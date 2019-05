Plesl se nikomu nesměje, PL řekl: Tragédie, co se stalo Kalouskovi. Blaško? Šok pro pravdolásku. Štětina patří na východ Ukrajiny

ROZHOVOR „ČSSD je jako bláto na dně řeky politického mainstreamu, proti Petříčkovi byl Lubomír Zaorálek jako Jan Masaryk.“ ParlamentnímListům.cz to řekl šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. Zalitoval odchodu Jaromíra Štětiny z politiky, prý by ještě mohl být užitečný. „Podle mě má velký potenciál, který by mohl zužitkovat na Ukrajině,” směje se bývalému europoslanci Plesl.

Výsledky eurovoleb vám evidentně udělaly radost. Trochu škodolibou. Uvádíte, že propad ČSSD je dílem ministra zahraničí Petříčka. Proč tak soudíte? To Petříček, který je silně prozápadní a dokonce říká, že musíme hájit i zájmy USA, tak odradil voliče ČSSD? Vždyť Babiš také říká, že je proevropský a dokonce navštívil CIA. Tak co Petříček a spol. dělají špatně? Poslanec Foldyna dokonce říká, že exvoliči ČSSD stranu nenávidí.

Při vší úctě, pan Petříček vůbec nesplňuje parametry pro ministra zahraničí. Proti němu byl Lubomír Zaorálek skoro jako Jan Masaryk. Celé to připomíná dobu, kdy si premiér Sobotka nechával v Berlíně zjišťovat, co by chtěla Angela Merkelová slyšet v jeho projevu.

Tímhle socialisté prohrávají. Kdyby měli politickou abstrakci alespoň jako za Jiřího Paroubka, ministrem zahraničí v Babišově vládě by byl Hynek Kmoníček. Babiš sice dělá dost podobnou zahraniční politiku jako všichni ostatní s výjimkou prezidenta, ale silou své osobnosti umí zdůraznit témata, kde se chce odlišit. To je třeba postoj k migraci. A přesně tohle socialistům chybí. Jsou jako bláto na dně evropské řeky politického mainstreamu.

Co teď se sociální demokracií? Jedni by rádi vystoupili z vlády. Jiní se chtějí spojovat s regionálními subjekty. Foldyna už háže ručník do ringu. Hamáček chce ,,přitvrdit" vůči Babišovi. Petříček chce ,,lépe vysvětlovat témata”.

Nic. ČSSD má už jen jedinou šanci. Dosloužit v Babišově vládě a zkusit to ještě jednou ve sněmovních volbách. Když neuspěje, tak rozpustit. Jestli se teď ještě začnou hádat, do těch voleb už ani chodit nemusí.

Dále se smějete rozladění, které Miroslav Kalousek pociťuje vůči ,,předsedovi SVÉ strany Pospíšilovi". Vadí mu, že se koalice ,,TOPSTANSZLES" nedomluvila ještě s Jaromírem Štětinou a Pavlem Teličkou. Co se to přesně děje v TOP 09? Kalouskovi dokonce veřejně odporuje místopředsedkyně Pekarová-Adamová. Ani Kalousek, ani Karel Schwarzenberg nebyli ve volebním štábu, místo toho spolu v Mlýnské kavárně výhrůžně promýšleli, ,,jak budou postupovat po volbách". Odvrhla TOPácká mládež své dva mentory?

Určitě se nikomu nesměju. Vnímám jako velkou lidskou tragédii Miroslava Kalouska, že mu stranu, kterou z vlastního potu a krve vybudoval za souhlasného pokyvování Karla Schwarzenberga, vyfouknul Jiří Pospíšil. Považuji za správné, že jako otec zakladatel teď žene svého nástupce k zodpovědnosti. Vždyť do ni investoval tolik nadějí, že ji přece nenechá zničit od nějakého – abych parafrázoval jeho vyjádření v rozhovoru pro Právo – líného europoslance.

Zase se mluví o spojování všech možných ,,liberálních a pravicových sil". Co skoro již oznámená volební koalice ODS a KDU-ČSL? A co s TOP 09, STANem, Stranou zelených, post-Štětinovským hnutí ESO a HLASem Pavla Teličky?

Integrace opozičních sil je něco jako budování komunismu. Teoreticky je to skvělé, ale v praxi to vždycky zkrachuje, neboť lidský druh je z podstaty soutěživý. Ale přiznám se, že integrovaná opozice pod vedením Pavla Teličky nebo třeba Josefa Tošovského či dokonce Mariana Čalfy by mi udělala radost. Možná by se tím nakonec podařilo oživit ducha Občanského fóra.

Jaromír Štětina oznámil, že s politikou končí. Jak zhodnotit politickou dráhu tohoto muže, pro kterého většina zlého na světě pochází z Ruska?

Je velká škoda, že Jaromír Štětina chce s politikou seknout. Podle mě má velký potenciál, který by mohl zužitkovat na Ukrajině. Tam mají zahraniční politiky rádi a jsou ochotní je volit. Ani nemusíte umět ukrajinsky. Můžete se stát třeba gubernátorem v Oděse, jako bývalý gruzínský prezident Saakašvili. Pravda, potom vám třeba hrozí kriminál, ale jde to. Panu Štětinovi by zas slušelo nějaké velké město na východní Ukrajině. Je to pro něj opravdu velká příležitost, tam by mohl čelit Rusku vlastním tělem.

Co výsledek hnutí ANO? Je Babiš obětí toho, že jeho voličům se k volbám do EP prostě nechtělo? Nebo si ,,Milion chvilek" může gratulovat k tomu, že začalo stlačovat jeho podporu? Bohumil Pečinka navíc tvrdí, že za 14 dní bude Babiš obžalován a že Evropská komise tvrdě vystoupí proti střetu zájmů, ve kterém je. Je to ,,přání otcem analýzy”?

Hnutí ANO volby vyhrálo s lepším ziskem než minule. To je podle mě především zásluhou demonstrací organizovaných skupinou Milion chvilek. Jak bude útok na Babiše probíhat dále a podle jakého scénáře, to opravdu nevím. Možná, že kolega Pečinka ten scénář viděl… Ale já ho opravdu neviděl, takže nevím.

Je pravdou, že ČSSD je hodně dole, KSČM také odkvétá a s SPD má Babiš vztahy všelijaké. S kým by případně ,,splácal" další vládu, i kdyby ve sněmovních volbách dostal 30%? Má doufat v to, že úspěšně odstartuje politický projekt Václava Klause ml.?

Bylo by velkou chybou se domnívat, že volby do Evropského parlamentu mohou být nějakým vodítkem pro výsledky voleb sněmovních.

Celoevropské výsledky voleb do EP sice mírně posilují síly soustředěné kolem Salviniho, Le Penové a Farage, nicméně také posílili Zelení a ,,macronovci". Je to fiasko ,,nacionalistů" a ,,populistů", jak se radují zastánci statu quo?

Volby do Evropského parlamentu nic převratného nepřinesly a nebudou znamenat žádnou změnu ve směřování Evropské unie.

Velké pozdvižení způsobil generál Hynek Blaško, kterého voliči SPD masivně vykroužkovali do Evropského parlamentu. Je to výsledek působení ,,dezinformační scény", jak uvádí Jakub Janda? Jak vnímáte články v liberálním tisku typu Deník N, které o generálovi píšou, že to byl skvělý voják, který se později ,,zradikalizoval" a začal ,,šířit dezinformace”?

Generál Blaško evidentně zaujal dost voličů a ukázal, že SPD je bez nějaké větší snahy schopná získat deset procent hlasů, když postaví dobrého kandidáta. To musí být pro arbitry jediné pravdy a selektivní lásky k bližnímu pořádný šok. Proto je logické, že političtí soupeři SPD, mezi něž patří i investoři Deníku N, se pokusí pana generála zdiskreditovat. To však může být z jejich pohledu zcela krátkozraké, neboť kontraproduktivní.

Jen na okraj dění: Ladislav Jakl dostal, s odpuštěním, přes hubu v metru. Česká média o tom zatím moc neinformují. Co tato událost pro Vás osobně znamená?

Pro mě osobně zatím nic. Každopádně fyzické útoky kvůli politickým názorům jsou prvním krokem k občanské válce. A je úplně jedno, na koho jsou vedeny.

