Odchod ze života nesmí podléhat tabuizaci. Lékař popisuje, jak nejlépe pomáhat umírajícímu i blízkým

Umírání není v současné společnosti věnována žádná velká pozornost, dokonce jde často o téma vytěsňované z myslí dnešních generací. Přitom jde o běžnou součást lidského života a každý člověk by měl svět opouštět důstojně. S tím souvisí téma paliativní péče, kterému se již několik let věnuje specializovaný tým pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pod vedením doktora Adama Housky. Ten v rozhovoru podrobněji popisuje, co všechno mohou svým pacientům i jejich blízkým nabídnout.

reklama

Pane doktore, vinohradská nemocnice chystá otevření paliativní ambulance. Tedy místa pro ty, kdo umírají. Co vše chcete nabídnout lidem, kteří jsou nevyléčitelně nemocní?

Dovolím si upřesnit dvě věci: Podpůrný a paliativní tým působí ve FNKV od roku 2016, a od roku 2019 poskytuje kromě konziliární paliativní služby určené hospitalizovaným pacientům, i službu ambulantní, tedy ambulanci paliativní medicíny. Náš multidisciplinární paliativní tým je složen z lékařů paliatrů, paliativních sester, zdravotně-sociální pracovnice, psycholožek a dalších profesí, které v rámci týmu poskytují specializovanou paliativní péči. Ta je určena všem lidem s nevyléčitelnou či život ohrožující nemocí a jejich blízkým v kterékoliv fázi této nemoci. Přesto, že si lidé často spojují paliativní péči s péčí v závěru života, nevyléčitelně nemocní pacienti z paliativní péče profitují už daleko dříve a právě časná indikace paliativní péče může významně změnit jejich kvalitu života, ale i míru s jakou se zapojí do důležitých rozhodování o zdravotní péči. Je to právě podpora v porozumění tomu, v jaké fázi nemoci se pacienti nacházejí a jaký je pravděpodobný další vývoj, důraz na kvalitu života a úlevu od symptomů nevyléčitelné nemoci i otevřenost k psychosociálním či spirituálním potřebám, co může paliativní péče v nemocnici nemocným a jejich rodinám nabídnout.

Zaujalo mne, že se chcete věnovat i příbuzným umírajících. Jak by měla taková podpora v praxi probíhat?

Jak jsem zmínil výše, nejedná se jen nemocné v závěru života, ale i v průběhu nevyléčitelné nemoci potřebují blízcí nemocného podporu. Kromě psychologické podpory při vyrovnávání se situací nevyléčitelně nemocného v rodině, příbuzní často potřebují informace o tom, jak se bude stav jejich blízkého dále vyvíjet a jakou péči bude v budoucnu potřebovat. Praktické rady a orientace v tom, jaké služby mohou v budoucnu využít může vést k významnému snížení obav z budoucí péče. Ve chvíli, kdy nemocný již v důsledku nemoci ztrácí soběstačnost nebo má výrazné obtíže, jsme příbuzným k dispozici k nastavení léčby symptomů a zajištění dalších služeb.

Co vlastně vedlo vinohradskou nemocnici k rozšíření péče také o ty, kdo nemají šanci na uzdravení?

Specializovaná paliativní péče v nemocničním prostředí se v ČR rozvíjí posledních několik let a Podpůrný a paliativní tým byl jedním z prvních nemocničních týmů. Významně se tak náš tým podílí na definování této nové služby v nemocnicích po celé republice. Impulzem ke vzniku paliativního týmu v naší nemocnici byla zejména zahraniční zkušenost primáře Interní kliniky Martina Havrdy, který vznik týmu v roce 2016 inicioval a podpořil. V současné době je jasné, že specializovaná paliativní péče má své nezastupitelné místo v nemocniční péči. Ze zahraničí i z ČR máme data o tom, že pacienti, kteří tuto péči v nemocnici dostávají, mají lepší kvalitu života, jsou v posledních měsících života méně často neplánovaně hospitalizování pro akutní zhoršení a častěji prožijí závěr života v prostředí, které si sami zvolí, nejčastěji doma nebo v lůžkovém hospicu.

Téma umírání je v postmoderní společnosti skoro tabu. Neměli bychom změnit přístup a učit se od školy, že smrt je součástí života?

Nemohu hodnotit celou společnost, ale v každodenní praxi vídáme u našich pacientů a jejich rodin to, že odtabuizovaní či otevřený rozhovor o závěru života nevede k depresím či zoufalství, ale spíše umožňuje lidem soustředit se v této složité situaci na věci, které považují za důležité. Tabuizace vede na jedné straně k tomu, že se o umírání mále mluví, jako by nebylo součástí našeho života, a na druhé straně k tomu, že si lidé často představují závěr života jako čiré utrpení. Právě to pak často vede k depresím a úzkostem. Čím dříve se s nemocným a jeho blízkými začne o těchto věcech mluvit, tím dříve se mohou zbavit představ, které pravděpodobně nenastanou a mohou se připravit na reálné situace. Tím, že i naší společnosti se stává normální pečovat o své blízké v závěru života doma, věřím, že tato praktická zkušenost povede k odtabuizování tématu umírání v celé společnosti.

Téma hospiců a paliativní péče v poslední době rezonovalo, a to ne pozitivně. Médii proběhla alarmující zpráva, že zdravotní pojišťovny časově omezují proplácení takové péče. Jako člověk z praxe, co k tomu můžete říct?

Diskuze o hrazení paliativní péče je jistě potřeba. Jak hospicová zařízení, tak nemocniční týmu bojují s tím, jak zajistit potřebnou péči s omezenými finančními prostředky. Je ale třeba zopakovat, že článek, který vámi zmíněnou diskuzi vyvolal, nevycházel z férové analýzy situace a byl odbornou veřejností velmi kritizován. Tabuizace tématu umírání, o které jsme mluvili před chvíli, s sebou v mediálním obraze bohužel také nese touhu po senzaci a někdy až bulvarizaci této citlivé problematiky.

Psali jsme: Důchodce na pokraji zoufalství. 2000 Kč elektřina, 1800 Kč plyn. Vzal dluh, už to jelo… „V exekuci...“ Důchodci otevřeli schránky. A asi se divili FN Královské Vinohrady: Lineární urychlovač a CT simulátor zkracují dobu ozařování SYSCOM software: Unikátní aplikace podstatně zjednodušuje práci lékařů na klinice popálenin. Dostali ji darem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.