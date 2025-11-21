Nerudová (STAN): Čínské platformy ničí poctivé české podnikatele

21.11.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k záplavě levného čínského zboží

Nerudová (STAN): Čínské platformy ničí poctivé české podnikatele
Foto: Repro ČT
Popisek: Danuše Nerudová

Jeden příklad za všechny. Malé české vydavatelství deskových her roky budovalo vlastní značku, investovalo do vývoje, ilustrací i výroby. A pak se jejich hry objevily na Temu jako levné padělky. Firma to neustála a končí. To je realita, kterou už nemůžeme dál ignorovat.

V Evropském parlamentu tlačím na to, aby podobné eshopy dodržovaly zákony jako každý jiný podnikatel. Temu je jednou z těch, kde to musí platit bez výjimek. Chci, aby platformy nesly odpovědnost za padělky a nelegální zboží, které pouštějí na evropský trh. Aby české firmy nemusely hrát hru, která je od začátku neférová.

Setkali jste se někdy s padělkem českého výrobku na některém z čínských online tržišť?

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  STAN
  europoslankyně
  • europoslankyně
Článek obsahuje štítky

Čína , STAN , zahraniční obchod , Nerudová

autor: PV

