Ukrajina: Stovky lidí odsouzeny za spolupráci s Ruskem. „Toto už není má země“

02.03.2026 11:22 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Zatímco se na Blízkém východě rozjíždí nová válka, Ukrajinci vstoupili do pátého roku obrany své vlasti před ruskými agresory. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Evropa na sobě musí tvrdě zapracovat. Britský premiér Keir Starmer žádá Ukrajince o pomoc. Na plné obrátky pracují i ukrajinské soudy. Jen v roce 2025 ukrajinské soudy odsoudily za kolaboraci s Ruskem 1115 lidí. „Manželství osob stejného pohlaví je proti Bohu,“ vysvětlovala jedna z žen, proč kolaborovala.

Ukrajina: Stovky lidí odsouzeny za spolupráci s Ruskem. „Toto už není má země“
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Válka na Ukrajině stále jede na plné obrátky a na plné obrátky pracují i ukrajinské soudy. Server Kyiv Independent upozornil, že jen v roce 2025 ukrajinské soudy odsoudily za kolaboraci s Ruskem 1115 lidí. Od startu ruské agrese ukrajinské soudy rozdaly za kolaboraci s nepřítelem tisíce trestů. Těm, kteří jsou uznáni vinnými, hrozí patnáct let odnětí svobody, ale třeba i doživotí.

Server Kyiv Independent upozornil na případ dvaašedesátileté Nelji Čečety, která sloužila už v sovětské armádě. A po vpádu ruských vojsk na území své země předávala ruskému důstojníkovi FSB informace o pohybu ukrajinských jednotek. Byla odhalena a teď sedí v ukrajinském vězení. Na 15 let. Ve vězeňském prostoru pobývá zhruba s dalšími sto vězeňkyněmi.

„Miluji Rusko. Chci se vrátit domů do Ruska. Jsem Ruska,“ řekla serveru Kyiv Independent žena, která se narodila a vyrůstala v Doněcké oblasti na Ukrajině.

Padesátiletá Olena Čujevová Rusům také předávala informace o pohybu ukrajinských sil. A dnes také doufá, že se dostane do Ruska.

Před zatčením pracovala Čujevová jako zdravotní sestra v dole v Toretsku v Doněcké oblasti. Městu stále říká jeho sovětským názvem Dzeržynsk – po Felixi Dzeržinském, jednom z architektů rudého teroru.

„Miluji Ukrajinu a vždycky jsem ji milovala. Vyrůstala jsem tam. Ale už to není ta samá Ukrajina. Chápete? Ukrajina směřuje k Evropě. Mentalita v Evropě je úplně jiná. Narodila jsem se v Sovětském svazu,“ zdůraznila Čujevová. „Náboženství je (v Evropě) jiné… Tento gregoriánský kalendář. Nemohu (to akceptovat)… A ta manželství osob stejného pohlaví. Nerozumím, proč jsou vítána. Je to proti Bohu.“

Na otázku, kdy se jí Ukrajina přestala zdát jako místo, kde by chtěla žít, Čujevová zmínila rok 2014 – rok, kdy Rusko zahájilo okupaci východní Ukrajiny a obsadilo ukrajinský Krym.

Některým vězeňkyním je dovoleno pracovat za minimální mzdu, která činí asi 8 tisíc hřiven, což je v přepočtu asi 3800 korun. Jinak se prý vězeňkyně baví např. kreslením obrázků k ukrajinským státním svátkům, což podle serveru Kyiv Independent působí poněkud paradoxně, když si lidé uvědomí, kvůli čemu se tyto ženy dostaly do vězení.

Část vězeňkyň tvrdí, že kolaborovaly s nepřítelem jen proto, aby přežily. Uvědomovaly si přitom, že to není morálně správné. A občas byly ruskou stranou také zneužity. Ale část vězeňkyň doufá, že bude vyměněna do Ruska. K únoru 2026 Rusko drží v zajetí přibližně 7 000 Ukrajinců včetně civilistů. Právě tady se nabízí prostor k výměně. Od zahájení programu odešlo do Ruska 170 kolaborantů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se obrátil na občany EU a dal jasně najevo, že Evropané se musejí probudit. Musejí na sobě tvrdě zapracovat.

„Evropa se musí konečně vybavit skutečnou silou, skutečnou schopností bránit svou oblohu, svou pevninu a své moře proti jakémukoli typu útoku. Zejména jde o vybudování dostatečné výrobní kapacity v oblasti protivzdušné obrany – jak proti dronům, tak proti balistickým raketám,“ uvedl Zelenskyj.

Současná situace na Blízkém východě podle Zelenského ukazuje, jak složité ve skutečnosti je chránit své nebe.

„Každý nyní vidí, že zkušenosti Ukrajiny v oblasti obrany jsou v mnoha ohledech nenahraditelné. Jsme připraveni se o tyto zkušenosti podělit a pomoci těm národům, které Ukrajině pomáhaly tuto zimu a během celé této války. Jsme připraveni pracovat na rozvoji společných obranných schopností Evropy,“ rozvedl svou myšlenku Zelenskyj.

 

 

Není bez zajímavosti, že britský premiér Keir Starmer uvedl, že Londýn požádal Ukrajinu o pomoc v Perském zálivu při zachycování a sestřelování íránských dronů.

 

 

Psali jsme:

Dáme ruce pryč od Ukrajiny? Po zásahu v Íránu panika u Moravce
Zelenskyj pochválil útok na Írán. Připomněl drony na Ukrajině
„Foltýnovské řešení.“ ČT vysílala dokument a začaly chodit výhrůžky
Ruské rakety, zastaralé drony, země zničená. Problémy Ukrajiny rostou

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/i-want-to-go-home-to-russia-how-ukrainian-women-collaborators-live-awaiting-exchange/

https://t.co/R3EBHTyz7N

https://t.co/rdU4SH2ekY

https://twitter.com/KyivPost/status/2028232018056626522?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2028198338718232991?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Írán , kolaborace , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , Velká Británie , x , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Kyiv Independent

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, že EU musí významně zapracovat na své obraně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Promluvíte si s Šichtařovou?

Co říkáte na to, že místo aby pracovala pro občany si ve sněmovně natáčí vlastní reklamu? Nemyslíte, že to je hodně přes čáru? Podle mě tím jednoznačně zneužívá svou funkci a říkám si, k čemu nám takový politici jsou? Máte přeci pracovat pro nás ne pro svůj prospěch. Řeknete jí, aby s tím ihned skon...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Něco je jinak.“ Analytik k Íránu, který se nevzdává

7:51 „Něco je jinak.“ Analytik k Íránu, který se nevzdává

USA a Izraeli se při víkendových útocích podařilo zabít ajatolláha Chámeneího a další režimní špičky…