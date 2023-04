Náměstek ministra Černohorský: Lobbistické výjimky v daních se musí zrušit

„Určitě nesouhlasím s tím, že by se měly snižovat daně ze sázkových her. Poslanec Benda snížení této daně prosazuje už delší dobu. V tuto chvíli však není vhodný čas na to, aby se tato daň změnila jakýmkoliv způsobem směrem dolů,“ uvádí Lukáš Černohorský, náměstek ministra pro místní rozvoj a zakládající člen Pirátské strany.

Současná vláda sice není v lehké situaci, ale její poslední kroky, zvláště v ekonomické oblasti, budí mezi veřejností velmi negativní nálady. Některá navrhovaná opatření kritizuje i řada ekonomů (Kovanda, Tománek, Zamrazilová atd.) Nejvíce odporu snad nyní způsobily uniklé analytické materiály ohledně zvyšování DPH. Mezi těmito položkami se totiž ocitlo i navýšení daně u vodného-stočného, tepla, léků, ale i vstupenek na kulturní a sportovní akce. Právě navýšení cen energií se nelíbí i zmíněným ekonomům, říkají, že by se znovu posílila inflace. Jaký názor zastává na tuto problematiku strana Pirátů?

Tyto analytické podklady byly vypracovány z návrhů Národní ekonomické rady vlády (NERV), které zveřejnila média už i dříve. Z těch předběžných podkladů není patrné, že by je navrhovalo Ministerstvo financí. Když NERV zveřejnil své návrhy, byla vláda dotazována, proč se neřídí jejich kroky, a když si k tomu nechá zpracovat datové podklady, tak je bohužel kritizována, že ty návrhy sama zpracovala. Ve zmíněných materiálech jsou vždy uváděny kromě daňových příjmů i negativní stránky opatření a informace, zda-li je možné toto negativum nějakým způsobem kompenzovat, aby tolik nepostihlo veřejnost.

Piráti už dlouho prezentují, že se budou rozhodovat na základě dat, takže určitě bude potřeba se zamyslet nad tím, proč jsou například v desetiprocentní sazbě DPH třeba služby na mytí oken prováděné v domácnostech, ale za jídlo platíme patnáctiprocentní sazbu. Tyto nesystémové, prolobované výjimky bohužel už nikdo nevidí.

Velmi paradoxní až zcestné, dle vyjádření řady lidí ve webových diskuzích, měly být prý i návrhy ministra financí Stanjury a poslance Bendy (oba ODS), že by se měly v této těžké době snižovat daně pro některé sázkové hry. Dokonce opozice by chtěla, kdyby k tomu skutečně došlo, vyvolat hlasování v Parlamentu o vyslovení nedůvěry vládě. Co si o tom myslíte?

Státní rozpočet je v hlubokém deficitu a současná vláda musí samozřejmě hledat cesty, jak z toho ven. Například minulý měsíc byl po finanční stránce pro naši republiku nejhorší v novodobých dějinách ČR. Lidem ale často vadí spíše způsoby, jak toho chce vláda dosáhnout, než ty úspory samotné. Například vláda zavede k penzím plošně, tzv. výchovné, ale pak důchodcům pokrátí zákonnou valorizaci. Vláda schválí rušení poštovních poboček, což se dá pochopit, ale jelikož to nediskutuje se starosty a hejtmany, měly by se rušit i ty bezbariérové, nedávno nákladně opravené pobočky atp. No, a nyní se má zvedat DPH u energií, což by zas posílilo už tak horentní inflaci. Nepřipadají vám tyto kroky jako naprosto chaotické?

Je potřeba říct, že výchovné bylo schváleno ještě za minulé vlády. Výchovné dopadá v největší míře na důchody žen, které se staraly o děti. Tím, že se doma na rodičovské staraly o své potomky, došlo k propadu jejich důchodů, a v případě, že pak následně zůstaly samy v domácnosti po úmrtí partnera, jejich důchodová výměra byla mizerná. Toto je bohužel problém toho, že se o důchodové reformě dlouho mluví, ale nikam se moc neposouváme. Tudíž výpočet důchodů nepokrývá současnou realitu.

Nevyplývá z výše uvedených faktů také to, že vláda zatím moc neumí komunikovat s veřejností, a proto u ní dost prohrává? Neměla by se na tento aspekt své politiky více zaměřit?

Vláda chtěla komunikovat balíček jako celek, což je správné, avšak celá diskuze se pak často točí pouze kolem toho, jestli bude DPH na vodné 10, 14 nebo 15 procent. A to i přesto, že tato položka není rozpočtově vůbec důležitá. Problém našeho daňového systému, který s oblibou využívají firmy pro brutální daňové optimalizace a odlivu ohromných zisků do zahraničí, je velká komplikovanost. Se „správným“ účetním tak platíte v ČR minimální daně. Vláda tak bude muset rozhodně změnit daňový mix a rušit výjimky. Je však potřeba balíček prezentovat jako celek, protože třeba u DPH může dojít přesunem nějaké položky mezi sazbami k navýšení u této konkrétní věci, ale přesunem jiné položky do nižší sazby, či třeba konkrétním snížením sazby může dojít k tomu, že ve výsledku budete jako občan v plusu. Všechny tyto věci se musí propočítat, a pokud se něco změní, musí se zohlednit případné dopady. Kdyby toto udělali někteří politikové už v roce 2020, kdy snížili superhrubou mzdu bez kompenzačních opatření, nebyla by teď tak vysoká inflace. Snížení superhrubé mzdy a výpadek ve výši minimálně 100 mld. ročně slibovalo hnutí ANO pouze na dva roky, avšak na to, co tehdy opoziční politikové říkali, najednou velmi rychle zapomněli. Následky jejich činů jsou tu však stále s námi.

Ing. Lukáš Černohorský Piráti



Řada politiků, komentátorů, ale i ekonomů vládě také vyčítá její zbytečný spěch u některých zásadních záležitostí, jako je například tvorba důchodové reformy. Příčina má být, dle jejich názoru i v tom, že příští rok už mají proběhnout některé volby a vláda je proto nechce řešit právě v tomto období. Jinými slovy politický populismus dostává přednost před zdravým rozumem, stejně jako vámi uváděné zrušení superhrubé mzdy před posledními parlamentními volbami, s čímž souhlasila i tehdy opoziční ODS. Takže vnímáte také zrušení superhrubé mzdy bez adekvátní náhrady jako zcela zásadní chybu?

Anketa Má smysl demonstrovat proti vládě? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 23165 lidí

Vláda nyní ruší poštovní pobočky a také pobočky finančních úřadů. Bude v redukci státní správy pokračovat i v příštím roce na svých dalších úřadech, včetně těch ministerských? A co se dá očekávat v oblasti tolik slibované digitalizace státní správy?

Vláda ve svém prohlášení konstatovala, že bude redukovat počet úředníků, ale když to provádí, tak začne opozice (která to slibovala také) svolávat mimořádné schůze a křičet, že máte zrušit jinou pobočku finančního úřadu, protože zrovna tato pobočka je speciální a významná. Pokud bychom postupovali podle těchto zcestných rad, tak ty úřady pouze nabobtnají. Takže budeme postupovat v digitalizaci a dál směřovat ke snižování administrativních, úřednických pozic.

Jak se Piráti vůbec nyní cítí jako členové pětikoalice? Řada vašich voličů si od vaší účasti ve vládě slibovala, že spolu s lidovci budete více propagovat sociální aspekt politiky nové vlády, což moc není v současné době poznat. Stylu politiky především vévodí myšlenkové postupy ODS. Jste s tím zcela spokojení?

V médiích jsou myšlenkové postupy ze strany ODS vidět víc, občas hlavně díky své kontroverznosti, případně horšímu načasování. Nelze však říct, že by finálně procházely v navržené podobě. Jsem spokojen s tím, že mezi původní myšlenkou a finálním návrhem dojde k analytické oponentuře, která často může i dost vydatně změnit vstupní parametry návrhu ODS, případně se může dojít k názoru, že ten původní návrh vlastně není vůbec použitelný. V tuto chvíli spolupráce funguje i přes výstupy některých jednotlivců.

