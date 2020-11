Na propagandu a imigranty ani haléř. Rozumek a další parazité. Okamura ukazuje, kde se dá v rozpočtu ušetřit a málo to rozhodně není

reklama

Anketa Podporujete masivní snížení daní, které ,,odmávali" poslanci ANO, ODS, SPD, Trikolóry či KSČM? Ano 77% Ne 23% hlasovalo: 2287 lidí

Ve čtvrtek se v Poslanecké sněmovně jednalo o prodloužení nouzového stavu. Z řad poslanců zaznívala kritika, že vláda svůj požadavek nedokázala vysvětlit a není zřejmé, proč by to poslanci měli schválit. Myslíte si, že žádost vlády byla důvodná?

Hnutí SPD jako jediná parlamentní strana prodloužení nouzového stavu nepodpořila, jelikož opatření lze řešit novelou zákona o ochraně veřejného zdraví bez vyhlašování nouzového stavu. Jenže to by vláda nemohla dělat veřejné zakázky bez výběrového řízení a omezovat práva opozice ve Sněmovně, jelikož ve stavu legislativní nouze nemůže opozice navrhovat zákony. Může to dělat pouze vláda. Navíc při nouzovém stavu nenese vláda za svá rozhodnutí žádnou odpovědnost.

Otázkou tedy je, proč chce vláda zase prodlužovat nouzový stav? Pokud krajské hygienické stanice mohou přijímat epidemiologická opatření i bez nouzového stavu – tedy karantény, uzavírat školy nebo firmy, pak bohužel nám tu vychází jediné – že nouzový stav tu slouží pouze k tomu, aby vláda mohla nakupovat bez výběrových řízení. To je nejviditelnější efekt nouzového stavu. Vláda měla tři čtvrtě roku na to, aby se připravila na logicky přicházející vlnu respiračních chorob, která se opakuje na podzim se železnou pravidelností rok co rok. Takže popravdě řečeno, pokud nám cokoli chybí, pak to je v první řadě problém neschopnosti vlády připravit se na to, co muselo nevyhnutelně přijít.

Bohužel žádný relevantní důvod pro nouzový stav jsme ve Sněmovně ve čtvrtek neslyšeli – jen výmluvy – ta nejkurióznější, ale pravdivá byla, že krajské hygienické stanice by mohly nařizovat opatření jen v ohniscích nákazy, zatímco vláda to může dělat plošně. Ale to je přesně to, co my žádáme – adresná cílená opatření tam, kde jsou nutná a opodstatněná. Naopak tam, kde jen škodí, by se zavádět neměla. Když mám vesnici, ve které není nikdo nemocný, tak je nesmysl tam omezovat třeba místní živnostníky, zavírat jim hospodu. Koneckonců oni ti lidé společně stejně sedí, pracují i popíjejí, covid necovid. Vlastně pokud jde o to posedávání a popíjení, zřejmě i daleko více právě proto, že mnozí jsou vyřazení z práce.

Byli jsme a stále jsme připraveni podporovat veškeré kroky a rozhodnutí vlády, jež budou chránit životy našich občanů. Tato opatření ovšem musejí být vždy přímo uměrná hrozícímu nebezpečí a musejí být přijímaná v takové podobě, kdy pod záminkou ochrany jednoho zájmu nezpůsobí daleko větší škody v jiné oblasti.

Jaké škody? Máte informace o konkrétních škodách?

V době přísných protipandemických opatření se lidem nedostává životního prostoru pro práci, lidé přicházejí o peníze i o zaměstnání, krachují firmy, občané mají minimální sociální kontakt se společností a například v domovech seniorů je z důvodu omezení návštěv zcela reálným problémem pocit samoty a odloučení, který přináší zdravotní problémy. Zvyšuje se také počet lidí v depresích, rostou rizika sebevražd. Jen pro názornost, statistik Ladislav Dušek upozornil, že bude přibývat onkologických onemocnění. Například vedoucí onkogynekologického centra VFN prof. MUDr. David Cibula, CSc., nebo primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, prof. MUDr. Petr Neužil upozorňují, že odkládání preventivních prohlídek bude mít v důsledku větší dopad na zdraví Čechů než samotný covid-19.

Samostatná kapitola jsou ekonomické dopady – jakkoli se shodujeme s panem prezidentem, že život a zdraví má přednost před penězi, musíme si být vědomi, že k tomu, abychom mohli zdraví a životy lidí chránit, ty peníze prostě potřebujeme. Potřebujeme je jak na samotné zdravotníky, kteří jsou finančně nedocenění (a z části se i proto lidé nehrnou do práce ve zdravotnictví) a z části nám odcházejí pracovat za více peněz do zahraničí nebo do soukromých klinik. Méně zdravotníků opět znamená větší zátěž pro ty, kteří tam obětavě zůstávají, a samozřejmě menší komfort pro pacienty.

Pokud tedy apelujeme na vládu, aby maximum života společnosti co nejdříve uvedla do normálu, není to proto, že bychom jakkoli podceňovali nebezpečí nového viru, ale naopak, protože nové onemocnění ještě víc zatížilo podfinancovaný a personálně poddimenzovaný systém. Kromě zefektivnění celého systému musíme chtěj nechtěj myslet i na to, aby tento systém měl dostatek peněz.

Poslední věc, která musí hrát roli v našem rozhodování je, že vláda musí chránit jak životy, tak také svobodu a majetek občanů, a jak víme, velká část vládních nařízení svobody omezuje a majetek i finanční situaci lidí poškozuje, a my i vláda musíme proto pečlivě měřit míru zásahů do svobod ve jménu ochrany životů, aby škody nebyly zbytečně větší, než je nezbytně nutné.

Změnilo se podle vás něco s nástupem ministra Blatného?

Doufejme, že přišel rozumnější člověk, ale je brzy na hodnocení – současná opatření nazvaná PES jsou samozřejmě strašný paskvil. Nejen proto, že fakticky počítají s dlouhodobým nouzovým stavem, ale jejich praktičnost je minimální a zůstává tam jen ta nesmyslná plošnost.

V Poslanecké sněmovně jste hovořil o značném rozporu chování vlády k malým obchodníkům a živnostníkům, kterým zakazuje prodávat, a velkých supermarketů a hypermarketů, kde nadnárodní koncerny mohou bez problémů prodávat. Nebyli jste sami, zaznívalo to i z dalších stran. Jak na tyto námitky reaguje vláda?

Ano, je absurdní zavření malých nepotravinářských obchodů, omezení na metry, které v praxi stejně nikdo nemůže respektovat a ani na ně dohlížet. Je šílené, že české malé obchody s botami či textilem musejí mít zavřeno, zatímco nadnárodní řetězce se stejným sortimentem mají otevřeno. Babišova vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM jde na ruku cizím korporacím a zároveň likviduje české živnostníky a firmy. A když pan ministr zdravotnictví začal vypočítávat pomocí perimetrů, kolik by měli mít lidé kolem sebe prostoru, tak to bylo opravdu absurdní.

Stačilo se podívat na lidi ve frontách před obchody, kde nikdo žádné perimetry nedodržoval, a fronty před kasami, kde to často ani nejde. Jediné, co se s tím dá dělat, je naopak zvětšit množství obchodů, aby v těch jednotlivých bylo lidí méně, a ne naopak je všechny zahnat do několika vybraných zahraničních velkoprodejen. To, že zisky z covidu čerpají nadnárodní korporace a čeští živnostníci jsou doma bez příjmu se zavřenými krámy, je něco ještě absurdnějšího. Ty peníze, které odtečou na Západ, nám budou opravdu hodně chybět. A opět zjevně to vládu netrápí.

Když hovoříme o nadnárodních korporacích, SPD má v Poslanecké sněmovně návrh v oblasti jejich zdanění. O co jde?

Opakovaně navrhujeme zdanění dividend pro zahraniční vlastníky korporací, které mají v současnosti výjimku, již prosadila Špidlova vláda, tedy ČSSD. Nyní platí, že když si zahraniční vlastník vyplatí podíl na zisku, nemusí platit 15% srážkovou daň na rozdíl od českých vlastníků firem. Ročně je tak z České republiky vyvedeno do zahraničí cca 300 miliard korun, to znamená 40–50 miliard korun na daních, které by posílily státní rozpočet v případě, že bude tato výjimka zrušena. Hnutí SPD již podalo v tomto smyslu zákon, který narovnává podmínky, aby nebyly zahraniční korporace na našem trhu zvýhodněny oproti českým firmám. Vláda náš návrh ale tvrdošíjně odmítá.

Nejčastěji hovoříte o škrtech v oblasti výdajů na podporu neziskového sektoru. Bezesporu jsou ale organizace, které dělají záslužnou činnost a v době pandemie jsou ještě důležitější než kdy jindy. Třeba některé pečovatelské domy fungují pod neziskovou organizací. Co by se tedy mělo v neziskovém sektoru podporovat a co ne?

SPD navrhuje ukončit podporu z veřejných peněz pro politické neziskové organizace, tedy pro ty, co tady za veřejné peníze podporují migraci, Evropskou unii, gender, pozitivní diskriminaci a tak podpobně. Chceme peníze jen pro ty organizace, které poskytují sociální služby českým občanům, sport, zájmová sdružení a tak podobně. A těm, které mají v popisu práce propagandu, politiku či imigranty, ani haléř. Vymývat mozky dětem ve školách za peníze jejich rodičů a často proti nim je přece dost odporné, stejně jako za peníze českých občanů financovat dovoz nepřátelských migrantů a živit je z peněz lidí, kteří pracují a tuhle zemi vybudovali a často mají méně než ti migranti.

Mimochodem, dlouholetý ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek nedávno veřejně napsal: „Američané zvládli zbavit se toho blba už po jednom volebním období. Moc gratuluji! Tak třeba se i my jednou zbavíme té nedůstojné ruské onuce na Hradě a estébáka ve Strakovce.“ To příliš nesvědčí o vděku za to, že jeho organizaci již mnoho let živí státní rozpočet ČR, když se takto vyjadřuje o jejích představitelích...

Pokud pan Rozumek bude nadávat na pana prezidenta nebo na SPD, pak doufám, že za tím nebude nevděk, ale oprávněný vztek, protože jak pan prezident, tak SPD a já osobně se po léta snažíme, aby takovíto paraziti nedostávali z kapes občanů ani haléř. Bohužel Babišova vláda tuto organizaci štědře z veřejného rozpočtu financuje, protože podporují migraci a chtějí se zalíbit Evropské unii. Pakliže bude ve vládě SPD, financování těchto organizací, které otevřeně podporují migraci do ČR, utneme.

V oblasti daně z příjmu přišly do Sněmovny z vlády dva návrhy, dokonce došlo ke kuriozitě, že některé návrhy nepředkládá Andrej Babiš jako předseda vlády, ale jako poslanecký návrh. Co říci k tomu, co se v tomto směru odehrává ve vládní koalici?

Co se odehrává mezi členy vlády, my neumíme zvenčí posoudit. V noci na pátek prosadilo SPD spolu s ANO a ODS zrušení zdanění superhrubé mzdy. Díky tomu se lidem sníží daně a zůstane jim více peněz v kapse. Lidem s průměrnou mzdou, což je dnes okolo 35 000 korun, přibude asi dva a půl tisíce korun měsíčně. A přibude i těm nízkopříjmovým. A to je dobře. Zrušení superhrubé mzdy a nižší daně má SPD ve svém programu a jsme rádi, že se nám i z opozice daří náš program plnit.

Samozřejmě mnozí politici křičí, protože jim ujel vlak a zjistili, že jsou to pro nás kladné body. Ano, jsou to větší výdaje pro stát, ale když už se kvůli dosavadním nezodpovědným vládním politikům stát tak zadlužil, měli by z toho mít v první řadě alespoň nějaký užitek pracující lidé. Navíc SPD zároveň předložila i konkrétní balík úspor ve výši 150 miliard korun a je rozpočtovou odpovědností vlády, aby škrty zbytných výdajů provedla. Navrhli jsme škrtnout či alespoň teď v krizi odložit drahé armádní nákupy zahraniční bojové techniky za 80 miliard korun, zrušit inkluzi (6 mld. Kč), když české speciální školství je na vynikající úrovni, stáhnout vojáky z Afghánistánu (třičtvrtě miliardy ročně), omezit výplaty solárním baronům a tak dále. Nechápu, proč teď v krizi vláda chce nakupovat za 52 miliard korun nová německá bojová vozidla, a podporuje tím mnohem silnější a bohatší německou ekonomiku. Peníze musejí teď zůstávat u nás v České republice, u našich občanů a firem.

A samozřejmě osobně bych si uměl představit i trochu jiný model zdanění, kdy například lidé s nejnižšími příjmy by platili třeba jen sociální a zdravotní, protože čím vyšší plat u této skupiny, tím je i vyšší motivace pracovat. Naopak těm, co nepracují, přestože jsou práceschopní, bych nedal ani haléř zadarmo, ale nabízel pouze práci za peníze. Veřejně prospěšných činností je dost a dost. Pokud někdo pracovat nechce, přestože může, je to jeho volba. A stát by měl mít povinnost pomoci najít lidem práci – pokud možno slušnou –, ale nikoli rozdávat almužny.

Pochopitelně proti zrušení superhrubé mzdy nejvíc křičí politici z takzvaného demobloku – méně peněz ve státní kase znamená také méně peněz na vyhazování, a ano, státní dluh by konečně měl vlády přinutit zeštíhlit státní správu, nefinancovat politické neziskovky a nevyhazovat peníze za naprosto zbytečné korupční projekty, které slouží jen k tomu, aby se napakovaly spřátelené firmy. I proto dnes protestuje také ČSSD, což je zdánlivě udivující, protože sociální demokraté by zvýšení platů pro zaměstnance měli sakra vítat. Ale po desetiletí jejich politici kšeftují s dotacemi a veřejnými penězi, a to jak na celostátní, tak i na krajské úrovni, a méně peněz v kasách postihne zřejmě i jejich kšefty. To se týká i ODS, ostatně je známo, že politikům ČSSD a ODS hrozí u právě probíhajícího soudu až 16 let vězení za korupci v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Mimochodem, stát stále vyhazuje miliardy za zahraniční a poměrně drahé testy na covid, přestože tu máme už i české firmy, které vyvinuly levnější a rychlejší testy ze slin s přesností okolo 98 procent. Přestože umějí české firmy vyvinout lepší testy, tak ale zřejmě neumějí dát odpovídající „benefity“ na Ministerstvu zdravotnictví, a tak používáme méně přesné, nepříjemné pracné a drahé testy. Nemá smysl vyjmenovávat všechny předražené zakázky, které se objevují hlavně díky nouzovému stavu, ale je zcela jasné, že stát, když chce, kupodivu na rozhazování má. SPD je toho názoru, že pokud se má rozhazovat, tak hlavně slušným lidem a pracujícím rodinám s dětmi. A naopak všude jinde bychom měli opravdu tvrdě a krutě šetřit. Kupodivu tohle téma je pro ostatní partaje zřejmě velké tabu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.