Primátor Svoboda: Praha zajistí nové technologie pro městský kamerový systém

21.11.2025 20:07 | Monitoring

Rada hl. m. Prahy schválila první dílčí objednávku na dodávku technologií pro městský kamerový systém.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Bohuslav Svoboda (SPOLU)

Modernizace zahrne pořízení záznamových serverů, nových otočných a pevných kamer, síťových prvků a technologických skříní. Celková hodnota objednávky je přibližně 5,35 milionu korun bez DPH. Cílem objednávky je rozšířit pokrytí v klíčových lokalitách, urychlit práci složek integrovaného záchranného systému a nahradit zastaralé analogové prvky digitálními.

„Praha potřebuje bezpečnostní infrastrukturu, která je spolehlivá, moderní a respektuje soukromí lidí. Nejde jen o více kamer, ale o kvalitnější technologii a rychlejší data pro městskou policii a integrovaný záchranný systém. Tato etapa modernizace zlepší pokrytí rizikových míst, urychlí zásahy a pomůže chránit veřejný prostor. Tedy od dopravy a bezpečnosti až po prevenci vandalismu. Jdeme cestou otevřených standardů a přísných pravidel pro ochranu osobních údajů, aby technologie sloužily Pražanům, ne naopak,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Zakázka je zajištěna v součinnosti se společností Technologie hl. m. Prahy, která městský kamerový systém spravuje. První etapa umožní instalaci nových kamerových bodů, výměnu vybraných analogových kamer za digitální, navýšení kapacit záznamu a přenosu a nasazení nových zabezpečených záznamových serverů.

Předmětem objednávky je dodávka zahrnující dva servery, 40 otočných kamer včetně příslušenství, 10 pevných kamer včetně příslušenství, 42 switchů, 42 zdrojů, 64 modulů a 16 technologických skříní, jež jsou nezbytné pro rozvoj a modernizaci městského kamerového systému. Hodnota dodávky činí celkem 5 358 962 korun bez DPH.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

  • ODS
  • primátor
autor: PV

