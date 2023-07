Okamura svolává před parlament: Anální alpinismus Fialovy vlády vůči Americe nezná mezí

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 42% Nevadí 58% hlasovalo: 7994 lidí

Tento týden jste pronikl na twitterové i další profily českých liberálů, když vám dvojice koaličních poslankyň po návrhu sundat vlajky EU a ukrajinské vlajky z budovy parlamentu mávala před očima unijním praporem a velmi tím potěšily třeba předsedkyni sněmovny Pekarovou Adamovou. Proč jste se rozhodl podat takový návrh, to jste netušil, co se začne odehrávat?

Pořád jsme podle Ústavy ČR suverénním státem a ani Lisabonská smlouva vyvěšování vlajky EU nepožaduje. V České republice by měly vlát vlajky České republiky. Více než polovina Čechů nevěří EU. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Evropské unii důvěřuje nejméně lidí v České republice od roku 2016, důvěra k ní klesla nyní na 46 %. Myslím si, že vlajka EU, symbol naší poroby a zotročení, by měl jít pryč z veřejných budov. To, že Fialova vláda vyvěšuje vlajku EU, dokazuje, že si přeje, abychom byli kolonií Bruselu. Hnutí SPD jako jediná strana v Parlamentu prosazuje zákon o referendu včetně možnosti referenda o vystoupení ČR z EU.

Ukrajinskou vlajkou dává Fialova vláda najevo, že hájí zájmy Ukrajiny před zájmy naší země. Když jsme u Ukrajiny, vyzval jsem Fialovu vládu, aby sdělila, kolik nás stálo české vládní letadlo, které dostal pro létání po Evropě k dispozici ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Když mu chce paní Pekarová věnovat tričko, tak prosím. Klidně ať mu dá i ty dva svetry, které ordinuje českým občanům. Ale nevím, proč by měl ukrajinský prezident létat na účet českých občanů, když víme, že Ukrajina vlastní své vlastní letadlo určené pro lety v zahraničí. Nevím, proč by ukrajinská vláda a ukrajinští občané měli být financováni z peněz českých občanů na úkor českých občanů. Jen zopakuji, že SPD nesouhlasí s vládní podporou Ukrajině ve formě dalších dodávek zbraní a munice a s členstvím Ukrajiny v NATO. Podporujeme mírová jednání.

Jinak ale v týdnu Sněmovně dominoval souboj o takzvaný konsolidační balíček. Můžete zopakovat stručně, proč se proti němu stavíte?

Především proto, že Fialova vláda ve svém balíčku přináší nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách ČR. Vládní pětikoalice hasí požár ve formě současného vládou špatně sestaveného státního rozpočtu. Hnutí SPD od samého počátku tvrdí, že letošní státní rozpočet je nereálný a je postaven na nereálných příjmech a výdajích.

Navíc současná ODS obelhala voliče slibem, že nikdy žádné daně nezvýší. Takže na jedné straně nepřiměřeně podporuje Ukrajinu a na druhé straně pětikoaliční vláda občanům naordinuje okrádající balíček. Předložený návrh navíc vůbec nenavrhuje smysluplné škrty ve výdajích. Vláda navrhuje například zvýšit daň z přidané hodnoty (DPH) u většiny druhů zboží a služeb, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitosti, spotřební daně, důchodové pojištění a nemocenské pojištění, včetně zvýšení odvodů sociálního pojištění živnostníků. Hnutí SPD s těmito návrhy nesouhlasí a učiníme z opozice vše pro to, aby tento soubor veskrze škodlivých opatření nebyl v předložené podobě schválen, včetně toho, že k němu předložíme řadu pozměňovacích návrhů.

Navíc vláda nemá návrh definitivně hotový a sama o něm nemá jasno. Ministr financí Stanjura přiznal, že sám neví, kde se tam jeden z návrhů na změnu DPH vzal… Zmatek nad zmatek. Fialova vláda zdražuje život občanů, ale sama si chrochtá u korýtek, a jak jsme se tento týden dozvěděli, tak utrácí i desítky milionů za luxusní občerstvení na ministerstvech.

Vy rovněž odmítáte snížení valorizace důchodů, které předkládá Fialova vláda.

Ano. Fialova vláda prosazuje faktické okradení důchodců. Proti tomu předkládáme pozměňovací návrhy chránící zájmy seniorů. Ve vládním návrhu fakticky jde o výrazné snížení řádných valorizací důchodů, o úplné zrušení mimořádných valorizací důchodů a o zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu, včetně snížení tohoto typu penzí. Hnutí SPD tyto vládní návrhy jednoznačně odmítá! Zároveň jsme předložili k této vládní novele deset vlastních pozměňovacích návrhů.

Pojďme se o nich pobavit konkrétněji, když koalice stále tvrdí, že opozice je schopna jen kritizovat a s ničím nepřijde...

Prosazujeme v nich zachovat stávající podobu valorizací důchodů, anebo jejich alternativní úpravu v podobě zvyšování důchodů všem jejich příjemcům vždy o stejnou finanční částku, což by bylo spravedlivé a pomohlo by to nízkopříjmovým důchodcům. Co se týče předčasných důchodů, navrhujeme zachování současného nastavení podmínek, včetně umožnění omezeného přivýdělku při jeho pobírání i pro zaměstnance na standardní pracovní poměr. Současně navrhujeme možnost odchodu do řádného starobního důchodu bez jakéhokoli jeho krácení pro občany, kteří odváděli důchodové pojištění 45 a více let.

Senát ve čtvrtek dle očekávání schválil česko-americkou dohodu o obranné spolupráci. Pro hlasovalo 66 ze 72 senátorů. Sněmovna by o její ratifikaci měla rozhodovat příští týden ve středu. Už v prvním čtení jste k tomu řekli své, co můžeme očekávat tentokrát?

Při té příležitosti pořádáme od 13:00 hodin na Malostranském náměstí v Praze demonstraci proti pobytu cizích vojsk a cizím základnám na území České republiky. Poslanecký klub SPD jako jediný hlasoval v 1. čtení PROTI této smlouvě. Naopak PRO smlouvu hlasovali poslanci Fialovy vládní koalice a hnutí ANO. Všichni, kteří pro její schválení hlasovali, jsou pro omezení svrchovanosti a nezávislosti České republiky. Smlouva řeší detaily pobytu americké armády v České republice a dává k dispozici na deset let jedenáct lokalit, ve kterých mohou USA stavět objekty, do kterých nebudeme mít přístup.

Hnutí SPD bude proti této smlouvě v rámci její ratifikace i nadále bojovat, protože se jedná o ztrátu suverenity a svrchovanosti České republiky. Trvale zastáváme názor, že o jakékoliv cizí základně na našem území by mělo být vyhlášeno celostátní referendum. Vláda Petra Fialy se ovšem referendu vyhýbá, protože se občanů bojí. Andrej Babiš je také proti referendu. Hnutí SPD říká jasně NE cizím základnám a dlouhodobému pobytu jakýchkoliv cizích vojáků na našem území! Odpusťte mi ten výraz, ale anální alpinismus Fialovy vlády vůči Americe nezná mezí.

No tak, pane předsedo, to je hodně silné...

Počkejte. Kromě uvedené ponižující smlouvy jde o to, že Izrael koupí stíhačky F-35 o půlku levněji než Česko. Nelze to prý srovnávat, říká ministryně Černochová z ODS. Jak to, že to nelze srovnávat? Podle mě by nebylo od věci, aby to srovnala policie a státní zástupce a soudce. A občané ve volbách. Nesouhlasíme s nákupem předražených amerických stíhaček. Navíc v situaci, kdy Fialova vláda naši zemi extrémně zadlužila, zvyšuje lidem daně a lidi odírá Fialova drahota.

Česko má za dvě letky zaplatit 5,62 miliardy dolarů, tedy zhruba 120 miliard korun. Podobný počet stíhaček plánuje nakoupit také Izrael. Tomu se ovšem povedlo vyjednat přibližně o polovinu nižší cenu. Ministryně obrany Jana Černochová to zdůvodňuje mimo jiné rozdílnou specifikací stojů. Můžou existovat nějaké rozdíly, ale dvojnásobek ceny? To podle mého názoru nelze obhájit!

Kdybych chtěl být ironický, řekl bych, že už si to přece můžeme dovolit, vždyť premiér Petr Fiala se chválil, že inflace klesla pod deset procent…

To si myslí, že občané jsou úplně pitomí? Inflace za červen: ČR 9,7%, průměr EU 5,5%. Nejnižší inflaci v Evropě má Švýcarsko a Lichtenštejnsko shodně 1,7%, tedy státy, které nemají euro a nejsou v EU. Mezi lednem 2020 a březnem 2023 vzrostly ceny v ČR kumulativně o 33 procent! Lidé za tuto dobu přišli o třetinu úspor! To je realita.

A když jsme u těch makroekonomických údajů, tak připomenu, že vládní dluh v 1. čtvrtletí meziročně stoupl o 415,3 miliardy korun na 3,099 bilionu korun. Míra zadlužení se zvýšila na 44,5 % HDP. Ale aby toho nebylo málo, pokles reálných mezd v České republice je nejvyšší ze všech členských zemí OECD a činí 7,5 %. A nadále pokračuje. A dle dat provozovatele našich největších pracovních portálů, společnosti LMC, má problémy vyjít se svými příjmy již 55 % českých zaměstnanců, přičemž výrazné obtíže má 20 % z nich. Podle průzkumů Fialova vláda navíc nemá naprosto žádnou důvěru českých občanů.

Naprosto žádnou, tedy nula procent?

Například směřování naší země pod vedením premiéra Petra Fialy neschvaluje podle mezinárodní agentury Morning Consult 74 procent občanů, upozornil server Kverulant. Petr Fiala se mezi leadery světových zemí pohybuje v důvěře vlastních občanů trvale na posledních místech. Nejnověji se propadl z předposledního místa na místo poslední a důvěřuje mu pouze 20 % našich občanů. Fialova vláda způsobila extrémní zdražování. Lidi chce okrást o důchody a chce rekordně zvýšit daně. Poklonkuje Bruselu a Washingtonu a podpořila Migrační pakt EU s kvótami na imigranty. SPD chce být součástí příští vlády a všechna škodlivá rozhodnutí Fialovy vlády zrušíme!

Podle průzkumu Medianu se téměř tři čtvrtiny Čechů bojí dopadů schodku státního rozpočtu na vlastní finanční situaci, konkrétně 72 procent občanů. Šílené zadlužování státu způsobuje Fialova vláda. Naprostá většina lidí si myslí, že stát by si měl, jak se říká „zamést před vlastním prahem“. Pro šetření hlavně na výdajích za státní správu, pro zefektivnění jejího chodu je podle průzkumu skoro 90 procent Čechů. Většina lidí naopak nesouhlasí se snižováním valorizace důchodů nebo různých dávek – pro je jen asi třetina. A ještě méně lidí podporuje zvýšení daní – jen 16 procent.

Ale abych nekritizoval jen Fialovu vládu, tak připomenu, že vláda Bohuslava Sobotky z ČSSD (jako by mu nestačil průšvih s OKD), v níž byl ministrem financí Andrej Babiš (ANO) a bylo v ní i KDU-ČSL, vykoupila vepřín v Letech u Písku v místech bývalého sběrného tábora pro Romy v roce 2017 za šestinásobnou cenu, než kolik byla jeho skutečná hodnota. Informoval o tom iDnes. Za areál s třinácti halami pro chov prasat zaplatila firmě Agpi 450,8 milionu korun! Podle znaleckého posudku však byla jeho cena jen 77,2 milionu korun! Vzpomínáte, jak jsem jako jediný tento předražený prodej kritizoval a kvůli tomu jsem byl terčem mediálních útoků? A nakonec se po letech potvrdilo, že jsem měl pravdu... Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje uzákonění přímé osobní hmotné odpovědnosti politiků!