v době první koronavirové vlny, kdy lidé více dodržovali doporučená opatření a byly zavřené restaurace a bary, naopak přepadených žen ubylo. Jak to vypadalo s domácím sexuálním násilím, však nevím. Na našem oddělení pozorujeme nárůst klientů s internetovou kriminalitou, jak jsem popsala výše.



Proč dlouhodobě přibývá žádostí o změnu pohlaví, jak uvádíte v rozhovoru na stránkách sexuálního oddělení FN Brno?



Výrazný nárůst klientů, kteří chtějí změnit své pohlaví, pozorujeme posledních několik let, ale ještě před koronakrizí. Na naše oddělení se obracejí v naprosté většině rodiče dívek, které se cítí jako chlapci. Proč tomu tak je, opravdu nevím a také by mě to zajímalo.



Myslíte si, že se svět po koronakrizi vrátí v oblasti partnerských vztahů do starých, zajetých kolejí, anebo už to nepůjde?



Nevím, zda je možné se po skončení koronakrize vrátit do starých kolejí. Lidé, kteří nemají partnera či partnerku, to již nyní mají velmi složité. Vlastně se není kde seznamovat s novými lidmi. Mládež spolu komunikuje přes sociální sítě, a to se špatně navazují perspektivní partnerské vztahy. Doufám, že se po skončení koronakrize lidé vrátí k dřívějšímu způsobu seznamování.

