První krůček je v konci Green Dealu, věří Ševčík. Za pár desítek let se lidé budou divit, čemu to „elity“ uvěřily

Vláda ANO, SPD a Motoristů odmítla migrační pakt EU i emisní povolenky ETS2. Co to občanům přinese?
Vláda tak splnila to, co jednotlivé, v současné době vládní strany před volbami slibovaly. Odmítnutí Migračního paktu Evropské unie, což znamená, že nebudeme platit z našich veřejných rozpočtů další nadměrnou migraci k nám do republiky, notabene ještě z jiného kulturního prostředí, než pochází například migranti z Ukrajiny. Mělo by to znamenat i to, že se k nám nedostanou tyto závadové skupiny, které páchají nadměrnou trestnou činnost v zemích takzvané západní Evropy. Týká se to především Německa, ale i Francie a Velké Británie, Švédska, Dánska, Itálie či Španělska. Migrační politika se musí přitvrdit.
Jasně to ukazuje například Trumpova administrativa, která během necelého roku vládnutí vrátila zpět do země původu téměř dva a půl milionu migrantů, kteří žili v USA nelegálně. Doprovází je sice tisíc dolarů daru na hlavu na cestě zpět, ale i tak se to Američanům určitě vyplatí.
Obdobnou politiku by měly zaujmout i země Evropské unie. Zvláště pak ty, které si myslely, že migrační vlnu zvládnou v souvislosti s heslem bývalé kancléřky Merkelové „wir schaffen das“, naopak, nic nezvládli. A Německo se svými 17 miliony migrantů má vážné potíže.
Odmítnutí emisních povolenek ETS2 je velmi důležité především z toho důvodu, že tyto emisní povolenky nám budou v budoucnu všem zvyšovat neúměrně náklady na běžný život. Dá se říct, že někteří lidé, kteří se delší dobou zabývají úvahami o podstatě a účelu Green Dealu a o možnosti exitu z tohoto programu, si čím dál více uvědomují, že celá ideologie Green Dealu je zvláštní směsicí „apokalyptické psychózy a amnézie či hypnózy“ části široké veřejnosti. A budeme možná překvapení. Ti, co budou žít za několik desítek let, se budou asi velmi podivovat, proč lidi, ale zejména ty takzvané „elity“, dokázali uvěřit této zhoubné ideologii a proč a na základě čeho tolerovali vlastní ožebračování.
Kdo používá zdravý selský rozum, tak ví, že je to zase v duchu „za vším hledej peníze“. Green Deal je ideologický program sloužící především některým skupinám „přerozdělovačů“. Je zřejmé, že odmítnutí emisních povolenek ETS2 nastupující vládou je teprve počátek boje proti nim. Musí se zabránit tomu, aby se ETS2 stalo v brzké době nástrojem spekulačních obchodů, kdy vůbec není možné se domnívat, že by mohlo dojít k regulaci cen tohoto papíru na trhu s cennými papíry. Takže první odmítnutí neznamená ještě vítězství. Je to pouze první krůček k tomu, abychom se vrátili k používání zdravého selského rozumu.
Průzkum Hospodářské komory mezi firmami ukázal, že velká část podniků příští rok neplánuje zdražovat. Jen 8,9 procent tuzemských firem plánuje růst cen nad 5 procent. Čeká nás cenově stabilnější rok?
Ano, je možné, že velký počet firem v souvislosti s prohlubující se nerovnováhou v ekonomice, především té evropské, a v souvislosti se ztrátou konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, si nebude moci dovolit zvyšovat cenu svých produktů či poskytovaných služeb. Snížení konkurenceschopnosti vzniká tím, že jsou naoktrojovány nesmyslné programy jako je Green Deal a zároveň se ještě financuje formou úvěru válečný konflikt na Ukrajině. Zdražování by se firmám nemuselo vyplatit. To může mít dopad na nezaměstnanost, která je již v současné době nejvyšší za posledních devět let.
Pokud měnová politika, kterou teď realizuje naše centrální banka (ČNB), bude pokračovat obdobně, tak věřím, že bychom mohli dosáhnout určité cenové stability. Nicméně jsou tady určité rizikové faktory, především vnější. Mohou způsobit další otřesy. Je to zatím neznalost způsobu přesného financování válečného konfliktu na Ukrajině. Jsou to prohlubující se deficity veřejných financí nejen u nás v České republice, ale i v okolních státech, respektive státech Evropské unie. To vše může způsobit, že nás může postihnout i dílčí cenová nestabilita. Volatilní budou především ceny zemědělských komodit.
Zájem o elektromobily klesá. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti EY. Podíl zákazníků, kteří si v příštích dvou letech chtějí pořídit auto se spalovacím motorem, stoupl za poslední rok o 13 procentních bodů na 50 procent. Vrací se spalováky?
Je zřejmé, že s tím, jak se zvažuje možnost prodloužit dobu výroby aut se spalovacími motory, dochází k poklesu zájmu o elektromobily.
Je dobře, že byl alespoň posunut termín zákazu výroby automobilů se spalovacími motory. Nicméně daleko důležitější bude zrušení celého Green Dealu. Omezování výroby automobilů se spalovacími motory by mělo nastat až na základě případného vědecko-technického pokroku, kdy se prokáže oprávněnost používání lepších technologií, které budou bránit případnému znečišťování. Pozor ovšem na to, že Evropská unie chystá past na spotřebitele a na fungování trhu s automobily vůbec, protože chce uplatnit nařízení, kdy státní instituce a veřejné instituce budou smět nakupovat do svých flotil pouze elektromobily.
V České republice jsme zaznamenali, že v prvních třech čtvrtletích došlo ke snížení výroby automobilů téměř o jedno procento. Může to mít vliv částečně i na výsledky hospodaření našich automobilek.
Po sociálních sítích koluje graf, který ukazuje, že EU v roce 2024 udělila velkým americkým technologickým firmám vyšší pokuty, než kolik zaplatily evropské „bigtech“ firmy na daních v členských státech. Co to říká o EU?
Je to jeden z mála nástrojů politbyra EU(rosajuzu), který může používat při ztrátě své konkurenceschopnosti proti firmám, které používají nejnovější technologie a dosahují dominantního až monopolního postavení. Může to vést k prohlubujícím se konfliktům, respektive dalším obchodním válkám. Podle některých dostupných údajů se jedná u jednotlivých firem z našeho pohledu o astronomické částky, ale v jejich bilancích jsou to položky, které neohrožují jejich existenci. Google měl zaplatit téměř 3 mld EUR, Apple 2 mld EUR, Meta (Facebook a Instagram) 1,46 mld EUR, Microsoft 1,4 mld EUR, ostatní zbytek do 8,2 mld EUR, což odpovídá při kurzu 25 Kč za euro částce cca 205 mld. Kč. A to je přibližně například 70 % výdajů v roce 2025 na školství v ČR.
Vojenská policie vyšetřuje sbírku „drony Nemesis“. Drony mohly být kupovány levněji s cílem dosáhnout zisku. Řeší se i možné zneužití diplomatických pasů nebo pokus o podvod. Co si o kauze myslíte?
Všechny iniciativy, které jsou spojeny se zbrojením, považují za velmi diskutabilní. Opět se potvrzuje to, o čem psal nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman v souvislosti s „veřejným sektorem“. Ano, „za vším hledej peníze“. A je zřejmé, že i zmíněné projekty mohou končit korupčně. Jsem zvědav, jakým způsobem bude celá tato záležitost došetřena. Zda se potvrdí některé informace, které hovoří o tom, že došlo ke zneužívání nejen diplomatických pasů, ale důvěřivosti občanů, kteří na tyto projekty finančně přispívali.
Otázkou taky je, kolik dronů bylo opravdu na Ukrajinu dodáno, jestli nekolovaly v dodávkách opakovaně a nebyly zaplaceny některé dodávky vícekrát. Na to všechno by nám měla odpovědět nejen vojenská policie, ale i další instituce zapojené do prošetřování, jako je Celní správa a ostatní mocenské složky České republiky. Myslím si a doufám, že za současné situace by vyšetřování nemuselo jít do ztracena, jako tomu bylo v mnoha kauzách za minulé vlády.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
