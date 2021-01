Peníze vniveč! Hadamczik už natvrdo k hokeji: Komunismus, Jágr, opičení se, mládež. Vše

Za komunismu nikdo nenařizoval hokejovým klubům, jak mají trénovat a vyrostly talenty jako Jaromír Jágr. Tak komentuje trenérská legenda Alois Hadamczik politiku Českého hokeje pro výchovu mládeži. S ParlamentnímiListy.cz hovořil po dalším nepodařeném mistrovství světa dvacetiletých. ,,Pořád jsme se snažili to dělat tak, jako to dělají ve Finsku, pak zase v Rusku, potom ve Švýcarsku a zas ve Švédsku. Dneska už ani nevíme, kde vlastně máme být, přestože prakticky všechny ty země se původně nechali od nás inspirovat nebo rovnou přejali a okopírovali ten náš kdysi tak perfektní systém," kritizuje Hadamczik.

Pane Hadamcziku, rok 2021 začal dalším neúspěchem českého juniorského hokeje. Čekání na medaili pokračuje. Vrátím se nejprve k vašemu tvrdému prosincovému výpadu proti šéftrenérovi českého hokeje a zároveň hlavnímu kouči seniorského národního týmu Filipu Pešánovi, který na twitteru zkritizoval vašeho vnuka Marcela Barinku, že místo juniorského MS upřednostnil nové angažmá v německém Kolíně nad Rýnem. „Filip Pešán se zbláznil z moci, kterou mu pan Král – předseda Českého hokeje – dal,“ prohlásil jste doslova – proč tak silná slova?

Podívejte se, já bych hlavně chtěl uvést na pravou míru, co vedlo mého vnuka k tomu rozhodnutí nebojovat o mistrovství světa. Jedna věc byla, že neměl místo v sestavě jisté – kdyby tomu tak bylo, tak se určitě rozhodl jet s týmem do Kanady. A za druhé, Marcel se musel rozhodovat mezi tím, jestli bude v Kolíně nad Rýnem hrát německou ligu, která začala 17. prosince nebo pojede na MS do Edmontonu, ale až se vrátí, tak bude v podstatě bez živobytí. Takže on se rozhodl udělat něco pro sebe, aby do budoucnosti s tím hokejem mohl pokračovat dál. A reprezentovat samozřejmě neodmítá.

Dobrá, tomu rozumím, ale ptám se znovu na tu míru: Proč jste tak ostře a podrážděně reagoval na slova šéftrenéra Filipa Pešána?

Můj vnuk se slušně omluvil, nesimuloval nějaké zranění – na rovinu si to s trenérem Mlejnkem vyříkali – a podali si ruce. A pak najednou Filip Pešán, který přitom ani nevěděl, jak to přesně bylo, vydal na twitteru to nesmyslné prohlášení, kterým si chtěl zvednout hlavně svou vlastní popularitu. A to mě tak naštvalo, protože to bylo k tomu klukovi opravdu nefér.

Vy jste poslední trenér, který přivezl s českým nároďákem medaili ze seniorského (bronz 2012) i juniorského (bronz 2005) MS a jako kouč jste dokázal vychovat řadu budoucích hvězd reprezentace a NHL.Co se to děje s českým hokejem? Máme za sebou už zmiňovaný světový šampionát hráčů do 20 let, kde jsme skončili opět už ve čtvrtfinále! Co byste na to konto vzkázal představitelům Českého svazu ledního hokeje a jeho výkonnému výboru?

Já bych jim vzkázal: Dost bylo slibů, odejděte! Hokej potřebuje změnu!!! Kdyby ti lidé na svazu chtěli teď udělat něco pro český hokej, tak by měli říct – náš systém je špatný, hokej u nás upadá, selhali jsme – měli by ihned odevzdat klíče a všichni odejít!

Takže vy jste tu rétoriku ještě pořádně přiostřil, jak vidím...

Protože nechci, aby to zapadlo. Tohle musí číst a slyšet každý! A proto teď a tady apeluji na všechny fanoušky českého hokeje, kterým není jedno, že budeme tímto tempem za pár let na úrovni sestupu do B skupiny MS. Apeluji na ně, aby pomohli vyvinout pořádný tlak na změnu politiky, kterou už 12 let razí ČSLH a jeho výkonný výbor. Abychom už konečně řekli dost těm kamarádšoftům, díky kterým tam všichni ti lidé zůstávají, i když jsou výsledky sebehorší, protože jim jde jenom o jedno – aby se udrželi u koryta a měli se dobře!

Pravdou je, aniž bych jakkoliv posuzoval práci svazu, že výsledky českého hokeje jsou objektivně přinejmenším podprůměrné.

To máte pravdu. Sám jste mluvil o tom šampionátu dvacítek, kde jsme se jako obvykle nedostali přes čtvrtfinále. A líbí se mi, když slyším, jak někdo vyzdvihuje, že jsme bojovali. To by přece měla být v nároďáku samozřejmost! Je hlavně potřeba se ptát, proč nám tu vyrůstá čím dál tím méně špičkových hráčů. Protože když se nevrátíte s medailí 3 nebo 4 roky, tak to se ještě dá pochopit. Ale, když je to takhle 12, 13 let po sobě, tak to už opravdu není žádná náhoda.

A co přesně vám na práci svazu nekonvenuje? Můžete být konkrétnější? Kde je podle vás ta hlavní chyba, kde jsou příčiny toho neutěšeného stavu?

Chyba je právě v těch, kteří sedí na svazu, organizují ty soutěže a vymýšlejí tréninkový proces. Začnu u toho tréninkového procesu a regionálních trenérů, které chce mít prostřednictvím různých školení a nařízení ČSLH pod kontrolou. Svaz tak jenom vymýšlí způsoby, jak ty trenéry hlídat a úkolovat a neustále pořádá naprosto zbytečné semináře a podobné akce, kde jde přitom jenom o to se zúčastnit a mít za to čárku, protože ta úroveň je prostě hrozná. Momentálně svaz vynakládá peníze úplně zbytečně na ty mládežnické trenéry, kteří berou 30, 40 tisíc, mají k dispozici auto, ale – až na výjimky – nemají úroveň. A to jsme země několikanásobných mistrů světa!

A lidé z ČSLH pořád dokola dohlížejí na dodržování toho jednotného trenérského systému, ale když se to nevede, tak se to pak dává za vinu těm klubům, i když jim do toho pořád ten svaz zasahuje a určuje, jak to vlastně mají správně dělat. Ale vzpomeňte si na dobu komunismu! Vy si myslíte, že jsme všechny ty Jágry, Holíky, Hašky, Hlinky, Reichely, Martince a další a další vychovali proto, že všechny kluby plnily do písmene stejnou metodiku? To vůbec tak nebylo! Kladno vychovalo Jágra, Litvínov Reichela nebo Langa a Ručínského, Jihlava Holíky – a každý ten trenér na to šel úplně jinak, podle svých zkušeností. A důležité byly jedině výsledky. A ty tady byly!

A co přesně obnáší ten unifikovaný trenérský systém prosazovaný svazem v praxi? Jaký styl hry těm hráčům vštěpujeme?

Pořád jsme se snažili to dělat tak, jako to dělají ve Finsku, pak zase v Rusku, potom ve Švýcarsku a zas ve Švédsku. Dneska už ani nevíme, kde vlastně máme být, přestože prakticky všechny ty země se původně nechali od nás inspirovat nebo rovnou přejali a okopírovali ten náš kdysi tak perfektní systém, který plodil tolik skvělých hráčů. Ale český hokej si naopak musí zachovat tu svoji vlastní identitu tradičního chytrého hokeje, kterou my takhle jenom potlačujeme.

Na druhé straně, srovnáváme-li s dobou minulou, musíme si také uvědomit, že to není jen vinou systému, ale také toho, že máme objektivně podstatně menší hráčskou základnu, než jak tomu bylo před 30, 40 lety...

Ano, v tom s vámi souhlasím, ale my jsme na tu klesající základnu vůbec nedokázali adekvátně reagovat. To znamená, abychom především snížili počet účastníků v soutěžích, abychom vychovávali dobré hráče, které si s chutí vezmou do seniorského áčka i extraligoví trenéři v seniorské kategorii. Momentálně se tak neděje z jediného prostého důvodu, protože naše nejvyšší juniorská liga zkrátka nemá tu potřebnou kvalitu a úroveň, takže ti mladí hráči se nemají kde zdokonalovat a pak se divíme, když už tady nějaké nadějné kluky máme, že nám při první možné příležitosti utíkají do zahraničí. Přitom rodiče plodí stejně šikovně děti jako třeba před 50 lety, ale ta chyba je v nás, v nás dospělých a v nastavení toho systému. My si neustále děláme statistiky a kreslíme si grafy, které ukazují, jak jsme dobří. Ale hokej se přes počítač dělat prostě nedá. To je jenom obyčejný alibismus.

Český hokej potřebuje radikální změnu a ta musí začít od shora, to znamená od ČSLH a jeho výkonného výboru. Ten totiž utrácí státní peníze, které takhle zbytečně přicházejí vniveč a o výsledcích, a hlavně nějaké solidní perspektivě si přitom můžeme nechat jedině zdát. A to přece nelze tolerovat. Já jsem se s těmi lidmi ze svazu snažil komunikovat a marně jsem argumentovat už 9 let.

Ale teď jim to chci říct takto – jasně, na rovinu a bez servítků: Dost bylo všech vašich slibů – udělejte něco pro český hokej – odejděte!

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

