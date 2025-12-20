Brusel po čtvrteční noci: Vazalové, hyeny a čím dál větší strach

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Noc ze čtvrtka na pátek byla v Bruselu podle všeho velmi bouřlivá, když se projednávala nová půjčka Ukrajině. Co říkáte na konečný výsledek, který v podstatě odpovídá návrhu Česka, Maďarska a Slovenska?
Možná noc bouřlivá nebyla, premiéři možná šetřili emocemi, ale předmět posledního projednávaného bodu byl důležitý věcně i symbolicky. Šlo o prodloužení života současného ukrajinského režimu a o uchování naděje na prodlužování války. Možná si většina občanů většiny zemí unie válku nepřeje, ale mnozí premiéři a prezidenti ji zjevně chtějí, doufají, že se Ruská federace konečně zhroutí. Myslím, že málokteří věří tomu, co tvrdí občanům, že Putin je zuřivý psychopat, který se bezhlavě vrhne na země sdružené v NATO, aby Rusko vykrvácelo v bojích, ve kterých nemůže nic získat.
Mnozí občané komentující výsledky jednání projevují zklamání, že Andrej Babiš souhlasil s půjčkou. Je to dokonale naivní. Výsledek je stejný, jako kdyby nesouhlasil, a při tom se obratně vyhnul většímu prokletí. Důležité je, že uchránil Českou republiku před ručením za 90 miliard euro za půjčku unie Ukrajině na nejnutnější výdaje státu, stále dražší zbraně, a úplatky pro Zelenského milce a jimi uvedené další parazity. Fico a Orbán navíc museli deklarovat odpor k půjčce, ačkoli slovenské zbrojovky dodávají zbraně.
Důležité je, že zazněla zmínka o V3, tedy již bez Polska, které touží cedit krev kvůli vidině porcování mrtvoly Ruska.
Původně měla velké šance varianta, že půjčka Ukrajině bude financována z ruských aktiv, zabavených v evropských bankách. Tuto variantu velmi podporovalo Německo, padla ale na odporu Belgie, která tato aktiva spravuje a měla obavy, že by je Rusko někdy mohlo chtít zpátky, a rovněž že se zcela zhroutí pověst EU jako místa pro bezpečné uložení prostředků. Jak moc byl v Bruselu tento zcela průlomový krok prosazován?
Myslím, že financování ukradenými ruskými aktivy velkou šanci nemá. Země Evropské unie poškodilo už jen to, že její představitelé něco takového připouštějí. Neuložíme si peníze do banky, která byla vykradena, a navíc její vklady nebyly pojištěny. Váhat budou i mimounijní investoři, a to nejen v Belgii. Ovlivní to i zájem o euro. Ruská federace připravuje nejen arbitráže, ale i zákony umožňující v Rusku bez náhrady rychle znárodnit cizí aktiva a další majetek podniků ze zemí, které by ukradly ruská aktiva. Rusko se do toho nehrne, protože nechce odradit investory, ale ta hrozba tu je. A majetek zemí EU v Rusku je odhadován na dva a půl až trojnásobek objemu ruských aktiv v EU. Vznikla by přinejmenším nestabilita vzájemných obchodních vztahů na desetiletí dopředu. Nicméně ukradení ruských aktiv je v EU masivně prosazováno, což jen dokládá hloupost a nezodpovědnost podporovatelů tohoto nápadu.
Celkově: Znamená podle vás tento neúspěch Německa něco podstatného pro další vývoj v EU?
Ano, je to velmi podstatné. EU je stále více propadákem. Ne proto, že zatím neuspěla snaha o ukradení ruských aktiv, ale proto, že se o to vůbec pokusila. Vycházejí z Hitlerovy teze, že vítěze nikdo nesoudí, ale oni nejsou vítězi, tak jako nezvítězil Hitler. Nerealistické sebehodnocení často vede k prohře. Rusko reparace platit nebude. Ostatně Německo nám a Polákům dodnes dluží reparace ačkoli prohrálo. Je stále příliš silné, než aby mohlo být donuceno.
Zahraniční politiku EU měla poslední rok v kompetenci estonská komisařka Kallasová, která boj proti Rusku považuje za hlavní unijní prioritu. Mluví se přitom o tom, že i v Bruselu s jejími výkony sílí nespokojenost. Jak hodnotíte rok jejího diplomatického angažmá vy?
Svěřit diplomacii někomu, kdo není schopen realistického vidění situace, je chyba, která může být tragickou. Samozřejmě nemohla dosáhnout nerealistických cílů, nemohla získat mezinárodní respekt. Lipavský mohl získat uznání jako snaživý sluha a užitečný idiot. Od Kallasové se marně očekávalo více.
V týdnu se řešily i další důležité věci. Povolenky ETS 2 by se měly o rok odložit, ale nastavení cíle snížení emisí o 90 procent do roku 2040 zůstává. Je to podle vás úspěch?
Nepatrné zmírnění trestu za naše členství v mezinárodní organizaci Evropská unie je nepatrným úspěchem, když potřebujeme velmi razantní změny. To se týká i nepatrného zmírnění úplného zákazu spalovacích motorů do roku 2035. Je směšné, nebo spíš trapné, když se těmito „úspěchy“ pyšní ti, kteří prosazovali původní zákazy a „ambiciózní“ cíle.
Média nás ujišťují, že i v Bruselu sílí „realističtější“ přístup ke Green Dealu. Mění se nějakým způsobem nálada i ve výboru pro životní prostředí, kde jste členem?
Není to pravda, nebo přesněji „sílení“ je stále příliš slabé. Jsem řádným členem ve výboru pro životní prostředí jen krátce, takže si netroufám odhadnout rozdíl, ale v plénu je naprosto zřetelné, že zastánci progresivní ideologie prosazující Green Deal, práva kdekoho na azyl, 56 pohlaví, atd. jsou velmi zneklidněni, byť jen pomalým ztrácením dominance. Například byli zděšeni, když ve středu prošel návrh na seškrtání seznamu zemí, z nichž příchozí mají právo na azyl (384:237). Řvali na poslance ve frakci „lidovců“, že zradili a přidali se k fašistům (tím míní Patrioty a nás Suverenisty).
Vyjednavačem, který má najít kompromis s dalšími připomínkami, byla poslanci z lidovecké frakce vybrána Danuše Nerudová, která dopředu říká, že členské země žádné změny chtít nebudou a šance je minimální. Očekáváte, že její mise něco přinese?
Danuše Nerudová je známá svojí inteligencí, ale i kdyby tomu bylo jinak, výsledek bude velmi hubený. Fanatici jsou z definice velmi neústupní a někteří pragmatici příliš opatrní.
Naprosto zásadním podnětem přicházejícím zpoza Atlantiku je nová strategická doktrína USA. Jak na to reaguje Evropská unie?
Vazalové USA byli zvyklí jednat podle instrukcí a být za to odměňováni. Jsou velmi znejistěni. Trump je (a nás) začal nelítostně poškozovat cly a vynucováním zbrojních zakázek a ztratil zájem patrolovat v EU. Dokument je velmi zajímavý tím, jak si protiřečí. Na jedné straně svalnaté řeči a prezentace nejvyšších ambicí. USA se ale nestahují na západní polokouli, stahují se jen ze západní Evropy, která se stala, kromě toho, že má být zákazníkem zbrojovek, neužitečným konkurentem, který má být potlačen. Současně lze z dokumentu vyčíst vědomí vlastního oslabení a posílení zemí, které bývaly vydány USA na milost a nemilost.
USA, které organizovaly a financovaly přípravu převratu na Ukrajině a nastolení režimu nasměrovaného na Rusko, vyhodnotily vývoj na Ukrajině jako hrozící neúspěch a orientují se trumpovsky na obchodní vztahy a ukončení konfliktu za relativně výhodných podmínek namísto loupeže. To je pro nás příznivý vývoj. Hyeny číhající na mršinu Ruska nechtějí přijít o kořist a po Ukrajině by svému cíli rády obětovaly země střední Evropy. Polsko se hlásí dobrovolně.
Váš předseda Tomio Okamura jako předseda Poslanecké sněmovny velmi usiluje o navázání vztahů v rámci středoevropského regionu, které by vytvořily pevnou skupinu, bránící nejšílenějším nápadům z Bruselu. Při vědomí toho, co se odehrálo v minulých dnech: Je šance, že by jednotný blok střední Evropy dokázal zabránit věcem, které jej ohrožují, spíše rostoucí, nebo klesající?
Vidíte to správně. Není to nová idea, ale mohla by přestat být pouhou hypotézou. Myslím, že takový „blok“ by nedokázal úplně zabránit škodám, ale může posílit společný zájem. Lisabonská smlouva pevně zakotvuje „vedoucí úlohu“ Evropské komise. Ta je samozřejmě řízena ideologicky a iracionálně. Neuplatňuje plánovité řízení, ale naprosto nedomyšlené projekty, kterých se nevzdává, ani když je zřejmá jejich zhoubnost.
Kam tedy kráčí Evropská unie?
Na tuto otázku stále častěji slyšíme jednoduchou vulgární odpověď. V normální společnosti výrobu řídí poptávka, třeba i uměle stimulovaná, ale výroba se přizpůsobí, aby se nabídka potkala s poptávkou. V EU výrobu řídí ideologie, rostou ceny, klesají reálné příjmy, obyvatelstvo chudne, konkurenceschopnost nutně klesá. Ideologie navíc chce řídit i spotřebu.
K pokračujícímu úpadku EU úplně stačí „vedoucí úloha“ Komise. Ta je navíc posílena stále ještě většinou v Parlamentu. Občas je tato většina oslabena přeběhlíky, tak jako v případě, kdy se hlasováním podařilo prosadit, že biologický muž nemůže být těhotný. A to je pro progresivisty problém, Pro ně biologické pohlaví neexistuje, pohlaví je pouhý „sociální konstrukt“. V Německu je nyní možné jedenkrát do roka změnit pohlaví pouhým prohlášením na úřadě. Takže novopečený muž může být těhotná žena, proto takový muž má mít právo na potrat.
Ne, já jsem se nezbláznil.
Zatímco v Bruselu se ve čtvrtek večer dramaticky jednalo, předseda českého Senátu Miloš Vystrčil pronášel své adventní poselství, že Evropa „potřebuje více jednoty“, s výslovnou kritikou těch, kteří si stěžují. Co na to říci?
Myslím, že komentáře netřeba. Jestliže společnost řídí Vystrčilové, Lipavští, Černochové, Výborní a podobní, není se čemu divit.
