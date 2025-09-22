Peníze z IKEM odkloněné k ODS? Po volbách budeme chtít vyšetřování, slibuje Štefanová z SPD

V týdnu se objevila informace o snahách ODS nastavit si „penězovody“ z pražského IKEM, na které se měl podílet poradce premiéra Fialy profesor Netuka. Překvapilo vás, že ještě dnes může probíhat takto přímočaré vyvádění veřejných peněz přímo politickým stranám?
Po čtyřech letech řádění této nehorázné vlády mě asi už nic nepřekvapuje. Zanechává za sebou pouze spoušť a kauzy. Rozhodně mě to ale znepokojuje, hlavně to, že se stále nic neděje. Na korupční kauzu Dozimetr, které se přímo dotýká hnutí STAN, dozoruje jeho šéf Vít Rakušan z pozice ministra vnitra. Premiér vlády Petr Fiala z ODS nedokáže vysvětlit zapojení vlastních peněz v kampeličce. Další kauzu možného praní špinavých peněz, tentokrát přímo přes státní kasu v podobě „bitcoinového daru“ v hodnotě miliardy, dohlíží stranická kolegyně obviněného politika také z ODS.
Není pak divu, že lidé mají pocit, že namísto vyšetřování a konkrétní odpovědnosti se skandály jenom zametají pod pomyslný koberec. Korupční kauzy této vlády se dále množí, evidentně s jídlem roste chuť, ale viníci nikde. Je načase prosadit náš dlouhodobý návrh na trestní a hmotnou odpovědnost politiků.
Řešily se otázky finančního napojení nemocnic na politiky nějakým způsobem na zdravotnickém výboru Sněmovny, jehož jste členkou?
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Tato „válka profesorů“ měla mít krytí i v policejním vyšetřování, když kauzu vyšetřovala GIBS podřízená přímo premiérovi, která akceptovala verzi profesora Netuky. Tohle už vypadá skoro jako chobotnice organizovaného zločinu. Budete se o to v příštím volebním období zajímat?
Samozřejmě, budeme se zabývat všemi korupčními kauzami a budeme trvat na nezávislém a skutečném vyšetření. Orgány činné v trestním řízení musejí být nekompromisní a jednotlivé kauzy řešit ve smyslu „padni komu padni“. Obava z toho, že korupce prosákla i do pater úřadů, které právě tyto aktivity mají odhalovat, je přímo děsivá. I policie ale potřebuje pevné vedení. Resort Ministerstva vnitra je jeden z klíčových resortů, které by SPD chtělo ve vládě vést. Máme připravenou celou řadu protikorupčních opatření, jako je i náš návrh na přímou hmotnou a trestní odpovědnost nejen politiků, ale i soudců, státních zástupců a exekutivy.
Jak se jako lékařka díváte na to, když politici vládních stran vnímají zdravotnictví ne jako péči o zdraví a životy, ale jako výnosný byznys?
Je to přímo odporné. Obzvláště fakt, že někteří z nich jsou také zdravotníci. Pro mě je to nepochopitelné. Naše zdravotnictví se potácí na hraně zachování dostupné zdravotní péče pro naše občany. Chybí odborný personál, chybějí investice do moderního provozu, chybějí léky. To vše je do jisté míry otázka financování a efektivního řízení. A my vidíme, že lidé, kteří toto mají ve své moci, si namísto potřebného řešení koukají jenom namastit vlastní kapsy. Hnutí SPD prosazuje povinnost při podezření prokázat původ majetku nad dvacet milionů korun, a to i zpětně. V případě neprokázání legálního původu by takový majetek propadl státu.
.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se ve volební kampani stylizoval především do témat Ruska a dezinformací, čímž se přestává mluvit o jeho působení na ministerstvu. Jaký účet byste mu vystavila vy?
Je to přesně tak. Vládní představitelé včetně Vlastimila Válka mají v kampani jediné heslo, a to je to, že jakýkoliv jejich protivník je nějaká hrozba. Ve skutečnosti ale konkrétní volební program nemají a jenom se snaží odvést pozornost od množství korupčních kauz a jejich skutečných počinů za své vlády. Je ale třeba si je připomenout. Ihned po nástupu do své funkce prosazoval Vlastimil Válek jako svou prioritu pandemický zákon. Tedy zákon, který umožňoval vládě kdykoliv omezit kohokoliv na jakkoliv dlouho, a to i bez řádného odůvodnění nebo souhlasu Sněmovny.
Jenom díky poslancům SPD tento zákon dnes již neplatí. Jeden z našich největších problémů ve zdravotnictví je nedostatek praktických lékařů. I přes moji opakovanou kritiku ministerstvo stále šetří s udělováním rezidenčních míst a nechce udělit povolení všem zájemcům o tento obor. Kromě toho kvůli ukrajinským uprchlíkům umožnil vstup do našeho systému veřejného pojištění všem dětem cizinců třetích zemí. To ale znamená, že tito pojištěnci mají nárok na veškerou péči, i když pojištění uhrazené nebude. To přímo ohrožuje naši zemi zdravotnickou turistikou. V neposlední řadě je nutné zmínit i fakt, že za vedení ministra Válka jde ze státního rozpočtu do zdravotnictví stále méně financí a pouze se hledá cesta, jak vytáhnout více peněz z lidí. Za mě je toto velice špatný výsledek.
Andrej Babiš avizuje, že na Ministerstvo zdravotnictví vrátí Adama Vojtěcha, který tam působil už v jeho prvním premiérském období. Co podle vás můžeme s tímto ministrem, který mimochodem kandiduje proti vám v Jihočeském kraji, očekávat?
Nevím, jestli Andrej Babiš opravdu plánuje obsadit resort zdravotnictví zrovna tímto kandidátem. Personálie se klasicky řeší až po volbách. Vzhledem ke způsobu Vojtěchova vedení Ministerstva zdravotnictví v minulosti bych si ale na tomto postu představovala někoho jiného. Jsem přesvědčena o tom, že nekonečné lockdowny zejména v roce 2021 přímo poškodily naši ekonomiku, přitom na zdraví populace již vliv neměly. Pro nás je nejdůležitější, aby jednotlivé resorty vedli skuteční odborníci. Ministerstva nemají sloužit jako trafiky, ale jako nástroje vlády k zajištění prosperujícího a pro občany pracujícího státu.
Co v agendě zdravotnictví chce proti tomu voličům nabídnout SPD?
Naše priority ve zdravotnictví jsou již dlouhodobě stejné. Je to hlavně cílená podpora primární péče v regionech. Dostatek praktických lékařů a stomatologů i mimo velká města je jedinou zárukou dostupné a kvalitní péče pro občany České republiky. Zvýšíme podíl státu ve financování zdravotnictví. Navýšíme platby za státní pojištěnce a zajistíme, aby pojišťovny hradily výkony zdravotnickým zařízením včas a v plné výši. Narovnáme úhradovou vyhlášku. Výše úhrady musí být odvozena od skutečných nákladů a spravedlivě hradit poskytovanou péči.
Adekvátní musejí být i platy odborného personálu. Zbavíme zdravotníky zbytečné byrokracie. Zdravotní sestry a lékaři se mají věnovat pacientovi a ne papírům. V žádném případě nedovolíme vznik dvojí kvality péče. Kvalitní zdravotní péče musí zůstat přístupná všem bez ohledu na jeho finanční možnosti. Stát je ten, který musí zajistit, aby ve zdravotnictví bylo dostatek financí i to, aby se s nimi efektivně nakládalo.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo