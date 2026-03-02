Ukrajina: Stovky lidí odsouzeny za spolupráci s Ruskem. „Toto už není má země“

Válka na Ukrajině stále jede na plné obrátky a na plné obrátky pracují i ukrajinské soudy. Server Kyiv Independent upozornil, že jen v roce 2025 ukrajinské soudy odsoudily za kolaboraci s Ruskem 1115 lidí. Od startu ruské agrese ukrajinské soudy rozdaly za kolaboraci s nepřítelem tisíce trestů. Těm, kteří jsou uznáni vinnými, hrozí patnáct let odnětí svobody, ale třeba i doživotí.
Server Kyiv Independent upozornil na případ dvaašedesátileté Nelji Čečety, která sloužila už v sovětské armádě. A po vpádu ruských vojsk na území své země předávala ruskému důstojníkovi FSB informace o pohybu ukrajinských jednotek. Byla odhalena a teď sedí v ukrajinském vězení. Na 15 let. Ve vězeňském prostoru pobývá zhruba s dalšími sto vězeňkyněmi.
„Miluji Rusko. Chci se vrátit domů do Ruska. Jsem Ruska,“ řekla serveru Kyiv Independent žena, která se narodila a vyrůstala v Doněcké oblasti na Ukrajině.
Padesátiletá Olena Čujevová Rusům také předávala informace o pohybu ukrajinských sil. A dnes také doufá, že se dostane do Ruska.
Před zatčením pracovala Čujevová jako zdravotní sestra v dole v Toretsku v Doněcké oblasti. Městu stále říká jeho sovětským názvem Dzeržynsk – po Felixi Dzeržinském, jednom z architektů rudého teroru.
„Miluji Ukrajinu a vždycky jsem ji milovala. Vyrůstala jsem tam. Ale už to není ta samá Ukrajina. Chápete? Ukrajina směřuje k Evropě. Mentalita v Evropě je úplně jiná. Narodila jsem se v Sovětském svazu,“ zdůraznila Čujevová. „Náboženství je (v Evropě) jiné… Tento gregoriánský kalendář. Nemohu (to akceptovat)… A ta manželství osob stejného pohlaví. Nerozumím, proč jsou vítána. Je to proti Bohu.“
Na otázku, kdy se jí Ukrajina přestala zdát jako místo, kde by chtěla žít, Čujevová zmínila rok 2014 – rok, kdy Rusko zahájilo okupaci východní Ukrajiny a obsadilo ukrajinský Krym.
Některým vězeňkyním je dovoleno pracovat za minimální mzdu, která činí asi 8 tisíc hřiven, což je v přepočtu asi 3800 korun. Jinak se prý vězeňkyně baví např. kreslením obrázků k ukrajinským státním svátkům, což podle serveru Kyiv Independent působí poněkud paradoxně, když si lidé uvědomí, kvůli čemu se tyto ženy dostaly do vězení.
Část vězeňkyň tvrdí, že kolaborovaly s nepřítelem jen proto, aby přežily. Uvědomovaly si přitom, že to není morálně správné. A občas byly ruskou stranou také zneužity. Ale část vězeňkyň doufá, že bude vyměněna do Ruska. K únoru 2026 Rusko drží v zajetí přibližně 7 000 Ukrajinců včetně civilistů. Právě tady se nabízí prostor k výměně. Od zahájení programu odešlo do Ruska 170 kolaborantů.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se obrátil na občany EU a dal jasně najevo, že Evropané se musejí probudit. Musejí na sobě tvrdě zapracovat.
„Evropa se musí konečně vybavit skutečnou silou, skutečnou schopností bránit svou oblohu, svou pevninu a své moře proti jakémukoli typu útoku. Zejména jde o vybudování dostatečné výrobní kapacity v oblasti protivzdušné obrany – jak proti dronům, tak proti balistickým raketám,“ uvedl Zelenskyj.
Současná situace na Blízkém východě podle Zelenského ukazuje, jak složité ve skutečnosti je chránit své nebe.
„Každý nyní vidí, že zkušenosti Ukrajiny v oblasti obrany jsou v mnoha ohledech nenahraditelné. Jsme připraveni se o tyto zkušenosti podělit a pomoci těm národům, které Ukrajině pomáhaly tuto zimu a během celé této války. Jsme připraveni pracovat na rozvoji společných obranných schopností Evropy,“ rozvedl svou myšlenku Zelenskyj.
Europe must finally equip itself with real strength, real ability to defend its skies, its land, and its sea against any type of attack. In particular, this means building sufficient air defense production capacity — both against drones and against ballistic missiles.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 1, 2026
The… pic.twitter.com/R3EBHTyz7N
Není bez zajímavosti, že britský premiér Keir Starmer uvedl, že Londýn požádal Ukrajinu o pomoc v Perském zálivu při zachycování a sestřelování íránských dronů.
UK Prime Minister Keir Starmer said that London had asked Ukraine to help partners in the Persian Gulf intercept and shoot down Iranian drones.— KyivPost (@KyivPost) March 1, 2026
Video: clash report pic.twitter.com/rdU4SH2ekY
