Operace Kapitol pod falešnou vlajkou? Zifčák. Rocker Štěpánek: Kriminálník je dnes více než válečný veterán

Snad celý svět v úžasu sledoval to, co se ve středu odehrálo ve Washingtonu. Co říkáte na to, že část demonstrantů z akce na podporu Trumpa vtrhla do budovy Kapitolu? Dalo se něco takového očekávat? Vy jste na svém facebooku napsal: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Zfalšovali jste volby? Tak se nedivte…“

Nerad bych byl podezříván, že schvaluju či omlouvám jakékoli násilí či jakékoli excesy. Na druhou stranu, co mají obyčejní lidé dělat, když vidí, jak na ně odpovědné orgány doslova kašlou a soudy se raději dívají jinam? Vypraví se protestovat ke svému parlamentu. Dle ústavy jsou zdrojem moci ti lidé (We the people...), nikoli političtí panáci, co v tom parlamentu zasedají. A znovu opakuji, tím netvrdím, že mají vzít parlament útokem.

Podle Joea Bidena jde o bezprecedentní útok na demokracii. Váš komentář?

Biden se mýlí. A hned dvakrát. Za prvé, není to první a určitě ani poslední virvál v některém ze světových parlamentů. A za druhé, a především, tohle je jen pokračování, prosté řetězení příčin a následků. Bezprecedentní bylo něco úplně jiného. Totiž zfalšované volby amerického prezidenta.

Z úst některých, i našich, politiků slyším slova o znesvěcení chrámu americké demokracie, ale nemohu v téhle situaci nepoložit provokativní otázku. Co je větším znesvěcením demokracie? To, že do Kapitolu vrhla horda vetřelců, nebo fakt, že tam prezidentem potvrdili člověka, o kterém si polovina Ameriky plus další miliony a miliony lidí po celém světě myslí, že zvítězil pomocí rozsáhlých volebních podvodů?

Mimochodem, jak se mohlo stát, že se demonstranti dostali na taková místa? Dá se mluvit o tom, že bezpečnostní jednotky situaci podcenily, nezvládly?

Spekuluju, ale bude to podobné jako vždycky. Souhra různých okolností i příčin. Bezpečnostní podcenění je mezi nimi určitě také. Otázka ale zní, zda šlo jen o lajdáctví, či o záměr. Ostraha Kapitolu ovšem není Trumpovo kafe, to je zodpovědnost jiných. Viděl jsem dokonce video, kterak policie demonstranty do Kapitolu sama vpouští. Druhá věc jsou provokatéři. O tom, že se do davu vmísily osoby známe z akcí Antify, píšou i New York Post či Washington Times.

V té souvislosti si nemohu odpustit poznámku, že v listopadu 1989 také nepřivedli dav na Národní třídu studentští vůdci, nýbrž pár estébáku na čele s Žifčákem. Dav je blbec a zmanipulovat či navést ho, kam je potřeba, zvládne pár jednotlivců. Tím ale opravdu nechci omlouvat žádné excesy, ani že gró těch vetřelců byli Trumpovi fans.

A co říci na to, že akce stála i lidské životy? Koho vinit ze smrti ženy, válečné veteránky, která podporovala Trumpa?

Co říct? Že je to strašné, příšerné, neodpustitelné. Opravdu je nutné po lidech bez vyzvání střílet? Byť dělají sporné či nedovolené věci? Koho vinit? Toho, kdo střílel, případně toho, kdo mu velí.

Šílený je rovněž ten dvojí mediální metr. V odsuzování Trumpových příznivců se novináři doslova předhánějí, zatímco kraválisté z BLM, za kterými zůstaly dvě desítky mrtvých, vypálené čtvrti a miliardové škody, jsou vlastně O. K.

Členové rodiny identifikovali ženu zastřelenou na půdě Kapitolu 6. ledna 2021 jako veteránku letectva USA ze státu Kalifornie a příznivkyni prezidenta Donalda Trumpa...

Ano, ta žena se jmenovala Ashli Babbittová a měla za sebou 14 let služby v americkém letectvu a čtyři zahraniční mise. Nejvíc mě na tom ale šokuje jiná věc. Kupodivu Biden, Pelosiová ani nikdo jiný nepoklekají, neolizují cizí boty, ba ani neroní krokodýlí slzy, jako když po sporném policejním zákroku zemřel mnohonásobný recidivista George Floyd. Zapamatujme si to. V téhle „nové“ Americe je kriminálník víc než válečný veterán. Zvláště pak, když si ten, kdo nekradl, nýbrž sloužil vlasti, dovolí být Trumpovým sympatizantem.

Televizní komik Stephen Colbert se po Kapitolu posmívá voličům Trumpa:

V souvislosti s událostí v Kongresu se ovšem objevily i spekulace, že mohlo jít o provokaci s cílem definitivně zdiskreditovat Trumpa. Co vy na to?

Nejenom zdiskreditovat, ale také ještě na poslední chvíli odvolat z funkce, a tím jej odstavit z dalšího politického provozu. A už to také jede.

Vždy je ale potřeba položit si základní analytickou otázku. Cui bono? Komu ku prospěchu? Byl snad útok na Kapitol ku prospěchu Trumpovi? Samozřejmě, že ne! Je to přesně naopak. Byl ku prospěchu Bidenovi. Pak se ale přímo nabízí, zda to nebyla taková klasická „False flag operation“, „Operace pod falešnou vlajkou“, jež přesně splnila účel. Většina Trumpových podporovatelů z řad senátorů i kongresmanů rázem vyměkla. Přímo definiční pak bylo ono obrovské heslo „Trump is guilty“, „Vinen je Trump“, které se jen pár minut poté zjevilo před Kapitolem v rukou Bidenových příznivců. Heslo sestavené z obrovských, předem připravených písmen, ozdobených (!) fosforeskujícími odrazkami. Scenáristé evidentně na nic nezapomněli.

Televizní záběry šly do celého světa. A jejich interpretace médii hlavního proudu byla také jasná. Za všechno může satanáš Trump. Twitter i Facebook Trumpa okamžitě zablokovaly – rozuměj, v zemi, jež má v prvním dodatku své ústavy zakotvenou svobodu slova, blokují revoluční progresivisté samotného prezidenta – a „nevhodné“ příspěvky tam kdekomu mažou, až se z nich kouří. A Česká televize? Klvaňa či Pehe už nestačí. Na Kavčích horách nasadili komentátora z ultralevicového Alarmu. Skoro se mi chce napsat, svůj k svému.

Psali jsme: Odvaha novinářů. Moravec ocenil vypnutí Trumpa. A Kobza se neudržel...

Vítězství senilního Bidena s komunistkou Harris v zádech? Katastrofa pro celý svět. Publicista ukazuje, kdo by se ve skutečnosti dostal k moci

Lukeš: Trumpa volí lidé bez vzdělání. Na farmách, v zeleném údolí. Mladí vzdělaní ne!

Odpůrci Donalda Trumpa poukazují na to, že prezident sice později demonstranty vyzýval ke klidu a nabádal je, aby odešli domů, předtím je ale on i lidé kolem něj spíše povzbuzovali. Můžeme tedy mluvit v tomto směru o určité vině Donalda Trumpa?

Je to samozřejmě nesmysl, ale dozajista uslyšíme ještě mnohem větší pitomosti. Tihle lidé se nezastaví před ničím a žádné dno pro ně není dost hluboké. Ale není to vlastně nic nového, jen staré totalitní metody v novém kabátě.

Sám Trump nyní vyzval ke smíření, spořádaně prý předá moc. Středeční vpád svých příznivců do budovy Kapitolu odsoudil s tím, že ho násilí pobouřilo. V projevu na videu vyzval mimo jiné ke smíření a zhojení ran. Své příznivce prezident ovšem upozornil, že jejich cesta je teprve na začátku. Jak se, podle vás, bude situace ve Spojených státech dále vyvíjet? A co říkáte na návrhy na odvolání Trumpa?

Použití 25. dodatku americké ústavy k odvolání prezidenta USA, po kterém nyní někteří volají, a nejvíc ta čarodějnice Pelosiová, doposud známe pouze z televizních seriálů. Naposledy jsem to viděl v seriálu Homeland, v české verzi Ve jménu vlasti. Přesně takhle v něm odvolávali prezidentku Elizabeth Keanovou. Jeden by si myslel, že jedna věc je fantazie tvůrců napínavých seriálových pohádek ze špionážního a politického prostředí, a druhá věc je všední realita. Současná Amerika nás však vyvádí z tohoto omylu. Podle 25. dodatku americké ústavy lze prezidenta odvolat pro jeho neschopnost vykonávat funkci, a to tak, že návrh na použití tohoto článku podepíše alespoň polovina členů vládního kabinetu a stvrdí jej viceprezident.

Psali jsme: Pelosiová chce odstavit Trumpa. Je prý nepříčetný a mohl by začít odpalovat jaderné bomby

Je Trump ještě schopný vládnout? Pelosiová chce prověřit jeho způsobilost

A kdyby snad nešlo zbavit se Trumpa tímto způsobem – rozuměj, pokud by se v jeho vlastní vládě nenašlo osm či devět zrádců –, mají novodobí konstituční sekerníci v záloze ještě tradiční impeachment. Ostatně ten už na Trumpa nedávno vyzkoušeli. Neúspěšně. Tak proč to nezkusit znovu, že?

Logicky se nabízí otázka, zdali takovéto iniciativy mají nějaký smysl, když Trumpův mandát tak jako tak skončí už za pár dní, konkrétně 20. ledna 2021? Samozřejmě, že ano. Koneckonců máme podobnou zkušenost i z našich luhů a hájů. Naši domácí političtí šmejdi se takhle také pokoušeli pár dnů před koncem jeho mandátu poškodit prezidenta Václava Klause. Smysl to má jediný. Vyřadit dotyčného z dalšího politického provozu. Odvolaný prezident se totiž už nemůže znovu ucházet o jakýkoli veřejný úřad, natož o ten prezidentský.

Plyne z toho jediné. Pseudodemokratičtí i někteří republikánští politici se Donalda Trumpa bojí. Strašně se ho bojí. Bojí se jeho schopnosti oslovit obyčejné lidi. Bojí se jeho schopnosti být tribunem americké střední třídy, která nežije ani z finančních spekulací, ani z dotací „neziskovému“ sektoru, ani ze sociálních podpor, nýbrž z práce vlastních rukou a hlav. Jinými slovy, tihle politici se nejvíc bojí svých vlastních občanů.

A ještě jedna poznámka. Pokud si snad tihle pseudodemokraté myslí, že impeachmentem něco rozseknou či snad uklidní, pak to jsou ještě větší blázni, než jsem si dosud myslel. Oni fakt nakonec vyprovokují občanskou válku. Trumpa možná nyní opouští pár politiků z jeho nejbližšího okolí, nikoli nepodobných oněm pověstným krysám, ale rozhodně jej neopouštějí desítky milionů obyčejných lidí. Nezapomínejme, že Trumpa volilo 75 milionů Američanů. To je nejvíc hlasů, co kdy který prezidentský kandidát obdržel. Bidena nepočítám, nechci být nadměrně neuctivý, ale to je jen víceméně neškodná nastrčená figura, která ani neví, co vše se okolo ní v posledních měsících odehrálo.

Psali jsme: Zmatený Joe Biden. Popletl si svou vnučku s mrtvým synem. A pak se do toho zamotal ještě více...

Když se podíváme k nám, co říkáte na situaci kolem epidemie, konkrétně teď v souvislosti s očkováním?

Vidím zmatenou alibistickou vládu, která produkuje jeden kopanec za druhým. Vrcholem všeho je onen nesmyslný PES. Jen tak mimochodem, profesor Beran nedávno napsal, že na tvorbě tohoto matematického nesmyslu se nepodílel ani jeden (!) lékař. Svěř hlupákovi funkci, a on rázem uvěří, že řídí covida i obyvatelstvo.

Ale abychom si rozuměli. Já nezpochybňuju, že tu covid je a že se musejí dělat nějaká opatření. Jen si myslím, že ta opatření mají mít logiku, že mají lidem pomáhat, a ne jim škodit, ba přímo některým likvidovat jejich živobytí. Namísto cílené ochrany těch nejohroženějších zamkla vláda celou zemi a devastuje celá odvětví. Opravdu si někdo myslí, že covida zaženeme tím, že zavřeme papírnictví, obecní hospodu a některé uličky v supermarketu?

Psali jsme: Profesor Beran zjišťoval, jaké osoby vytvářely systém PES. A přišel šok Tak tohle ne! Covid: Úder Blatnému. Dopis slavného vědce Lékař Beran odmítá znepokojení: Situace je dobrá. Smrtnost je zhruba na úrovni běžné chřipky Imunolog Beran z ČT: Nic dramatického se neděje, jsme ve fázi promořování a smrtnost klesá

Nouzový stav č. 2 tu platí už od 5. října loňského roku. A výsledek? Žádný. Covid si stejně dělá, co chce. Na Slovensku nebo v Německu přes léto opatření nerozvolnili, u nás ano. A dnešní realita? Stejná tam i u nás. Šaškárny, jako je kupříkladu ta se stojícími vleky a zavřenými, leč přesto plnými sjezdovkami, to fakt nezachrání.

Může se samozřejmě ozvat námitka, že podobně postupují také vlády v jiných zemích. Na to je ale jednoduchá odpověď. Vládnou tam stejní alibisté, rozhodují stejní fachidioti a opatření od stolu vymýšlejí stejní namistrovaní úředníci jako u nás.

Řešení? Promoření, očkování, posílení zdravotnických zařízení, zvýšená ochrana nejohroženějších, zachování opatření, která neškodí a nelikvidují ekonomiku, a zároveň co největší návrat k normálnímu způsobu života. Žádný nouzový stav k tomu není potřeba. Ten ke své existenci potřebuje pouze nuzná alibistická vláda.

Objevila se i úvaha, že by se při zlepšení situace mohli kulturních nebo sportovních akcí zúčastnit lidé, kteří budou buď očkovaní, nebo se prokáží negativním testem na koronavirus. Když se na to podíváte z pozice hudebníka, je to podle vás řešení?

S podobnou iniciativou přišli Janek Ledecký a Dan Landa, ale já jsem k tomu spíše skeptický. Chodit do divadla, do kina, na hokej, na fotbal či na koncerty není povinné. Kdo nechce, opravdu tam nemusí. Lidé v naprosté většině nejsou idioti, mají vlastní zodpovědnost i pud sebezáchovy a umějí zvážit míru rizika. Opravdu k tomu nepotřebují Blatného či nějakého jiného panáka.

A bylo by podle vás správné, aby ti, co budou očkovaní, požívali určitá privilegia proti těm, kteří očkovaní nebudou? Jak tohle v demokracii vyznívá?

Ne, není to správné. Ve skutečné demokracii nesmějí být lidé různých kategorií. A navíc, proč by se měli nechat očkovat ti, co už nemoc prodělali, tedy ti, co už jsou promoření? Jen kvůli tomu papíru? A co lidé, kteří se ze zdravotních důvodů prostě nemohou dát očkovat? Ti prostě mají smůlu? A koho dalšího ze společnosti vyloučíme?

Vy jste odsoudil zásah policie proti lidem, kteří se na silvestra sešli protestovat v centru Prahy. Na fb jste promluvil o „vládním kretenismu“ nebo „zločinecké politické garnituře“. Nebylo to tedy podle vás namístě, vzhledem k tomu, že je po deváté hodině zákaz vycházení?

Je spousta věcí, které se nesmí, ale lidé je přesto dělají. A zároveň je rozumnější nevyšilovat, přivřít oči a nechat to být, neboť přílišná represe obvykle nadělá více škody než užitku.

Rád zopakuju, co jsem na Facebook napsal: Vládní covidový kretenismus vstoupil do dalšího roku. Silvestrovské oslavy/protesty nebyly nijak rozsáhlé. Přesto došlo k naprosto zbytečným konfliktům. Kdyby policie nechala ty desítky, možná stovky lidí vykřičet, řečníky vypovídat a dav zazpívat, lidé by se záhy rozešli a byl by klid. Co taky jiného, že? Namísto toho se opět konaly policejní manévry. Policisty bych z toho ale nevinil. Ti jen poslouchají rozkazy. Svaly opět předvádí zločinná politická garnitura, v tomto případě příšerný socanský ministr vnitra Hamáček. Je na nás, abychom to těmhle nestoudným politickým týpkům u voleb spočítali.

A co říci na to, že Václava Klause st., jehož názory podporujete, oficiální stránky ministerstva zdravotnictví zařadily mezi autory výroků, které slouží k podpoře „dezinformací a konspiračních teorií“? Vy jste ostatně sdílel dopis Václava Klause určený ministru Blatnému…

Napřed vás s dovolením maličko opravím. Já hájím, chcete-li podporuju, své vlastní názory. Že má Václav Klaus stejné či obdobné, je jen dobře. Ale k věci. Blatný je gauner. Nebezpečný gauner. A co si dovolil vůči bývalému prezidentovi, a navíc také vůči profesoru Beranovi, jednomu z našich vůbec nejváženějších a v odborné literatuře nejcitovanějších epidemiologů a vakcinologů, je politický zločin. Právě tak jako je politickým zločinem, že z veřejných prostředků financuje „hybridní“ vyčuránky typu Františka Vrábela a jeho Semantic Visions, kteří si z imbecilního boje s údajnými dezinformacemi udělali výnosný kšeft. Pochopitelně za peníze nás daňových poplatníků.

A propos, Andrej Babiš ve svém novoročním projevu lhal. Žádný dialog se tu nevede. Naopak. Každý, kdo nejde s oficiálním proudem je ostrakizován. Přesně tak se to dělá v totalitních režimech.

Na neděli je naplánovaná další demonstrace, tentokrát s názvem „Otevřeme Česko“. Jaký je Váš názor na tuto akci?

Jen houšť!

