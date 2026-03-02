Slibují chudým občanům peníze za souhlas s „větrníky“. Aktivistka z Mimoně hovoří

Co vás tak na veřejném setkání v Mimoni rozčililo?
Arogance zástupce Ralska a manipulace lidmi na malém regionu. V tomto případě mají být „platidlem“ tamní komunity ohrožené sociální exkluzí, kterým větrní baroni naslibovali příspěvek k jejich sociálním dávkám. V Evropské unii je ale takováto manipulace se sociálně slabšími zakázaná a v podstatě i trestná. Ti lidé nejsou žádní ekologičtí aktivisté a polovina z nich o žádné zelené energii ani neslyšela. Mají jiné problémy, třeba kde vzít peníze na oběd pro rodinu. Některé děti mají problém chodit do školy, tedy rodiče v této situaci budou jenom těžko uvažovat, jak se bude v hluku a vibracích vyvíjet jejich další život. Pokud jim někdo nabídne příspěvek k sociálním dávkám, nechají si nad hlavou za peníze postavit cokoli. Jde o zneužití chudších skupin lidí v přímém přenosu, jejich motivací je ta chudoba. Napadneme to u Ústavního i Evropského soudu, pokud v tom chtějí pan starosta s hejtmanem takto pokračovat.
Na ty chudší skupiny se ale dostane jenom jedno procento, možná i méně toho, co budeme muset všichni doplatí těm developerům na daních za záporné ceny elektřiny. Státnímu rozpočtu by se tedy vyplatilo spíše zvednout ty sociální dávky, než vybírat stokrát dolík od každého občana a vyvážet to do zahraničních bank, které ve skutečnosti tenhle ohavný projekt finacují.
Jaké máte zkušenosti k Krajským úřadem?
Naprostý nezájem Krajského úřadu vyslechnout občany. Hejtman Půta je v těžkém konfliktu zájmů. Nevím, kolik mu platí na ČEZu, ale určitě to bude srovnatelné s tím, kolik z našich daní platíme hejtmanovi. Chová se jako zaměstnanec developera, pozval si starosty na prezentaci projektu společnosti ČEZ, která ho platí, ale lidi na to nezvou. Asi tam chtějí nabízet další výhody a provize. Pokud korupce není jenom přijetí úplatku, vnímám toto jako jasný příklad pokusu korupce prostřednictvím hejtmana, který bere od developera úplatu vyšší, než je průměrný příjem rodiny v tom Ralsku.
Zajímavé ale je, že mu na to ČEZ distribuce už chytá připojení, které pak všichni zaplatíme jako regulovanou složku elektřiny. Co na to Karel Havlíček se svými sliby, že ji nebude zdražovat, a Energetický regulační úřad, který už takové zvýšení plánuje?
V kraji máme zastaralé sítě, některé z dob komunismu, a k tomuhle by měli za peníze všech spotřebitelů stavět moderní nové? Za socialismu akorát postavili novou cestu soudruhovi k baráku, ale nikdy nestavěli soudruhům cesty k tunelu na cizím pozemku. Vůči původnímu komunistickému klientelismu je to asi nijaká demokratická inovace v Libereckém kraji.
Čestný prezident Motoristů Filip Turek se podle článku na CNN Prima News zavázal k požadavku, aby se věže stavěly minimálně 700 metrů, „ideálně kilometr“, od obydlí místních. Je to pro vás řešením?
Pro nás už nebyly ani nabídky takovýchto politiků dělat „kompromisy“ na hranici jednoho kilometru. Pokud je o zdravotní závadnost, v Německu to podle našich informací staví ve vzdálenosti nejméně desetinásobku výšky od toho monstra. U nás tedy nejméně dva a půl kilometru.
Pokud si chce Filip Turek vysloužit politické body, tedy především tím, že na jeho ministerstvu bude probíhat plánování akceleračních zón v souladu s evropským právem. Není od věci si tu směrnici, které říkají RED III, zase zopakovat, jak to zatím bezvýsledně dělají druzí. Filip Turek a Ministerstvo životního prostředí mají využívat umělé a zastavěné plochy, jako jsou střechy a fasády budov, dopravní infrastrukturu a její bezprostřední okolí, parkoviště, zemědělské podniky, skládky, průmyslové areály, doly, umělé vnitrozemské vodní útvary, jezera nebo nádrže, městské čistírny odpadních vod, a znehodnocenou půdu, kterou nelze využívat pro zemědělství.
Zrovna té znehodnocené půdy je u nás v kraji po vytunelovaných továrnách víc než dost. Neznámější je asi liberecká Textilana, ale těch rozpadlých továren ještě po Němcích, které celkem přečkaly holocaust, poté odsun zbytku původních majitelů a celý minulý režim, je plný kraj. Můžeme pozvat Filipa na exkurzi, budeme rádi, když přijede.
Kde se stále berou ty mapy akceleračních zón?
Je to ryze „český“ výklad evropské směrnice. To, co máme rozvíjet a chránit, máme podle této intepretace přebudovat na průmyslové zóny větrné výroby. Úřady nám nemají překážet v urychlené výstavbě obnovitelných zdrojů energie na nepotřebných plochách, v českém pojetí z nás úřady udělali jednu velkou nepotřebnou plochu, kde malují své zájmy investoři se zelenými aktivisty, a lidi o tom ani neinformují. Manipulují zákony, abychom do toho nemohli mluvit. Ceny, které jim za to stát v aukcích nabízí, jsou o korunu levnější, než jak to vyrábějí propouštění horníci, a doplácení špatné ceny na burze je již součástí záměru vypsané státní podpory. Tedy druhý tunel jak u solární baronů.
Za minulého období, a to už od Martina Bursíka, měli na Ministerstvu životního prostředí ekologičtí aktivisté vždy otevřené dveře, jedni vymýšleli různé nereálné scénáře a druzí je pak v různých státních nosili do vlády. Kde vznikal původně ta mapa, se kterou obcházejí, nám není nikomu známo, MŽP odmítá kolegů sdělit, kdo na tom pracoval. Jisté ale je, že jsou ty pozemky lukrativní pouze pro developery, nikoli pro českou energetiku, a budeme na to doplácet zničenou krajinou a zvýšenými odvody an daních pro zahraniční investory.
Kde se vzal původně ten kilometr a dnes už jenom 700 metrů?
Zelení lobbisté chtěli maximalizovat zisk pro developery, a chtěli toho postavit co nejblíže. Podobně jako když postavíte panelák a ten vám zastíní rodinný dům. No a než stihli tu mapu vyhlásit za veřejný zájem, strhal se vlna odporu občanů prakticky v celé republice. Z toho pak vznikly dvě věty, které slyšíme často od některých zainteresovaných politiků:
„Jsou v tom takové peníze, že už se s tím nedá nic dělat“, a
„Musíme to nějak zmírnit, aby se lidé nenaštvali.“
700 metrů namísto 500 metrů mělo být podle Filipa Turka asi to „zmírnění“. Původně uvažoval o kilometru. Když si vezmete politiky, kteří se snaží s touhle mafií vyjednat, že tu nebude u jejich domu ani u jejich obce, aby nepřišli o hlasy, hned je z kilometru o 300 metrů méně. Neznáme poslance, kterému by to stavěli za barákem, dokonce ne ani od těch stran propagujících tuto výstavbu. Tato situace je velice vážná, která by měla dopad na lidské zdraví.
INFRAZVUK, který neslyšíme, má frekvenci pod 20Hz, a to i na mnohem delší vzdálenost, než je uváděno v jakýchsi tabulkách Jen tak pro srovnání: Sloni se na této frekvenci umí dorozumět na 10 i více kilometrů, velryby v oceánu až na stovky kilometrů, což odpovídá i šíření údolím potoka, a tygr používá takovéto frekvence k zastrašování. Mohlo by se tedy snadno stát, že by ve vyhlášené ZOO Liberce kromě našich dětí trpěli u ubozí chobotnatci, zatímco dětem by se po nocích zdálo o Knize džunglí. Podrobné studie o vlivu na lidský organismus nemáme, jde o pouze jednotlivé případy, které jsou doloženy. Investoři ani zelení aktivisté ovšem žádné publikace o neškodnosti infrazvuku nebo dokonce o jeho léčivých účincích na lidský organismus nemají. Tohle přece v našem kraji nechceme?
Jak se stavíte k německém modelu tří kilometrů?
Nezlobte se, ale vyjednávat o tom, na jaké vzdálenosti nám kdo vyjednal linii o provádění bezpráví a manipulace s evropskou legislativou, to opravdu nejde. Pokud si Filip Turek neudělá na vlastním ministerstvu pořádek a budou mu tam pořád nosit mapy okolí našich domů namísto volných nepotřebných ploch, nepovažuje to v postižených oblastech za řešení vůbec nikdo. Je nás sice méně než žije lidí ve zbytku republiky, ale ani tam o nové solární barony také nikdo nestojí. I v těch městech jezdí řada lidí na venkov nebo tam má příbuzné a platit by jim to musel úplně každý.
Nejprve je nutné vzít evropská pravidla, podívat se na opravdu nepotřebné plochy a pak se na celonárodní úrovni bavit dál, co s tím, kdyby to nevyšlo. Proti větné energetice nic nemáme, ale určitě nižší stožáry, tam, kde to nikomu nevadí, a nejlépe jako součást obecní nebo průmyslové energetiky, kde je hned spotřeba. Tady chtějí dělat jenom stroj na peníze, a protože je s tím na Lipské burze se slušnou cenou vyhodí a oni to vědí, jsou to zbytečně velké stroje na výrobu nepotřebné energie, jejímž odběratelem bude český daňový poplatník. K pokrytí stabilních dodávek elektřiny to také neposlouží, podle odborníků to bude ještě dělat další blackouty, který jim u nás měli už vloni.
Pan Turek a motoristé by si měli vzít jinou mapu, vydává ji zákonodárce v Bruselu, a ne čeští tuneláři. Pak si nad ni pojďme společně sednout.
Někteří vás nazývají ekologickou iniciativou a někteří ruskými agenty. Co jste skutečně?
Vzhledem k tomu, že je mezi námi spousta mladých rodin, ti většinou ani rusky neumí a mají maturitu z angličtiny nebo jiného světového jazyka. Pokud něco takového křičí jednotně dodavatelé zmanipulovaných map a různí aktivisté, když jim došly i ekologické argumenty, zajímalo by nás především, kdo je za tuto činnost platí. My chodíme všichni do práce, za co oni mají peníze, že se tomu mohou na plný úvazek věnovat?
Moderní evropští aktivisté chrání jaderné elektrárny proti zvůli těch „zelených“, kteří je chtějí zbourat. Pohrobci německé energetické katastrofy, jako třeba pan Rovenský, který tehdy lezl za komín Úřadu vlády, mají ve skutečnosti na svědomí situaci, kdy ještě Topolánkova vláda a po ní další musely kvůli jejich zarputilému běsnění odložit dostavbu jaderných elektráren a prodloužit těžbu uhlí. Prosadili ještě solární barony, ti nás stáli na nedobrovolném příspěvku tolik, za kolik se vyráběl celý zbytek elektřiny, ale vyrobili z ní ti zelení koumáci pouze tři procenta, a tak se dalších třicet procent elektřiny v průběhu patnáctileté „zelené revoluce“ muselo vyrábět z uhlí. Teď jsou s těmito zkušenostmi znovu na scéně. Buďto mají od minula našetřeno, nebo si je někdo najal zase na podobnou práci, jako dělali tenkrát. S těmi vrtulemi je to ale podobné, jako se solární elektřinou, pokryje to pouze jednotky procent našeho zatížení, ještě k tomu nestabilním způsobem, a zničí to k nepoznání celou naši krajinu.
Využívají se při vytváření Akceleračních zón zkušenosti s pozemky pro Solární barony?
Solární baroni nenadělali tolik ekologických škod, byl to sice tunel srovnatelný s tím plánovaným, ale černozem na Moravě u toho nikdo nezalil několika metry betonu.
Solární panely také nehlučí, nevibrují a neblikají.
Developeři se zelenými iniciativami vzali větrnou mapu, pak si vzali kružítko a vypustili lokality, kde to opravdu nejde, například vojenské, kde by je s tím armáda vyhodila. Je to způsob opačný, než stanoví v Bruselu. Tam chtějí vyhledat nepotřebné plochy, zatímco tito prohlásili, že všude, kde fouká a není to zakázané, je akcelerační zóna. Je to opačný postup, kterým chtěli udělat z celé republiky jedno velké větrné staveniště. Namísto vyhledávání vhodného místa se máme bránit, že je naše místo takto označené zelenými teroristy a manipulátory pro účel jejich investora nevhodné, a ještě nám chtěli Vlček s Hladíkem omezit veškerá práva se k tomu vůbec vyjadřovat a omezit nám i informace, než to budou mít upečené.
Protože zadáním bylo vydělat pro ty investory co nejvíce, a na mapě bylo málo místa, začali zvyšovat výšku stožárů na dvojnásobek, aby měli lepší povětrnostní mapu, a lidem vytvářet akcelerační zóny 500 metrů od oken. To je celý vtip.
Ještě u toho stihli, aby se jim pod výpočty a budoucí náhradě uhlí stihla podepsat Univerzita Karlova a pod větrné mapy Akademie věd. Naši vědci měli asi dobrý trénink od Edwarda L. Bernayse. Ale za tohle dostali velmi dobře zaplaceno a propuštění k lopatě jim nehrozilo, tím je to horší.
Co ekologické a zdravotní dopady?
Přední český ekolog Václav Cílek se svými kolegy prohlásil, že obnovitelná energie ještě nemusí být ekologická. Když postavíme vrtule, které působí vibrace a hluk a zabijí vše živé, co letí kolem, je tohle ekologie? Ať se ti ideologové naučí nejprve čerpat přírodní energii způsobem, který nevadí zvířatům a lidem, a přijdou znovu.
Pokud nám politici, kteří ve skutečnosti pracují pro developery, spolu s ekologickými aktivisty vykládají, že to našemu zdraví nevadí, a na druhé straně máme sborník několika set světových studií a platné rozsudky evropských soudů, bojíme se o nás a naše rodiny a děti. Komunisté také vykládali, že budují mír a socialismus, a pak náš uran z Ralska sloužil míru v sovětských atomových hranicích. Možná, že je v některé z nich dodnes a míří zrovna někam na Londýn. Z jejich tehdy neodsířených elektráren, které vyráběly elektřinu pro ocel na věže k sovětským tankům, nám zničili pohraniční hory, které si dáváme desítky let pracně do pořádku, a na Ralsku zničili podzemní vody. A naše děti měly všechny alergie astma a dýchací problémy, do té doby jsem měli zdravou populaci.
Nevěříme těm politikům, lžou nám i o evropských zákonech, které si předělali na realitku pro své investory. A děti s neurologickými nebo jinými problémy také doma mít kvůli nim nechceme.
ČEZ prodává elektrárny v zahraničí, mají v Ralsku lepší podmínky?
Výrazně horší, mluvil o tom už Jakub Svoboda. Je nám ale divné, že pokud můžeme tuto elektřinu započítat do českého klimatického závazku, proč to prodávají a chtějí stavět horší a dražší u nás? Selský rozum nám to nebere, energetici tomu také nerozumějí, ale může v tom být zase nějaký tunel. Asi chtějí vydělat na té stavbě, ve Francii a v Německu je nižší korupce, zatímco Liberecký kraj je tím dlouhodobě vyhlášený. Emmanuel Macron by jim ty tři koruny dvacet ze státního rozpočtu nedal vůbec, tam si prodávali jadernou elektřinu za korunu i v době krize, a v Německu od od takových deformací kancléř Merz také ustupuje. Musí tedy najít nějakého hlupáka, kterého uplatí, aby jim dal vydělat na státním rozpočtu jiné členské země EU a oni měli z evropsky krachujícího odvětví zaručený zisk. Ve skutečnosti nechtějí vyrábět elektřinu, ale vydělávat peníze a čerpat an to naše daně.
Občasné z měst si musí uvědomit, že to my to v Ralsku sice odneseme a budeme se možná muset kvůli té zelené okupaci někam odstěhovat, ale oni to těm novodobým investorům prostřednictvím aukcí na Ministerstvu průmyslu a obchodu budou muset splácet dalších dvacet let částky podobné těm solárním baronům.
Jak se v této situaci cítíte ve vlastním kraji?
Cítíme se především ohroženi, napadeni. Našim agresorem není ale Vladimír Putin , je to nadnárodní kapitál. Chce financovat „boj proti klimatické změně“ podobným způsobem, jako byl schopen financovat boj za vyšší zisky při odlesňování brazilských pralesů, které jsou skutečnou příčinou současného globálního oteplování. Naše planeta ztrácí plíce. V té Brazílii je nakonec ale také v některých místech zastavili, tak máme příklad, že to jde. Jsme připraveni naši zemi bránit!
Problém ani není, že bychom museli ustoupit ve prospěch zajištění elektřiny ve zbytku země. Tu dělám především v Temelíně a v Dukovanech. Ostatní elektrárny jsme po revoluci odsířili a stále spolehlivě slouží. Přírodě už neubližují, devastace byla zastavena a příroda se pomalu vzpamatovává. Když je zavřeme, stejně z nich už nikdy nebudou úrodné pozemky. Namísto toho nám chtějí předělat naši zemi na novou průmyslovou zónu, které bude podobně neobyvatelná, jako je Horní Jiřetín, zničit podzemní vody, zabíjet ptáky, vystěhovat hlukem a vibracemi zvířata z lesa a z nás udělat vyloučenou lokalitu na úrovni Chánova.
Sotva se nám podařilo dát naši zemi dohromady a jim zaprodaném režimu, mají přijít noví „investoři“ a s pomocí podobně jednajících politiků nás chtějí prodat znovu? Pro nepotřebnou předraženou elektřinu, kterou budeme všichni z daní dotovat? Zničit znovu krajinu, a na tuhle devastaci pak bude celý národ přispívat nejméně dvacet let z daní jak na Solární barony? Jsme opravdu v demokracii, v Evropě, v technické civilizaci 21 století, nebo už někde jinde?
Můžeme těm investorům vzkázat podobný vzkaz: „Děkujeme, odejděte! Příroda si bez nás lidí poradí, ale my bez ní ne."
