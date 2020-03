Nouzový stav? Bylo to jinak. Senátorka Chalánková popisuje zkušenost s Hamáčkem. Po jeho odpovědi jí bylo jasno

ROZHOVOR Senátorka a lékařka Jitka Chalánková v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zhodnotila současná vládní opatření zavedená v boji s koronavirem. „Je jasné, že nikdo nezná okamžité a ideální řešení a že mohou nastat chyby,“ připustila. Myslí si však, že by v čele ústředního krizového štábu měl stát ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). A ke kritickému nedostatku zdravotnického materiálu u nás odhalila, jak vše probíhalo: „Volala jsem panu ministru Hamáčkovi, zda by neměl být ihned vyhlášen nouzový stav, aby odpadly administrativní překážky a neutíkal zbytečně čas. Pan ministr mi sdělil, že chtěl vyhlásit nouzový stav již o 14 dní dříve. V tu chvíli mi bylo jasno.“

reklama

Paní senátorko, jak zhodnotit dosavadní opatření vlády v boji s koronavirem včetně dočasných omezení osobní svobody? Udělali to dobře? Souhlasíte s tezí, že se muselo trochu přitvrdit zejména kvůli nezodpovědným spoluobčanům?

Naše vlast čelí hrozbě, kterou nikdo nepamatuje sto let od epidemie španělské chřipky. Je jasné, že nikdo nezná okamžité a ideální řešení a že mohou nastat chyby. Považuji za důležité, aby bylo nasloucháno radám odborníků. Ale nejde jen o odborníky z řad lékařů, ale především bylo třeba nastavit funkční a fungující ústřední krizový štáb. Zde si dovolím svůj pohled na věc. V čele ústředního krizového štábu by měl stát pro tuto situaci ministr vnitra. Pochopila jsem, že pan ministr Hamáček ustoupil, aby vznikl štáb třeba v jiné podobě. Ustoupil podle mne proto, že si nanejvýš přesně uvědomil závažnost situace. Pokud jde o karantény či uzavření některých lokalit, tak to je v tuto chvíli jediné možné řešení. Už nemá cenu vytýkat něco lidem, kteří způsobili komplikace a nemuselo to být. Musíme řešit situaci tady a teď pro budoucí zlepšení. Anketa Kterou písničku by měl hrát rozhlas pro zlepšení nálady? Svěrák, Uhlíř: Není nutno 5% Karel Gott: Kávu si osladím 11% Jarek Nohavica: Tři čuníci 69% Michal David: Nonstop 4% Kotvald, Hložek: Holky z naší školky 4% Ivan Mládek: Jožin z bažin 7% hlasovalo: 12976 lidí

Opatření vlády kvůli koronaviru považuje podle šetření agentury Ipsos za potřebná devět z deseti dotázaných lidí. Souhlas tak široké části obyvatel je neobvyklý, čím to je? Uvědomujeme si vážnost situace?

Ano, jsem hrdá na český národ, na to, jak se chová v těchto dnech. Drtivá většina občanů situaci nepodceňuje. Díky tomu se daří co nejvíce chránit starší a nemocné spoluobčany. Je patrné, že takovýto vývoj vztahů je pro nás a pro naše rodiny nesmírně důležitý. Opravdu obdiv a víra v zárodek nových časů.

Jak hodnotit dosavadní disciplinovanost obyvatel Česka? Obstáli jsme? Co vypíchnout, ať už pozitivně, či negativně?

Myslím, že jsem se o tom podstatném již zmínila.

Především však musím zdůraznit neuvěřitelné nasazení a obětavost zdravotníků – lékařů, sester, ostatního personálu, ošetřovatelů v domovech pro seniory, pracovníků charit a dalších služeb. Je to zcela neuvěřitelné. A nemohu nevzpomenout na policisty, hasiče, vojáky…

Vláda byla nucena přiznat akutní nedostatek roušek a respirátorů. Premiér Babiš je kritizován, že ochranné pomůcky nesehnal, nicméně s tím je problém třeba i v těžce zkoušené Itálii. V současné době prostě zájem drtivě převyšuje nabídku a výrobní kapacitu. Je to omluva, nebo měl být podle vás Babiš prostě lépe připraven? Varovné hlasy od odborníků tu byly nejméně od začátku roku.

Popíšu vám osobní zkušenost. Byla jsem pověřena kolegy ze zdravotnických zařízení velmi důrazným apelem: nastala alarmující situace v zásobování ochrannými prostředky – respirátory, rouškami. Jela jsem do Prahy na jednání výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, kde jsem o tom informovala přítomné zástupce Ministerstva zdravotnictví. Hovořili o tom, že nákupy stáhli pod Ministerstvo zdravotnictví a provedli v noci výběrové řízení. Volala jsem panu ministru Hamáčkovi, zda by neměl být ihned vyhlášen nouzový stav, aby odpadly administrativní překážky a neutíkal zbytečně čas. Pan ministr mi sdělil, že chtěl vyhlásit nouzový stav již o 14 dní dříve. V tu chvíli mi bylo jasno. Pokud jde o naše zařízení, tak obratem, ještě před tolik kulhajícími dodávkami ochranných pomůcek, kolega ihned domluvil šití roušek. Možná jsme s tím nápadem byli jedni z prvních. Pokud jde o stav státních hmotných rezerv, tak jde především a pouze o zodpovědnost vlády. Nicméně – nyní bojujme společně, nic jiného nám nezbývá. Kritika bez návrhu řešení je k ničemu.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

Psali jsme: Tvrdík o rouškách: Do Číny přišli Američani. Všechno skoupili, všechno zablokovali. A naše situace...

Odborníci z ČVUT vyvinuli s pomocí 3D tiskárny respirátor, který má filtr s asi týdenní výdrží. Tato pomůcka údajně poskytuje dokonce lepší ochranu než dnes nedostatkové respirátory třídy FFP3. Zachraňuje nás v této těžké době pověstná česká vynalézavost? Toto nouzové řešení však ukazuje na hlubší problém, který bezpochyby způsobila vláda… neb kdo má jako první informace? A kdo je zodpovědný za jejich správné vyhodnocení a přijetí nezbytných opatření v zájmu občanů ???

Ale zpět, tato zpráva plus nabídka textilií s nanovlákny, to jsou přesně ty informace, které potřebujeme slyšet a které dodají sil. Je to neuvěřitelné, obdivuhodné. Je k nevíře, že existují české firmy a šikovní lidé, kteří toto dokážou! Znám firmy, které se udržely i v konkurenci těch dotovaných.

Prostě neuvěřitelné a díky za to! A bylo by dobré, kdyby i mnoho mladých lidí získalo inspiraci, neboť je úžasné mít šikovné české výrobce a vynálezce.

Anketa Měl by se seškrtat rozpočet ministerstva obrany? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 9246 lidí

Co říkáte na aktuální kauzu, kdy Celní úřad zakázal rodinnému lihovaru Žufánek na Uherskohradišťsku výrobu dezinfekčního gelu? Podnik jej narychlo vyráběl bez povolení. Je zde podle vás možnost odložit dočasně v dobách nouze byrokracii stranou? Nutno dodat, že ministryně financí Alena Schillerová v tomto konkrétním případě zasáhla a věci urovnala. Nicméně nepomohla by nějaká plošná výjimka?

Jsem ráda, že se situace urychleně vyřešila. Spíše si myslím, že by měl být využit atribut nouzového stavu a s možnými výrobci nalézt co nejrychleji cestu a řešení. Zaujala mne informace třeba o nabídce kvalitních roušek z firmy Pietro Filippi – poptávali u nich jen Slováci! Proč ne Ministerstvo zdravotnictví České republiky?

„Nedělejme si hlavu s dluhy, jsme ve válečném stavu.“ To jsou slova ekonomky Ilony Švihlíkové v deníku Právo. Vlády by podle jejích slov neměly hledět na dluhy a měly by pomoci hlavně zaměstnancům a živnostníkům. Je toto podle vás ta zásadní ekonomická otázka, kterou je nutné vyřešit?

Musím pro začátek říci, že mne velmi mrzí, jak dokázala současná vláda utrácet za nákupy volebních hlasů. Vím, jsou to tvrdá slova, ale je nutné na to upozornit. Projedly se rezervy Fondu národního majetku. Nedržely se potřebné rezervy ve strategických zásobách. V době růstu byl prosazen schodkový rozpočet – zde se projevily například plošné platby jízdného, valorizace důchodů změnou valorizačního schématu plus plošně peníze navíc, obrovský nárůst počtu zaměstnanců státu – zde důrazně upozorňuji na úplně nesmyslné úředníky nejen na Ministerstvu práce a sociálních věcí, ale například na Úřadu vlády – gender, rovné příležitosti a podobné nesmysly.

V tuto chvíli není čas plakat nad rozlitým mlékem. Samozřejmě bude třeba pomoci všude tam, kde bude třeba. Snížení daní a odvodů podle mne stačit nebude. Obnova bude trvat dlouho. O potřebě vlastních chytrých výrobců a vynálezců, o podpoře lékařů, sester, všech zdravotníků a ošetřovatelů, učitelů jsem již mluvila. Nyní musíme urychleně obnovit potravinovou soběstačnost. Je otázkou, kolik půdy jsme ještě neztratili, ale snad se zachráníme a půjde to. Obnovit orbu, osít pole obilím, cukrovou řepou, vojtěškou, která je navázána na chov skotu. Vše půjde, něco rychleji, něco bude trvat dlouho. Ale máme opravdu šikovné lidi, kteří vědí, jak na to. A těm starším je dobré naslouchat. Také se blíží možnost návratu vody do českých rukou, využijme ji! Občany bych chtěla poprosit, aby nepodlehli vábení sirén, že jim někdo něco dá. Nebude z čeho. Prostě nezbude než pracovat. Musíme naši vlast zachránit pro naše potomky.

Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Psali jsme: EU může za bolestivou smrt! Ivan David sepsal třeskutý text o viru. A druhý o migrantech v Řecku

První opatření jsou již v běhu. Vláda bude přispívat firmám na mzdy, aby nepropouštěly zaměstnance. Tyto náhrady za karanténu vyjdou státní kasu asi na 1,1 miliardy korun. Zároveň na půl roku všem OSVČ odpustí zálohy na zdravotní i sociální pojištění, což bude stát dalších 15 miliard korun. Vítáte tyto změny? Je dobré nyní raději do rozpočtu zaseknout sekeru, ale udržet zaměstnanost?

Nejsem ekonom, a proto odpovím otázkou: dokážete vyčíslit teď, od stolu, jakou cenu má udržení fungující společnosti, která se dokáže se všemi propady postupně vyrovnat a vyhnout se, a to doslova, nouzi a hladu?

Bylo by podle vás dobré řešit i běžící hypotéky, úvěry a leasingy, například dočasným moratoriem?

Domnívám se, že pro tyto případy bude nutné přistoupit k detailním, individuálním řešením. A ta budou zároveň klást značné nároky na schopnosti nejen ekonomické, ale též morálky a solidarity.

Pořád se ještě objevují hlasy, že na chřipku a jiné nemoci umírá řádově víc lidí než na koronavirus. Dokonce zaznělo, že až se za pár měsíců budou vršit ekonomické škody, tak mnohým nebude zase tak záležet na životě anonymní babičky a budou proti omezením protestovat. Co na to říci?

Vím, že to zní trochu pateticky, ale věřím v rozum, sílu i cit našich lidí. Nehledě na to, že každý dnešní mladík či mladice bude jednou zcela konkrétním dědečkem, potažmo babičkou. Jen je třeba si to neustále uvědomovat.

Může dočasný výpadek každodenních samozřejmostí vést k zásadním změnám ve vnímání toho, co česká společnost doposud považuje za samozřejmé? Bude Česko v nějakém směru jiné, až se karanténa uvolní a lidé opět začnou jezdit do zaměstnání a do škol?

Chci věřit, že ano. Že se dokážeme soustředit na skutečné, ne umělé problémy. A že dokážeme naplno projevit své dobré vlastnosti. Jako jednotlivci i jako národ.

Jak podle vás zatím v řešení koronavirové pandemie obstála Evropská unie? Na jednu stranu se členským státům poměrně rychle rozdělila finanční pomoc, na druhou stranu si ty samé státy navzájem blokují a zabavují tolik potřebné zdravotnické potřeby včetně respirátorů a roušek.

Na tato hodnocení počkejme, až vlna pandemie pomine, až bude virus poražen a lidé si budou moci oddechnout. Je jasné, že svět bude jiný než před koronavirem. Jde o to, zda převládne schopnost být k sobě lidmi, oněmi bližními, nebo sobectví hospodářských či politických „vůdců“.

Psali jsme: Ajaj. Tohle v ČT vytáhli na Babiše. Půlhodina toho nejtěžšího, drsné Pane premiére, dávejte na sebe pozor. A vy... Vy nesmrďte a vypadněte! Samková o Babišovi a jeho odpůrcích „Bolševismus! Odešla jsem.“ Kauza Lipovská: Svědectví senátorky, dříve z TOP 09 „Děti mají právo na dobrodružný způsob života“. V Senátu se střetli pěstouni a lidé z dětských domovů, schytal to hlavně jeden úředník od Maláčové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.