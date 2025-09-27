Ostuda, jakou jsme ještě neměli. Paroubek rozebral Fialovu vládu

Pane inženýre, jen pár dní před volbami, jak vnímáte atmosféru v naší zemi? Co říci na různé útoky na sociálních sítích, ale přímo třeba i na nedávný fyzický útok na Babiše?
Kampaň se prostě vyostřuje. Nakonec, ten útok na předsedu hnutí ANO byl takovým mementem, kdy se to přece jen zklidnilo, pokud jde tedy o nějaké fyzické útoky, tak ty doufám, nebudou pokračovat. Ale o to víc je ta slovní pyrotechnika v těch debatách mezi představiteli opozice a vládních stran.
Pravdou je, že u nás to není ještě tak vyhrocené, jak říkáte, ty fyzické útoky už snad nebudou. Ale když se podíváme například do Ameriky, na nedávnou vraždu Charlie Kirka. Jak toto vnímat? A jak tato tragédie podle vás ovlivní, či vyloženě změní Ameriku?
Těch politických vražd už tam bylo tolik, dokonce i vražd prezidentů, že si tak úplně neumím představit, že by to něco podstatného změnilo. Američané v podstatě nejsou ochotni ve své většině přistoupit ke kontrole střelných zbraní, ani k jejich evidenci. Koneckonců, v současném stavu by to bylo neproveditelné, protože mezi lidmi jsou miliony střelných zbraní. Takže tam může dojít k jakémukoliv útoku, kdykoliv.
V Evropě to v některých místech docela vře. Nedávná velká demonstrace v Londýně, v Německu, velké demonstrace ve Francii…. Děje se, podle vás, v Evropě něco zásadnějšího? Nebo jsou to prostě jen zkrátka další demonstrace?
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Takže v každém případě si myslím, že tyto tři velké země západní Evropy jsou oporou, páteří koalice ochotných, která dělá vše pro to, aby zkomplikovala proces mírového jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, za účasti Američanů. A je to proto, že podle mého názoru se snaží přenést vnitřní problémy, které mají, do té vnější, zahraniční politiky. Prostě aby měli zahraničního nepřítele, tím je ideálně Rusko, perspektivně i Čína, a snaží se odvádět pozornost veřejnosti svých zemí od problémů, které sami nedokáží řešit. V Německu hospodářské problémy, v Británii také, ve Francii jakbysmet. Zejména v Británii pak velký problém s imigrací. To je opravdu zřejmě děsivý problém, na který zatím labouristická vláda nedokázala adekvátním způsobem reagovat.
Pojďme k nám. V minulých dnech začal soud ohledně kauzy Dozimetr. Co k tomu říci?
Tak ještě se dozvíme určitě řadu dalších věcí. Hned na začátku zaznělo například svědectví jakéhosi pobočníka jednoho ze dvou hlavních spoluobviněných, tedy pobočník Redla Kos, který se účastnil na finančních transakcích této zločinecké skupiny. Ten řekl, že z těch peněz byla financována volební kampaň hnutí STAN v roce 2021. Něco takového tady za těch 32 let samostatné České republiky ještě tedy nebylo. Předpokládám, že to voliči STAN budou vnímat. A ti voliči, kteří jsou kritičtí, tak si neumím představit, že by řešili ještě to, jestli budou volit tuto stranu. To se dozvíme ještě další špinavosti, které jsou zřejmě, řekl bych, takovou příznačnou věcí pro toto politické hnutí.
A domníváte se, že kauza Dozimetr nějakým způsobem může ovlivnit volby ohledně STAN?
Já si myslím, že to přece jenom ovlivní volby. Předpokládám, že řada těch voličů fanaticky nenávidí A. Babiše, takže ze zoufalství chtějí volit právě třeba toto hnutí, nebo se přesunou k Pirátům, nebo jiné pravicové straně. Nebo zůstanou doma, to by bylo nejlepší…. Prostě takový způsob vládnutí, jaký zvolila tato koalice, zkorumpovaná se svými dozimetry a se svými bitcoiny, naprostou neschopností, co se týče ekonomické politiky, vládnutí obecně, kdy jsou ve vleku jenom Bruselu a dřívější americké Bidenovy administrativy, tak je to opravdu pro ostudu. Takovou ubohou administrativu, to jsme tady ještě neměli.
Velká kritika se z některých stran snesla na ministra Rakušana kvůli jeho účasti na protivládní demonstraci na Slovensku. Je tato kritika na místě?
Naprosto. Já jsem o tom nepsal, v první fázi mi to uniklo, protože jsem něco takového nepovažoval vůbec za možné. Tak přece česká vláda také přijala konsolidační balíček. Mě to připadá jako kdyby tedy ministr Rakušan odešel ze zasedání české vlády na protivládní demonstraci proti tomu úspornému balíčku, je přece jedno, jestli je v Čechách nebo na Slovensku. Na Slovensku mají své ekonomické problémy, mají ekonomický balíček a on tam přijede protestovat. Tak to je opravdu nehorázné. Je to také porušení mezinárodního práva, tento zásah do slovenské politiky, je prostě neslýchaný.
Stalo se něco podobného od roku 1989?
Já myslím, že ne. Myslím, že tato vláda je tak zoufalá, že dělá zoufalé chyby. A teď, když se objevují tyto hrůzy a ještě se objeví hrůzy kolem Dozimetru v těch příštích dnech, tak se máme na co těšit.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: David Hora