Piráti a pirátky, tady někdo vůbec neví, co povídá. Ekonomka vyvrací jejich základní neznalosti měnové politiky

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Evropská unie chce získat a zpracovat podněty od občanů ke svému středně a dlouhodobému směřování, a tak je symbolicky v Den Evropy začala sbírat na online platformě. Podle Markéty Šichtařové je to na podobné úrovni, jako když nikým nevolená politická neziskovka začne za veřejné peníze prosazovat nějakou politickou ideologii, aniž by ovšem prošla volbami. K tomu, aby si lidé zvolili, kam chtějí směřovat, slouží volby. Ve volbách volí strany, které mají jasně formulovat své cíle. Tenhle postup EU není vlastně nic jiného než pokus obejít volby.

V příštím roce se má Česko ocitnout mezi zeměmi, které v pokrizové konsolidaci svých veřejných financí budou zaostávat za srovnatelnými ekonomikami. Dá se čekat, že ratingové agentury zhorší náš výhled i samotný rating, takže se obsluha dluhu českého státu prodraží. Jak vám proto zní avízo koalice Pirátů a STAN, že se po volbách zasadí o snížení schodků veřejných financí i prosazením vstupu ČR do Mechanismu směnných kursů II, čímž by se úrok na českém dluhu snížil?

To je úplně legrační nápad! Tady někdo vůbec neví, co povídá. Tak mi tedy dovolte, abych pány a dámy piráty a pirátky, starosty a starostky, vyvedla z omylu. Jestlipak víte, kdy se začaly jednotlivým zemím eurozóny zhoršovat jejich veřejné finance? No já vím, že nevědí, protože kdyby věděli, nemohli by něco takového vyslovit. Tak tedy veřejné finance se začaly drtivé většině zemí – až na výjimky typu Německo – zhoršovat v okamžiku přijetí eura. A hádejte proč. No protože se tyhle země začaly snadněji dostávat k úvěrům. Takže se jim jednodušeji zadlužovalo. Nejzářnější případ jsou kolegové sousedé Slováci.

Česká ekonomika by potřebovala projít zásadní transformací. Nejde však schválení nových pravidel kurzarbeitu ve Sněmovně proti tomuto požadavku tím, že se budou konzervovat a živit již nevyužitelná pracovní místa, přičemž daňoví poplatníci budou hradit „placenou dovolenou“ těm, o jejichž práci už není zájem? Nebo je nutné zabránit razantnímu nárůstu míry nezaměstnanosti a zachování sociálního smíru?

Vy jste to definoval přesně, není už co víc dodat. Český trh práce je zcela zmrzačený, některé firmy nemohou sehnat konkrétní typ zaměstnanců, jiní zaměstnanci jsou placeni za to, že v neperspektivních firmách nepracují a sedí doma a neobsazují volná pracovní místa. A všechno v době recese! Zoufalá parodie na trh práce. Ti, kteří jsou efektivní, nemají zaměstnance a musí platit život na dovolené těm lidem, které by v případě jejich propuštění mohli zaměstnat. Odměnu získávají neživotaschopné firmy, které vysávají životaschopné. Kolektivistické myšlení jak vyšité.

Jaký význam přikládáte informaci, že česká koruna se v tomto týdnu ocitla na nejsilnější úrovni vůči euru od začátku pandemie, konkrétně od 10. března loňského roku?

Nijak zvláštní. Je to informace, asi jako že 2 plus 3 rovná se 5. Tedy nikterak překvapivá, veskrze logická. U nás máme nesrovnatelně zdravější monetární politiku než v eurozóně. Nemáme tak extrémně nízké úrokové sazby. Máme je „normálnější“, protože ČNB nepotřebuje na úkor střadatelů zachraňovat před bankrotem Itálii, Řecko a další předlužené země. A normálnější úrokové sazby dávají české koruně úrokovou výhodu nad eurem. Pokud navíc ČNB ještě letos v rámci boje proti inflaci úrokové sazby zvýší, což by bylo správné, úroková výhoda koruny se ještě zvětší, takže bude moct posílit ještě víc.

Jen tak mimochodem – před okamžikem jsem – jinými slovy – mezi řádky uvedla, že ECB zachraňuje bizarně nízkými úrokovými sazbami před bankrotem předlužené země, protože jim tím umožňuje přístup k levným úvěrům, ke kterým by se jinak nedostaly. Znovu si to dejme do kontextu s naivňoučkým tvrzením pirátů a starostů, že podle nich nízké úroky sníží dluh. Jak vidno, opak je pravdou – a ECB se tím dokonce vůbec netají.

Dubnová inflace v Česku svým růstem překonala očekávání. Poprvé od loňského září se dostala nad úroveň horní meze tolerančního pásma cílování inflace, které stanovuje Česká národní banka, když dosáhla úrovně 3,1 procenta. Je namístě brzká reakce centrální banky a čekáte, že k ní dojde?

Ano, je namístě. Inflace vážně je hrozba, ale kdo se nenechal opít rohlíkem a ideologií, která do centrálních bank propašovala v minulých letech takzvanou moderní monetární teorii, anebo aspoň její fragmenty, ten musel už dlouhé roky vidět, že zdánlivě už historicky mrtvá inflace se znovu utrhne ze řetězu. Takže lépe bychom měli tvrdit: Akce proti budoucí nezdravé inflaci byla preventivně namístě už nějakých deset let – v době, kdy ECB naopak neustále řešila celkem nevinnou a neškodnou tehdejší aktuální deflaci!

Bohužel, ať už udělá ČNB cokoliv, může inflaci ovlivnit jen částečně. Spíš míň než víc. Inflace totiž je a stále víc bude globální fenomén. A pokud porostou ceny průmyslových komodit, čipů, energií a podobně, pak naše vyšší úrokové sazby s tím mnoho nenadělají. Nakonec překvapivě největší hrází proti této globální a k nám prosakující inflaci může být silnější koruna, protože kvůli jejímu kurzu budeme mnohé zboží a služby ze zahraničí nakupovat o něco levněji. Ale ani silnější koruna nás nespasí. Rozvinutý svět svou měnovou i fiskální politiku posledních dvanáct nebo třináct let kazil, jak jenom mohl, a tím je prostě na období vyšší inflace zaděláno nevratně.

Symbolicky v Den Evropy, 9. května, zahájila Evropská unie tzv. Konferenci o budoucnosti Evropy. Během následujících 18 měsíců chce EU získat a zpracovat podněty od občanů ke svému středně a dlouhodobému směřování, sbírat je začala prostřednictvím online platformy. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová iniciativně založila české fórum, kde lze nápady diskutovat a získat pro ně podporu. Pokud byste se zapojila, jakým návrhem na budoucí směřování či změnu Evropské unie byste do diskuse přispěla?

Já se samozřejmě nezapojím ani omylem. K tomu, aby si lidé zvolili, kam chtějí směřovat, slouží volby. Ve volbách volí strany, které mají jasně formulovat své cíle. Tohle vlastně není nic než pokus obejít volby.

Je to na podobné úrovni, jako když nikým nevolená politická neziskovka začne za veřejné peníze prosazovat nějakou politickou ideologii, aniž by ovšem prošla volbami. Za veřejné peníze si v podobě politické neziskovky platíme někoho, kdo lidem podsouvá, jaké mají mít názory, aniž by ten někdo byl zvolen. Najděte tři rozdíly proti online platformě pro Konferenci o budoucnosti Evropy. Ostatně – stačí, když najdete rozdíl jeden… Za veřejné peníze si platíme projekt, který neprošel volbami a má o nás rozhodovat na základě několika hlasů několika agilních jedinců v nějakém pofiderním hlasování, které se snaží nahrazovat skutečné volby.

Dvacet francouzských generálů podepsalo otevřený dopis prezidentovi a vládě, v němž se vymezují proti islamismu a hrozí, že v případě nečinnosti zasáhne armáda. Pár týdnů poté je napodobilo více než 120 vysloužilých amerických generálů a admirálů, kteří v otevřeném dopise označili administrativu prezidenta Joe Bidena za největší ohrožení svobody a demokracie od deklarace nezávislosti a varují před socialismem, marxismem i progresivismem a odmítají cenzuru. Překvapuje Vás, že Západ před cestou do záhuby se nesnaží zachránit jeho politici či elity, ale bývalé armádní špičky?

Ani to moc nepřekvapuje. Politické „špičky“ se už totálně zdiskreditovaly. Varování před socialismem, marxismem, progresivismem a cenzurou však už přicházejí s křížkem po funuse. To všechno se už v podstatě vrátilo. Teď už jen záleží na tom, jak moc režimy přituhnou a jak dlouho se udrží. A zda se mu některé země ubrání, anebo do nich spadnou všechny země včetně naší.

