Opona spadla. Loutka Biden. Josef Mašín rozebral, jak jej objevili a vytvořili

Nedávno proběhla první debata amerických kandidátů na prezidenta Trump versus Biden a dopadla pro demokraty alespoň podle mnoha politických komentátorů špatně. Jak jste ji vnímal vy?

Debata, kterou Biden proti Trumpovi ztratil, nebyla ta první ztráta. V dnešní Americe se prezidentem prakticky může stát pouze ten, kdo hraje s tisíci lobbisty usídlenými ve Washingtonu, reprezentujícími obří investiční firmy. Například společnost Black Rock spravuje aktiva v hodnotě více než deset bilionů dolarů, což je více než hrubý domácí produkt (HDP) čtyř největších ekonomik Evropské unie (EU), a sto dalších globálních firem. Jejich vedení a analytici investičních fondů „woke generace“ (v překladu probuzená či procitlá generace. Pozn. red.) neznají hranic nebo loajalitu k nikomu a k ničemu. Tyto loutky, jako Biden, a jejich rodiny si po skončení svého úřadu nestojí špatně. Clintonův klan má 240 milionů dolarů. Clintonova dcera Chelsea 40 milionů dolarů, přitom dávala přednášky bankéřům o průjmu novorozenců v Africe a její manžel si hledá práci. Obama má majetek v hodnotě 135 milionů, Nancy Pelosiová s manželem130 milionů dolarů. Biden dostal desítky milionů dolarů od Číny, Ruska a Ukrajiny, ale je stále v úřadě.

Tato mohutná lobby ve věku informačních technologií a „woke ideologie“ zastoupená Demokratickou stranou si po Obamovi našla Bidena zrovna tak, jako si komunisté v Československé socialistické republice (ČSSR) při sametové revoluci zvolili svou loutku Havla. Trump se jim nehodil, nebyl na prodej. On byl ten první prezident, který se od konce komunismu, Lenina a Stalina snažil navrátit Ameriku tam, kde byla před Obamou a Bidenem, kteří kandidovali a působili pod heslem „změnit Ameriku“. Tedy do pozice obhájce svobody a demokracie podle představ otců zakladatelů.

Biden, známý kápo mafiánského rodinného klanu, se díky pokročilé demenci v nestřeženém okamžiku utrhnul svým „handlerům“ ze řetízku a přijal Trumpovu výzvu k debatě, která skončila jak skončila. Biden díky své pokročilé nemoci nerozeznává realitu a meze svých možností. Bez podpory globalistických woke elit, lobbistů a neomarxistických médií reprezentovaných Demokratickou stranou, kteří jej do pozice prezidenta dosadili jako svou loutku, by byl nahraný. Nyní je to prakticky pouze Bidenova rodina, která jej v jeho snaze podporuje. Jde o podstatný příjem a perspektivu jeho synáčka Huntera strávit bez pomoci tatínka prezidenta dlouhá léta ve vězení. Nemusí se ale bát. Donald Trump, dojde-li to tak daleko, mu udělí milost.

Debata přivedla demokraty a Bidenovy „handlery“ oprávněně do stavu absolutní paniky a staví je před vážné dilema. Pomocí covidu, neústavních a nelegálních prostředků se jim podařilo nastolit svého prezidenta a po šest let jej pomocí červeného šátku, Putina a baráží lží, držet ve funkci. Opona ale spadla.

Při demokratických primárních volbách, téměř jedenadevadesát procent demokratických voličů volilo Bidena jako příštího prezidenta. Budou-li si tyto korupční elity nyní chtít dosadit někoho jiného, bez Bidenovy abdikace, mohou tak učinit pouze proti jedenadevadesáti procentům hlasů svých vlastních voličů. Tedy stejným podrazem, jak to již učinili v roce 2020 s Trumpem, a zachránili „demokracii“ nedemokraticky. Možnosti mají. Sdělovací prostředky ovládají, Ministerstvo spravedlnosti USA jim patří. Vesničtí soudci, jako soudce Juan Merchan a Tanya Chutkanová, narozeni v Kolumbii a na Jamajce, kteří přišli do USA ilegálně jako děti, jsou pyšní na to, že mohou dnes soudit pravého amerického prezidenta a klepají se štěstím, že jsou nápomocní. Federální úřad pro vyšetřování (FBI), zrovna tak jako Ústřední zpravodajská služba (CIA) a ministerstvo obrany (DOD) jsou dnes brannými složkami demokratů. Korupční elity, které Bidena do jeho úřadu dosadily a po čtyři roky jej svým lhaním v této funkci držely, nyní vidí, že ani i když tak budou pokračovat dále, Biden je neudržitelný, a snaží se jej donutit k abdikaci.

Trumpovi bylo vyčítáno, že v mnoha ohledech lhal. Co vy na to?

První obranou „wokistů“ a neomarxistů vlastnících sdělovací prostředky byla jejich obvyklá lež, že Trump lže.

Chápu, že v Česku s plus minus deseti miliony obyvateli nemáme dostatek dobrých lídrů. Ale nechápu, že v USA se skoro 341 miliony obyvatel máte stejný problém. Čím to je?

Navzdory nepříznivým podmínkám, které se nekontrolovaným přílivem migrantů z celého světa i z Čech neustále zhoršují, takoví lidé jsou. A jeden takový, který byl ochoten nasadit vše, se zde našel a pořád o něm hovoříme. Je to Donald Trump. V Čechách takoví lidé jsou také, jenomže je nikdo nevolí.

Nemyslíte si, že euroatlantická vazba a vždy pevné spojenectví USA a Evropy – takže vlastně NATO – ve své síle slábne?

Nevím, jakou definici síly zde používáme. Když byl Ronald Reagan nucen v rámci NATO zaútočit na Libyi, americká letadla startující v Anglii nesměla přeletět Francii a Španělsko. Když šel George Bush s NATO do Iráku, americká čtvrtá divize nesměla překročit Turecko. Němečtí letci, kteří podle dohody mohli působit pouze v pozorovacích funkcích nad Tureckem, byli tehdy odvoláni, poněvadž jejich manželky protestovaly na ministerstvu obrany kvůli nebezpečí, kterému byli manželé vystaveni. Když evropské NATO zaútočilo proti Kaddáfímu, druhý den mu došly bomby a válečný materiál. Technika mnoha evropských partnerů, jako helikoptéry, letadla či vozový park, je na leasing a nevím, jestli ve smlouvách není zahrnut paragraf s upozorněním „nepoužívat ve válce“. Leasingy mají třeba Německo, Nizozemsko, Belgie, Česko, a tak dále.

Po přepadení Ukrajiny Ruskem nemohla anglická vojenská dopravní letadla přelétávat nad Německem a dvě brigády ze Sil rychlé reakce NATO nebyly schopny po dva měsíce operativní činnosti. NATO bylo a je USA. Většina ostatních byla a jsou černí pasažéři.

Zdá se, že Putinovo Rusko si ve válce na Ukrajině vede lépe. Co z toho lze odvodit?

Očekávaný výsledek by neměl být pro nikoho tajemstvím. Rusko má téměř čtyřnásobné množství obyvatel než Ukrajina. Obě země nebyly a nejsou demokraciemi. Rusko i Ukrajina jsou oligarchiemi s existující diktaturou. Díky EU, která dodnes navzdory válečnému pokřiku odebírá a platí Putinovu Rusku za osmnáct procent svých pohonných hmot, přičemž za utržené peníze Rusové zabíjejí Ukrajince, kteří ještě bojují za své oligarchy. Ztráty Ukrajinců na válečném poli jdou do stovek tisíců vojáků. Po setkání Zelenského s Bidenem před několika týdny prohlásil Biden na naléhání Zelenského ukrajinskou brigádu Azov za demokratickou a je nyní zásobována Amerikou. Přitom dříve byla Amerikou, NATO, EU i Organizací spojených národů sankcionována jako fašistická a teroristická a ještě dříve šlo o privátní armádu financovanou ukrajinským oligarchou a mecenášem Volodymyra Zalenského Ihorem Kolomojským, který s její pomocí „vyjednával“ a řešil své obchodní zájmy.

Amerika svými sankcemi přispěla Putinovi k vybudování alternativní, na Wall Streetu nezávislé, ekonomiky. Rusko navzdory válce tento rok počítá s růstem své ekonomiky o 3,2 procenta. EU, počítaje v to i Českou republiku, svou zelenou a promigrantskou politikou, páchá sebevraždu. Přírůstek hrubého domácího produktu například v Německu je pouhých půl procenta. Občané EU, zrovna tak jako Američané, nebudou donekonečna přihlížet tomu, jak se peníze, které tyto země samy nemají, posílají na Ukrajinu, kde mizí v tmavých kanálech. Například frontoví vojáci, kteří očekávali, že jejich vedení a vláda před očekávanou jarní ofenzivou Rusů vybudují potřebná opevnění, našli při ústupu do nových pozic holá pole. Šeky za vykonané práce údajně vystavené v Kyjevě byly poslány na neexistující firmy.