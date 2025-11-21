Primátor Svoboda: Praha zajistí nové technologie pro městský kamerový systém

Modernizace zahrne pořízení záznamových serverů, nových otočných a pevných kamer, síťových prvků a technologických skříní. Celková hodnota objednávky je přibližně 5,35 milionu korun bez DPH. Cílem objednávky je rozšířit pokrytí v klíčových lokalitách, urychlit práci složek integrovaného záchranného systému a nahradit zastaralé analogové prvky digitálními.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
„Praha potřebuje bezpečnostní infrastrukturu, která je spolehlivá, moderní a respektuje soukromí lidí. Nejde jen o více kamer, ale o kvalitnější technologii a rychlejší data pro městskou policii a integrovaný záchranný systém. Tato etapa modernizace zlepší pokrytí rizikových míst, urychlí zásahy a pomůže chránit veřejný prostor. Tedy od dopravy a bezpečnosti až po prevenci vandalismu. Jdeme cestou otevřených standardů a přísných pravidel pro ochranu osobních údajů, aby technologie sloužily Pražanům, ne naopak,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Zakázka je zajištěna v součinnosti se společností Technologie hl. m. Prahy, která městský kamerový systém spravuje. První etapa umožní instalaci nových kamerových bodů, výměnu vybraných analogových kamer za digitální, navýšení kapacit záznamu a přenosu a nasazení nových zabezpečených záznamových serverů.
Předmětem objednávky je dodávka zahrnující dva servery, 40 otočných kamer včetně příslušenství, 10 pevných kamer včetně příslušenství, 42 switchů, 42 zdrojů, 64 modulů a 16 technologických skříní, jež jsou nezbytné pro rozvoj a modernizaci městského kamerového systému. Hodnota dodávky činí celkem 5 358 962 korun bez DPH.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV