Nerudová (STAN): Čínské platformy ničí poctivé české podnikatele

Jeden příklad za všechny. Malé české vydavatelství deskových her roky budovalo vlastní značku, investovalo do vývoje, ilustrací i výroby. A pak se jejich hry objevily na Temu jako levné padělky. Firma to neustála a končí. To je realita, kterou už nemůžeme dál ignorovat.
V Evropském parlamentu tlačím na to, aby podobné eshopy dodržovaly zákony jako každý jiný podnikatel. Temu je jednou z těch, kde to musí platit bez výjimek. Chci, aby platformy nesly odpovědnost za padělky a nelegální zboží, které pouštějí na evropský trh. Aby české firmy nemusely hrát hru, která je od začátku neférová.
Setkali jste se někdy s padělkem českého výrobku na některém z čínských online tržišť?
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
autor: PV