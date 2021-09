Nejsme žádné Rumunsko, řekl sněmovní kandidát socdem

Zdeněk Matouš je současným starostou Krupky. V nadcházejících volbách je lídrem ČSSD v Ústeckém kraji a uchází se tak o poslanecké křeslo. „My tady jako ČSSD roky bojujeme za bezplatné zdravotnictví a školství a oni by to teď všechno nejraději zrušili. Rozprodat stát a ať si lidé všechno zaplatí. To by se jim líbilo. Já říkám jasné ne,“ říká.

ODS začíná hovořit o privatizaci posledních strategických českých firem, jako je Česká pošta, České dráhy nebo Budvar. Plánují i zavedení školného. Je to podle vás cesta?

Samozřejmě ani náhodou není. Podívejte se třeba na vodárenství. My tady máme část vodárenské společnosti v rukou měst a obcí, ale část je privatizovaná. Teď se řeší, aby tento strategický obor měly zase pod plnou kontrolou právě obce. Je to prostě osvědčená praxe české pravice, že bez rozmyslu cokoliv prodají a když to přestane vynášet, tak si to zase draze koupíme zpátky. Tohle odmítám a rozhodně proti tomu chci bojovat. A školné? To je úplný úlet. My tady jako ČSSD roky bojujeme za bezplatné zdravotnictví a školství a oni by to teď všechno nejraději zrušili. Rozprodat stát a ať si lidé všechno zaplatí. To by se jim líbilo. Já říkám jasné ne!

Pokud byste měl vybrat téma, které je pro Ústecký kraj aktuálně nejpalčivější, jaké by to bylo?

Určitě je to zachování pracovních míst po plánovaném útlumu těžby hnědého uhlí a odstavování uhelných elektráren. Jako starosta samozřejmě taky řeším problematiku sociálně vyloučených lokalit. Roky se tu slibuje náprava, ale nic se neděje. A pak sem jezdí politici z Prahy a kážou nám o tom, že jsme horší než Rumunsko. Náš kraj dal této zemi víc než jakýkoliv jiný. Teď je potřeba ty škody napravit a soustředit se na rozvoj prostřednictvím plánu obnovy z prostředků EU. Stojíme na prahu velké změny. Ale nesmí to pokazit „neználkové“ z Prahy.

Nedostatek práce je na Ústecku dlouhodobý problém, se kterým si zatím neporadila žádná vláda. Ale jak se ve světle stavu nezaměstnanosti díváte na plány koalice SPOLU i premiéra Babiše přivézt do země asi 300 000 zahraničních dělníků z Ukrajiny a dalších zemí?

My tady nepotřebujeme žádné další pracovníky ze zahraničí. Útlum těžby uhlí bude pro hodně lidí v našem kraji znamenat změnu práce. Kdyby se pánové raději soustředili na to, aby tady lidé nebrali tak zoufale nízké platy. U nás žije 30 tisíc lidí, kteří jezdí každý den přes hranice pracovat do Německa, kde mají za stejnou práci výrazně vyšší platy. Není to proto, že tito lidé by tady nechtěli pracovat, ale nikdo je tu nechce zaplatit. Velké firmy si zvykly, že Češi pracují za nízké mzdy a řada politiků by chtěla, aby to tak zůstalo navždy. S tím rozhodně nesouhlasíme. ČSSD poslední roky tlačila na růst minimální mzdy, a vytvářela tak tlak na růst mezd i v soukromém sektoru. A to se daří, teď je průměrná mzda v ČR těsně pod 40 tisíc korun, ale to je jen průměr. U nás v kraji berou lidé daleko méně peněz. Tohle se musí změnit.

