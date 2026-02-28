Ševčík: Stojím za Ficem a Orbánem. Korupce na Ukrajině pokračuje

Za necelé dva roky mají domácnosti v energiích a pohonných hmotách platit povolenky za vypuštěné emise. Může je to stát i desítky tisíc korun ročně. To se promítne i do cen nemovitostí, majitelé těch starších budou muset přistupovat na větší slevy. Bylo by zrušení tohoto systému vítězstvím zdravého rozumu?
Nepatrné odložení platnosti ETS2 a dalších s tím souvisejících opatření v rámci Green Dealu a jeho programu Fit for 55 vůbec nic nemění na tom, že je to naprosto nesmyslný projekt. Podle některých názorů je celá ideologie Green Dealu zvláštní směsicí „apokalyptické psychózy a amnézy či hypnózy” části široké veřejnosti. Za 50 či 100 let se budou historici velmi podivovat, čemu že dokázali lidi ale zejména takzvané „elity” uvěřit a na základě čeho tolerovali vlastní ožebračování.
Toto je všechno již teď jasné, pouze politici v politbyru eurosajuzu (Evropské komisi) a někteří zatím nevzdělatelní členové Evropského parlamentu to nepochopili. Již delší dobu je odborníkům zřejmé, že to, co bylo považováno za takzvanou apokalypsu, v souvislosti s CO2, je fatální omyl, fatální nesmysl. Mimo jiné prozření prokázaly i Spojené státy americké, které se vzdaly souručenství v Pařížské dohodě a obrátily se v podstatě o 180 stupňů na základě nové vědecké studie, kde se ukázalo, že téměř všechna opatření doporučená v rámci Green Dealu, respektive v rámci Pařížské klimatické dohody, jsou nesmyslem a vrhají civilizaci zpět.
Již několik let na to upozorňují i další významní ekonomové, například bývalý šéf IFO, který je i nejcitovanějším ekonomem v Německu, Hans Werner Sinn, (obdržel i čestný titul Doctor Honoris Causa na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze) říká, že se jedná o extremistickou klimatickou politiku, která ničí německý průmysl. Říká, že „žasne, jak snadno se Němci nechali svést řečmi o Green Dealu jako o vzoru a konkurenční výhodě, která se údajně vytváří prostřednictvím této zelené politiky”. Je to podle něj jen „pouhopustá propaganda”. Říká, že je to naprostý nesmysl zbavovat se například fosilních paliv, tak jak je naplánováno do roku 2045.
Víme, že to, co se tady chystá, přinese vysoké zatížení pro české domácnosti, ať už se to týká celkových nákladů na benzín, naftu, za platby plynu, či další náklady spojené s nepřímou inflací, spojené s tím, když se budou dál prosazovat opatření Green Dealu. Tyto zvýšené náklady budou ožebračovat, respektive snižovat životní úroveň, téměř všech domácností. Dotkne se to samozřejmě nejenom domácností, ale i firem, protože některá opatření v oblasti tepelné izolace budov se dotýkají i výrobních prostorů.
Ceny nově budovaných nemovitostí díky těmto nárokům porostou a s největší pravděpodobností vzhledem ke stavu nabídky a poptávky na trhu nemovitostí, tak nedojde ani k poklesu cen starších nemovitostí.
Takže nejnormálnější přístup je okamžitě zrušit tento nesmyslný program.
Blíží se hlasování o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Od opozice slyšíme apely na svědomí. Jak budete hlasovat vy, jestli to není tajné?
Tak, pokusím se napřed sdělit několik faktů, abyste čtenáři věděli, proč a jak budu hlasovat. K farmě Čapí hnízdo, to už je až úsměvné, ten případ se táhne v podstatě od roku 2008, i když obvinění bylo podáno později, a to až v souvislosti s politickou aktivitou Andreje Babiše, kdy se účelově hledalo, co by se na něj mohlo nasadit, aby neuspěl ve volbách. V roce 2015 bylo obviněno 11 osob a v roce 2018 byla dotace vrácena, a to i přesto, že se jednalo o běžně rozšířenou praxi používání dotací v mnoha desítkách obdobných případů. Přestože dotace nebyla využita, tak jak se využívaly běžně i v jiných případech v souvislosti s tím, jak byly nastavené podmínky pro získávání dotací.
Na tomto místě však konstatuji, že dotace považuji za zcela chybné, przní trh, ale bohužel tyto komunistické praktiky zavedla Evropská unie.
Přesto došlo k několika osvobozujícím rozsudkům. Abych zmínil ty poslední, byl to rozsudek z ledna 2023, kdy Městský soud v Praze zprostil obžaloby pana Babiše, Vrchní soud to vrátil zpět. V únoru 2024 znovu Městský soud v Praze zprostil pana Babiše obžaloby. V dubnu 2024 se odvolal státní zástupce a v 6. měsíci roku 2025 Vrchní soud rozsudek městského soudu zrušil a zavázal městský soud ke konkrétním skutkovým zjištěním.
Doporučil bych všem, kteří takhle rozhodují, ať se zajedou na farmu Čapí hnízdo podívat. Alespoň bylo něco vybudováno za finanční prostředky, které nebyly z dotací. Překvapuje mě selektivní přístup státních institucí například i v souvislosti s tím, jak důsledně nejednají policejní složky, státní zástupci v kauze Dozimetr. Vidíme, jak se Dozimetr táhne dál, a kdyby jednali řádně, tak dneska už by hlavní představitelé dozimetrických Stánkařů měli být dávno za katrem. Z tohoto důvodu tvrdím, že je to jednoznačně politická kauza. Ano, i soudci jsou občané s různými politickými názory. Je to kauza, která je nepřátelská vůči České republice, protože se jí chytají různí Piráti a práskají potom v Evropském parlamentu, u Evropské komise a u Evropského účetního dvoru. Můžeme se podívat i na délku trvání soudního sporu, kdy prvotní kroky byly učiněny tím, že byla podána žádost o dotaci v roce 2008, takže vidíme, že to trvá již 18 let. Pana Babiše nebudu doporučovat k vydání ještě i z mnoha dalších důvodů.
Za absolutně absurdní však považuji situaci kolem Tomia Okamury. Jenom konstatuji, že trestních oznámení na Tomia Okamuru a SPD bylo podáno více a tam, kde používali policisté a vyšetřovatelé normální mozek, tak k obvinění nedošlo. Pouze na základě obvinění bývalého ministra spravedlnosti Pospíšila v Praze nedovedu pochopit chování ani policajtů, ani státního zástupce, protože to, co udělali, bych já považoval za kolaborantství a zrádcovství fungování právního státu.
Jenom připomenu, že ten trestný čin měl být spáchán tím, že se na plákátě poukazuje na velké problémy a nedostatky v souvislosti s vlastizrádným krokem Rakušana, který podepsal migrační pakt, který může ohrožovat bezpečnost vlastně všech obyvatel České republiky. V této souvislosti vám sdělím pár skutečností. Plakát Tomia Okamury byl proti tomu, aby byla povolena nelegální migrace, abychom si na nelegální migraci dali pozor. Obdobné plakáty byly například použity ve Švýcarsku, ale i v Rakousku a v jiných zemích, s tím, že migrační pakt je nedostatečnou ochranou proti násilí, které se vzedmulo v Evropě poté, co byla uvolněna migrační politika v souvislosti s heslem Merkelové „Wir schaffen das“, zvládneme to. Samozřejmě, že to nezvládli.
Tak pár čísel pro ty, kteří si troufli vlastizrádně obvinit Tomio Okamuru a SPD na základě nějakého účelového legislativního přívěšku, který byl spojen s Lex Ukrajina. Je to přílepek Lex Ukrajina, paragraf 318a.
Za prvé obviněním je porušena svoboda slova ústavních činitelů, a dokonce je to ze strany státního zástupce porušení, které je protiústavní. Za druhé bych si dovolil vás seznámit s pár fakty. V Německu je alarmující stav, který popisují samotní Němci. Každých 18 minut tasí v Německu útočník kudlu. Ale pozor, tuto trestnou činnost páchají podle sdělení samotných Němců 19x více Maročané a 56x více Alžířané, případně Afgánci. Ze zatím známých údajů za rok 2024 němečtí policisté zaznamenali 29 014 útoků nožem, což znamená, že každých 18 minut se stal takový čin. Stává se to v supermarketech, na ulicích, nádražích, ve vlacích, ve školách. To jsou místa, kde se v Německu nejčastěji odehrávají útoky nožem. Oproti předchozímu roku tento nárůst byl o 10,8 %.
A pozor, to není žádné číslo, které by spadlo z nebe. To tvrdí Spolkový kriminální úřad. Statistika podle nich je nemilosrdná. Každý třetí den zemře v Německu jeden člověk po útoku nožem. Tyto konkrétní útoky lze dokonce sledovat na webové stránce messerinzidenz.de. Můžete si to každý ověřit. A podle deníků Die Welt, ne prosím podle nějakých takzvaných proruských dezinformačních webů, jak by chtěla stávající zločinná opozice poukázat, jsou pachateli zejména mladí muži ze Sýrie a Afghánistánu, Maročané a Alžířané. Takže znovu zopakuji ten počet trestných činů spojených s použitím nože v roce 2024. Bylo to 29 014 útoků.
Problémy s útoky noži řeší také Rakousko. Podle nich bylo v roce 2024 nahlášeno 2 600 násilných činů, kde byly použity bodné zbraně. Velký problém s rostoucím násilím řeší Nizozemsko, kde bylo pobodáno v roce 2022, kdy jsou poslední dostupné údaje, 355 osob. Oproti tomu v roce 2019 to bylo 33 osob. Rozmohly se především útoky takzvanými rambonoži. A extrémní nárůst útoků nožem zaznamenala Velká Británie. Nejhůře je na tom podle nich centrum Londýna a kriminalita s noži vzrostla za posledních pět let o 72,73 %.
Chtěl bych poprosit státního zástupce, který podal tuto žádost o vydání Tomia Okamury, aby se nad tím zamyslel a pokud má čest alespoň carského důstojníka, aby obvinění okamžitě stáhnul, anebo aby sdělil to, jak by se chtěl bránit proti nelegální migraci v České republice, a potom naše občany před těmito zvěrstvy, které se dějí v okolních státech. Je to zločinnost, to, co provádí státní zástupci a co prováděla policie při vyšetřování tohoto takzvaného trestného činu. Stydím se za vás, za ty konkrétní politicky zmanipulované státní zástupce. Ty, kteří se chovají slušně, ty naopak obdivuji.
Nejvyšší správní soud vrátil Městskému soudu v Praze k projednání kauzu vašeho odvolání z pozice děkana VŠE. Podle NSS pražský městský soud neposoudil, jestli měl rektor školy pro vaše odvolání dostatečné důvody. Je to pro vás zadostiučinění?
Je to pro mě dílčí zadostiučinění. Samozřejmě ten rozsudek byl vrácen k dalšímu jednání u Městského soudu v Praze. Znovu se tady ukazuje, jakým faktorem je to, který soudce, který senát, tu kterou věc rozhoduje. Například v obdobné věci, která se týkala děkana Teologické fakulty, rozhodl úplně jinak, než rozhodl můj primární soud, Městský soud v Praze. Rozhodl podle mého po právu. Stejným způsobem rozhodl o odkladném účinku například stávajícího dalšího rozhodnutí v této kauze pana děkana Teologické fakulty jiný senát. Mému senátu to trvalo rok od podání žaloby, než vůbec nařídil jednání a než rozhodl. A téměř rok trvalo teď vyřešení té kasační stížnosti.
Jsem přesvědčený, že jsem byl odvolán neoprávněně na základě politických a nenávistných důvodů ze strany rektora. Neměl k tomu sebemenší důvod. Čas ukázal, že jsem měl ve všem pravdu. Ať už je to o tom, že dochází ke stupidifikaci studentů v souvislosti s používáním sociálních sítí. Podívejte se, některé země už přijímají opatření tak, aby byly přístupy na sociální sítě zakázány dětem do 16, do 15 let. A toto se ukázalo jako pravda. Na to jsem poukazoval v souvislosti s vlastní zkušeností se studenty už v roce 2022, ale i dříve. Mimochodem i za to mě rektor vyhodil. Někteří takto stupidifikování studenti se dokonce podílí na řízení VŠE, ale i jiných univerzit v ČR prostřednictvím členství v akademických senátech univerzit.
O tom, že jsem reagoval na drzé prohlášení tehdejšího premiéra Fialy, že na protestech proti jeho nesmyslné hospodářské politice „vystupují ruští trollové”, a že jsem řekl, že je to hloupý člověk, moravskou mluvou, že je hňup. Tak to byl další důvod mého odvolání.
A další důvod bylo, že jsem řekl o paní Jourové, že se chová jako Joudová v souvislosti s jejími cenzurními návrhy. O rok později, poté co jsem to řekl, to potvrdil Elon Musk, který řekl, že Jourová je v této souvislosti „ztělesněním zla”. Takže myslím si, že jsem měl i v tomto pravdu. A o blondýně z Kuřimi, to si každý už udělejte obrázek sami. Takže bylo to jedině kvůli tomu, že jsem měl jiný politický názor.
Žádným způsobem jsem nepoškozoval fakultu, a naopak se to projevilo i tím, že jsem měl velmi vysoký počet preferenčních hlasů při volbách, kdy jsem byl nakonec zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Asi kdybych u té veřejnosti poškozoval naši fakultu, tak bych takový počet preferenčních hlasů ani neměl. Mimochodem se to prokázalo i při publikování mně nepřátelsky naladěným článkem, který byl na IDNESu a kde byla uvedena anketa, kde se měli občané vyjadřovat k tomu, jestli jsem poškodil zájmy fakulty nebo nepoškodil. 80 % účastníků této ankety vyjádřilo svůj názor, že jsem v žádném případě nepoškodil dobré jméno Národohospodářské fakulty. A to i přesto, že článek byl pomlouvačný.
Mimochodem to, že jsme to dělali dobře, protože jsem v podstatě byl 13 roků ve vedení fakulty, svědčí to, že v současné Poslanecké sněmovně má Národohospodářská fakulta vysoké zastoupení svými absolventy či vyučujícími napříč politickými stranami. Od Dr. Skopečka počínaje za ODS přes pana Činčilu z KDU, pana Havránka z ODS, Dr. Pikoru z Motoristů, Ondřeje Babku z ANO a dalších. Pan Pikora je předseda rozpočtového výboru, já a pan Činčila jsme místopředsedy rozpočtového výboru, a další osoby, které tam jsou, tak pochází nebo jsou vyučujícími na Národohospodářské fakultě. Pod mým vedením NF VŠE neskončila naše fakulta nikdy na horším než druhém místě při hodnocení ekonomických fakult v ČR. A to jich je přes sedmdesát.
Byl to typický závistivý krok ze strany rektora, který pokračuje dál v diskriminaci Národohospodářské fakulty ve srovnání s jinými fakultami a budu se snažit o to, aby legislativa byla upravena tak, aby jedinci, kteří selhávají, nemohli takto působit proti akademickým svobodám, které zaručuje Ústava České republiky.
Šéf italské automobilky Lamborghini Stefan Winkelmann řekl, že elektromobilita je drahý koníček a že investice do elektromobilů by byla nezodpovědná vůči akcionářům, zákazníkům i zaměstnancům. Není prvním ani posledním šéfem automobilky, který tak o elektroautech mluví. Tak proč je EU prosazuje?
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Takže tyto zhoubné ideologie naprosto scestně, bez toho, aby to bylo podloženo vědecko-technickým pokrokem, tak chtěly sázet na elektromobilitu. Mimochodem, kdyby někdo spočítal náklady spojené s výrobou elektromobilu, tak to zatížení pro ovzduší CO2, proti kterému měla elektromobilita sloužit, je možná vyšší než u spalovacích motorů. Protože není zatím zajištěna likvidace baterií, obnova baterií, nejsou zajištěny nabíjecí stanice napříč Evropskou unií tak, aby mohly sloužit tyto nabíjecí stanice například na našich sídlištích. Nejsou zajištěny surovinové zdroje. Veškeré surovinové zdroje nutné pro elektromobilitu se nachází povětšinou mimo Evropskou unii. Naše zásoby lithia na česko-německé hranici mohou sloužit tak maximálně pro půlku generace elektromobilů v rámci Evropské unie. Jinak je všechno mimo Evropskou unii. Ať už je to Čína, která volí velmi obezřetnou politiku v souvislosti se strategickými surovinami. Ať už je to Afrika, kterou v současné době Evropa prakticky neovládá, hlavní slovo tam mají Číňané a Rusové. Něco má ještě Jižní Amerika.
Takže je to totálně zatěžující proces, který poškozuje a poškodil již svými vysokými náklady automobilky. Vysoké náklady se pak promítají i do cen běžných automobilů se spalovacími motory. Poškozuje to i akcionáře automobilek. A poškozuje to i nás, spotřebitele, kteří auta používáme. Je to totální nesmysl.
A je to jenom v zájmu určitých zájmových skupin, které na tom dočasně vydělají a jsou schopny zabezpečit možná své rodiny těmito až nezákonně a nemorálně získanými finančními prostředky. Jde o pár rodin těch, kteří o tom rozhodují.
Majitel Omnipolu Richard Háva uvedl, že LET Kunovice plánuje nové víceúčelové letadlo pro přepravu nákladu nebo až 30 pasažérů. Mělo by se „narodit“ do 5 až 8 let. Může to být nástupce modelu L410. Je to příklad nové české výroby s vysokou přidanou hodnotou. Vám hodně vadí nákupy předražených zbraní ze zahraničí. Viděl byste raději peníze na obranu v domácích projektech, jako je tento?
Ano, jsem přesvědčen o tom, že pokud by nebyla přerušena už výroba v rámci tzv. zbrojního průmyslu především nesmyslnými opatřeními a hesly, které používal Václav Havel před více než 30 lety, tak jsme mohli být světovou velmocí, ať už při dodávání komponentů pro různé typy letadel, tak i při výrobě těch menších letadel.
Budu velmi rád, když se podaří prosadit obnovu výroby letadel, ať už v LET Kunovice, ale třeba i v Moravanu Otrokovice. Mimochodem, možná málokdo ví, že v Otrokovicích se započalo už za Bati s tím, že se připravovala výroba letadel. A mimochodem, Tomáš Baťa při své bohužel tragické poslední cestě vzlétal právě z letiště, kde pak působil Moravan v Otrokovicích.
Maďarsko zablokuje protiruské sankce, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ropy přes ropovod Družba. Souhlasíte s jejich postupem?
Jsem na straně ať už slovenského premiéra Fica, tak i maďarského Orbána. Je to zločin ze strany v současné době nejzkorumpovanějšího režimu v Evropě. Ze strany Zelenského a jeho party, Timura Mindiče a jeho party. Konec konců ta korupce pokračuje dál. Vidíte, že před pár dny chtěl zmizet z Ukrajiny bývalý ministr energetiky, aby se mohl vyhýbat stíhání, které některé z institucí Ukrajiny proti němu vedly a vedou. Takže je to porušení mezinárodních dohod a mám už plné zuby toho, že ještě dál pomáháme zločinnému režimu ukrajinských korupčníků. Pozor nezaměňovat to s pomocí chudákům postižených chováním válečných štváčů a korupčníků.
