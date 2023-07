Nefér. Romové si myslí, že stát se k nim nechová tak, jak by měl. Ale co teprve na Ukrajině...

reklama

Romové necítí podporu ze strany státu. To uvedl výkonný ředitel Romodromu Nikola Taragoš v rozhovoru pro iDNES.cz. „Na problematiku plyne mnoho peněz, ale cítíme odosobnění,“ řekl také. Zeptám se naopak. Není to z části i vinou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a podobných nevládních organizací jako je třeba váš Romodrom?



Husák: Připisovat odpovědnost neziskovým organizacím za nedůslednou a špatnou politiku státu považuji za velmi nekorektní. Obdobně jako občan nemůže za špatná rozhodnutí politika, nemůže nést nezisková organizace odpovědnost za špatná rozhodnutí a realizaci politik státu. Neziskové organizace se nepodílí na segregaci ve vzdělávání, neurčují cenu a dostupnost bytů, nejsou odpovědné za opravy domů, ulic, odklízení odpadů, bezpečnost a podobně. Toto jsou oblasti, za které odpovídají obce, kraje, stát a v případě cen a dostupnosti bydlení jde o výsledek působení trhu nebo stále chybějící zákonné normy posilující oblast dostupného bydlení.



Neziskové organizace poskytují pomoc a ochranu občanům, aby se jim dostávalo alespoň základní důstojnosti a byli uspokojováni v základních potřebách. Jejich role je v kontextu vyostřených situací zřejmá a stát si ji začíná uvědomovat právě v krizových situacích. Pokud by neziskové organizace nepůsobily v určitých místech pro určitou skupinu osob, pak by počet nespokojených lidí, které dnes vidíme na ulicích, byl daleko větší a jejich reakce byly daleko vyhrocenější. To, co dnes vidíme, a o čem se mluví, je hlavně problém bezpečnosti. Tím ovšem nijak nesnižujeme podíl špatných politik v oblasti inkluze a integrace. Neziskové organizace dlouhodobě, společně se členy Rady vlády pro romské záležitosti, upozorňují a kriticky vystupují vůči vládě a jejím orgánům. Pokud mohou něco dělat, pak jen takové činnosti, které stát nebo evropské zdroje podporují.





Možná při kritice Rady vlády pro romské záležitosti bychom měli společně zalovit v paměti a uvědomit si, kolik členů tohoto poradního orgánu odešlo a jaké uvedli důvody. Často to bylo zklamání z politiky vládnoucích stran nebo neochoty ke spolupráci vlády a jejích orgánů. Podívejme se také na obce a kraje a ptejme se, kolik Romů zde pracuje. Přestože se určitě nejdou například obce, které Romy zaměstnávají třeba formou veřejně prospěšných prací nebo v rolích preventistů, ptejme se zároveň, jaké mají dlouhodobé vyhlídky, pokud u nich dochází k takzvanému řetězení smluv, díky čemuž mnoho z nich o práci přišlo. A důvod? Úřad práce pro ně nevyčlenil dostatek prostředků obcím.



Přestože, jak uvádíte, bylo na integraci vyčleněno nemalé množství prostředků, lze s jistotou tvrdit, že romské neziskové organizace čerpaly z těchto prostředků v řádu několika málo procent. Otázku k čerpání je proto vhodné pokládat jiným orgánům a organizacím. Zároveň též platí, že výčet problémů, kterým Romové čelí, se v průběhu let nemění, což je skutečnost, která zasluhuje minimálně revizi dosud prováděných politik, opatření a efektivity vynaložených prostředků.



O starých ghettech se přestalo mluvit, a takže v Mostě se jen přesunuly problémy z Chanova do čtvrti Stovky. Romské problémy se dostaly do médií opět s uprchlíky z Ukrajiny. Nemyslí si Romové, že jim ukrajinští uprchlíci ukradli sociální náklonnost státu?



Bláha: Ano, vypadá to skutečně tak, že Romové mají pocit, že se český stát začal usilovně starat o uprchlíky z Ukrajiny a myslí si, že to nebylo a asi ani není vůči nim férové. Toto vyplývá z jejich sdělení nám jako sociálním pracovníkům. Konkrétně například vnímali, že vyplácená podpora humanitární dávky byla vyšší než příspěvek na živobytí - dávka hmotné nouze, byla vyplacena rychle na pokladně, a byl na ní nárok jednoduše pro všechny členy ukrajinské rodiny. Prostě viděli, jak si uprchlíci odnášejí z pokladen úřadu práce dost peněz, zatímco jim zmíněný úřad vyplácí peněz málo a často přes zjevné administrativní problémy. Podobně v jejich neprospěch vnímají situaci v oblasti bydlení či zaměstnání.





Proč Ukrajinci vytlačují Romy z ubytoven, jak to řekl Taragoš?



Bláha: Ukrajinci vytlačovali a asi stále vytlačují Romy z ubytoven, protože pronajímatelé měli a stále mají asi oprávněnou představu, že od Ukrajinců dostanou více peněz a pravděpodobně bez větší administrativní zátěže. Tato zkušenost, že Ukrajinci vytlačovali Romy z ubytoven, je zkušenost například z Prahy. Ale máme i jinou konkrétní zkušenost. A to, že se majitel ubytovny angažoval ve využití této ubytovny pro Ukrajince, protože, jak bylo patrné z jeho projevu, předpokládal, že to bude představovat finanční výnos.



Slyšel jsem názory, že je to kvůli tomu, že Ukrajinci platí a chovají se lépe…



Bláha: Odůvodňující finanční pozadí se zde zdá být velmi reálné. Pravděpodobně to souvisí s tím, jakým způsobem stát financoval či zaručoval financování bydlení za Ukrajince, což se vždy muselo jevit pronajímatelům jako výhodnější než například doplatek na bydlení. Minimálně tedy do nedávné doby. O důvodu spočívajícím v jiném chování Ukrajinců lze ale těžko soudit…



Také na Ukrajině nemají Romové na růžích ustláno. Jakém tam mají největší problémy?



Husák: Základní problémy, kterým čelí Romové v chudých lokalitách na Ukrajině, jsou velmi podobné ve všech postsovětských zemích Evropské unie včetně Česka. Chudoba, vysoká míra nezaměstnanosti, segregované vzdělávání, omezený přístup k vodě a dalším službám. To je výčet jen některých problémů, který můžeme použít i pro uvedený soubor zemí unie. Jinými slovy čelí problémům, kterými trpí i Romové u nás nebo na Slovensku. Tedy v těch zemích, které již při jednáních o vstupu do EU musely splnit klíčová kritéria v oblastech lidských práv, respektování a ochrany menšin. V těch zemích, které se řadí mezi vyspělé, bohaté, demokratické a k menšinám spravedlivé, pokud splnily nastíněná vstupní kritéria a dle průběžných zpráv je plní až na některé oblasti, které vykazují určité nedostatky.





Problémy, kterým jsou dnes vystaveni Romové na Ukrajině, bychom mohli vzhledem k postavení Ukrajiny a její historie očekávat. Neočekával bych však, že budou v některých oblastech až tak podobné, jako v některých zemích EU. V oblasti bydlení velmi podobné lokalitám na Slovensku. V případě segregace ve vzdělání pak i například u nás. Pro přiblížení uvedu příklad z Mukačeva, kde působíme.

Podle odhadů místních Romů tam žije až 16 000 Romů. Menší a procentuálně zanedbatelná část Romů žije v rodinných domech. Většina Romů však žije v otřesných podmínkách. V malých chatrčích o jedné, maximálně dvou místnostech, bez kanalizace, vody, elektřiny nebo plynu. V lokalitě nenajdete chodníky a ulice jsou z udusané hlíny a štěrku, plné psích výkalů a děr. Jen malá část dospělých Romů umí číst a psát. Podle místních učitelů navštěvují děti místní školu určenou pro Romy maximálně čtyři roky. Přestože je i na Ukrajině povinná školní docházka, absence dětí ve škole tam nikoho z úřadu příliš nezajímá. Přístup ke zdravotní péči je velmi omezen. Za takřka vše se tam platí. I proto se tam setkáváte s lidmi, kteří si nemohou dovolit léky. Setkáváte se tam s lidmi s tuberkulózou, různými nemocemi a poměrně vysokou úmrtností ve středním věku.

Před současnou válkou mnoho mužů pracovalo v zahraničí. Ostatně práci v zahraničí využívalo a využívá velká část obyvatel z Ukrajiny. Muži pracující v zahraničí zajišťovali určitou částí svého měsíčního příjmu živobytí nejen pro svou rodinu, ale též pro další členy širší rodiny. V reakci na současnou válku jim však byla tato možnost práce zakázána a přes hranice se vzhledem ke zpřísněným podmínkám bez potřebných dokumentů nedostanou. Lidé proto trpí mnohem větší chudobou a není neobvyklé, pokud se setkáte s lidmi, zvláště s dětmi, které i několik dní nejedly. Mohl bych o životních podmínkách hovořit mnohem déle. Pokud se s nimi chcete alespoň částečně seznámit, můžete se podívat na některá videa, která jsme uveřejnili na YouTube kanále Romodromu.

Psali jsme: „Objeví se běženci a peníze jsou!“ Pravda o Romech a Ukrajincích. Aktivista, co psal Zelenskému „Budete nám ****** ve Valdicích.” Romský pochod na Ukrajince skoro na krev Se zabitím Roma Ukrajincem to prý bylo jinak... Promluvil Boris Rudý, komunista z ústeckého cikánského ghetta Elpasa, drogy, priváty, to je v Mostě. Na sídlišti, které bylo hrůzou anebo Čikágem, je to dnes jinak. Chanov

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama